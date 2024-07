Berlín vystavil Pekingu stopku. Kvůli obavám z bezpečnosti německá vláda zastavila prodej divize Volkswagenu

Německá vláda zablokovala plánovaný prodej divize plynových turbín společnosti MAN Energy Solutions do Číny. Ministři to zdůvodnili bezpečnostními obavami. Divize je součástí automobilového koncernu Volkswagen.

Reklama

Rozhodnutí přichází v době rostoucího obchodního napětí mezi Evropskou unií a Čínou. Německé ministerstvo hospodářství může přezkoumávat a zastavovat transakce, které mají dopad na národní bezpečnost. Berlín a EU se snaží snížit rizika plynoucí z hospodářských vztahů s Pekingem.

Plánovaný prodej německého podniku čínské státní společnosti CSIC Longjiang GH Gas Turbine Co (GHGT) byl oznámen loni v červnu za nezveřejněnou cenu. Společnost MAN Energy Solutions pak v září uvedla, že vláda se na něj podívá zblízka.

Konec vlády Tesly na poli čistě elektrických aut? Na trůn se dere gigant z Číny Zprávy z firem Na nejlepší cestě stát se králem na poli elektromobility je v současné době čínská automobilka BYD. Server CNBC na základě výpočtů a sdělení analytiků uvedl, že v letošním roce by měl tento gigant překonat i Muskovu Teslu. fry, ČTK Přečíst článek

GHGT patří společnosti China State Shipbuilding Corporation (CSSC), která dominuje čínskému loďařskému průmyslu. Někteří němečtí politici se obávají, že by Čína mohla plynové turbíny používat nikoli pro civilní účely, ale k pohonu válečných lodí.

Reklama

Ministryně vnitra Nancy Faeserová na tiskové konferenci rozhodnutí uvítala, odvolávala se přitom na bezpečnostní důvody. Ministr hospodářství Robert Habeck uvedl, že Německo obecně vítá investice, ale že technologie důležité pro „veřejný pořádek“ musejí být chráněny, a proto vláda obchod zastavila.

Německá vláda vyzývá domácí firmy, aby snížily svou závislost na Číně, která je nejdůležitějším obchodním partnerem Německa. Berlín také požaduje rovné podmínky pro německé podniky. Rovněž Evropská unie podniká kroky proti čínským dotacím v odvětví elektromobilů, které považuje za nespravedlivé. Německé automobilové sdružení VDA nicméně vyzvalo Evropskou komisi, aby od plánovaných cel upustila. Dodatečná cla by měla začít platit ve čtvrtek.

Čínské automobilky šlapou na plyn. Do pěti let by mohly ovládnout třetinu světového trhu Money Čínské automobilky budou v následujících letech pokračovat v zahraniční expanzi a do roku 2030 ovládnou 33 procent světového automobilového trhu. Předpovídá to studie poradenské společnosti AlixPartners. V letošním roce by měl podle ní podíl čínských automobilek na světovém trhu činit 21 procent, napsal server CNBC. ČTK Přečíst článek