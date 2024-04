Politická válka v USA. Trumpovi spojenci kují pikle, chtějí narušit nezávislost Fedu

Spojenci bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa tiše připravují návrhy, které by mohly narušit nezávislost centrální banky (Fed), pokud by byl Trump letos opět zvolen prezidentem. S odkazem na své zdroje to napsal ekonomický list The Wall Street Journal (WSJ). Mezi Trumpovými poradci se přitom podle deníku prohlubují spory o to, jak razantně napadnout pravomoci Fedu.

Malá skupina spojenců bývalého prezidenta podle WSJ vytvořila asi desetistránkový dokument, který nastiňuje vizi politiky centrální banky. Skupina tvrdí, že Fed by měl s Trumpem konzultovat rozhodnutí o úrokových sazbách a že by Trump měl mít pravomoc odvolat Jeroma Powella z funkce šéfa Fedu před koncem jeho funkčního období, což je v roce 2026.

Trump si v roce 2017 Powella vybral, aby vedl centrální banku, ale záhy se obrátil proti němu. Letos v únoru prohlásil, že pokud bude zvolen prezidentem, Powella znovu nejmenuje. Myslí si také, že Fed pod Powellovým vedením sníží úrokové sazby, aby zlepšil vyhlídky na znovuzvolení Joea Bidena. Nižší sazby totiž prospívají firmám, protože jim snižují náklady na úvěry, a v konečném důsledku tak pomáhají ekonomice jako celku.

WSJ upozorňuje, že nedokáže zjistit, zda si je bývalý prezident těchto zákulisních snah vědom, či zda je dokonce podporuje. Někteří lidé blízcí těmto diskusím si ale myslí, že Trump s těmito plány souhlasí.

Trump už s poradci o případných kandidátech na šéfa Fedu neformálně hovořil. Některých se i zeptal, zda by měli o tuto práci zájem, píše WSJ. Trumpova kampaň agentuře Reuters na žádost o podrobnosti bezprostředně neodpověděla.

Centrální banky jsou v demokratických zemích nezávislé instituce, které určují měnovou politiku, a mají tak zásadní vliv na hospodářství. Základní úrok v USA je od loňska v pásmu 5,25 až 5,50 procenta, což je nejvíce od roku 2001. Ekonomové donedávna očekávali, že Fed začne brzy úroky snižovat, opětovný vyšší růst inflace ale tento předpoklad podle většiny z nich posouvá až na konec roku.

