Dalibor Martínek: Fiala vytáhl na Babiše drtivou zbraň. Papírové kladivo
Premiér Petr Fiala se posledního půl roku tváří jako hráč pokeru. Snaží se přesvědčit národ, že předvolební preference, které přejí Babišovi, nic neznamenají. Že má v ruce silné karty, plán. A že v září vše zvrátí ve svůj prospěch. A znovu bude premiérem.
Všichni na ten plán čekají. Voliči jsou napjatí, jak premiér a lídr Spolu smaže drtivý náskok hnutí ANO ve volebních preferencích. Pro upřesnění, ANO bude patrně volit přes třicet procent voličů, Spolu se bude modlit za aspoň dvacet. To je aktuální situace.
Za čtrnáct dní budou volby. Nyní zřejmě přichází onen avizovaný drtivý úder Spolu. Jak vypadá? Poštovní schránky po celém hlavním městě, a možná i jinde, byly naplněny předvolebním čtyřstránkovým výtiskem, který má přesvědčit voliče, že Fiala je ten správný muž na svém místě. Takové jakoby noviny jsou vhazovány i do schránek s nálepkou, reklamu ne.
Co slibuje Fiala?
Čím nás premiér ve svém výtisku překlápí na svou stranu? Tak namátkou. V úvodním rozhovoru, který není podepsán a vedl ho patrně Fiala s Fialou, se praví. „Nabízím lidem, že budeme v příštích letech patřit mezi nejúspěšnější země světa.“ Nebo „Budeme rozumně hospodařit a chytře investovat.“ Anebo, „Více peněz půjde do inovací, výzkumu a školství, snížíme byrokracii pro malé a střední podniky.“ To jsou výňatky z této štiky předvolební kampaně, plátku Spolu, rozhazovaného do schránek.
Ano, slibem neurazíš, jak se říká. Bohužel, panuje zde obava, že slib je jenom slib. Před volbami se dá slíbit cokoliv. Dělají to všichni, Babiš, Fiala i Okamura. Výsledek činnosti je vždy více říkající než slib. Fiala bohužel může jen slibovat, výsledky za čtyři roky vlády nedoručil. Stát hospodaří hanebně, se schodkem přes dvě stě miliard korun každý rok. Mladí nedosáhnou na bydlení, ceny energií se neřízeně pohybují nahoru dolu, likvidují průmysl.
Na druhé straně, nelze říct, že by se v Česku přes veškerou neschopnost vlády, a nejen té současné, dařilo efektivně řídit stát a dát mu vizi, žilo špatně.
Deja vu. Každou chvíli se koná nějaká konference za účasti klíčových hráčů českého trhu na téma bydlení. Ministři, developeři. Nyní For Arch nebo Summit dostupného bydlení v Obecním domě. Chodí tam stále stejní řečníci, ministr průmyslu Vlček, místního rozvoje Kulhánek, místopředseda Poslanecké sněmovny Havlíček. Někam si dovolí přijít i Ivan Bartoš.
Babiš otočení kormidla nedopustí
Ale zpět k předvolební kampani, zbývají dva týdny do voleb. Jak praví hlavní heslo agitky Spolu, jde o všechno. Fiala v plátku, kterého musel nechat vytisknout stovky tisíc kusů, a zajistit distribuci, utratit za všechno miliony korun, vysvětluje, proč mají voliči dát hlas jemu a ne Babišovi. Argumenty jsou obecně známé. Ne na Východ, ale na Západ. Svoboda a prosperita.
Otázkou je, zda jsou tyto papírové čtyři stránky tím hlavním a dlouho připravovaným trumfem, který má zvrátit preference voličů a udržet na další čtyři roky u vlády Petra Fialu. Hlavou jde otázka: má snad Fiala připravené nějaké velké finále předvolební kampaně? Kde by obrátil nevěřící na svou víru.
Babiš, skvělý obchodník, jistě přemýšlí podobně, a nenechá se zaskočit. Otočení kormidla nedopustí.
Hlavním motivem pro rozhodnutí voličů nebude, co strany proklamují, co sepisují na webu nebo roznášejí na papíru. Hlavním faktorem budeou emoce. Babišovi se velmi dobře podařilo přesvědčit voliče, že nyní je všechno špatně a on bude tím správným, silným lídrem. V podobném duchu válcuje scénu Okamura. Fiala, jestli byl ten výtisk finále kampaně, nevyzařuje tolik energie, aby mohl tyto volby vyhrát. Má ještě nějaký trumf v rukávu?