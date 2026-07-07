OBRAZEM: Olomouc chystá novou čtvrť. Vyroste téměř tisíc bytů a 74 domů
Na západním okraji Olomouce se připravuje rozsáhlá rezidenční výstavba. Projekt Nová Okružní developerské společnosti GEMO počítá s 902 byty v 74 bytových domech, komerčními prostory i více než 1 600 parkovacími místy. Nová čtvrť mezi ulicí Okružní a neředínským letištěm má vznikat postupně v devíti etapách. Záměr nyní vstupuje do procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
Jedna z největších připravovaných rezidenčních výstaveb v Olomouci se posouvá do další fáze povolování. Developerská a stavební společnost GEMO předložila projekt Nová Okružní k posouzení jeho vlivů na životní prostředí, známému pod zkratkou EIA.
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Krajský úřad Olomouckého kraje nyní v takzvaném zjišťovacím řízení rozhodne, zda bude nutné záměr posuzovat podrobněji, nebo zda jsou předložené podklady dostačující a projekt může pokračovat k dalším povolovacím krokům.
Nová čtvrť má vyrůst na dosud převážně nevyužívané ploše mezi ulicí Okružní a neředínským letištěm. Celkově má výstavba zabrat přibližně 226 tisíc metrů čtverečních.
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Devět etap a 74 bytových domů
Projekt počítá s výstavbou 902 bytů o dispozicích od 1+kk do 4+kk. Součástí nové čtvrti mají být také komerční prostory o celkové výměře přibližně 951 metrů čtverečních.
Výstavba bude rozdělena do devíti bloků, které mají současně představovat jednotlivé etapy projektu. Každou z nich má tvořit skupina přibližně šesti až dvanácti viladomů uspořádaných kolem vlastního vnitrobloku.
Celkem má v lokalitě vzniknout 74 bytových domů. Většina z nich bude mít tři až čtyři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Některé objekty ale dosáhnou až pěti nadzemních podlaží a maximální výšky 18 metrů. Podle dokumentace mají fungovat jako lokální dominanty nové čtvrti.
Domy budou stát na společných podnožích, ve kterých vzniknou podzemní garáže, sklepy a technické místnosti. Na jednom nadzemním podlaží se počítá maximálně s pěti byty.
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Přibudou také rodinné domy
Záměr je pro účely procesu EIA předložen jako celek. Vedle hlavní rezidenční části proto zahrnuje také navazující výstavbu 64 rodinných domů a dalších 24 bytů v připravovaných bytových domech v západní a severní části území.
V lokalitě mají vzniknout rovněž nové komunikace. Projekt počítá například s prodloužením ulice Jílová rovnoběžně s ulicí Okružní a s další komunikací vedenou v jižní části území kolmo k Okružní.
Developer má vybudovat také technickou infrastrukturu pro celou lokalitu, včetně ploch, na kterých mohou následně stavět další investoři.
Více než 1600 parkovacích míst
Pro celou řešenou oblast se v současné fázi příprav počítá až s 1 621 parkovacími místy. Z toho má být 1 430 dlouhodobých stání určených především obyvatelům a 191 krátkodobých míst.
Rozsah projektu výrazně převýší nedaleký rezidenční komplex Neředín Garden, který nabízí více než 50 bytů. Nová Okružní má navázat také na projekt VilaPark Tabulový Vrch, za nímž rovněž stojí společnost GEMO.
Podle investora reaguje výstavba na poptávku po bydlení v nízkopodlažních domech v atraktivní části Olomouce, kterou současná nabídka nedokáže dostatečně pokrýt.
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Město požaduje neprůjezdnou ulici i občanskou vybavenost
Územní studii plánované proměny oblasti již projednalo olomoucké zastupitelstvo. Řešené území je ohraničeno mimo jiné heliportem, prodejnou nábytku Žlutá hala, ulicí Okružní a ulicí Úvoz.
Náměstek primátorky a architekt Tomáš Pejpek uvedl, že územní plán počítá se zastavěním této oblasti již delší dobu. Přípravu projektu podle něj umožnilo až nedávné majetkové sjednocení pozemků.
Koncept nové čtvrti označil za poměrně kvalitní. Návrh podle něj připomínkovala Kancelář architekta města i úřad územního plánování.
Rada města zároveň požaduje, aby byla ulice Úvoz v rámci studie řešena jako neprůjezdná. Zastupitelé otevřeli také otázku občanské vybavenosti, především potřebu předškolního vzdělávání a dětských hřišť pro budoucí obyvatele.
Čtvrť má být obklopena zelení
Důležitou součástí projektu má být zeleň. Investor chce podle dokumentace vytvořit rezidenční lokalitu protkanou bujnou vegetací, která má zlepšovat místní mikroklima, podporovat soukromí obyvatel a zachovat kontinuitu zdejší biodiverzity.
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