Byty dál zdražují. Za pět let jejich hodnota vyskočila téměř o polovinu

Byt na Letné
Peter Fabo, užito se svolením
Ceny nemovitostí v Česku dál rostou, i když u bytů a rodinných domů už pomaleji než v roce 2025. Podle ČSOB Indexu bydlení zdražily byty v prvním čtvrtletí meziročně o 12,5 procenta, rodinné domy o 9,1 procenta a pozemky o osm procent.

Za růstem cen stojí hlavně nedostatek nemovitostí na trhu a stále silná poptávka. Pokud se výrazně nezvýší inflace a nezmění se některé ekonomické faktory, měly by ceny bytů, domů i pozemků v dalších měsících růst už jen v jednotkách procent.

Byty v prvním čtvrtletí zdražily proti konci loňského roku o 2,6 procenta. Jejich ceny tak rostou rychleji než inflace. Za posledních pět let se hodnota bytů zvýšila téměř o polovinu, zatímco inflace dosáhla přibližně 38 procent. Mezičtvrtletní růst cen bytů ale zároveň už více než rok postupně zpomaluje.

Nejvíce za čtvrtletí zdražily byty ve Zlínském kraji, a to o čtyři procenta. Následovaly Liberecký kraj, Vysočina a střední Čechy.

Ceny bytů v panelácích vystřelily

Nejrychleji rostly ceny bytů v panelových domech, mezičtvrtletně o 3,2 procenta. V cihlových domech se zvýšily o 2,3 procenta. Největší zájem byl dál o menší byty. Nejméně ale v prvním čtvrtletí zdražovaly takzvané mikrobyty, tedy ateliéry, studia a nejmenší ubytovací jednotky. Investoři u nich zejména v regionech naráželi na výnosnost.

Průměrná doba prodeje bytů zůstala přibližně na 4,5 měsíce. Silná poptávka pokračovala hlavně v Praze. „Průměrná cena dosahuje v Praze 182 tisíc korun za metr čtvereční. V prvním čtvrtletí letošního roku se v Praze prodalo celkem 1800 bytů, což bylo meziročně o osm procent více,“ uvedl Martin Vašek, předseda představenstva a generální ředitel ČSOB Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny.

Rodinné domy zdražily proti konci loňského roku o 2,1 procenta. Nejvíce se stavěly ve Středočeském kraji a v okolí Brna. Poptávka po domech dál mírně rostla, menší zájem ale byl o starší nemovitosti v horším technickém stavu.

Důvodem bylo podle indexu pozastavení dotačních programů a růst stavebních nákladů, který souvisel mimo jiné s nejistotou na energetických trzích po útocích v Íránu. Vyšší ceny stavebních materiálů se mají následně promítnout také do cen novostaveb.

Pozemky za první tři měsíce roku zdražily o 2,8 procenta. V meziročním srovnání ale jejich ceny rostly pomaleji než u bytů a rodinných domů. Nabídku pozemků podle indexu omezují mimo jiné zastaralé územní plány.

Zájem kupců o pozemky podpořily také rostoucí ceny stavebních materiálů v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. Poptávka se zároveň dál posouvala od větších sídel i do míst bez veřejné infrastruktury. Tu lze dnes částečně nahrazovat novými technologiemi, například fotovoltaikou, domácími čističkami nebo ostrovními domy.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Rusko může testovat NATO útokem na Pobaltí, varuje šéf BIS

Evropě podle šéfa Bezpečnostní informační služby Michala Koudelky nehrozí v nejbližší době masivní ruský útok podobný tomu na Ukrajině. Za pravděpodobnější ale považuje scénář, v němž by Rusko napadlo jednu z členských zemí NATO, zřejmě v Pobaltí, aby otestovalo rychlost a tvrdost reakce aliance.

Koudelka to dnes uvedl na bezpečnostní konferenci ve Sněmovně. Podle něj je proto nutné jasně deklarovat jednotu a odhodlání k obraně. Právě to je podle šéfa kontrarozvědky jediný způsob, jak Rusko od takového „velmi nebezpečného dobrodružství“ odradit.

Západní země by podle Koudelky neměly příliš věřit ruským slibům, ale zároveň by se neměly nechat ochromit ruskými hrozbami. Situaci je podle něj potřeba posuzovat s odvahou a chladnou hlavou.

„Nemyslím si, že by nám v brzké době hrozil takový masivní útok jako na Ukrajině, ale mnohem pravděpodobnější je pokus Ruska o napadení jedné z členských zemí NATO, například v Pobaltí, s cílem otestovat rychlost a tvrdost reakce aliance,“ uvedl.

Rusko studuje slabiny demokratických systémů

Rusko se podle Koudelky podobně jako dříve Sovětský svaz snaží dosáhnout svých cílů bez ohledu na oběti mezi vlastními občany, spojenci i nepřáteli. Zároveň dlouhodobě studuje západní země a slabiny jejich demokratických systémů.

„Musíme si uvědomit, že po mnoho let sovětské a ruské zpravodajské služby studují západní země, slabosti našeho demokratického systému a jsou připraveny zaútočit přesně tam, kde bude efekt největší,“ řekl Koudelka.

Rusko podle něj není dost silné na to, aby Západ porazilo vojensky nebo ekonomicky. Proto se ho snaží rozdělit a oslabit. Západ podle šéfa BIS nesmí dopustit, aby se nechal rozeštvat, a naopak musí postupovat společně, tvrdě a rozhodně. „Nesmíme se nechat rozdělit, ale naopak musíme postupovat společně s maximální tvrdostí a silou, protože Rusko rozumí právě jen síle. Musíme se naučit nakreslit jasné a nepřekročitelné červené linie a na jejich dodržování trvat,“ dodal.

Koudelka ocenil kroky bývalých vlád Andreje Babiše a Petra Fialy, které vedly k omezení počtu ruských zpravodajců působících v Česku pod diplomatickým krytím. Podle něj šlo o kroky, které zásadně zvýšily bezpečnost země. „Znamenaly zásadní zvýšení naší bezpečnosti a obě vlády si tím vysloužily masivní dezinformační útoky vedené proruskými servery a ruskou pátou kolonou u nás,“ uvedl šéf kontrarozvědky.

Za neuvěřitelné označil přetrvávající zpochybňování zapojení ruské tajné služby GRU do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích. Hybridní válka se podle něj projevuje také útoky na ukrajinské uprchlíky nebo zpochybňováním protiruských sankcí. Jejím cílem je polarizovat společnost a oslabovat důvěru v demokracii i státní instituce.

Rusko podle Koudelky vyhrožuje přímými útoky, posílá teroristy, rozsévá strach a nejistotu a zapaluje majetek. „A tihle lidé nám říkají, že nejlepší je nepřipravovat se na obranu země, sklopit hlavu a podvolit se,“ řekl.

Za barbarský označil také víkendový útok ruské armády na ukrajinská města. Podle Koudelky znovu ukázal, čeho je Rusko schopné a jak pohrdá životy civilistů. „Opět názorně ukázal, čeho jsou Rusové schopni, jak pohrdají životy civilistů a jak by se chovali u nás, kdyby dostali příležitost,“ uvedl.

Rusko v noci na neděli zaútočilo na Ukrajinu hypersonickou raketou středního doletu Orešnik. Vyslalo také zhruba 600 dronů a 90 raket a střel.

The Mandalorian and Grogu dobyl severoamerická kina. Na Star Wars je to ale slabší start

Snímek The Mandalorian and Grogu utržil v USA a Kanadě 102 milionů dolarů (2,1 miliardy korun) a stal se nejvýdělečnějším filmem víkendu
První film ze světa Star Wars po sedmi letech ovládl prodloužený sváteční víkend v severoamerických kinech. Snímek The Mandalorian and Grogu utržil v USA a Kanadě 102 milionů dolarů (2,1 miliardy korun) a stal se nejvýdělečnějším filmem víkendu. Uvedla to agentura Bloomberg.

Výsledek odpovídá odhadům společnosti Boxoffice Pro, která čekala tržby nejméně 100 milionů dolarů. Přesto jde v rámci značky Star Wars o spíše slabší start. Od doby, kdy Walt Disney v roce 2012 koupil Lucasfilm, patří debut filmu k nejnižším v celé sérii.

Snímek režíroval Jon Favreau. Děj sleduje dobrodružství lovce odměn Dina Djarina, kterého hraje Pedro Pascal, a mladého učedníka Grogu, známého také jako Baby Yoda. Film navazuje na seriál The Mandalorian, který měl premiéru na Disney+ v roce 2019.

Novinka je zároveň prvním filmem ze světa Star Wars, který byl celý natočen v Kalifornii. Pomohly k tomu státní daňové pobídky ve výši 22 milionů dolarů, informuje agentura Bloomberg.

Smíšené ohlasy

První ohlasy jsou smíšené. Část kritiků filmu vyčítá menší měřítko příběhu i prostředí, jiní ho označují za čistou zábavu. Na serveru Rotten Tomatoes má snímek 62 procent kladných hodnocení od kritiků a 89 procent od diváků.

Favreau při premiéře v Los Angeles 14. května uvedl, že přenesení příběhů z Mandaloriana na velké plátno může oslovit i diváky, kteří Star Wars v posledních letech nesledovali tak pozorně. Podle něj bylo důležité nabídnout film způsobem, který diváky odmění za návštěvu kina.

Aby měl snímek výraznější filmový rozměr, obsahuje podle Favreaua propracované akční sekvence srovnatelné s filmy John Wick nebo Jason Bourne. Tvůrci také utratili více za vizuální efekty než u seriálu a stavěli kulisy tak, aby fungovaly i na obřím plátně IMAX.

Nové Star Wars přicházejí v sezoně, která do kin vrací řadu známých značek. Po úspěchu filmů The Devil Wears Prada 2 od Disneyho a Michael od Lionsgate Studios se během léta čekají další velké premiéry.

Do září mají do kin zamířit například Toy Story 5, Scary Movie, PAW Patrol: The Dino Movie, Supergirl, Spider-Man: Brand New Day nebo Minions & Monsters. Mezi další očekávané hity patří The Odyssey Christophera Nolana a hraný remake disneyovky Moana.

