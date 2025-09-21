Týden tradera: Fed balancuje mezi podporou ekonomiky a udržením cenové stability
Uplynulý týden přinesl na finančních trzích řadu důležitých makroekonomických událostí. Po měsících spekulací zasedala americká centrální banka, která rozhodovala o snížení úrokových sazeb o 25 bazických bodů. Svoje výsledky zároveň reportovala domácí společnost Colt CZ. Americký index S&P 500 se přitom pohybuje kolem 6 600 bodů.
Fed stojí před nelehkým úkolem: zpomalující růst ekonomiky a oslabující trh práce kontrastují s rostoucí inflací. Na zářijovém zasedání centrální banka podle očekávání snížila základní úrokovou sazbu o 25 bazických bodů. Nový člen FOMC Stephen Miran přitom navrhoval razantnější krok – pokles sazeb o půl procentního bodu.
Inflace jako sekundární problém
Šéf Fedu Jerome Powell ve svém projevu opakovaně zdůraznil zhoršení situace na trhu práce jako hlavní riziko, zatímco inflaci označil spíše za sekundární problém. Tvorba nových pracovních míst se zpomalila pod rovnovážnou úroveň – tříměsíční klouzavý průměr činí jen 35 tisíc – což zvyšuje obavy z dalšího útlumu. Fed zároveň upozornil na pokračující inflační tlaky způsobené cly zavedenými administrativou prezidenta Trumpa. Ačkoliv by mělo jít o jednorázový cenový šok, banka bere v úvahu i možnost dlouhodobějších dopadů a je připravena proti nim zasáhnout. Cla jsou přitom letos hlavní příčinou růstu cen.
Když Google v roce 2004 vstupoval na burzu, málokdo si tehdy dokázal představit, že o dvě desetiletí později bude jeho mateřská společnost Alphabet patřit mezi elitní hráče s několika bilionovou tržní kapitalizací. V září 2025 se Alphabet oficiálně přidal k Applu, Microsoftu a Nvidii, a to do velké míry díky příznivému obratu v legislativním sporu s americkým ministerstvem spravedlnosti, podotýká ve své analýze Anna Šuhajdová, předsedkyně představenstva Capital Markets.
Alphabet vstoupil do tříbilionového klubu: Co to znamená pro investory
Výhled pro nezaměstnanost a inflaci se pro rok 2026 mírně zhoršil, což naznačuje, že úrokové sazby budou klesat jen velmi pozvolna. Fed tak balancuje mezi podporou ekonomiky a udržením cenové stability – cíle, které jsou v současné situaci ve výrazném protikladu. Osobně bych si po posledních datech o jádrové inflaci, která vzrostla o 3,1 procenta, dokázal představit i další přestávku v úpravách sazeb, a to navzdory zhoršení podmínek na trhu práce.
S&P 500 i Nasdaq během týdne opakovaně atakovaly rekordní hodnoty. Technologické tituly, tažené zejména nadšením kolem umělé inteligence, zůstávají hlavním motorem růstu. V Asii podpořily rally v technologickém sektoru pozitivní zprávy kolem Oraclu a jeho cloudových služeb.
Akcie jsou však podle mého názoru značně „přehřáté“. Současné valuace se dostávají do rizikových úrovní a investoři by měli zůstat opatrní – zejména v prostředí, kdy je monetární politika stále nejistá a ekonomický růst zpomaluje.
Pád banky Lehman Brothers v září 2008 spustil největší finanční krizi od 30. let minulého století. Panika, propady o desítky procent a nejistota, zda se systém vůbec udrží. Dnes, o 17 let později, jsou světové akcie násobně výš – ale rozdíly mezi regiony bijí do očí. Zatímco Spojené státy zažily éru technologických gigantů a růstu, Evropa se s vleklými problémy potýká dodnes.
USA vs. Evropa: Jeden krach a dva úplně jiné příběhy akciových trhů
Domácí zbrojařská skupina Colt CZ zveřejnila pololetní výsledky, které potvrdily její silnou pozici. Konsolidované tržby dosáhly 11 miliard korun, které se meziročně zvýšily o 13,7 procenta, přičemž hlavním tahounem byla výroba munice a plná konsolidace společnosti Sellier & Bellot.
Provozní zisk EBITDA vzrostl na 2,36 miliardy korun a čistý zisk na 919 milionů korun. Podle předsedy představenstva Jana Drahoty skupina aktivně využívá příležitosti dané napjatým geopolitickým prostředím. Posiluje vertikální integraci akvizicemi firem Synthesia Nitrocellulose a Valley Steel Stamp (výroba munice a komponentů palných zbraní) a upevňuje své postavení v obranném průmyslu.
Z pohledu investora jde podle mě nadále o atraktivní titul pro ty, kteří chtějí zhodnotit geopolitický vývoj. Konflikt na Ukrajině se zdá být dlouhodobý a země NATO budou muset postupně navyšovat své obranné výdaje – hovoří se až o 5 procent HDP. To představuje pro Colt CZ zajímavý růstový potenciál.