Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Fiala obviňuje ANO: Rozpočtová hra má zakrýt Babišovy problémy

Fiala obviňuje ANO: Rozpočtová hra má zakrýt Babišovy problémy

Petr Fiala
ČTK
ČTK
ČTK

Hra vznikající koalice kolem návrhu státního rozpočtu na příští rok je podle premiéra v demisi Petra Fialy (ODS) jen snahou, jak odclonit pozornost od nevyřešených dotačních problémů předsedy ANO Andreje Babiše, které brání rychlejšímu vzniku nové vlády. Fiala sdělil, že je načase přestat s politickými hrami a hnutí ANO se musí konečně začít chovat odpovědně.

Sněmovna má podle rodící se koalice ANO, SPD a Motoristů vrátit rozpočet na příští rok vládě k přepracování. „Návrh státního rozpočtu měli poslanci ve sněmovní databázi k dispozici od září. Od začátku bylo jasné, že státní rozpočet nemůže pokrýt všechny sliby hnutí ANO. Vždy bylo zřejmé, že celá tato hra je jen snahou, jak odclonit pozornost od nevyřešených dotačních problémů Andreje Babiše, které brání rychlejšímu vzniku nové vlády,“ uvedl Fiala.

„Celé divadlo budoucí vládní koalice kolem návrhu rozpočtu v Rozpočtovém výboru má jednoduchý překlad - Bude vyšší deficit, začínáme rozhazovat,“ uvedl na síti X ministr Stanjura. Nová vládní koalice pode něj poruší zákon, pokud zvýší schodek nad zákonem stanovenou mez. „Teď, když mají ANO, SPD a Motoristé ve Sněmovně pohodlnou většinu poslanců, už nepokrytě sledují jediný cíl - utrácet jak tygr v masně a zvýšit rozpočtový deficit za hranici povolených limitů,“ uvedl. Dodal, že pokud by nastupující koalice připravovala svůj návrh rozpočtu, musela by dodržet výdajové limity podle zákona, a do nich by se její sliby nevešly.

Kabinet by měl podle místopředsedkyně ANO Aleny Schillerové rozpočet dostat k přepracování, protože schodek rozpočtu činí 381 miliard korun, nikoli vládou navrhovaných 286 miliard korun. Schillerová chce, aby vláda v demisi měla na přepracování rozpočtu 20 dnů. Měla by jej tedy předložit Sněmovně do 16. prosince.

Zástupci dosavadních vládních stran na sněmovním rozpočtovém výboru přístup nové koalice odmítli. Podle nich by Sněmovna měla základní parametry navrženého rozpočtu schválit. Dolní parlamentní komora má o rozpočtu rozhodovat tuto středu.

Vznikající vláda v posledních týdnech apelovala na kabinet v demisi, aby Sněmovně opětovně rozpočet poslal. Babiš původně avizoval, že ANO, SPD a Motoristé se budou držet navrhovaného schodku a změní jen strukturu kapitol, aby nehrozilo rozpočtové provizorium. Po jeho předložení ale vznikající vláda postupně informuje o dalších chybějících penězích v rozpočtu. „Je načase přestat s politickými hrami, hnutí ANO se musí konečně začít chovat odpovědně,“ dodal Fiala.

Předvánoční nákupy

Lukáš Kovanda: Spotřebitelská důvěra je na šestiletém maximu. Maloobchod se může těšit na „žně“

Money

Důvěra spotřebitelů v českou ekonomiku v listopadu výrazně narostla na nejvyšší úroveň od roku 2019. Dosahuje 111,7 bodu, přičemž dlouhodobý průměr let 2003 až 2024 odpovídá hodnotě rovných 100 bodů. Naposledy byla důvěra spotřebitelů v tuzemské hospodářství vyšší v prosinci 2019, vyplývá dále z dat ČSÚ. To bylo ještě před propuknutím pandemie covidu.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Související

AI má moc srovnatelnou s jadernými zbraněmi, tvrdí ruský bankéř

AI
iStock
ČTK
ČTK

Země, které si dokážou vybudovat vedoucí pozici v oblasti umělé inteligence, získají díky této technologii vliv srovnatelný s vlastnictvím jaderných zbraní, což jim zajistí převahu ve 21. století. Agentuře Reuters to řekl první náměstek generálního ředitele největší ruské bankovní společnosti Sberbank Alexandr Vedjachin.

„AI je jako jaderný projekt. Vzniká nový 'jaderný klub' ve světě, ve kterém buď máte vlastní velký jazykový model (LLM), nebo nemáte,“ uvedl Vedjachin. Rusko podle něj potřebuje nejméně dva nebo tři vlastní AI modely k využití v citlivých oblastech, jako jsou veřejné internetové služby, zdravotnictví a vzdělávání.

„Není možné vkládat důvěrné informace do cizího modelu. To je prostě zakázáno. Takový postup by měl velmi nepříjemné následky,“ varoval Vedjachin. Dodal, že státní údaje by měly zpracovávat pouze ruské AI modely.

Ruský prezident Vladimir Putin minulý týden uvedl, že doma vyvinuté AI modely jsou nezbytné k zachování ruské suverenity. Společnost Sberbank stojí spolu s technologickou firmou Jandex v čele ruského úsilí udržet v oblasti umělé inteligence krok s konkurencí ze Spojených států a Číny, píše Reuters.

Vedjachin upozornil, že Rusko bude mít potíže vyrovnat se této konkurenci v oblasti výpočetního výkonu, a to zejména kvůli západním sankcím, které zemi omezují přístup k technologiím. Zároveň ale varoval, že globální investice do AI infrastruktury by se mohly ukázat jako přehnané.

„Domníváme se, že nadměrné investice do AI infrastruktury se vzhledem k rychlému tempu technologického vývoje nemusejí vyplatit,“ uvedl Vedjachin. Dodal, že Rusko je imunní vůči „AI bublině“, protože jeho investice nejsou nadměrné.

AI jako motor německého růstu. Studie slibuje obří ekonomický skok

Money

Umělá inteligence (AI) by během příštích 15 let mohla výrazně podpořit růst německé ekonomiky. Nová studie předpokládá, že AI ročně zvýší hrubý domácí produkt (HDP) Německa o 0,4 procenta. Počítá rovněž s tím, že AI způsobí strukturální změny na trhu práce, ačkoli celkový počet pracovních míst by měl zůstat stabilní. Informuje o tom agentura DPA.

ČTK

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Naděje na konec války? Upravený mírový návrh je na stole

Americký prezident Donald Trump a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
ČTK
ČTK
ČTK

Spojené státy a Kyjev vypracovaly aktualizovaný a zpřesněný mírový rámec pro možné ukončení války na Ukrajině, oznámil ve společném prohlášení k jednání v Ženevě Bílý dům. Prohlášení zdůrazňuje, že jakákoli budoucí dohoda o ukončení války na Ukrajině musí respektovat suverenitu Ukrajiny, která se od února 2022 brání ruské invazi.

Dokument dodává, že konečná rozhodnutí učiní prezidenti USA a Ukrajiny Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj. Americký ministr zahraničí Marco Rubio mezitím odletěl ze Ženevy, kde v neděli jednali zástupci Ukrajiny, USA a Evropy o americkém plánu na ukončení bojů, uvedla stanice CNN.

Prohlášení, které se týká nedělních jednání v Ženevě o americkém mírovém návrhu, uvádí, že rozhovory byly konstruktivní a vysoce produktivní. „Diskuse ukázaly významný pokrok ke sblížení postojů a určení jasných dalších kroků,“ uvádí dokument. „Opětovně potvrdily, že jakákoli budoucí dohoda musí plně potvrdit suverenitu Ukrajiny a zajistit udržitelný a spravedlivý mír,“ píše se v prohlášení s tím, že výsledkem jednání je upravený a zpřesněný mírový rámec.

V dokumentu se také uvádí, že USA a Ukrajina budou v nadcházejících dnech pokračovat v intenzivní práci na společných návrzích a že zůstanou v úzkém kontaktu s evropskými partnery. „Konečné rozhodnutí k tomuto rámci učiní prezidenti Ukrajiny a USA,“ zmiňuje dokument.

Společné prohlášení, které Bílý dům zveřejnil, obsahuje i vyjádření ukrajinské vděčnosti Spojeným státům a prezidentovi Trumpovi.

J.D. Vance

J.D. Vance: Ukrajina by nezvítězila ani při větší podpoře

Politika

Ukrajina by neměla na dosah vítězství proti Rusku, ani kdyby dostávala více peněz a více zbraní, uvedl americký viceprezident J.D. Vance. Podle něj je cílem návrhu americké dohody zastavit zabíjení a zachovat ukrajinskou suverenitu. Kritiky, které se snesly na plán, jsou podle něj nepochopení reality či nedorozuměním.

ČTK

Přečíst článek

Agentura DPA dnes napsala, že USA se po jednáních v Ženevě s ukrajinskými zástupci vyjádřily překvapivě pozitivně. Bílý dům podle DPA sdělil, že Ukrajina je se společně revidovanou verzí plánu spokojená.

Server RBK Ukrajina s odvoláním na své zdroje píše, že se delegacím v Ženevě podařilo dohodnout většinu ustanovení plánu a jeho sporné body upravit. Jde o části týkající se budoucího počtu příslušníků ukrajinských ozbrojených sil, Záporožské jaderné elektrárny, formátu výměny válečných zajatců a návratu odsouzených. Body týkající se územních otázek a otázky zakotvení pasáže o nevstupování Ukrajiny do NATO do ukrajinské ústavy se delegace rozhodly vynechat a bude se o nich jednat na úrovni prezidentů, uvádí RBK Ukrajina. Setkání Trumpa se Zelenským by se podle médií mohlo uskutečnit tento nebo příští týden, termín ale stanoven nebyl.

Už v neděli večer americký ministr zahraničí Rubio po jednání s ukrajinskou delegací v Ženevě podle Reuters uvedl, že bylo dosaženo obrovského pokroku ohledně plánu na ukončení války na Ukrajině. Dodal, že dnes budou rozhovory pokračovat. Stanice CNN v noci na dnešek pak s odvoláním na vysoce postaveného činitele z americké diplomacie uvedla, že Rubio odletěl ze Ženevy a vrací se do Washingtonu. Před tím podle ní ministr naznačil, že budou pokračovat diskuze na technické úrovni. V současné chvíli není jasné, zda Švýcarsko opustili i další američtí představitelé, uvedla CNN.

Původně zveřejněný plán, který po konzultacích s ruskými činiteli připravily Spojené státy, počítá mimo jiné s tím, že Ukrajina přijde o značnou část území, včetně oblastí, které Moskva nedokázala vojensky obsadit, početně omezí svou armádu na maximálně 600 tisíc vojáků a zaváže se, že nevstoupí do NATO. Evropští zástupci podle agentury Reuters navrhli mimo jiné upravit limit na počet ukrajinských vojáků na 800 tisíc v časech míru a vymezili se proti rozsáhlým územním ústupkům ze strany Kyjeva. Jaká bude konečná podoba návrhu, není v této chvíli zřejmé.

Související

Americký prezident Donald Trump

Kreml reaguje na Trumpovy výroky o Putinovi: Jen důsledek emocionálního přetížení, řekl Peskov

Politika

fry, ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme