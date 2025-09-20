Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Názory Alphabet vstoupil do tříbilionového klubu: Co to znamená pro investory

Alphabet vstoupil do tříbilionového klubu: Co to znamená pro investory

Alphabet vstoupil do tříbilionového klubu: Co to znamená pro investory
Profimedia
Anna Šuhajdová
Anna Šuhajdová

Když Google v roce 2004 vstupoval na burzu, málokdo si tehdy dokázal představit, že o dvě desetiletí později bude jeho mateřská společnost Alphabet patřit mezi elitní hráče s několika bilionovou tržní kapitalizací. V září 2025 se Alphabet oficiálně přidal k Applu, Microsoftu a Nvidii, a to do velké míry díky příznivému obratu v legislativním sporu s americkým ministerstvem spravedlnosti, podotýká ve své analýze Anna Šuhajdová, předsedkyně představenstva Capital Markets.

Americké ministerstvo spravedlnosti v legislativním řízení původně požadovalo, aby Alphabet odprodal Chrome. Minulý rok totiž soud rozhodl, že Google si nelegálně udržuje monopol ve vyhledávání a reklamě. Firmě tak hrozil rozsáhlý zásah do vnitřní struktury podnikání, který by jí způsobil nemalé problémy. Nakonec však soudce Amit Mehta rozhodl jinak. Alphabet se sice musí vzdát exkluzivních kontraktů, které vázaly platby nebo licencování, ale Chrome a Android zůstávají pevně v rukou Alphabetu. Společnost dokonce může nadále platit miliardy dolarů Applu, aby byl Google na iPhonech předvoleným vyhledávačem.

Co na to cena akcií?

Donald Trump, který během prezidentské kampaně často kritizoval velké technologické firmy, tentokrát Google za příznivý výsledek pochválil. Na burze totiž po zveřejnění verdiktu akcie Alphabetu během několika dní vzrostly o více než 10 procent. Nejnověji, po pondělním uzavření trhu, cena akcií vzrostla o dalších 4,3 procenta, čímž se tržní kapitalizace posunula nad 3,05 bilionu dolarů. Pro srovnání, index Nasdaq 100 od začátku roku vzrostl o 15 procent, zatímco samotný Alphabet je výše o více než 30 procent.

Výkonnost ceny akcií společnosti Alphabet za posledních pět let tradingeconomics.com
Výkonnost ceny indexu Nasdaq 100 za posledních pět let tradingeconomics.com

Nová kapitola pod vedením Sundara Pichaie

Od roku 2019 stojí v čele Alphabetu Sundar Pichai (na úvodním snímku), který nahradil spoluzakladatele Larryho Page. Postupem času jeho strategie transformace Googlu na komplexního hráče v AI a cloudových službách přináší reálné výsledky, což investory nepochybně těší. Potvrzuje to i symbolický milník tří bilionů dolarů tržní hodnoty, který přichází téměř přesně po 20 letech od IPO Googlu a více než 10 letech od vzniku holdingu Alphabet.

Alphabet

Historický den pro Alphabet. Tržní hodnota firmy se přehoupla přes tři biliony dolarů

Zprávy z firem

Tržní hodnota americké společnosti Alphabet, která je majitelem internetového vyhledávače Google, poprvé překonala hranici tří bilionů dolarů (62,1 bilionu korun). Alphabet se připojil k malé skupině společností, které tuto hranici pokořily. Jsou mezi nimi zatím americké firmy Nvidia, Microsoft a Apple, napsala agentura Bloomberg.

ČTK

Přečíst článek

Silné výsledky a růst investic

Pozadí růstu Alphabetu na burze je však mnohem komplexnější. Vzestupný trend dlouhodobě podporují také čtvrtletní čísla. Tržby společnosti vzrostly ve srovnání s minulým rokem o 14 procent na 96,43 miliardy dolarů, přičemž čistý zisk o téměř 20 procent na 28,20 miliardy dolarů. Při detailnějším pohledu na hlavní tahouny těchto výsledků prvenství tradičně drží divize vyhledávání s tržbami 54,19 miliardy dolarů. Na druhou stranu, provozní náklady sice narostly o 20 procent na 26,1 miliardy dolarů, zejména kvůli právním sporům a pokutám, ale trh zaujalo především zvýšení kapitálových výdajů. Alphabet plánuje v roce 2025 investovat do rozvoje až 85 miliard dolarů.

Alphabet dnes však nestojí jen na reklamním byznysu. Budoucnost firma vidí v umělé inteligenci, zejména ve svých vlajkových modelech Gemini. Jejich rozšíření je naplánováno prostřednictvím Androidu, který pohání přibližně 70 procent smartphonů na světě, přičemž tedy operační systém zůstává po legislativních rizicích i nadále ve vlastnictví Googlu. Společnost tak současně disponuje masivní distribuční platformou i vlastní AI technologií.

DISCLAIMER: Toto není investiční doporučení. není a nesmí být chápán jako investiční poradenství. Údaje, které se týkají minulosti, nejsou garancí budoucích výnosů. Výhledová prohlášení představují předpoklady a aktuální očekávání, která nemusí být přesná, nebo vycházejí z aktuálního ekonomického prostředí, které se může změnit.

Aktivista bojuje proti Marku Zuckerbergovi

Technologičtí miliardáři se o sebe bojí. Za ochranku platí desítky milionů dolarů

Zprávy z firem

Firmy jako Meta, Palantir či Google za bezpečnost svých šéfů vydávají stále vyšší částky. Potenciální útočníci je viní ze všeho zlého, co se na světě děje.

sta

Přečíst článek


 

Související

Labubu mánie. Novodobý mončičák je miliardovým byznysem a magnetem pro spekulace

Trhy

Petra Hrdličková

Přečíst článek

Na českém trhu je další nemovitostní fond. Tentokrát cílí na industriál

Průmyslový areál Okrouhlá - Cheb East
Panattoni
Věra Tůmová
tmv

Kvalifikovaní investoři mají na českém trhu na výběr další nemovitostní fond. Novinka od Consequ a Panattonni se zaměřuje na industriální nemovitosti po celé Evropě.

Segment realitních fondů rozšířil nový fond zaměřený na průmyslové nemovitosti. Přichází s ním investiční skupina Conseq ve spolupráci s industriálním developerem společností Panattoni. Nový fond Conseq Panattoniu Logistics Development 1 cílí na kvalifikované investory, takže minimální investice je jeden milion korun a očekává se roční výnos 11 procent a více. V kombinaci s dalšími fondy Consequ může být však minimální investice sto tisíc korun.

Upisovací období nového realitního fondu je podle šéfa představenstva Consequ Richarda Siudy adž do 15.ledna příštího roku, přičemž očekávána doba trvání fondu je tři až čtyři roky od uzavření úpisu. Průmyslovým nemovitostem se v poslední době daří a Siuda proto věří, že tento segment má i do budoucna velký potenciál a chce proto nabídnout klientům možnost se na tomto růstu podílet a maximalizovat jejich zisky.

Portfolio fondu je už z osm zemí

Podkladový fond Newport Logistics Funds III získává finance pro výstavbu těchto nemovitostí a již dnes má připravené investiční portfolio minimálně 10 projektů v osmi zemích napříč Evropou, celkově přes 500 tisíc metrů čtverečních. Stavět se bude například ve Velké Británii, Německu, Francii, Dánsku nebo také Itálii, Španělsku a Portugalsku či Polsku.

Skladové a výrobní nemovitosti vykazují do budoucna velký potenciál růstu díky sílící poptávce po e-commerce, změnám v systému dodavatelských řetězců ve světě – nearshoringu a zvyšujícím se výdajům na obranu a bezpečnost,“ konstatuje Karel Klečka, ředitel kapitálových trhů Panattoni Europe.

Realizace projektů v průměru vyjde podle expertů od zahájení výstavby hal až po prodej dané industriální nemovitosti na v průměru 29 kalendářních měsíců. Mezi nemovitostmi ve fondu tak budou například logistické a výrobní haly, třídící a balící centra nebo prostory pro výzkum a vývoj.

Penta koupila polovinu firmy, která spravuje nájemní byty

Reality

Realitní divize investiční společnosti Penta s názvem Real Estate koupila poloviční podíl ve firmě Bureš & partneři zaměřené na pronájem a správu nemovitostí. Ta se přejmenuje na Flet. Penta o tom informovala v tiskové zprávě.

ČTK

Přečíst článek

Předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny Libor Vošický

Libor Vošický: Penzijní fondy mohou změnit trh s nájemním bydlením

Reality

Penzijní fondy mohou pomoci zvýšit dostupnost bydlení svými investicemi do rezidenčních nemovitostí, i když půjde jen o pár miliard korun ročně. Neznamená to však, že se kvůli tomu zvednou ceny nemovitostí. Naopak by se měla změnit celá situace na trhu nájemního bydlení. Objeví se více institucionálních vlastníků a majitelé i nájemníci by měli mít garantované své jistoty, říká v rozhovoru k novele zákona o podpoře bydlení pro Newstream CLUB šéf Stavební spořitelny České spořitelny Libor Vošický.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Nepodceňujte důchodce. Investujících seniorů jsou v Česku statisíce

Nepodceňujte důchodce. Investujících seniorů jsou v Česku statisíce

Money

Na starší ročníky se často mladší generace dívají skrz prsty. Lidé nad 50 let přitom nyní patří mezi významnou skupinu klientů bank, kteří si drží celoživotní úspory a mají i ochotu investovat. Přečtěte si, jak se v poslední době mění struktura investorů v Česku a na co by si nejen starší investoři měli dávat při investování pozor.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Související

Centrálni banka pokutuje. UniCredit Bank zaplatí šest milionů za chybné účtování plateb kartou

ČNB
ČTK
ČTK
ČTK

Česká národní banka uložila pokutu šest milionů korun UniCredit Bank za chyby při účtování karetních transakcí v cizích měnách.

UniCredit Bank v letech 2023 a 2024 kvůli technické chybě systému používala pro klienty nevýhodný směnný kurz, peníze jim vrátila po 11 měsících. Vyplývá to z pravomocného rozhodnutí, které ČNB zveřejnila na svých internetových stránkách.

Pochybení se dotklo 11,5 tisíce klientů banky a celková škoda dosáhla 3,9 milionu korun. Podle ČNB tak UniCredit Bank porušila zákon o bankách, když jednala v rozporu s požadavky odborné péče a s přihlédnutím k nejlepšímu zájmu svých klientů. Závažnost problému podle ČNB zvýšilo to, že kontrolní mechanismy UniCredit Bank chybné nastavení systému neodhalily, přišlo se na něj až na základě reklamace jednoho z klientů.

„V důsledku technické chyby během několika týdnů v roce 2023 došlo u části klientů k nesprávnému nastavení směnného kurzu, a tudíž k nesprávnému zaúčtování cizoměnových karetních platebních transakcí. Po identifikaci chyby jsme okamžitě vše napravili – kurzovní rozdíl jsme klientům v plné výši vrátili. Ve většině případů se jednalo o minimální částky v řádech korun či nižších desítek korun. Současně jsme přijali dodatečná kontrolní opatření, aby se podobná situace v budoucnu neopakovala. Za tuto chybu jsme se klientům v rámci reklamačního řízení omluvili,“ uvedl za banku šéf její komunikace Petr Plocek

Podle materiálu ČNB měla banka klientům na základě smuvních podmínek účtovat transakce směnným kurzem karetní asociace Visa. Kvůli špatnému nastavení systému ale využila vlastní kurz, který byl pro klienty méně výhodný. Pochybení se dotklo 11.738 klientů banky a celková škoda dosáhla 3,9 milionu korun.

Podle ČNB tak UniCredit Bank porušila zákon o bankách, když jednala v rozporu s požadavky odborné péče. "Účastník řízení nejednal v posuzovaných případech kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a s přihlédnutím k nejlepšímu zájmů svých klientů, nýbrž právě naopak," uvedla ČNB v rozhodnutí o uložení pokuty. Zdůraznila, že banka nesmí porušovat své smluvní závazky v neprospěch klientů.

zlato

Proč centrální banky nakupují méně zlata. Drahota není jediný důvod

Money

Červencové údaje Světové rady pro zlato (WGC) ukazují zpomalení čistých nákupů zlata centrálními bankami. Zeptali jsme se proto tuzemských bankovních expertů, co za tím je.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Závažnost problému podle ČNB zvýšilo to, že kontrolní mechanismy UniCredit Bank chybné nastavení systému neodhalily, přišlo se na něj až na základě reklamace jednoho z klientů. Banka také podle ČNB nepřistoupila k odškodnění klientů bez zbytečného odkladu, protože od přijetí reklamace a zjištění chyb v systému do vyplacení odškodného všem postiženým klientům uplynulo 11 měsíců.

ČNB pokutovala UniCredit Bank v posledních letech opakovaně. Loni banka musela zaplatit 600 tisíc korun za to, že ve čtyřech případech odmítla vyměnit poškozené bankovky za nepoškozené. V roce 2022 dostala pokutu deset milionů korun kvůli poplatkům účtovaným za předčasné splacení hypotéky.

spoření, bohatství

Češi spoří o sto šest. Některé banky tak znovu vylepšují sazby spořicích účtů

Money

Úspory tuzemských střadatelů na spořicích účtech rostou. Lidé spoří o sto šest, migrují mezi bankami a vyhledávají ty nejlepší možnosti na trhu a banky to jasně vidí, takže si hrají znovu se sazbami směrem nahoru. Momentálně je tak znovu reálné i bez speciálních podmínek získat na spořicím účtu zase i čtyřprocentní zhodnocení. V nejbližších dnech se navíc čeká úprava sazeb i spořicích účtů i u dalších bank.

Věra Tůmová

Přečíst článek

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Doporučujeme