Zájem o vesmír mezi investory roste. Stoxx spustila nový index
Vstup společnosti SpaceX na burzu podpořil zájem retailových investorů o společnosti působící v oblasti dobývání vesmíru. Evropská společnost Stoxx, která vytváří indexy pro pasivní investory, spustila nový produkt zaměřený právě na oblast vesmíru a dronů. Podle Stoxx může index nabídnout až násobně vyšší výnos než standardní portfolia.
Možnost podílet se na velkých vizích budoucnosti byla vždy hlavním tahounem růstu burzy, a to již od samých počátků burzovního financování, které souviselo se zámořskými objevy a lodní přepravou zboží z nových území do Evropy. A nejinak tomu je i nyní v souvislosti s očekávaným nárůstem dobývání vesmíru. Tento trend stvrdil historicky největší burzovní start, když SpaceX upsala své první veřejně obchodované akcie za rekordní částku. A bez ohledu na to, že akcie firmy Elona Muska v posledních dnech ztrácejí, vesmír investory láká.
Důkazem toho může být i nový index společnosti Stoxx, který se zaměřuje právě na investory zajímající se o firmy působící ve vesmírném průmyslu.
„Akcie společností působících v oblasti kosmických technologií v posledních měsících vykazovaly vynikající výkonnost, jelikož investoři zvažují možnosti, které tyto společnosti otevírají pro různá odvětví – od dopravy přes zemědělství a obranu až po digitální služby,“ uvádí společnost Stoxx. Při zpětném testování výkonnosti indexu se ukázalo, že od začátku roku 2025 do června letošního roku index vzrostl o 112 procent, a překonal tak referenční index Stoxx World AC Universal All Cap o 75 procentních bodů, uvádí dále společnost.
Akcie SpaceX mají podle největšího optimisty na Wall Street potenciál vzrůst o více než 400 procent. Analytik Brian Gesuale ze společnosti Raymond James stanovil cílovou cenu na 800 dolarů, tedy zhruba 17 tisíc korun. Tržní hodnota firmy by se tím vyšplhala na 10,5 bilionu dolarů, v přepočtu více než 223 bilionů korun. Hlavním motorem růstu přitom nemají být rakety ani Starlink, ale umělá inteligence.
SpaceX může být dvakrát větší než Nvidia. Analytik věří v růst akcií o 430 procent
Trhy
Akcie SpaceX mají podle největšího optimisty na Wall Street potenciál vzrůst o více než 400 procent. Analytik Brian Gesuale ze společnosti Raymond James stanovil cílovou cenu na 800 dolarů, tedy zhruba 17 tisíc korun. Tržní hodnota firmy by se tím vyšplhala na 10,5 bilionu dolarů, v přepočtu více než 223 bilionů korun. Hlavním motorem růstu přitom nemají být rakety ani Starlink, ale umělá inteligence.
Rostoucí segment
Stoxx na indexu spolupracuje s hedgeovým fondem BlackRock, na jehož ETF iShares Space Technologies UCITS (ticker STAR) je index navázaný. Podle Omara Mouftiho, produktového stratéga pro tematické a sektorové investice BlackRocku, se kosmická ekonomika stává stále důležitějším tématem pro dlouhodobé investice, a to zejména díky klesajícím nákladům na vypouštění satelitů a s tím rostoucí využití vesmírné technologie pro stále běžnější „pozemské“ účely.
„Náš fond STAR pokrývá celý řetězec v kosmickém odvětví od raket přes satelity až po autonomní technologie. Tím fond představuje jedinečný přístup, jak se investičně zapojit do této rozšiřující se škály příležitostí,“ uvádí Moufti.
To potvrzuje i poradenská společnost McKinsey & Co., podle níž vesmírná ekonomika do roku 2035 vzroste na 1,8 bilionu dolarů z 630 miliard v roce 2023.
Američané slaví 250 let od Dne nezávislosti. A děje se tak v době, kdy USA stále platí za globální supervelmoc číslo 1, ať už v tradičním, tedy vojenském slova smyslu, tak také v ekonomické dominanci ve světě. I díky tomu stávající prezident Donald Trump může využívat různých forem nátlaku na celý svět, aby dosáhl naplnění svého programu America First. Jedním z důkazů americké nadvlády, ale také jeden z klíčových faktorů umožňující tuto dominanci je tamní kapitálový trh, který je nejsilnější na světě.
250 let USA: Proč je burza jedním z hlavních trumfů Ameriky
Trhy
Američané slaví 250 let od Dne nezávislosti. A děje se tak v době, kdy USA stále platí za globální supervelmoc číslo 1, ať už v tradičním, tedy vojenském slova smyslu, tak také v ekonomické dominanci ve světě. I díky tomu stávající prezident Donald Trump může využívat různých forem nátlaku na celý svět, aby dosáhl naplnění svého programu America First. Jedním z důkazů americké nadvlády, ale také jeden z klíčových faktorů umožňující tuto dominanci je tamní kapitálový trh, který je nejsilnější na světě.
Sázka hlavně na Ameriku
Firmy, které Stoxx do indexu zahrnuje, musejí splňovat jednak přísné finanční podmínky RBICS, dále společnost Stoxx detailně prověřuje vztahy zejména s vesmírnými agenturami a jinými velkými společnostmi působícími ve vesmírném průmyslu. Pokud firma tyto přísné podmínky splní, může být zařazena do indexu.
V současnosti mezi deseti hlavními firmami indexu najdeme osm hráčů z USA, zejména společnosti Viasat, Rocket Lab (hlavní konkurent SpaceX ve vesmírných letech) či Echostar. Mezi desítku největších firem se dostal ještě francouzský Thales a jihokorejská Korea Aerospace Inds.
Blíží se komunální volby. Hnutí ANO nepochopitelně nechalo ležet nejdůležitější region, Prahu, ladem. Jako by Babišovi nezáleželo na tom, kdo bude příštím pražským primátorem.
Dalibor Martínek: Babiš zcela nepochopitelně rezignoval na Prahu
Názory
Blíží se komunální volby. Hnutí ANO nepochopitelně nechalo ležet nejdůležitější region, Prahu, ladem. Jako by Babišovi nezáleželo na tom, kdo bude příštím pražským primátorem.