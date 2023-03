Týden tradera: „Medvědi“ se vracejí naplno do hry, burzy ohrožuje zvýšení sazeb Fedu

„Medvědi“ se vracejí naplno do hry a určují bezprostřední vývoj, tak by se dal charakterizovat uplynulý týden na akciových trzích. Světové burzy ohrožuje stav, při kterém je na stole znovu možnost zvyšovat v americké ekonomice sazby v krocích o 50 bazických bodů. V reakci americké akcie klesly pod 3900 bodů měřeno indexem S&P 500. Otevírá se tak prostor pro pokles k nedávným lokálním minimům, lednový pozitivní vývoj byl patrně jen korekcí v dlouhodobém klesajícím trhu. A jaké zásadní události hýbaly nejvíce s finančními trhy a co si přichystal trh práce v USA ?

Reklama

Dvoudenní vystoupení guvernéra Fedu Jerome Powella v Kongresu, kde odpovídal na otázky plánované měnové politiky, přineslo trhům spíše zklamání. Powell opakovaně čelil dotazům, zda Fedu nebude vadit zvýšení nezaměstnanosti při vysokých úrokových sazbách. Guvernér si stál celou za svým názorem, že nezaměstnanost je na rekordně nízkých úrovních a inflaci je třeba čelit zvýšením úrokových sazeb.

Powellovo „jestřábí“ poselství

Poselství guvernéra Fedu lze považovat za jednoznačně „jestřábí“. V kontextu tohoto vystoupení je nutné vnímat rovněž zveřejnění čísel z amerického trhu v pátek, které dopadly smíšeně. Na jednu stranu došlo k tvorbě 311 tisíc pracovních míst (očekávalo se 225 tísc) a na druhou se mírně zvýšila úroveň nezaměstnanosti na 3,6 ze 3,4 procenta. Trh práce tak zůstává napjatý a velmi robustní. Terminální sazba Fedu by tak mohla být i 5,75 procenta. To se zdá dost vysoko.

Lukáš Kovanda: Končí „spanilá jízda“ koruny? Dolů ji sráží rostoucí hrozba recese v USA Názory Od minulého čtvrtka koruna proti euro oslabuje vůbec nejvýrazněji od loňského srpna. Vyvstává tak otázka, zda se růstový potenciál české měny nevyčerpal. „Spanilá jízda“ koruny ji za posledních dvanáct měsíců proti euru zpevnila do čtvrtka v tomto týdnu o sedm procent. Z významnějších relevantních světových měn proti euru za stejnou dobu posílila ještě výrazněji jen jediná, a to mexické peso, píše hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

V týdnu dorazila informace, že další kryptoměnová společnost má problémy. Silvergate Capital ukončí svou činnost a stane se obětí všudypřítomného tlaku na sektor kryptoměn, který způsobil několik bankrotů, zejména včetně vysoce postaveného klienta banky FTX.

V reakci na trhu došlo k překvapivému propadu výnosů státních dluhopisů s kratší splatností po jejich nedávném růstu. Výnos dvouletých amerických státních dluhopisů klesl o pozoruhodných 20 bazických bodů na 4,87 procenta. Zdá se, že katalyzátorem tohoto pohybu byl bankovní sektor v USA, kde jedna firma ukončila činnost a jiná podnikla rozsáhlou operaci na posílení kapitálu, což podnítilo spekulace, že by mohly utrpět i další finanční instituce. Trochu to začíná připomínat rok 2008 a Finanční krizi v americkém bankovním sektoru.

Reklama

SVB zkrachovala, je to největší bankovní krach v USA od roku 2008 Money Kalifornské bankovní regulační orgány uzavřely SVB Financial Group, mateřskou společnost Silicon Valley Bank. Krach SVB je největším bankrotem banky v USA od roku 2008, kdy vrcholila finanční krize, uvedla agentura AP. Správcem banky byla jmenována Federální společnost pro pojištění vkladů (FDIC). Ta uvedla, že aktiva banky činí 209 miliard USD (4,6 bilionu Kč) a vklady 175,4 miliardy USD. ČTK Přečíst článek

Mediánová míra vnímané inflace v eurozóně se za předchozích 12 měsíců snížila z 9,9 procenta v prosinci 2022 na 9,5 procenta v lednu 2023. Medián očekávání inflace v příštích 12 měsících se snížil na 4,9 procenta z pěti procent, zatímco medián očekávání inflace na tři roky dopředu výrazně poklesl na 2,5 procenta ze tří procent v předchozím měsíci.

Dvouprocentní inflační cíl ECB v nedohlednu

ECB má před sebou stále hodně práce v snižování inflačních tlaků. Cíl ECB okolo dvou procent je tak stále v nedohlednu a vývoj se postupně posunuje k tomu, že úrokové sazby vystoupají až ke čtyřem procentům. Bude zapotřebí veškerého úsilí „tiskáren“ z ECB, aby udržely země, jako je Itálie, Španělsko či Řecko, nadále bezpečně v dluhopisové hře s výnosy.

Indická ekonomika vzrostla v roce 2022 o 6,7 procenta, což z ní činí jednu z nejrychleji rostoucích ekonomik v Asii. Zdá se, že podobného tempa růstu dosáhne Indie i v roce 2023, a to navzdory velmi obtížnému prostředí, kdy se USA a Evropa blíží recesi nebo zpomalují, a také navzdory snížení kupní síly v důsledku vyšší inflace. Vyspělému světu roste vedle Číny další významný konkurent, který si pravděpodobně nebude s klimatickými emisemi zdaleka tolik dělat hlavu, jako třeba EU.