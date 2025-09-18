Vyberte si z našich newsletterů

Napětí ve světě nahrává zbrojařům. Skupina Colt CZ v pololetí zvýšila zisk o polovinu

Útočná puška CZ BREN 3
Holding Colt CZ Group SE (Colt CZ) vykázal za první letošní pololetí výnosy 11,015 miliardy korun. Meziročně byly vyšší o 13,7 procenta. Čistý zisk zbrojařské skupiny dosáhl za šest měsíců roku 919,3 milionu korun, ve srovnání se stejným obdobím loni vzrostl o 50,8 procenta.

Ke zvýšení výnosů holdingu přispěla podle jeho zástupců munice a konsolidace společnosti Sellier & Bellot za celé první pololetí letošního roku. Výnosy z prodeje munice skupině za pololetí meziročně vzrostly o 183,6 procenta zhruba na 5,2 miliardy korun. Holdingu naopak v prvním pololetí meziročně klesly o 26 procent výnosy z prodeje zbraní, a to přibližně na 5,8 miliardy korun.

Čistý zisk Colt CZ navýšil především vlivem silné provozní ziskovosti. Upravený ukazatel EBITDA za prvních šest měsíců roku 2025 skupině meziročně vzrostl o 19,2 procenta na více než 2,361 miliardy korun. EBITDA je hospodářský výsledek před započtením úroků, daní a odpisů.

Letos Colt CZ koupil americkou společnost Valley Steel Stamp vyrábějící součástky do střelných zbraní a také pardubického výrobce nitrocelulózy Synthesia Nitrocellulose. „Nacházíme se v období dramatických geopolitických a ekonomických změn, které představují nejen výzvy, ale i příležitosti pro naši skupinu. Jsme spolehlivým partnerem našich dlouhodobých, ale i nových zákazníků z řad spojeneckých zemí. Učinili jsme několik zásadních kroků, které významně upevňují naši roli v obraném průmyslu a posouvají naši skupinu na novou úroveň. Akvizice Synthesia Nitrocellulose a Valley Steel Stamp významně posílily naši vertikální integraci v oblasti munice i palných zbraní,“ uvedl předseda představenstva Colt CZ Group Jan Drahota.

Součásti RSBC skupiny je rakouská zbrojovka Steyr Arm

Investička miliardáře Schönfelda má finanční problémy. Strnad má zájem

Zprávy z firem

Investiční skupina RSBC se dostala do potíží s hotovostí a není schopná splácet všechny své splatné závazky. Vyplývá to z dopisu zakladatele a majitele skupiny Roberta Schönfelda klientům a investorům. V tiskové zprávě ve středu RSBC uvedla, že kvůli svému ozdravení zahajuje restrukturalizaci vybraných divizí, jejímž cílem je stabilizace strategických částí. Současně jedná o vstupu nového investora. Aktiva fondů podle ní zůstávají nedotčena.

V srpnu podepsala společnost Colt Canada kontrakt s dánskou organizací pro obranné akvizice a logistiku na dodávku 26 tisíc karabin C8 MRR. V září uzavřely Česká zbrojovka a české ministerstvo obrany novou rámcovou smlouvu na dodávky pušek CZ BREN 2, pistolí CZ P-10 C, podvěsných granátometů CZ GL a příslušenství v maximální hodnotě 4,26 miliardy korun bez DPH. Rámcová dohoda pokrývá období let 2025 až 2031. „Nové kontrakty s ozbrojenými silami Dánska a České republiky potvrzují naši důvěryhodnost u klíčových partnerů v rámci NATO,“ doplnil Drahota.

Za pololetí Colt CZ prodal 289.984 zbraní, meziročně o 10,3 procenta méně. Prodeje skupině klesly u dlouhých palných i krátkých zbraní. Pokles byl podle holdingu způsoben především oslabením amerického komerčního trhu u značky Colt a posunem některých plánovaných zakázek společností Colt a Česká zbrojovka pro ozbrojené složky do třetího a čtvrtého čtvrtletí letošního roku. Naopak u zbraní České zbrojovky, zejména u pistolí, zaznamenal holding růst prodejů na americkém komerčním trhu.

Michal Strnad, majitel CSG

Miliardář Strnad pomohl maďarskému miliardáři, oblíbenci Viktora Orbána

Leaders

Strategická aliance skupiny CSG s maďarskými gigantem 4iG poslala nahoru její akcie na maďarské burze. Gigant je výkladní skříní Viktora Orbána.

Na celkových výnosech Colt CZ za první pololetí se z 36,6 procenta podílely výnosy v USA. Výnosy dosažené na evropském trhu bez České republiky tvořily 36 procent, v ČR dosáhly 12,5 procenta. Podíl Asie byl šest procent, Kanady 4,8 procenta, Latinské Ameriky 2,5 procenta a Afriky 1,2 procenta, zbývající část připadla na ostatní státy světa. Pro celý letošní rok předpokládá holding výnosy 25 miliard korun, upravená EBITDA by podle očekávání měla činit 5,5 miliardy korun.

Colt CZ je předním světovým výrobcem ručních palných zbraní a munice pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, Dan Wesson, Sellier & Bellot, swissAA, Spuhr a 4M Tactical. Skupina sídlí v České republice. Ve svých výrobních závodech v ČR, USA, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku zaměstnává přibližně 4000 lidí. Od roku 2020 je skupina kotovaná na Burze cenných papírů Praha, majoritním akcionářem je holding Česká zbrojovka Partners SE.

Televize ABC kvůli kritickým slovům o Kirkovi a Trumpovi stopla vysílání slavné talkshow

Americká stanice ABC pozastavila vysílání noční talk show Jimmyho Kimmela poté, co jeho komentáře k vraždě konzervativního aktivisty Charlieho Kirka vyvolaly kritiku, uvedla agentura AP. Krok televize přivítal prezident Spojených států Donald Trump, který Kimmela označil za břídila.

Kimmel v pondělí ve svém pořadu prohlásil, že banda kolem Trumpova hnutí MAGA (Udělejme Ameriku opět skvělou) se snaží na vraždě vydělat politické body. Kritizoval mimo jiné to, že Trump na Kirkovu počest nechal stáhnout vlajky na federálních budovách a úřadech na půl žerdi.

„Takhle dospělý člověk netruchlí nad někým, koho nazýval přítelem. Takhle truchlí čtyřleté dítě nad zlatou rybičkou,“ řekl Kimmel. Stanice BBC poznamenala, že vraždu předtím na síti Instagram odsoudil a Kirkově rodině tímto způsobem vyjádřil soustrast.

Aktualizováno

OBRAZEM: Trump u krále Karla III.. Velkolepé přijetí kalí protesty

Politika

Prezident USA Trump v úterý večer přiletěl na svou druhou státní návštěvu Británie. Trumpa a jeho manželku Melanii dnes přivítají ve Windsoru princ William s chotí Kate, kteří následně prezidentský pár doprovodí ke králi Karlovi III. a královně Camille. Ve čtvrtek se Trump setká s britským premiérem Keirem Starmerem.

Pozastaveno na neurčito

„Skvělá zpráva pro Ameriku,“ napsal Trump na své síti Truth Social s poznámkou, že show je zrušená. ABC nicméně uvedla, že vysílání pozastavuje na neurčito. Trump rovněž uvedl, že Kimmel postrádá talent a že je nulou.

Kimmel ve svém pořadu často Trumpa kritizuje. Na nynější komentář týkající se Kirka reagoval předseda Federální komise pro spoje (FCC) Brendan Carr, který naznačil, že jeho úřad by mohl věc prošetřit a udělit vysílacím společnostem pokutu, případně jim i odebrat licenci.

Demonstrant drží transparent zobrazující Farage, Muska a Zuckerberga během pochodu proti rasismu a fašismu a na podporu migrantů na Russell Square. Zatímco krajně pravicoví demonstranti v čele s Tommym Robinsonem pořádají vlastní shromáždění před Downing Street pod názvem „Unite The Kingdom".

Karel Pučelík: Elon Musk je nejbohatší extremista na světě. Proč si ho všímá i papež?

Názory

Elon Musk krátkodobě přišel o post nejbohatšího muže světa. Pokud byste ale hledali nejbohatšího extremistu, nemá majitel Tesly konkurenci. Jeho slova z víkendové demonstrace potvrzují, že se usídlil mezi krajní pravicí. Zároveň je vidět, jak toxické může být hromadění ekonomického a politického vlivu.

Společnosti, které vysílání ABC přebírají, případně jsou se stanicí provázané, následně oznámily, že talk show vysílat nebudou. Například velký telekomunikační konglomerát Sinclair oznámil, že Kimmelův pořad už vysílat nebude, i kdyby se ho stanice ABC rozhodla „bez náležitých kroků“ vrátit zpět do programu. Sinclair rovněž vyzval Kimmela, aby se omluvil. V pátečním čase, který byl vyhrazen pro talk show, Sinclair odvysílá poctu Kirkovi.

Jedenatřicetiletého konzervativního aktivistu, Trumpova spojence a otce dvou dětí Kirka zastřelil podle vyšetřovatelů dvaadvacetiletý Tyler Robinson 10. září, když hovořil se studenty v areálu Utah Valley University ve městě Orem v Utahu. Hrozí mu za to trest smrti.

Americký konzervativní politický aktivista a influencer Charlie Kirk

Charlie Kirk zemřel. Konzervativního influencera a spojence Trumpa zastřelil pachatel během projevu

Politika

Politika

Karel Pučelík: Elon Musk je nejbohatší extremista na světě. Proč si ho všímá i papež?

Demonstrant drží transparent zobrazující Farage, Muska a Zuckerberga během pochodu proti rasismu a fašismu a na podporu migrantů na Russell Square. Zatímco krajně pravicoví demonstranti v čele s Tommym Robinsonem pořádají vlastní shromáždění před Downing Street pod názvem „Unite The Kingdom“.
Elon Musk krátkodobě přišel o post nejbohatšího muže světa. Pokud byste ale hledali nejbohatšího extremistu, nemá majitel Tesly konkurenci. Jeho slova z víkendové demonstrace potvrzují, že se usídlil mezi krajní pravicí. Zároveň je vidět, jak toxické může být hromadění ekonomického a politického vlivu.

Když Elon Musk opouštěl prezidentskou administrativu Donalda Trumpa, v žádném případě to neznamenalo, že by ho politika přestala zajímat. Od té doby se na orbitě americké politiky pohybuje prakticky neustále, a to ve většině případů jako ještě extrémnější alternativa k tomu, co představuje Trump a jeho MAGA nohsledové.

Musk navíc nezůstal u toho, aby si své názory nechal pro svou americkou domovinu, ale snaží se míchat do politiky i v zahraničí. V Německu podporuje krajně-pravicovou Alternativu, nejvíce se ale pokládá do dění v Británii, kde se v podstatě zařadil mezi tamější extremistické vůdce. To, co se stalo o uplynulém víkendu v Londýně, je něco nevídaného.

Násilná demonstrace

Podle policejních odhadů se v centru britské metropole sešlo něco mezi 110 a 150 tisíci lidí (extremistická scéna mluví o třech milionech, což jsou ale nepodložené fake news), aby demonstrovali proti migraci a labouristické vládě Keira Starmera. Ačkoli toto „setkání“ se mnozí snaží vymalovat jako pokojný protest naštvaných, ale jinak úctyhodných občanů, pravda je někde trochu jinde. Na této „pokojné“ demonstraci docházelo ke střetům s policií (26 příslušníků zranili, z toho čtyři vážně) a někdo dokonce vyzýval k atentátu na premiéra Starmera.

Demonstraci vedl krajně-pravicový aktivista Tommy Robinson (pravým jménem Stephen Yaxley-Lennon), který rozhodně nepatří do společenského mainstreamu. Reform UK je proti němu celkem umírněná strana. Jen pro ilustraci, pokud je Nigel Farage na populistické a rasistické škále od jedné do deseti sedmička, Robinson je na cifře 9,5. Jeho činy už mají kriminální rozměr a nejednou seděl za mřížemi. Pobuřování ho ale dobře živí, dostává peníze i ze zahraničí, i přímo od Muska.

6 fotografií v galerii

Právě online vystoupení Elona Muska bylo zlatým hřebem programu. A ten se vůbec nerozpakoval a rovnou obecenstvo vyzval k revoluci. „Ať už si násilí vyberete, nebo ne, ono přijde k vám. Buď se budete bránit, nebo zemřete, to je podle mě pravda,“ dodal výhružně. Musk v podstatě  – ani ne tak mezi řádky – vyzývá k násilí. Podle aktuálních informací Muska za jeho slova nečeká žádný právní postih.

Papež a Musk

Starmer jeho slova sice odsoudil, ale jinak byla reakce vlády poměrně vlažná. V Londýně tak dochází k paradoxu, miliardář beztrestně veřejně a hlásá násilí, ale zároveň policie zatýká třiaosmdesátiletou anglikánskou vikářku za slovní podporu Palestine Action.

Kdo si ale Muska výslovně všiml, byl nový papež Lev XIV., který o něm hovořil v prvním veřejném rozhovoru. Pontifik se pro americký server Crux rozpovídal o nebezpečí ekonomické nerovnosti. Nůžky mezi bohatými a chudými se podle něj rozevírají. „Například generální ředitelé, kteří před 60 lety mohli vydělávat čtyřikrát až šestkrát více, než kolik dostávají dělníci, podle posledního údaje, který jsem viděl, je to 600krát více, než kolik dostávají průměrní dělníci. Co to znamená a o čem to vypovídá?“ ptá se Muskův krajan původem z Chicaga.

Nerovnost přitom nepřináší jen ekonomické nebezpečí. Musk ukazuje, že hromadění ekonomické moci ovlivňuje i společnost a politiku. Jeho zmíněné působení, ale i třeba oligarchická síť u nás v Česku, ilustruje, jak bohatí hýbou s veřejným míněním. Ne náhodou často stojí a finančně dotují antisystémová a krajně-pravicová hnutí a strany. Jejich byznysu se to hodí, protože spoléhají na politické vazby. A jednoduše – méně solidární a méně komplikovaný svět jejich podnikání svědčí.

Další komentáře Karla Pučelíka

 

Larry Ellison z Oracle
Aktualizováno

Musk už není nejbohatší. Přeskočil ho Ellison z Oracle

Leaders

Rok 2025 zamíchal s žebříčkem světových miliardářů. Musk už není nejbohatší. Ve středu ho přeskočil spoluzakladatel a předseda správní rady americké softwarové společnosti Oracle Larry Ellison.

Sam Altman a Elon Musk

K OpenAI přichází bývalé Muskovo eso. Spor mezi miliardářem a Altmanem se vyostřuje

Leaders

Souboj dvou AI společností - OpenAI a xAI - je zároveň soubojem dvou předních postav v technologickém světě. Sam Altman, stojící za OpenAI, a Elon Musk, šéf xAI, se vzájemně opravdu nemusí. A spor mezi nimi se nyní ještě vyostřuje, protože Altman pro svou společnost ulovil bývalého Muskova finančního ředitele Mikea Liberatoreho.

Elon Musk a Donald Trump

Karel Pučelík: Muskova nová strana možná uškodí Trumpovi, pak se ale nevyhnutelně odebere do zapomnění

Politika

Politika

