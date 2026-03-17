newstream.cz Trhy Narazily akcie Nvidie na strop? Ani příslib obřích tržeb s nimi nehnul, přitom jsou relativně výhodné

Narazily akcie Nvidie na strop? Ani příslib obřích tržeb s nimi nehnul, přitom jsou relativně výhodné

nVidia
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Nejhodnotnější veřejně obchodovaná společnost světa začíná mít problém. Investoři přestávají masivně nakupovat její akcie, což může být dílem vina přílišného nacenění, dílem sentimentem na trhu. S akciemi příliš nedokázaly pohnout ani mimořádně silná očekávání tržeb pro další roky.

Nvidia je prozatím největším vítězem války o dominanci v AI světě. Tvůrce nejvýkonnějších čipů, které jako jediné dokážou zvládat nároky obřích datových center, se stal nejhodnotnější firmou světa. A s aktuální tržní kapitalizací kolem 4,5 bilionu dolarů má před druhým v pořadí, společností Apple, náskok zhruba 800 miliard.

Jenomže v aktuálním investorském klimatu a rychle se měnícím světě nic nemusí trvat věčně a zdá se, že akcie Nvidie narazily na určitý limit. V reakci na vystoupení CEO Nvidie Jensena Huanga, který nastínil růstový byznys pro další dva roky, totiž akcie krátce posílily o necelá dvě procenta, ale v následném obchodování se dostaly dokonce pod úroveň panující před oznámení výsledků, připomíná list The Financial Times. Přitom Huang prohlásil, že v následujících dvou letech tržby společnosti přesáhnou zcela nepochybně hranici bilionu dolarů a poptávka roste v souvislosti s růstem AI modelů, zejména Claude Code od Anthropiku.

Umí firmy vydělat na AI?

Důvodů zastavení růstu akcií největší firmy světa je hned několik. Tou nejsilnější aktuálně bude vliv probíhajícího konfliktu na Středním východě, který má negativní dopad na trhy obecně. Navíc se zvyšují obavy z prodloužení konfliktu na dobu, s níž izraelská ani americká vláda nepočítaly, což by mohlo mít dopad na návrat inflace a následné oslabení trhů. Investoři, kteří podpořili Nvidii včas, tak aktuálně mohou vybírat část zisků, což by vysvětlovalo propad akcií po velmi krátkodobém posílení.

Druhý vliv hraje celé odvětví AI, které v očích investorů přestává představovat cestu k extrémně rychlému zhodnocení investic. Ačkoli svět zatím stále počítá s dramatickou disrupcí, kterou AI přináší, o tom, jakou monetizaci to přinese jejich konkrétním investicím, ale již investoři tak jasnou představu nemají. Celý ekosystém totiž zatím nedokázal přijít na funkční a udržitelný byznys model, v monetizaci tokenů pak například dochází ke značnému snižování cen.

Akcie jsou nyní relativně výhodné

Ačkoli Nvidia zatím je objektivním vítězem a má funkční model, je to do velké míry taženo očekáváním, že AI jako celek poroste. Jen to obhájí budování nových datových center, která potřebují čipy od Nvidie. Ve chvíli, kdy by se celý ekosystém zadrhnul, oslabí to i poptávku po produktech tajwansko-americké společnosti.

FT.com pak upozorňuje, že očekávané tržby, které zveřejnil Huang, jsou výrazně vyšší, než nad čem panuje shoda analytiků. „Pro další dva fiskální roky odhaduje Capital IQ tržby na úrovni 835 miliard dolarů,“ upozorňuje FT.com. To je přitom o téměř 200 miliard méně než optimistická predikce CEO Nvidie.

Jenomže z čistě analytického pohledu jsou akcie Nvidie v posledních týdnech mnohem výhodnější, než by se mohlo zdát. Obří růsty tržeb a zisku na jedné straně, a naopak mírný propad ceny akcií totiž výrazně snižuje ukazatel P/E, který ukazuje nacenění akcie vůči zisku. Aktuálně je P/E na úrovni kolem 37, historicky přitom bylo i na úrovni 80. Dodejme, že dlouhodobý průměr akcií je v pásmu mezi 20 a 25. Nvidia je ale mimořádně rostoucí společnost navíc působící v technologickém odvětví, kde je P/E tradičně vyšší. Nicméně pro srovnání P/E Alphabetu (mateřká firma Googlu) činí 28, Microsoft dokonce 24.

Bydlení u vody za dvě miliardy. Riva Rezidence promění jih Brna

Dříve industriální území podél řeky Svratky se postupně mění v nové městské čtvrti kombinující bydlení, služby i rekreaci. Nejnovějším přírůstkem má být projekt Riva Rezidence
Domoplan
nst
nst

Brněnský rezidenční trh dál zahušťuje výstavbu v bývalých průmyslových lokalitách. Nový projekt Riva Rezidence od developera Domoplan přinese do Horních Heršpic 190 bytů s výhledem na Svratku. Investice se blíží dvěma miliardám korun a stavba má začít v roce 2027.

Jižní část Brna prochází v posledních letech výraznou proměnou. Dříve industriální území podél řeky Svratky se postupně mění v nové městské čtvrti kombinující bydlení, služby i rekreaci. Nejnovějším přírůstkem má být projekt Riva Rezidence, který v Horních Heršpicích připravuje brněnský developer Domoplan.

FOTOGALERIE: Jak bude vypadat nové bydlení v Brně?

Nový developerský projekt Riva Rezidence nabídne v brněnských Horních Heršpicích 190 bytových jednotek

Ten na ploše přes devět tisíc metrů čtverečních plánuje vybudovat 190 bytových jednotek. Celkový objem investice se pohybuje kolem dvou miliard korun. Projekt má přitom těžit nejen z blízkosti řeky, ale i z návaznosti na jednu z nejvyužívanějších cyklotras ve městě.

„RIVA Rezidence pro nás vedle projektu Zanzara a Brixx představuje moderní městské bydlení, které respektuje nábřeží Svratky a rozvoj celé lokality. Celý projekt koncipujeme tak, aby jeho noví obyvatelé měli na dosah jak městské služby, tak každodenní kontakt s okolní přírodou, sportovním vyžitím a zelení,“ říká Tomáš Vavřík, majitel developerské společnosti.

Transformace brownfieldů nabírá tempo

RIVA zapadá do širšího trendu přeměny brownfieldů v Brně. V bezprostředním okolí i širším centru města vznikají nebo se připravují další velké rezidenční a polyfunkční projekty.

Například developerská skupina CPI Property Group připravuje rozsáhlý projekt Nová Zbrojovka, který má na místě bývalého průmyslového areálu nabídnout tisíce bytů, kanceláře i občanskou vybavenost. Další významnou proměnou prochází území kolem Jižního centra a plánovaného nového hlavního nádraží, kde se počítá s výstavbou nové čtvrti evropského formátu.

V širším centru Brna se pak rozvíjí také projekty jako Ponávka City, Vlněna nebo rezidenční výstavba v oblasti Trnité a Komárova. Společným jmenovatelem je důraz na kombinaci bydlení, práce a volného času v docházkové vzdálenosti.

Architektura s důrazem na řeku i veřejný prostor

Riva Rezidence vzniká podle návrhu studií Identity Designers a Zlámal architekti. Architekti pracují s jednoduchými hmotami a důrazem na čitelný uliční prostor. Klíčovým prvkem je orientace bytů tak, aby co nejvíce z nich mělo výhled na řeku a přilehlou zeleň.

Parter domu má nabídnout aktivní přízemí se službami a přirozeným pohybem lidí. Fasáda kombinuje odolné materiály s teplejšími prvky, které mají podpořit lidské měřítko projektu.

Široká nabídka bytů i zázemí pro aktivní život

Projekt nabídne dispozice od menších bytů 1kk až po větší rodinné jednotky 3kk a větší. Důraz je kladen na logické uspořádání, dostatek denního světla a oddělení denní a klidové části.

Samozřejmostí budou balkony, lodžie nebo terasy. V suterénu vznikne parkování, prostory pro kola i sportovní vybavení. Lokalita navíc nabízí nadstandardní možnosti trávení volného času. Od cyklostezky podél Svratky přes rekreační zónu a biotop až po golfové hřiště, skateparky či sportoviště pro plážové sporty.

Start výstavby v roce 2027

Projekt je aktuálně ve fázi územního rozhodnutí. Developer plánuje zahájit výstavbu v prvním čtvrtletí roku 2027, přičemž počítá s koordinací s dalšími záměry v území.

Naším cílem není postavit další bytovku a snažit se co nejrychleji dohnat bytový deficit v Brně. Chceme, aby Riva Rezidence byla i za desítky let vnímána jako kvalitní adresa, a to nejen z hlediska bydlení či architektury, ale z pohledu začlenění do města, pestrostí služeb a dlouhodobým investičním potenciálem,“ doplňuje Tomáš Vavřík.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

Čokoládovna Janek má novou výrobní halu za 150 milionů bez úvěru. Poprvé vyděláváme sami na sebe, říká majitel

Čokoládovna Janek
Čokoládovna Janek, užito se svolením
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Z malé čokoládovny vyrostla firma s obratem stovek milionů a novou výrobou za 150 milionů korun. Václav Durďák dnes poprvé mluví o tom, že podnik začíná vydělávat sám na sebe. Jenže právě ve chvíli, kdy se splnil podnikatelský sen, přišel tvrdý test v podobě rekordně drahého kakaa a kávy.

Ještě před pár lety vyráběli čokoládu v malé výrobně a pracovali prakticky bez volného dne. Dnes Václav Durďák provází návštěvníky novou výrobní halou, která jeho čokoládovnu posunula do úplně jiné ligy. Spolu s pražírnou CoffeeSpot dnes jeho firmy generují obrat kolem 300 milionů korun.

„Teď se vlastně díváte na náš splněný sen,“ říká Durďák při prohlídce nové výroby. Nová hala o rozloze zhruba 2 200 metrů čtverečních vyšla firmu na přibližně 150 milionů korun. Samotná stavební část představovala asi 125 milionů, zbytek připadl na technologie a vybavení výroby.

9 fotografií v galerii

Zajímavé je, že projekt nevznikl na bankovní úvěr. Firma ho financovala především z vlastních vydělaných peněz a část kapitálu doplnil investor Michal Bábíček, majitel společnosti Valve Control, který drží podíl v pražírně CoffeeSpot.

Pro Durďáka je nová výroba především symbolickým momentem. „Po deseti letech máme poprvé pocit, že vyděláváme sami na sebe. Celou dobu jsme jen investovali a měli něco před sebou,“ říká.

Obrat roste, marže mizí

Čokoládovna i pražírna se podle něj loni dostaly dohromady na obrat kolem 300 milionů korun. Jenže vyšší tržby automaticky neznamenaly vyšší zisky.

„Po říjnu jsme měli obrat podobný jako rok předtím, ale spotřeba materiálu a energií byla o padesát procent vyšší,“ popisuje Durďák. Ve výsledcích tak firmě chybělo zhruba deset procent marže, se kterou původně počítala.

Hlavním problémem je kakao. Zatímco ještě před několika lety stálo kolem dvou až dvou a půl tisíce dolarů za tunu, později se dostalo až k šesti tisícům. Firma sice zdražila, ale zdaleka ne tolik, o kolik jí zdražily vstupy. U čokolády šlo asi o dvacet procent během posledních tří let, u kávy zvolila jiný přístup a promítala do cen spíše absolutní nárůst nákladů. Výsledkem bylo vědomé snížení marží.

Virální hit, který ekonomiku spíš zkomplikoval

Do toho přišel ještě jeden paradox. Dubajská čokoláda se loni stala virálním hitem a firma ji v jednu chvíli vyráběla v řádu stovek kusů denně.

Jenže právě v době největší poptávky prudce zdražovalo kakao. Produkt se tak prodával ve velkých objemech, ale s minimální marží. „Lidi nám trhali ruce, ale vyráběli jsme z materiálu, který stál dvakrát tolik než předtím,“ říká Durďák.

Dnes je dubajská čokoláda stabilní součástí nabídky a tvoří jednotky procent prodejů.

Firma, která už nechce růst za každou cenu

Po letech rychlé expanze dnes firma spíše stabilizuje. V obou společnostech pracuje přes osmdesát lidí na hlavní pracovní poměr a v sezoně se počet zaměstnanců včetně brigádníků může dostat až ke 150 lidem.

Durďák zároveň říká, že dnešní velikost firmy je zhruba taková, jakou ještě dokáže řídit bez složitějšího korporátního managementu. „Kdyby se obrat obou společností během pár let dostal na čtyři sta milionů korun, vnímali bychom to jako velký úspěch. Bylo by to ideální pro návratnost investic. Ale i při současném obratu to zvládneme. Je lepší, než jsme kdy čekali. Takže dnes už víceméně jsme na té cílové velikosti,“ říká.

Extrémní pracovní tempo, které podnik provázelo na začátku, už je podle něj minulostí. „Těch 380 hodin měsíčně jsme pracovali jen pár let na začátku,“ dodává.

Dnes je pro něj důležitější jiná věc. „Budeme rádi, když tady nebudeme muset ponocovat. Pokud to ale situace bude vyžadovat, tak budeme. Důležité je, aby nás ta práce bavila. S tím jsme čokoládovnu zakládali.“

