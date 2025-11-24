Fiala obviňuje ANO: Rozpočtová hra má zakrýt Babišovy problémy
Hra vznikající koalice kolem návrhu státního rozpočtu na příští rok je podle premiéra v demisi Petra Fialy (ODS) jen snahou, jak odclonit pozornost od nevyřešených dotačních problémů předsedy ANO Andreje Babiše, které brání rychlejšímu vzniku nové vlády. Fiala sdělil, že je načase přestat s politickými hrami a hnutí ANO se musí konečně začít chovat odpovědně.
Sněmovna má podle rodící se koalice ANO, SPD a Motoristů vrátit rozpočet na příští rok vládě k přepracování. „Návrh státního rozpočtu měli poslanci ve sněmovní databázi k dispozici od září. Od začátku bylo jasné, že státní rozpočet nemůže pokrýt všechny sliby hnutí ANO. Vždy bylo zřejmé, že celá tato hra je jen snahou, jak odclonit pozornost od nevyřešených dotačních problémů Andreje Babiše, které brání rychlejšímu vzniku nové vlády,“ uvedl Fiala.
„Celé divadlo budoucí vládní koalice kolem návrhu rozpočtu v Rozpočtovém výboru má jednoduchý překlad - Bude vyšší deficit, začínáme rozhazovat,“ uvedl na síti X ministr Stanjura. Nová vládní koalice pode něj poruší zákon, pokud zvýší schodek nad zákonem stanovenou mez. „Teď, když mají ANO, SPD a Motoristé ve Sněmovně pohodlnou většinu poslanců, už nepokrytě sledují jediný cíl - utrácet jak tygr v masně a zvýšit rozpočtový deficit za hranici povolených limitů,“ uvedl. Dodal, že pokud by nastupující koalice připravovala svůj návrh rozpočtu, musela by dodržet výdajové limity podle zákona, a do nich by se její sliby nevešly.
Celé divadlo budoucí vládní koalice kolem návrhu rozpočtu v Rozpočtovém výboru má jednoduchý překlad: Bude vyšší deficit, začínáme rozhazovat. K tomu teď stačí jen využít situaci, a to i za cenu porušení zákona o rozpočtové odpovědnosti.— Zbyněk Stanjura (@Zbynek_Stanjura) November 24, 2025
Teď, když mají ANO, SPD a Motoristé ve…
Kabinet by měl podle místopředsedkyně ANO Aleny Schillerové rozpočet dostat k přepracování, protože schodek rozpočtu činí 381 miliard korun, nikoli vládou navrhovaných 286 miliard korun. Schillerová chce, aby vláda v demisi měla na přepracování rozpočtu 20 dnů. Měla by jej tedy předložit Sněmovně do 16. prosince.
Zástupci dosavadních vládních stran na sněmovním rozpočtovém výboru přístup nové koalice odmítli. Podle nich by Sněmovna měla základní parametry navrženého rozpočtu schválit. Dolní parlamentní komora má o rozpočtu rozhodovat tuto středu.
Vznikající vláda v posledních týdnech apelovala na kabinet v demisi, aby Sněmovně opětovně rozpočet poslal. Babiš původně avizoval, že ANO, SPD a Motoristé se budou držet navrhovaného schodku a změní jen strukturu kapitol, aby nehrozilo rozpočtové provizorium. Po jeho předložení ale vznikající vláda postupně informuje o dalších chybějících penězích v rozpočtu. „Je načase přestat s politickými hrami, hnutí ANO se musí konečně začít chovat odpovědně,“ dodal Fiala.
