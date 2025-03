Rusové už nás nemohou vydírat. Česko je připravené zavřít trubky ruské ropě

Česko poprvé v praxi využije nově rozšířený ropovod TAL. První zvýšené dodávky neruské ropy by měly dorazit do Česka po stočení tankeru v italském Terstu ve druhé polovině dubna. Země tak bude dominantně zásobována ropou západní cestou ropovody TAL a IKL. Nahradí se tím zastavené dodávky ropy z ruského ropovodu Družba. Uvedl to státní provozovatel ropovodů Mero.

Mero v závěru loňského roku dokončilo technické práce na rozšíření ropovodu TAL a letos pokračovalo v jeho testování a certifikaci. Projekt přibližně za 1,6 miliardy korun má zajistit zvýšení kapacity pro Česko o čtyři miliony tun ropy ročně, do země tak bude možné ropovodem dodat až osm milionů tun za rok. Česko by se tudíž mohlo podle vlády zcela odstřihnout od ruské ropy.

„Díky projektu TAL-Plus, který naše vláda prosadila, už nás Rusko nemůže vydírat tím, že nám zastaví dodávky ropy z ropovodu Družba. Česko je nyní ve své energetické nezávislosti mnohem silnější. Máme alternativu a můžeme postupně přecházet na plné zásobování ropou výhradně západní cestou ropovody TAL a IKL. To už se nyní děje, a proto naši zemi zastavené dodávky ropy z ropovodu Družba nijak neohrožují,“ uvedl premiér Petr Fiala (ODS).

Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) v těchto dnech připlul do Terstu první tanker s ropou pro litvínovskou rafinérii společnosti Orlen Unipetrol a v následujících dnech začne její stáčení.

„Tento týden připlul do italského přístavu Terst první tanker s ropou z Norska pro litvínovskou rafinérii. Za zhruba dva týdny bude ropa doručena ropovodem TAL/IKL do Litvínova. Současně připravujeme zajištění dodávek další ropy tankery přes moře,“ uvedla ve čtvrtek společnost Orlen Unipetrol. Zdůraznila, že zásobování obou rafinérii je plynulé a výroba pro tuzemský trh zajištěna.

Až do začátku letošního března ropa tekla do Česka ze dvou hlavních zdrojů. Jedním z nich byl ropovod Družba z Ruska. Jeho podíl na dodávkách loni činil 42 procent. Další část ropy přitéká z německého ropovodu IKL, který navazuje na italský ropovod TAL.

Benzin v Česku je nejlevnější za tři a půl roku, nafta od loňského podzimu. Máme se radovat? Trhy Koho těší levné pohonné hmoty v ČR, má uspokojení z toho, že Česko jako jedna z mála zemí EU skrze ropu takřka už tři roky financuje Rusko a jeho válku na Ukrajině. Přitom se takto radují paradoxně často ti politici, kteří se jinak tváří jako proukrajinští. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Od 4. března jsou dodávky z Družby zastaveny a dosud nebyly obnoveny. Vláda proto rozhodla o půjčce rafinérské společnosti Orlen Unipetrol. Až 330 tisíc tun ropy z nouzových zásob vystačí na více než měsíc provozu rafinerií. Půjčka, která tvoří třetinu státních zásob, má zajistit dostatek ropy na českém trhu. Rafinérie začaly ropu z rezerv čerpat od 11. března. Společnost zároveň avizovala, že pracuje na zajištění dodávek ropy západní cestou.

Ropovod TAL začíná v Terstu, kam se ropa dováží z více zemí a kontinentů. Největší podíl tvoří dodávky z oblastí okolo Kaspického a Černého moře, USA a Afriky.

Slováci a Maďaři prudce navýšili dovoz ruské ropy. I díky Kremlu oddaným Tatarům Názory Maďarsko a Slovensko nyní počátkem září dramaticky navýšily dovoz ruské ropy jižní větví ropovodu Družba. Lukáš Kovanda Přečíst článek