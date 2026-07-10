Škoda Auto zůstává mimo restrukturalizaci Volkswagenu. České továrny jedou naplno
Zatímco koncern Volkswagen chystá jednu z největších reorganizací ve své historii a výrazně omezí počet modelů i jejich variant, Škoda Auto se změn obávat nemusí. Česká automobilka ujišťuje, že se jí plán přímo netýká, její závody navíc jedou na plnou kapacitu a prodeje dál rostou.
Rozsáhlý restrukturalizační plán koncernu Volkswagen nebude mít podle vedení Škody Auto přímý dopad na fungování české automobilky. Uvedl to mluvčí společnosti Jozef Baláž s tím, že všechny tuzemské výrobní závody aktuálně pracují na plnou kapacitu.
„Představenstvo koncernu Volkswagen představilo dozorčí radě plán pro budoucnost, jehož cílem je posílit odolnost, efektivitu a konkurenceschopnost koncernu. Na aktivity společnosti Škoda Auto nemá tento vývoj žádný přímý dopad. Škoda je aktuálně druhou nejprodávanější automobilovou značkou v Evropě a závody české automobilky pracují na plnou kapacitu,“ uvedl Baláž.
Škoda Auto patří mezi největší zaměstnavatele v České republice. Ve třech tuzemských výrobních závodech zaměstnává přibližně 36,5 tisíce lidí včetně agenturních pracovníků.
Volkswagen výrazně zjednoduší nabídku
Koncern Volkswagen oznámil po jednání dozorčí rady rozsáhlý plán změn, jehož cílem je zvýšit konkurenceschopnost a snížit náklady. Součástí strategie je postupné omezení modelové nabídky až o polovinu a redukce variant výbavy přibližně o 75 procent.
Volkswagen se pokouší uklidnit investory zeštíhlením nabídky, jeho plán je však příliš vágní. Koncern dál ztrácí konkurenceschopnost v Číně, bojuje s drahou pracovní silou i problémy elektromobilů. Otázkou zůstává, zda se ozdravný řez dotkne také Škody Auto.
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Názory
Volkswagen se pokouší uklidnit investory zeštíhlením nabídky, jeho plán je však příliš vágní. Koncern dál ztrácí konkurenceschopnost v Číně, bojuje s drahou pracovní silou i problémy elektromobilů. Otázkou zůstává, zda se ozdravný řez dotkne také Škody Auto.
Automobilka reaguje na vysoké výrobní náklady, přebytečné výrobní kapacity, sílící konkurenci čínských výrobců i dopady amerických dovozních cel.
Finanční ředitel koncernu Arno Antlitz uvedl, že dosavadní úsporná opatření nestačí a Volkswagen musí zásadně změnit svůj obchodní model. Součástí plánu je také přizpůsobení výrobních kapacit aktuální poptávce na zhruba devět milionů vozů ročně. Před pandemií měl koncern kapacitu téměř 12 milionů automobilů.
Odbory v Německu jsou proti
Přestože Volkswagen zatím neoznámil žádné konkrétní propouštění ani uzavírání továren, německé odbory IG Metall už avizovaly, že budou proti případným škrtům důrazně vystupovat. Odmítají zejména další snižování počtu pracovních míst a uzavírání výrobních závodů v Německu.
Škodě se letos daří
Na rozdíl od mateřského koncernu pokračuje Škoda Auto v silném růstu. Za první pololetí letošního roku zvýšila celosvětový odbyt meziročně o 9,1 procenta na 555 700 vozů. Potvrdila tak pozici druhé nejprodávanější automobilové značky v Evropě.
Celý koncern Volkswagen naopak zaznamenal pokles odbytu o 6,3 procenta na přibližně 4,13 milionu vozidel. Hlavním důvodem byl výrazný propad poptávky na čínském trhu.
Roste také výroba v České republice. Do konce května sjelo z tuzemských závodů Škody Auto 431 960 osobních automobilů, což představuje meziroční nárůst o 10,2 procenta.
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