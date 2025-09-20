Alphabet vstoupil do tříbilionového klubu: Co to znamená pro investory
Když Google v roce 2004 vstupoval na burzu, málokdo si tehdy dokázal představit, že o dvě desetiletí později bude jeho mateřská společnost Alphabet patřit mezi elitní hráče s několika bilionovou tržní kapitalizací. V září 2025 se Alphabet oficiálně přidal k Applu, Microsoftu a Nvidii, a to do velké míry díky příznivému obratu v legislativním sporu s americkým ministerstvem spravedlnosti, podotýká ve své analýze Anna Šuhajdová, předsedkyně představenstva Capital Markets.
Americké ministerstvo spravedlnosti v legislativním řízení původně požadovalo, aby Alphabet odprodal Chrome. Minulý rok totiž soud rozhodl, že Google si nelegálně udržuje monopol ve vyhledávání a reklamě. Firmě tak hrozil rozsáhlý zásah do vnitřní struktury podnikání, který by jí způsobil nemalé problémy. Nakonec však soudce Amit Mehta rozhodl jinak. Alphabet se sice musí vzdát exkluzivních kontraktů, které vázaly platby nebo licencování, ale Chrome a Android zůstávají pevně v rukou Alphabetu. Společnost dokonce může nadále platit miliardy dolarů Applu, aby byl Google na iPhonech předvoleným vyhledávačem.
Co na to cena akcií?
Donald Trump, který během prezidentské kampaně často kritizoval velké technologické firmy, tentokrát Google za příznivý výsledek pochválil. Na burze totiž po zveřejnění verdiktu akcie Alphabetu během několika dní vzrostly o více než 10 procent. Nejnověji, po pondělním uzavření trhu, cena akcií vzrostla o dalších 4,3 procenta, čímž se tržní kapitalizace posunula nad 3,05 bilionu dolarů. Pro srovnání, index Nasdaq 100 od začátku roku vzrostl o 15 procent, zatímco samotný Alphabet je výše o více než 30 procent.
Nová kapitola pod vedením Sundara Pichaie
Od roku 2019 stojí v čele Alphabetu Sundar Pichai (na úvodním snímku), který nahradil spoluzakladatele Larryho Page. Postupem času jeho strategie transformace Googlu na komplexního hráče v AI a cloudových službách přináší reálné výsledky, což investory nepochybně těší. Potvrzuje to i symbolický milník tří bilionů dolarů tržní hodnoty, který přichází téměř přesně po 20 letech od IPO Googlu a více než 10 letech od vzniku holdingu Alphabet.
Historický den pro Alphabet. Tržní hodnota firmy se přehoupla přes tři biliony dolarů
Zprávy z firem
Silné výsledky a růst investic
Pozadí růstu Alphabetu na burze je však mnohem komplexnější. Vzestupný trend dlouhodobě podporují také čtvrtletní čísla. Tržby společnosti vzrostly ve srovnání s minulým rokem o 14 procent na 96,43 miliardy dolarů, přičemž čistý zisk o téměř 20 procent na 28,20 miliardy dolarů. Při detailnějším pohledu na hlavní tahouny těchto výsledků prvenství tradičně drží divize vyhledávání s tržbami 54,19 miliardy dolarů. Na druhou stranu, provozní náklady sice narostly o 20 procent na 26,1 miliardy dolarů, zejména kvůli právním sporům a pokutám, ale trh zaujalo především zvýšení kapitálových výdajů. Alphabet plánuje v roce 2025 investovat do rozvoje až 85 miliard dolarů.
Alphabet dnes však nestojí jen na reklamním byznysu. Budoucnost firma vidí v umělé inteligenci, zejména ve svých vlajkových modelech Gemini. Jejich rozšíření je naplánováno prostřednictvím Androidu, který pohání přibližně 70 procent smartphonů na světě, přičemž tedy operační systém zůstává po legislativních rizicích i nadále ve vlastnictví Googlu. Společnost tak současně disponuje masivní distribuční platformou i vlastní AI technologií.
