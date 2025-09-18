Vyberte si z našich newsletterů

Po Agrofertu chceme vrátit přes sedm miliard, uvedl ministr Výborný

Po Agrofertu chceme vrátit přes sedm miliard, uvedl ministr Výborný

Ministr zemědělství Marek Výborný
ČTK
ČTK
ČTK

Částka, kterou bude ministerstvo zemědělství vymáhat po firmách z holdingu Agrofert, bude přesahovat sedm miliard korun. Jsou to dotace poskytnuté v letech 2017 až 2021 navzdory střetu zájmů majitele firmy, šéfa hnutí ANO a tehdejšího premiéra Andreje Babiše, uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Ministr původně odhadoval částku 5,1 miliardy, v sumě ale nebyly započítány dotace spravované přímo ministerstvem. Agrofert tvrdí, že k navrácení není důvod, věc vnímá jako kampaň před říjnovými volbami do Sněmovny.

Přesnou částku Výborný dosud nezná, úředníci ministerstva pracují na vyčíslení. Stanovení jasné sumy komplikuje i to, že nejde jen o zemědělské farmy, ale i potravinářské podniky.

Podle Výborného by bylo ideální, kdyby firmy uznaly právní stav a dotace vrátily, pak by byl proces rychlý. Podniky se ale mohou odvolat a následně dát věc k soudu. „Netušíme, jak dlouho budou soudy rozhodovat, čili bude to opravdu běh na dlouhou trať,“ řekl ministr. Ředitel Agrofertu Josef Mráz už dříve avizoval, že holding se bude bránit právní cestou.

V původním odhadu částky Výborný nepracoval s dotacemi vyplácenými přímo resortem, které firmy z holdingu pobíraly. Jednalo se mimo jiné o kompenzace za extrémní sucho. „Samozřejmě, že se (kompenzace) poskytovaly i akciovým společnostem, kde koncovým vlastníkem v té době byl člen vlády. No a i na ně a na tyto dotace to dopadá. A to bylo jenom v letech 2017 až 2018, my musíme tohle všechno posčítat,“ uvedl ministr

Úředníci musí dále zjistit, kolik dotací a v jaké výši obdržely potravinářské podniky v letech, kdy byl koncový vlastník holdingu Andrej Babiš podle Výborného ve střetu zájmů. Agrofert by měl podle resortu vracet nejen národní dotace, ale i takzvané nárokové dotace na plochu z evropských fondů, které se vrací zpět do unijního rozpočtu.

Šéf ANO Andrej Babiš

PROFIL: Babiš, miliardář, kterému už byl Agrofert malý

Názory

Když byl Andrej Babiš v letech 2014 až 2017 ministrem financí v Sobotkově vládě, na jeho poradách bývalo takové ticho, že by byl slyšet i pád špendlíku. Babišův občasný řev byl ovšem slyšet až za dveře. Řídit stát jako firmu, to je Babišův narativ. Newstream přináší sérii profilů lídrů stran kandidujících v říjnových volbách. První je favorit voleb, Andrej Babiš. Následovat ho bude již zítra Petr Fiala a další šéfové stran zase příští víkend.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Jakmile bude mít ministerstvo vše spočítané, začne Státní zemědělský intervenční fond zahajovat správní řízení o navrácení dotací vůči jednotlivým podnikům, kterých je až 90 bez započítání potravinářských firem. Fond by měl řízení zahajovat v příštích týdnech až měsících, řekl Výborný.

Rozhodnutí soudu

Ministr své rozhodnutí o navrácení opírá o rozhodnutí soudů, nově o další rozsudek Nejvyššího správního soudu. „Máme tady další rozsudek, respektive odmítnutí kasační stížnosti, kde v odůvodnění se opět Nejvyšší správní soud zabývá touto problematikou a opět je to vodítko k odůvodnění správných řízení,“ řekl Výborný. Ministr zopakoval, že navrácení dotací nesouvisí s volbami, s výzvou čekal, až bude mít rozhodnutí soudu.

Ministerstvo si podle Výborného aktuálně nechává zpracovat další analýzu, která má vyhodnotit, zda se zákon o střetu zájmů týká i veřejných zakázek.

Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej kvůli novele zákona o střetu zájmů vložil do svěřenských fondů. Podle českého rejstříku je ovšem Babiš evidován jako skutečný majitel Agrofertu.

Z celkových tržeb Agrofertu tvoří dotace zhruba jedno procento. Zisk holdingu loni meziročně vzrostl o pět miliard korun na 7,1 miliardy korun.

Aktualizováno

Kolik má vrátit Agrofert na dotacích? Piráti požadují deset miliard, Výborný chce přes pět

Politika

ČTK

Přečíst článek

Kolik stojí řemeslný chléb či med? Češi dostali šanci určit cenu sami

Kolik stojí řemeslný chléb či med? Češi dostali šanci určit cenu sami
poskytnuto Hero&Outlaw
nst
nst

Výsledky originálního experimentu ukázaly, že osobní kontakt s výrobci a možnost ochutnávky mění pohled lidí na hodnotu jídla. A někdy pořádně překvapí.

Jaká je férová cena za řemeslný chléb, sklenici medu nebo dezert? Návštěvníci Dožínkových slavností na pražském Výstavišti v Holešovicích měli v září možnost sami rozhodnout, kolik by za výrobek zaplatili. A výsledky ukázaly, že osobní kontakt s výrobci řemeslných produktů oceněných značkou Regionální potravina, možnost tyto produkty ochutnat a vyslechnout si příběh, který za nimi stojí, dokážou změnit pohled spotřebitelů na hodnotu potravin.

Do průzkumu se zapojilo celkem 356 respondentů, kteří, aniž by znali cenu ochutnávaneho produktu, napsali do dotazníku částku, kterou považovali za férovou. A výsledek? Tak i tak. Češi dokážou ocenit tradici a práci malých producentů, někdy jsou ochotni zaplatit i více, jindy ale zůstávají při zemi.

Přesto jejich odpovědi ukázaly, že setkání s producentem a ochutnávka dokážou změnit optiku spotřebitele. Meruňkový nektar lidé nacenili téměř stejně jako je jeho prodejní cena. Stejně tak svatojánské ořechy, i cenu této tradiční speciality dokázali vystihnout velmi přesně.

Za měchenický pecen chleba ale byli ochotni zaplatit dokonce o 12 procent víc, než kolik reálně stojí. I sladký dezert Pavlova v očích návštěvníků expozice překonal svou reálnou cenu.

poskytnuto Hero&Outlaw

„Osobní kontakt s producentem a možnost ochutnat jeho výrobek dokáží ovlivnit vnímání hodnoty potraviny. Lidé si uvědomí, že cena není jen číslo na etiketě, ale odráží poctivou práci a kvalitu. Tyto výsledky potvrzují závěry výzkumu STEM/MARK ze srpna 2025, podle nichž jsou dva ze tří Čechů ochotni si za kvalitní regionální výrobek připlatit,“ uvedla ředitelka Odboru administrace podpory kvalitních potravin Státního zemědělského intervenčního fondu Kateřina Ratajová.

mléko

Nová „hračka" Billa Gatese: Klimaticky neutrální mléko

Money

Americká firma Neutral začala nabízet mléko, jež má být klimaticky neutrální. Její ambicí je prodávat i další potraviny, které budou mít minimální uhlíkovou stopu. Firmu podpořil fond Billa Gatese.

Hrot

Přečíst článek

Citlivost na cenu

U jiných kategorií se však projevila cenová citlivost. Vepřovku, ovčí sýr v oleji i květový med respondenti nacenili pod jejich skutečnou hodnotu. 

Značka Regionální potravina, udělovaná Ministerstvem zemědělství od roku 2010, oceňuje nejkvalitnější zemědělské a potravinářské výrobky z jednotlivých krajů a podporuje domácí producenty i tradice. Každoročně jsou oceňovány nejlepší výrobky z jednotlivých krajů v devíti kategoriích od masných a mléčných výrobků, přes pečivo po nápoje nebo ovoce a zeleninu.

Výrobky s tímto logem díky krátkým distribučním cestám vynikají čerstvostí a splňují nejpřísnější evropské i národní požadavky. Jsou výjimečné tradičními recepturami či originálními postupy. To, co mají ale vždy výrobky společné je využití regionálních surovin. Nákupem těchto potravin zákazník získává záruku kvality a zároveň podporuje místní producenty, pracovní místa, péči o krajinu i uchování lidových zvyků.

REPORTÁŽ: Nepotřebuje trendy, má vizi. Michelinská šéfkuchařka ví, jak chutná opravdové jídlo

Enjoy

Gabriela Filca, mladá šéfkuchařka michelinské restaurace Nebo v hotelu Hilton v chorvatské Rijece, letos získala prestižní ocenění Michelin Young Chef Award 2025. Ve své kuchyni propojuje sezónní suroviny, osobní příběh a zero-waste filozofii. Výsledkem je gastronomie plná emocí, která oslovuje nejen chuťové buňky.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Výzkum agentury STEM/MARK dále ukázal, že důvěra ve značku Regionální potravina je vysoká. Osm z deseti lidí věří kvalitě oceněných výrobků a sedm z deseti považuje jejich poměr ceny a výkonu za odpovídající. Hlavním důvodem, proč spotřebitelé značku vyhledávají, je podpora menších producentů, ale důležitá je i čerstvost, autenticita a možnost ochutnat typické regionální speciality. 

O rostoucí prestiži značky svědčí i letošní rekordní čísla. O ocenění se ucházelo téměř 500 výrobců s více než 1900 produkty, což je nejvyšší účast v šestnáctileté historii projektu. Regionální potravina tak ukazuje, že hodnota potravin není jen v čísle na etiketě, ale i v příběhu, poctivé práci a místním původu.

Gastronomická událost roku se blíží. Co všechno budete moci ochutnat na MAKRO CZECH GASTRO FESTU 2

Enjoy

Komerční spolupráce

Přečíst článek
Strany slibují levnější potraviny, ale chybí plány k naplnění slibů

Neparlamentní strany slibují levnější potraviny, ale má to háček. Vychází z populistických a neověřených dat, uvádí odborníci

Volby 2025

ČTK

Přečíst článek

Čuprova Rohlik Group zvýšila zisk o 38 procent

Zakladatel on-line supermarketu Rohlik.cz Tomáš Čupr
ČTK
ČTK
ČTK

Ředitel a zakladatel Rohlik Group Tomáš Čupr představil výsledky společnosti, která ve finančním roce od loňského 1. května do konce letošního dubna zvýšila zisk i tržby.

Hrubý zisk společnosti dosáhl 389,4 milionu eur (zhruba 9,47 miliardy korun) a meziročně narostl o 38 procent. Obrat skupina zvýšila o 34,2 procenta na 1,1 miliardy eur (víc než 27 miliard korun). Skupina také snížila svou provozní ztrátu před mimořádnými výdaji, a to ze 77 milionů eur (1,87 miliardy korun) v uplynulém období, které skončilo 30. dubna 2024, na ztrátu 63,47 milionu eur (1,54 miliardy korun).

Provozní zisk EBITDA v České republice činil 58 milionů eur (zhruba 1,41 miliardy korun). Provozní ztráta na jednu objednávku podle skupiny klesla o 39 procent.

„Každé euro, které vyděláme nebo získáme, jde tam, kde se zhodnocuje - do rozšiřování technologie a zvyšování dosahu našich zákazníků. Každé euro tak snižuje náklady na každou další dodávku a urychluje náš růst,“ uvádí skupina v účetní uzávěrce.

Čupr očekává, že skupina bude příští rok již zisková. „Příští rok porosteme o 35 až 40 procent. Kdybychom nerostli tak rychle, jsme profitabilní dřív,“ řekl. Pokud by například Rohlik v Německu přestal růst, skupině by podle něj klesla ztráta až o 1,5 milionu eur měsíčně. Rohlik chce ale růst, dodal Čupr.

Čuprův Rohlík založil novou firmu. Chce prodávat své know-how jiným

Zprávy z firem

Skupina Rohlík podnikatele Tomáše Čupra chce svou e-commerce platformu nabízet ke koupi i ostatním obchodníkům. I menší obchody s tím zvládnout okamžité doručení, uvádí firma.

nst

Přečíst článek

Úspěšný koncept

Zvýšení zisku a tržeb skupiny podle Čupra souvisí s úspěšným konceptem, který umožnil v loňském roce uskutečnit 17,5 milionu objednávek, což představuje 35procentní nárůst. Zdrojem růstu jsou podle Čupra i plně automatizované sklady, kterých měla skupina ke konci uplynulého fiskálního roku šest z celkových 11. Nasazení skladového systému s umělou inteligencí vedlo podle Čupra ke zvýšení efektivity až o 30 procent v západní Evropě. „Rohlik je jediný on-line supermarket na světě, který od covidu kontinuálně roste díky bezprecedentní zákaznické propozici,“ řekl Čupr.

Skupina navíc nedávno založila technologickou firmu Veloq, která bude prodávat operační systém na doručování potravin objednaných on-line. Díky tomu je skupina konkurenceschopná na trhu obchodních řetězců, například v Praze nakoupí přes Rohlík alespoň jednou měsíčně zhruba pětina domácností, řekl Čupr.

Společnost Rohlik Group, která byla založena v roce 2014, je jednou z předních evropských doručovacích služeb potravin objednaných on-line. Stala se prvním českým podnikem, který dosáhl takzvaného statusu jednorožce, tedy firmou s hodnotou přes miliardu amerických dolarů. Aktuální hodnota podle Čupra odpovídá dvěma jednorožcům. On-line supermarket Rohlik Group provozuje vedle ČR ještě v Maďarsku, Rakousku, Německu a Rumunsku.

