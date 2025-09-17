ROZHODNUTO: Fed srazil sazby o 0,25 procenta. Je to jen začátek, naznačil Powell
Fed konečně šlápl na brzdu a poprvé v roce 2025 snížil sazby o čtvrt procentního bodu do pásma 4,00 až 4,25 procenta. Na následné tiskové konferenci navíc šéf Fedu Jerome Powell naznačil, že to není konec. Trhy nejprve reagovaly s euforií – dolar oslabil, zlato a akcie posílily. Tento optimismus však nevydržel a po skončení projevu se zisky začaly rychle tenčit, což ukazuje na hlubokou nejistotu investorů.
Reakce trhů na dnešní zasedání Fedu připomínala jízdu na horské dráze. Bezprostředně po oznámení snížení sazeb a zvláště po "holubičích" slovech Jeroma Powella, který naznačil další kroky, zavládla euforie. Akciové indexy S&P 500 a Nasdaq krátce posílily, dolarový index oslabil a zlato se vydalo vzhůru.
Tato pozitivní nálada však nevydržela dlouho. Ještě během tiskové konference a po jejím skončení začaly trhy umazávat své zisky. Akciové indexy se vrátily k nule nebo do mírného mínusu, což signalizuje, že investoři si nejsou jistí, zda je avizované uvolňování měnové politiky dostatečnou odpovědí na hrozící zpomalení ekonomiky. Holubičí signál Fedu tak byl nakonec zastíněn obavami z budoucího vývoje.
Powell slibuje další uvolnění, ale trhy váhají
„Budeme jednat podle potřeby, abychom udrželi hospodářskou expanzi,“ prohlásil šéf Fedu Jerome Powell na tiskové konferenci a zdůraznil, že dnešní krok je preventivním opatřením proti rizikům plynoucím ze zpomalujícího trhu práce. Jeho slova potvrdila i nová prognóza Fedu, známá jako „dot plot“, která naznačuje očekávání dalších dvou snížení sazeb do konce roku. Ačkoliv to zpočátku vyvolalo optimismus, následný obrat na trzích ukazuje, že investoři stále zvažují, zda Fed nebude muset v budoucnu jednat ještě razantněji.
Pro snížení o 0,25 procentního bodu hlasovalo 11 z 12 členů měnového výboru, včetně předsedy Rady guvernérů Jeroma Powella. Proti byl pouze nový člen Stephen Miran, dosavadní spolupracovník prezidenta Donalda Trumpa. Miran preferoval snížení základní sazby o 0,5 procentního bodu.
Jak zdůrazňuje Ondřej Hartman z FXstreet.cz, dlouhodobá a ostrá kritika ze strany prezidenta Trumpa vůči Powellovi vyvolává vážné otázky ohledně nezávislosti Fedu. Sám Powell se na tiskové konferenci dotazům na politiku vyhnul a zopakoval, že Fed se řídí výhradně svým mandátem.
Napětí ilustruje i fakt, že zasedání se účastnila členka rady Lisa Cooková, kterou se Trump pokusil odvolat. Soud jí však umožnil ve funkci zůstat, dokud se spor nevyřeší. Politický tlak je o to citelnější, že Powellův mandát v čele Fedu sice končí v květnu 2026, ale jeho členství v Radě guvernérů vyprší až v roce 2028, což otevírá prostor pro další střety.
Reakce na slábnoucí ekonomiku
Hlavním oficiálním důvodem pro snížení sazeb je ochlazování americké ekonomiky, především pak zhoršující se situace na trhu práce. Poslední statistiky ukázaly slabší růst počtu pracovních míst a mírný nárůst nezaměstnanosti, což pro Fed představuje varovný signál. Dnešní krok je tak snahou preventivně ochránit hospodářství před dalším zhoršením. Fed tím dává najevo, že obavy z recese v tuto chvíli převážily nad obavami z inflace, která se stále drží mírně nad dvouprocentním cílem banky.
