Narazily akcie Nvidie na strop? Ani příslib obřích tržeb s nimi nehnul, přitom jsou relativně výhodné
Nejhodnotnější veřejně obchodovaná společnost světa začíná mít problém. Investoři přestávají masivně nakupovat její akcie, což může být dílem vina přílišného nacenění, dílem sentimentem na trhu. S akciemi příliš nedokázaly pohnout ani mimořádně silná očekávání tržeb pro další roky.
Nvidia je prozatím největším vítězem války o dominanci v AI světě. Tvůrce nejvýkonnějších čipů, které jako jediné dokážou zvládat nároky obřích datových center, se stal nejhodnotnější firmou světa. A s aktuální tržní kapitalizací kolem 4,5 bilionu dolarů má před druhým v pořadí, společností Apple, náskok zhruba 800 miliard.
Jenomže v aktuálním investorském klimatu a rychle se měnícím světě nic nemusí trvat věčně a zdá se, že akcie Nvidie narazily na určitý limit. V reakci na vystoupení CEO Nvidie Jensena Huanga, který nastínil růstový byznys pro další dva roky, totiž akcie krátce posílily o necelá dvě procenta, ale v následném obchodování se dostaly dokonce pod úroveň panující před oznámení výsledků, připomíná list The Financial Times. Přitom Huang prohlásil, že v následujících dvou letech tržby společnosti přesáhnou zcela nepochybně hranici bilionu dolarů a poptávka roste v souvislosti s růstem AI modelů, zejména Claude Code od Anthropiku.
Technologičtí giganti se zavázali investovat stovky miliard dolarů do rozvoje umělé inteligence v Indii. Oznámení padla během velkého summitu Indian AI Impact Summit zaměřeného na AI, který v zemi spojil světové státníky i šéfy nejvýznamnějších technologických firem. Informoval o tom server CNBC.
AI horečka v Indii: Světové firmy slibují stovky miliard dolarů
Money
Technologičtí giganti se zavázali investovat stovky miliard dolarů do rozvoje umělé inteligence v Indii. Oznámení padla během velkého summitu Indian AI Impact Summit zaměřeného na AI, který v zemi spojil světové státníky i šéfy nejvýznamnějších technologických firem. Informoval o tom server CNBC.
Umí firmy vydělat na AI?
Důvodů zastavení růstu akcií největší firmy světa je hned několik. Tou nejsilnější aktuálně bude vliv probíhajícího konfliktu na Středním východě, který má negativní dopad na trhy obecně. Navíc se zvyšují obavy z prodloužení konfliktu na dobu, s níž izraelská ani americká vláda nepočítaly, což by mohlo mít dopad na návrat inflace a následné oslabení trhů. Investoři, kteří podpořili Nvidii včas, tak aktuálně mohou vybírat část zisků, což by vysvětlovalo propad akcií po velmi krátkodobém posílení.
Druhý vliv hraje celé odvětví AI, které v očích investorů přestává představovat cestu k extrémně rychlému zhodnocení investic. Ačkoli svět zatím stále počítá s dramatickou disrupcí, kterou AI přináší, o tom, jakou monetizaci to přinese jejich konkrétním investicím, ale již investoři tak jasnou představu nemají. Celý ekosystém totiž zatím nedokázal přijít na funkční a udržitelný byznys model, v monetizaci tokenů pak například dochází ke značnému snižování cen.
Svět technologií čelí nové krizi. Nedostatek paměťových čipů DRAM — základního stavebního kamene téměř veškeré moderní elektroniky — začíná tvrdě dopadat na globální výrobu, zisky firem i koncové ceny produktů. A podle šéfů největších technologických společností bude situace ještě horší.
Čipy pro AI dusí trh. Jejich nedostatek může trvat i roky
Zprávy z firem
Svět technologií čelí nové krizi. Nedostatek paměťových čipů DRAM — základního stavebního kamene téměř veškeré moderní elektroniky — začíná tvrdě dopadat na globální výrobu, zisky firem i koncové ceny produktů. A podle šéfů největších technologických společností bude situace ještě horší.
Akcie jsou nyní relativně výhodné
Ačkoli Nvidia zatím je objektivním vítězem a má funkční model, je to do velké míry taženo očekáváním, že AI jako celek poroste. Jen to obhájí budování nových datových center, která potřebují čipy od Nvidie. Ve chvíli, kdy by se celý ekosystém zadrhnul, oslabí to i poptávku po produktech tajwansko-americké společnosti.
FT.com pak upozorňuje, že očekávané tržby, které zveřejnil Huang, jsou výrazně vyšší, než nad čem panuje shoda analytiků. „Pro další dva fiskální roky odhaduje Capital IQ tržby na úrovni 835 miliard dolarů,“ upozorňuje FT.com. To je přitom o téměř 200 miliard méně než optimistická predikce CEO Nvidie.
Jenomže z čistě analytického pohledu jsou akcie Nvidie v posledních týdnech mnohem výhodnější, než by se mohlo zdát. Obří růsty tržeb a zisku na jedné straně, a naopak mírný propad ceny akcií totiž výrazně snižuje ukazatel P/E, který ukazuje nacenění akcie vůči zisku. Aktuálně je P/E na úrovni kolem 37, historicky přitom bylo i na úrovni 80. Dodejme, že dlouhodobý průměr akcií je v pásmu mezi 20 a 25. Nvidia je ale mimořádně rostoucí společnost navíc působící v technologickém odvětví, kde je P/E tradičně vyšší. Nicméně pro srovnání P/E Alphabetu (mateřká firma Googlu) činí 28, Microsoft dokonce 24.
Společnost OpenAI je blízko uzavření první fáze nového kola financování, které by mohlo přesáhnout 100 miliard dolarů. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené s jednáním. Pokud se transakce dokončí, půjde o jednu z největších investičních operací v historii technologického sektoru.
Největší investice v historii AI? OpenAI je blízko financování za 100 miliard dolarů
Zprávy z firem
Společnost OpenAI je blízko uzavření první fáze nového kola financování, které by mohlo přesáhnout 100 miliard dolarů. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené s jednáním. Pokud se transakce dokončí, půjde o jednu z největších investičních operací v historii technologického sektoru.