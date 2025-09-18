Napětí ve světě nahrává zbrojařům. Skupina Colt CZ v pololetí zvýšila zisk o polovinu
Holding Colt CZ Group SE (Colt CZ) vykázal za první letošní pololetí výnosy 11,015 miliardy korun. Meziročně byly vyšší o 13,7 procenta. Čistý zisk zbrojařské skupiny dosáhl za šest měsíců roku 919,3 milionu korun, ve srovnání se stejným obdobím loni vzrostl o 50,8 procenta.
Ke zvýšení výnosů holdingu přispěla podle jeho zástupců munice a konsolidace společnosti Sellier & Bellot za celé první pololetí letošního roku. Výnosy z prodeje munice skupině za pololetí meziročně vzrostly o 183,6 procenta zhruba na 5,2 miliardy korun. Holdingu naopak v prvním pololetí meziročně klesly o 26 procent výnosy z prodeje zbraní, a to přibližně na 5,8 miliardy korun.
Čistý zisk Colt CZ navýšil především vlivem silné provozní ziskovosti. Upravený ukazatel EBITDA za prvních šest měsíců roku 2025 skupině meziročně vzrostl o 19,2 procenta na více než 2,361 miliardy korun. EBITDA je hospodářský výsledek před započtením úroků, daní a odpisů.
Letos Colt CZ koupil americkou společnost Valley Steel Stamp vyrábějící součástky do střelných zbraní a také pardubického výrobce nitrocelulózy Synthesia Nitrocellulose. „Nacházíme se v období dramatických geopolitických a ekonomických změn, které představují nejen výzvy, ale i příležitosti pro naši skupinu. Jsme spolehlivým partnerem našich dlouhodobých, ale i nových zákazníků z řad spojeneckých zemí. Učinili jsme několik zásadních kroků, které významně upevňují naši roli v obraném průmyslu a posouvají naši skupinu na novou úroveň. Akvizice Synthesia Nitrocellulose a Valley Steel Stamp významně posílily naši vertikální integraci v oblasti munice i palných zbraní,“ uvedl předseda představenstva Colt CZ Group Jan Drahota.
V srpnu podepsala společnost Colt Canada kontrakt s dánskou organizací pro obranné akvizice a logistiku na dodávku 26 tisíc karabin C8 MRR. V září uzavřely Česká zbrojovka a české ministerstvo obrany novou rámcovou smlouvu na dodávky pušek CZ BREN 2, pistolí CZ P-10 C, podvěsných granátometů CZ GL a příslušenství v maximální hodnotě 4,26 miliardy korun bez DPH. Rámcová dohoda pokrývá období let 2025 až 2031. „Nové kontrakty s ozbrojenými silami Dánska a České republiky potvrzují naši důvěryhodnost u klíčových partnerů v rámci NATO,“ doplnil Drahota.
Za pololetí Colt CZ prodal 289.984 zbraní, meziročně o 10,3 procenta méně. Prodeje skupině klesly u dlouhých palných i krátkých zbraní. Pokles byl podle holdingu způsoben především oslabením amerického komerčního trhu u značky Colt a posunem některých plánovaných zakázek společností Colt a Česká zbrojovka pro ozbrojené složky do třetího a čtvrtého čtvrtletí letošního roku. Naopak u zbraní České zbrojovky, zejména u pistolí, zaznamenal holding růst prodejů na americkém komerčním trhu.
Na celkových výnosech Colt CZ za první pololetí se z 36,6 procenta podílely výnosy v USA. Výnosy dosažené na evropském trhu bez České republiky tvořily 36 procent, v ČR dosáhly 12,5 procenta. Podíl Asie byl šest procent, Kanady 4,8 procenta, Latinské Ameriky 2,5 procenta a Afriky 1,2 procenta, zbývající část připadla na ostatní státy světa. Pro celý letošní rok předpokládá holding výnosy 25 miliard korun, upravená EBITDA by podle očekávání měla činit 5,5 miliardy korun.
Colt CZ je předním světovým výrobcem ručních palných zbraní a munice pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, Dan Wesson, Sellier & Bellot, swissAA, Spuhr a 4M Tactical. Skupina sídlí v České republice. Ve svých výrobních závodech v ČR, USA, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku zaměstnává přibližně 4000 lidí. Od roku 2020 je skupina kotovaná na Burze cenných papírů Praha, majoritním akcionářem je holding Česká zbrojovka Partners SE.
