ROZHODNUTO: Fed srazil sazby o 0,25 procenta. Je to jen začátek, naznačil Powell

Zdeněk Pečený
Fed konečně šlápl na brzdu a poprvé v roce 2025 snížil sazby o čtvrt procentního bodu do pásma 4,00 až 4,25 procenta. Na následné tiskové konferenci navíc šéf Fedu Jerome Powell naznačil, že to není konec. Trhy nejprve reagovaly s euforií – dolar oslabil, zlato a akcie posílily. Tento optimismus však nevydržel a po skončení projevu se zisky začaly rychle tenčit, což ukazuje na hlubokou nejistotu investorů.

Reakce trhů na dnešní zasedání Fedu připomínala jízdu na horské dráze. Bezprostředně po oznámení snížení sazeb a zvláště po "holubičích" slovech Jeroma Powella, který naznačil další kroky, zavládla euforie. Akciové indexy S&P 500 a Nasdaq krátce posílily, dolarový index oslabil a zlato se vydalo vzhůru.

Tato pozitivní nálada však nevydržela dlouho. Ještě během tiskové konference a po jejím skončení začaly trhy umazávat své zisky. Akciové indexy se vrátily k nule nebo do mírného mínusu, což signalizuje, že investoři si nejsou jistí, zda je avizované uvolňování měnové politiky dostatečnou odpovědí na hrozící zpomalení ekonomiky. Holubičí signál Fedu tak byl nakonec zastíněn obavami z budoucího vývoje.

Powell slibuje další uvolnění, ale trhy váhají

„Budeme jednat podle potřeby, abychom udrželi hospodářskou expanzi,“ prohlásil šéf Fedu Jerome Powell na tiskové konferenci a zdůraznil, že dnešní krok je preventivním opatřením proti rizikům plynoucím ze zpomalujícího trhu práce. Jeho slova potvrdila i nová prognóza Fedu, známá jako „dot plot“, která naznačuje očekávání dalších dvou snížení sazeb do konce roku. Ačkoliv to zpočátku vyvolalo optimismus, následný obrat na trzích ukazuje, že investoři stále zvažují, zda Fed nebude muset v budoucnu jednat ještě razantněji.

Pro snížení o 0,25 procentního bodu hlasovalo 11 z 12 členů měnového výboru, včetně předsedy Rady guvernérů Jeroma Powella. Proti byl pouze nový člen Stephen Miran, dosavadní spolupracovník prezidenta Donalda Trumpa. Miran preferoval snížení základní sazby o 0,5 procentního bodu.

Jak zdůrazňuje Ondřej Hartman z FXstreet.cz, dlouhodobá a ostrá kritika ze strany prezidenta Trumpa vůči Powellovi vyvolává vážné otázky ohledně nezávislosti Fedu. Sám Powell se na tiskové konferenci dotazům na politiku vyhnul a zopakoval, že Fed se řídí výhradně svým mandátem. 

Napětí ilustruje i fakt, že zasedání se účastnila členka rady Lisa Cooková, kterou se Trump pokusil odvolat. Soud jí však umožnil ve funkci zůstat, dokud se spor nevyřeší. Politický tlak je o to citelnější, že Powellův mandát v čele Fedu sice končí v květnu 2026, ale jeho členství v Radě guvernérů vyprší až v roce 2028, což otevírá prostor pro další střety.

Reakce na slábnoucí ekonomiku

Hlavním oficiálním důvodem pro snížení sazeb je ochlazování americké ekonomiky, především pak zhoršující se situace na trhu práce. Poslední statistiky ukázaly slabší růst počtu pracovních míst a mírný nárůst nezaměstnanosti, což pro Fed představuje varovný signál. Dnešní krok je tak snahou preventivně ochránit hospodářství před dalším zhoršením. Fed tím dává najevo, že obavy z recese v tuto chvíli převážily nad obavami z inflace, která se stále drží mírně nad dvouprocentním cílem banky.

Karel Pučelík: Elon Musk je nejbohatší extremista na světě. Proč si ho všímá i papež?

Demonstrant drží transparent zobrazující Farage, Muska a Zuckerberga během pochodu proti rasismu a fašismu a na podporu migrantů na Russell Square. Zatímco krajně pravicoví demonstranti v čele s Tommym Robinsonem pořádají vlastní shromáždění před Downing Street pod názvem „Unite The Kingdom“.
Profimedia
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Elon Musk krátkodobě přišel o post nejbohatšího muže světa. Pokud byste ale hledali nejbohatšího extremistu, nemá majitel Tesly konkurenci. Jeho slova z víkendové demonstrace potvrzují, že se usídlil mezi krajní pravicí. Zároveň je vidět, jak toxické může být hromadění ekonomického a politického vlivu.

Když Elon Musk opouštěl prezidentskou administrativu Donalda Trumpa, v žádném případě to neznamenalo, že by ho politika přestala zajímat. Od té doby se na orbitě americké politiky pohybuje prakticky neustále, a to ve většině případů jako ještě extrémnější alternativa k tomu, co představuje Trump a jeho MAGA nohsledové.

Musk navíc nezůstal u toho, aby si své názory nechal pro svou americkou domovinu, ale snaží se míchat do politiky i v zahraničí. V Německu podporuje krajně-pravicovou Alternativu, nejvíce se ale pokládá do dění v Británii, kde se v podstatě zařadil mezi tamější extremistické vůdce. To, co se stalo o uplynulém víkendu v Londýně, je něco nevídaného.

Násilná demonstrace

Podle policejních odhadů se v centru britské metropole sešlo něco mezi 110 a 150 tisíci lidí (extremistická scéna mluví o třech milionech, což jsou ale nepodložené fake news), aby demonstrovali proti migraci a labouristické vládě Keira Starmera. Ačkoli toto „setkání“ se mnozí snaží vymalovat jako pokojný protest naštvaných, ale jinak úctyhodných občanů, pravda je někde trochu jinde. Na této „pokojné“ demonstraci docházelo ke střetům s policií (26 příslušníků zranili, z toho čtyři vážně) a někdo dokonce vyzýval k atentátu na premiéra Starmera.

Demonstraci vedl krajně-pravicový aktivista Tommy Robinson (pravým jménem Stephen Yaxley-Lennon), který rozhodně nepatří do společenského mainstreamu. Reform UK je proti němu celkem umírněná strana. Jen pro ilustraci, pokud je Nigel Farage na populistické a rasistické škále od jedné do deseti sedmička, Robinson je na cifře 9,5. Jeho činy už mají kriminální rozměr a nejednou seděl za mřížemi. Pobuřování ho ale dobře živí, dostává peníze i ze zahraničí, i přímo od Muska.

6 fotografií v galerii

Právě online vystoupení Elona Muska bylo zlatým hřebem programu. A ten se vůbec nerozpakoval a rovnou obecenstvo vyzval k revoluci. „Ať už si násilí vyberete, nebo ne, ono přijde k vám. Buď se budete bránit, nebo zemřete, to je podle mě pravda,“ dodal výhružně. Musk v podstatě  – ani ne tak mezi řádky – vyzývá k násilí. Podle aktuálních informací Muska za jeho slova nečeká žádný právní postih.

Papež a Musk

Starmer jeho slova sice odsoudil, ale jinak byla reakce vlády poměrně vlažná. V Londýně tak dochází k paradoxu, miliardář beztrestně veřejně a hlásá násilí, ale zároveň policie zatýká třiaosmdesátiletou anglikánskou vikářku za slovní podporu Palestine Action.

Kdo si ale Muska výslovně všiml, byl nový papež Lev XIV., který o něm hovořil v prvním veřejném rozhovoru. Pontifik se pro americký server Crux rozpovídal o nebezpečí ekonomické nerovnosti. Nůžky mezi bohatými a chudými se podle něj rozevírají. „Například generální ředitelé, kteří před 60 lety mohli vydělávat čtyřikrát až šestkrát více, než kolik dostávají dělníci, podle posledního údaje, který jsem viděl, je to 600krát více, než kolik dostávají průměrní dělníci. Co to znamená a o čem to vypovídá?“ ptá se Muskův krajan původem z Chicaga.

Nerovnost přitom nepřináší jen ekonomické nebezpečí. Musk ukazuje, že hromadění ekonomické moci ovlivňuje i společnost a politiku. Jeho zmíněné působení, ale i třeba oligarchická síť u nás v Česku, ilustruje, jak bohatí hýbou s veřejným míněním. Ne náhodou často stojí a finančně dotují antisystémová a krajně-pravicová hnutí a strany. Jejich byznysu se to hodí, protože spoléhají na politické vazby. A jednoduše – méně solidární a méně komplikovaný svět jejich podnikání svědčí.

Další komentáře Karla Pučelíka

 

Musk už není nejbohatší. Přeskočil ho Ellison z Oracle

Leaders

Rok 2025 zamíchal s žebříčkem světových miliardářů. Musk už není nejbohatší. Ve středu ho přeskočil spoluzakladatel a předseda správní rady americké softwarové společnosti Oracle Larry Ellison.

nos

Přečíst článek

Sam Altman a Elon Musk

K OpenAI přichází bývalé Muskovo eso. Spor mezi miliardářem a Altmanem se vyostřuje

Leaders

Souboj dvou AI společností - OpenAI a xAI - je zároveň soubojem dvou předních postav v technologickém světě. Sam Altman, stojící za OpenAI, a Elon Musk, šéf xAI, se vzájemně opravdu nemusí. A spor mezi nimi se nyní ještě vyostřuje, protože Altman pro svou společnost ulovil bývalého Muskova finančního ředitele Mikea Liberatoreho.

fry

Přečíst článek

