Byty dál zdražují. Za pět let jejich hodnota vyskočila téměř o polovinu
Ceny nemovitostí v Česku dál rostou, i když u bytů a rodinných domů už pomaleji než v roce 2025. Podle ČSOB Indexu bydlení zdražily byty v prvním čtvrtletí meziročně o 12,5 procenta, rodinné domy o 9,1 procenta a pozemky o osm procent.
Za růstem cen stojí hlavně nedostatek nemovitostí na trhu a stále silná poptávka. Pokud se výrazně nezvýší inflace a nezmění se některé ekonomické faktory, měly by ceny bytů, domů i pozemků v dalších měsících růst už jen v jednotkách procent.
Byty v prvním čtvrtletí zdražily proti konci loňského roku o 2,6 procenta. Jejich ceny tak rostou rychleji než inflace. Za posledních pět let se hodnota bytů zvýšila téměř o polovinu, zatímco inflace dosáhla přibližně 38 procent. Mezičtvrtletní růst cen bytů ale zároveň už více než rok postupně zpomaluje.
Nejvíce za čtvrtletí zdražily byty ve Zlínském kraji, a to o čtyři procenta. Následovaly Liberecký kraj, Vysočina a střední Čechy.
Ceny bytů v panelácích vystřelily
Nejrychleji rostly ceny bytů v panelových domech, mezičtvrtletně o 3,2 procenta. V cihlových domech se zvýšily o 2,3 procenta. Největší zájem byl dál o menší byty. Nejméně ale v prvním čtvrtletí zdražovaly takzvané mikrobyty, tedy ateliéry, studia a nejmenší ubytovací jednotky. Investoři u nich zejména v regionech naráželi na výnosnost.
Průměrná doba prodeje bytů zůstala přibližně na 4,5 měsíce. Silná poptávka pokračovala hlavně v Praze. „Průměrná cena dosahuje v Praze 182 tisíc korun za metr čtvereční. V prvním čtvrtletí letošního roku se v Praze prodalo celkem 1800 bytů, což bylo meziročně o osm procent více,“ uvedl Martin Vašek, předseda představenstva a generální ředitel ČSOB Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny.
Rodinné domy zdražily proti konci loňského roku o 2,1 procenta. Nejvíce se stavěly ve Středočeském kraji a v okolí Brna. Poptávka po domech dál mírně rostla, menší zájem ale byl o starší nemovitosti v horším technickém stavu.
Ceny bydlení v Česku rostly v posledních 15 letech rychleji než mzdy. Vlastní bydlení mezi lety 2010 a 2025 zdražilo o 158 procent, zatímco průměrné mzdy se za stejné období zvýšily o 106 procent. Dostupnost vlastního bydlení se tak zhoršila.
Důvodem bylo podle indexu pozastavení dotačních programů a růst stavebních nákladů, který souvisel mimo jiné s nejistotou na energetických trzích po útocích v Íránu. Vyšší ceny stavebních materiálů se mají následně promítnout také do cen novostaveb.
Pozemky za první tři měsíce roku zdražily o 2,8 procenta. V meziročním srovnání ale jejich ceny rostly pomaleji než u bytů a rodinných domů. Nabídku pozemků podle indexu omezují mimo jiné zastaralé územní plány.
Zájem kupců o pozemky podpořily také rostoucí ceny stavebních materiálů v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. Poptávka se zároveň dál posouvala od větších sídel i do míst bez veřejné infrastruktury. Tu lze dnes částečně nahrazovat novými technologiemi, například fotovoltaikou, domácími čističkami nebo ostrovními domy.
