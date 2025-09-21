Týden tradera: Fed balancuje mezi podporou ekonomiky a udržením cenové stability

Vyberte si z našich newsletterů

Uplynulý týden přinesl na finančních trzích řadu důležitých makroekonomických událostí. Po měsících spekulací zasedala americká centrální banka, která rozhodovala o snížení úrokových sazeb o 25 bazických bodů. Svoje výsledky zároveň reportovala domácí společnost Colt CZ. Americký index S&P 500 se přitom pohybuje kolem 6 600 bodů.

Fed stojí před nelehkým úkolem: zpomalující růst ekonomiky a oslabující trh práce kontrastují s rostoucí inflací. Na zářijovém zasedání centrální banka podle očekávání snížila základní úrokovou sazbu o 25 bazických bodů. Nový člen FOMC Stephen Miran přitom navrhoval razantnější krok – pokles sazeb o půl procentního bodu.

Inflace jako sekundární problém

Šéf Fedu Jerome Powell ve svém projevu opakovaně zdůraznil zhoršení situace na trhu práce jako hlavní riziko, zatímco inflaci označil spíše za sekundární problém. Tvorba nových pracovních míst se zpomalila pod rovnovážnou úroveň – tříměsíční klouzavý průměr činí jen 35 tisíc – což zvyšuje obavy z dalšího útlumu. Fed zároveň upozornil na pokračující inflační tlaky způsobené cly zavedenými administrativou prezidenta Trumpa. Ačkoliv by mělo jít o jednorázový cenový šok, banka bere v úvahu i možnost dlouhodobějších dopadů a je připravena proti nim zasáhnout. Cla jsou přitom letos hlavní příčinou růstu cen.

Alphabet vstoupil do tříbilionového klubu: Co to znamená pro investory

Názory

Když Google v roce 2004 vstupoval na burzu, málokdo si tehdy dokázal představit, že o dvě desetiletí později bude jeho mateřská společnost Alphabet patřit mezi elitní hráče s několika bilionovou tržní kapitalizací. V září 2025 se Alphabet oficiálně přidal k Applu, Microsoftu a Nvidii, a to do velké míry díky příznivému obratu v legislativním sporu s americkým ministerstvem spravedlnosti, podotýká ve své analýze Anna Šuhajdová, předsedkyně představenstva Capital Markets.

Anna Šuhajdová

Přečíst článek

Výhled pro nezaměstnanost a inflaci se pro rok 2026 mírně zhoršil, což naznačuje, že úrokové sazby budou klesat jen velmi pozvolna. Fed tak balancuje mezi podporou ekonomiky a udržením cenové stability – cíle, které jsou v současné situaci ve výrazném protikladu. Osobně bych si po posledních datech o jádrové inflaci, která vzrostla o 3,1 procenta, dokázal představit i další přestávku v úpravách sazeb, a to navzdory zhoršení podmínek na trhu práce.

S&P 500 i Nasdaq během týdne opakovaně atakovaly rekordní hodnoty. Technologické tituly, tažené zejména nadšením kolem umělé inteligence, zůstávají hlavním motorem růstu. V Asii podpořily rally v technologickém sektoru pozitivní zprávy kolem Oraclu a jeho cloudových služeb.

Akcie jsou však podle mého názoru značně „přehřáté“. Současné valuace se dostávají do rizikových úrovní a investoři by měli zůstat opatrní – zejména v prostředí, kdy je monetární politika stále nejistá a ekonomický růst zpomaluje.

Newyorská burza (NYSE)

USA vs. Evropa: Jeden krach a dva úplně jiné příběhy akciových trhů

Trhy

Pád banky Lehman Brothers v září 2008 spustil největší finanční krizi od 30. let minulého století. Panika, propady o desítky procent a nejistota, zda se systém vůbec udrží. Dnes, o 17 let později, jsou světové akcie násobně výš – ale rozdíly mezi regiony bijí do očí. Zatímco Spojené státy zažily éru technologických gigantů a růstu, Evropa se s vleklými problémy potýká dodnes.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Domácí zbrojařská skupina Colt CZ zveřejnila pololetní výsledky, které potvrdily její silnou pozici. Konsolidované tržby dosáhly 11 miliard korun, které se meziročně zvýšily o 13,7 procenta, přičemž hlavním tahounem byla výroba munice a plná konsolidace společnosti Sellier & Bellot.

Provozní zisk EBITDA vzrostl na 2,36 miliardy korun a čistý zisk na 919 milionů korun. Podle předsedy představenstva Jana Drahoty skupina aktivně využívá příležitosti dané napjatým geopolitickým prostředím. Posiluje vertikální integraci akvizicemi firem Synthesia Nitrocellulose a Valley Steel Stamp (výroba munice a komponentů palných zbraní) a upevňuje své postavení v obranném průmyslu.

Z pohledu investora jde podle mě nadále o atraktivní titul pro ty, kteří chtějí zhodnotit geopolitický vývoj. Konflikt na Ukrajině se zdá být dlouhodobý a země NATO budou muset postupně navyšovat své obranné výdaje – hovoří se až o 5 procent HDP. To představuje pro Colt CZ zajímavý růstový potenciál.

Evropská unie zvažuje zavedení obchodních opatření vůči dovozu ruské ropy na Slovensko a do Maďarska prostřednictvím ropovodu Družba, pokud tento dovoz nebude postupně ukončen. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na osoby obeznámené se situací.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dříve tento týden uvedla, že EK chce navrhnout urychlení postupného ukončení dovozu ruských fosilních paliv. Učinila tak po telefonátu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který prohlásil, že je připraven uvalit zásadní sankce na Rusko za jeho válku proti Ukrajině, pokud tak učiní všechny státy Severoatlantické aliance a pokud přestanou kupovat ruskou ropu.

Rusko k dodávkám energie do Maďarska a na Slovensko využívá mimo jiné ropovod Družba, na který v srpnu opakovaně útočila Ukrajina. Budapešť a Bratislava dosud odmítají úplný odklon od ruské ropy a na úrovni EU blokují opatření, která podle nich ohrožují jejich energetickou bezpečnost.

Americký prezident Donald Trump

Trump opět vyhrožuje Harvardu sankcemi

Politika

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa hrozí Harvardově univerzitě dalšími sankcemi, které jí omezí přístup k federálním fondům, pokud ji vysoká škola neposkytne další údaje o svém přijímacím řízení. Napsaly to agentury AP a AFP. Nejstarší americká univerzita se stala hlavním terčem kampaně Trumpovy administrativy, jejímž cílem je vynutit si změny na univerzitách, které jsou podle šéfa Bílého domu zachváceny antisemitismem a radikálně levicovými ideologiemi.

ČTK

Přečíst článek

Většina zemí EU se zavázala postupně ukončit veškerý dovoz ruských fosilních paliv do konce roku 2027. Pokud Maďarsko a Slovensko nepředloží plány na ukončení tohoto dovozu, mohou obchodní opatření představovat možnost, jak je k tomu přimět, uvádí Bloomberg.

Zatímco sankce vyžadují podporu všech členských států EU, pro zavedení obchodních opatření, mezi něž se počítají například cla, kvóty či regulační překážky, stačí podpora většiny unijních států, připomíná agentura.

Tyto plány EK nejsou součástí návrhu nového balíčku sankcí, který EU představila v pátek. Ten zahrnuje mimo jiné zákaz dovozu ruského zkapalněného plynu či sankce na více než 100 tankerů z takzvané stínové flotily Ruska a další opatření zaměřená na subjekty, které umožňují obchod s ruskými energetickými surovinami.

Kdy začne vymáhání dotací po Agrofertu? Nikdo zatím nemá plán

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) a Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

Úřady spadající pod ministerstvo zemědělství nepotvrdily, že začnou vymáhat po firmách z holdingu Agrofert vrácení dotací, jak v týdnu oznámil ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Dosud nemají žádný harmonogram ani jasno v postupu. Uvedl to Deník N. Výborný na svých slovech trvá, první rozhodnutí mají podle něj padnout ještě do konce září, píše server.

Ministr v týdnu oznámil, že vymáhaná částka přesáhne sedm miliard korun. Podle Výborného jde o dotace poskytnuté v letech 2017 až 2021 navzdory střetu zájmů majitele firmy, šéfa hnutí ANO a tehdejšího premiéra Andreje Babiše. Agrofert uvedl, že k navrácení není důvod, věc vnímá jako kampaň před říjnovými volbami do Sněmovny.

„Zadal jsem jasné pokyny, že chci, aby se jak u národních, tak u evropských nárokových dotací první správní řízení a rozhodnutí o vrácení začala realizovat do konce měsíce září," řekl Deníku N Výborný.

Opravdu se začne vymáhat?

Například podle Státního zemědělského a intervenčního fondu (SZFI) ale harmonogram není znám. Není ani jisté, že se vymáhat skutečně začne. „V současné době probíhají detailní právní analýzy, které mají za cíl vyhodnotit možnosti dalšího postupu v návaznosti na ukončená soudní řízení týkající se nenárokových zemědělských dotací,“ sdělili serveru zástupci fondu.

Žádný dokument s termíny jednotlivých kroků vymáhání dotací nemá podle Deníku N ani Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond. Zatím ještě neví, zda bude případně dotace vymáhat přímo, nebo Agrofert vyzve k jejich dobrovolnému vrácení.

Premiér ČR Petr Fiala (ODS)

Dalibor Martínek: Fiala vytáhl na Babiše drtivou zbraň. Papírové kladivo

Názory

Premiér Petr Fiala se posledního půl roku tváří jako hráč pokeru. Snaží se přesvědčit národ, že předvolební preference, které přejí Babišovi, nic neznamenají. Že má v ruce silné karty, plán. A že v září vše zvrátí ve svůj prospěch. A znovu bude premiérem.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Výborný v týdnu uvedl, že by bylo ideální, kdyby firmy uznaly právní stav a dotace vrátily, pak by byl proces rychlý. Podniky se ale mohou odvolat, což by řešilo ministerstvo zemědělství, a následně dát věc k soudu. „Netušíme, jak dlouho budou soudy rozhodovat, čili bude to opravdu běh na dlouhou trať,“ řekl ministr. Ředitel Agrofertu Josef Mráz už dříve avizoval, že holding se bude bránit právní cestou.

Ministr trvá na tom, že první rozhodnutí by mělo padnout ještě tento měsíc. „V tuto chvíli kompletujeme první spisy, které máme na ministerstvu; ještě tento týden je dáme dohromady - jsou rozptýlené v archivech ., aby se předaly SZIF. (…) Poté je potřeba sepsat pečlivé právní odůvodnění,“ sdělil serveru. Rozhodnutí podle něj musí být pečlivě odůvodněné. Ve středu jednal s úředníky ministerstva zemědělství a s generálním ředitelem SZFI Petrem Dlouhým. „Rozešli jsme se s tím, že dostal úkol, aby pokud to bude jenom trochu možné, se první řízení rozeběhla ještě v měsíci září,“ podotkl Výborný.

Své rozhodnutí o navrácení opírá o rozhodnutí soudů, nově o další rozsudek Nejvyššího správního soudu. „Máme tady další rozsudek, respektive odmítnutí kasační stížnosti, kde v odůvodnění se opět Nejvyšší správní soud zabývá touto problematikou a opět je to vodítko k odůvodnění správných řízení,“ řekl v týdnu Výborný. Zopakoval, že navrácení dotací nesouvisí s volbami, s výzvou čekal, až bude mít rozhodnutí soudu.

Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej kvůli novele zákona o střetu zájmů vložil do svěřenských fondů. Podle českého rejstříku je ovšem Babiš evidován jako skutečný majitel Agrofertu.

Z celkových tržeb Agrofertu tvoří dotace zhruba jedno procento. Zisk holdingu loni meziročně vzrostl o pět miliard korun na 7,1 miliardy korun.

