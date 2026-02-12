Brno dohání Prahu. Ceny starších bytů tam rostly rychleji
Střední cena za metr čtvereční staršího bytu v Praze se na konci loňského roku vyšplhala na 143 tisíc korun, a dostala se tak na úroveň, na které se ještě nedávno pohybovaly ceny prodávaných bytů v novostavbách. Meziročně se tato cena zvýšila o 11,5 procenta. V Brně rostla cena starších bytů o 13 procent, říká analýza realitní kanceláře Maxima Reality, která vychází z údajů v katastru nemovitostí.
Zatímco na konci roku 2024 se střední cena prodaných bytů za metr čtvereční pohybovala na úrovni 128 tisíc korun, o rok později už to bylo už 143 tisíc korun. Ještě na konci roku 2020 to přitom bylo 93 tisíc korun.
V absolutních číslech se mediánová cena prodaného pražského bytu v loňském roce vyšplhala na 7,6 milionů korun ze 6,9 milionů korun na konci roku 2024. Prodejní ceny starších bytů v Praze se na konci loňského roku dostaly na úroveň, za kterou se ještě před pár lety prodávaly byty v novostavbách.
„Očekávám, že růst cen bude pokračovat i v letošním roce, byť tempo bude spíše zpomalovat, protože dlouhodobě převyšuje růst mezd, což pravděpodobně povede k mírnému oslabování poptávky,“ tvrdí Jakub Šolar, obchodní ředitel Maxima Reality.
Ceny se přibližují
V porovnání s jinými regiony Česka rostly ceny v Praze loni spíše pomaleji. Cena za metr čtvereční se v celém Česku mezi lety 2024 a 2025 zvýšila o 16,3 procenta. V Brně vyrostly na konci loňského roku ceny starších bytů meziročně o třináct procent a jejich cena za metr čtvereční se dostala nad částku 117 tisíc korun. „Rychlejší růst cen přispěl k tomu, že se rozdíl mezi cenou staršího bytu v Praze a v Brně přiblížil na necelých 26 tisíc korun za metr čtvereční,“ říká Šolar.
V loňském roce se v Praze prodalo rekordních 10 714 starších bytů, což je o téměř 16 procent více než v roce 2024. V Praze se za posledních šest let nikdy neprodalo více starších bytů. Tento vývoj koresponduje s vývojem v Brně i s vývojem českého trhu jako celku. K meziročnímu překonání objemu prodaných starších bytů o zhruba šestnáct procent došlo i souhrnně na celém českém trhu.
V Praze jsou velké cenové rozdíly v závislosti na lokalitě. Na Černém Mostě, v Bohnicích nebo na Hájích se cena loni pohybovala okolo 115 tisíc korun za metr, v Holešovicích, Karlíně, Dejvicích nebo na Smíchově přesáhla 150 tisíc korun. Střední cena staršího bytu na Smíchově byla 10,6 milionů korun, na Černém Mostě 6,9 milionů.
