USA vs. Evropa: Jeden krach a dva úplně jiné příběhy akciových trhů
Pád banky Lehman Brothers v září 2008 spustil největší finanční krizi od 30. let minulého století. Panika, propady o desítky procent a nejistota, zda se systém vůbec udrží. Dnes, o 17 let později, jsou světové akcie násobně výš – ale rozdíly mezi regiony bijí do očí. Zatímco Spojené státy zažily éru technologických gigantů a růstu, Evropa se s vleklými problémy potýká dodnes.
Pád Lehman Brothers znamenal propad amerického indexu S&P 500 o více než polovinu. Reakce vlád a centrálních bank byla bezprecedentní. „Právě zde začala velká cesta vyspělých zemí k dnes již běžnému zadlužení přes sto procent HDP,“ připomíná Kryštof Míšek, hlavní ekonom Argos Capital.
V USA šlo například o program TARP, který rozdělil přes 700 miliard dolarů na záchranu bank. Nechyběly ani dotace pro automobilky Ford či GM. Evropa nezůstala pozadu, jenže dnes podle Míška „série následných krizí dostala evropské ekonomiky do složité situace“.
Evropské akcie podle něj dlouhodobě zaostávají kvůli fragmentovanému trhu, složité regulaci a nízkým investicím do technologií či energetiky. „USA jasně vedou: S&P 500 je na čtyřnásobku oproti roku 2008, přičemž dnes až čtyřicet procent indexu tvoří technologičtí obři typu Microsoft, Alphabet nebo Amazon,“ dodává Míšek. Přesto připomíná i evropské příběhy úspěchu, třeba španělský Inditex (+420 %) či dánský farmaceutický gigant Novo Nordisk (+1000 %).
Výsledková sezona je zhruba v polovině a zatímco z velkých amerických firem již výsledky reportovala významná část, Evropa je zhruba v polovině. A výsledky to nejsou příliš přesvědčivé. Může jít o výraznou ránu pro investory, kteří s nástupem obchodní války Donalda Trumpa chtěli věřit v ekonomický návrat Evropy. Ten se totiž alespoň zatím nekoná.
Evropa přešlapuje
Podle Lukáše Rašky, analytika Portu, je samotné srovnávání od roku 2008 problematické. „Rok 2008 byl extrémně vyhrocený moment a startovní čára není neutrální,“ vysvětluje. Evropské trhy navíc brzdily vlastní krize – dluhová v eurozóně, slabý růst či strukturální problémy. Přesto třeba německý DAX od září 2008 zhodnotil víc než trojnásobně, což je výrazně nad průměrem Evropy.
„Je pravda, že americké akcie předvedly mnohem lepší výsledky, a to hlavně díky technologickým gigantům. Ale je třeba dodat, že tento růst je dnes vykoupen velmi vysokým oceněním trhu, zatímco Evropa zůstává oceněna konzervativněji,“ dodává Raška. Jinými slovy – byť Evropa zaostávala, do budoucna může být atraktivnější.
Akcioví investoři v prvním pololetí letošního roku prožívají nepříliš standardní situaci. Zatímco americkým firmám se dařilo solidně, evropské nabízejí skvělé zisky. To se pak projevuje také na akciích a dluhopisech firem na evropském kontinentu.
AI mánie a rozdíly mezi kontinenty
Čísla shrnuje Tomáš Cverna, analytik XTB: „Americký index S&P 500 vzrostl od pádu Lehman Brothers kumulativně 426 procent, tedy v průměru o 12,4 procenta ročně. Druhý nejvýkonnější byl japonský Nikkei 225 s růstem 226 procent. Naopak evropský Euro Stoxx 50 přidal jen kolem 6,9 procenta ročně.“
Podle Cverny se nůžky mezi USA a ostatními začaly výrazně rozevírat po pandemii a zejména v letech 2023 a 2024, kdy trh ovládla „AI mánie“. „Technologický vývoj a adaptace umělé inteligence nahrávají Spojeným státům. Tamní firmy rostou rychleji a investoři jsou ochotni platit vyšší ceny za jejich akcie,“ dodává Cverna.
Zkušenost posledních 17 let ukazuje dvě věci. Zaprvé, akcie jsou i přes všechny pády dlouhodobě výnosné – kdo vydržel, vydělal. Zadruhé, rozdíly mezi regiony jsou obrovské. Zatímco Amerika píše příběh dominance technologických firem, Evropa se potýká se strukturálními slabinami.
A budoucnost? Ta může být překvapivější, než čekáme – vždyť po pádu Lehman Brothers také málokdo věřil, že o dekádu později budou akcie na historických maximech.
Masivní cla, obchodní války, ale také rozpočtová pravidla, která ještě více prohloubí deficit státní kasy. Tak vnímají politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa zástupci některých velkých investičních fondů, kteří kvůli tomu opouštějí americké trhy. Vítězem jsou i evropské akcie.
