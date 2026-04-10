Nové byty ve Vysočanech: Metrostav Development spouští projekt Bakers Court za miliardy
Na místě bývalých pekáren Odkolek v pražských Vysočanech vznikne nový rezidenční projekt Bakers Court. Metrostav Development zde plánuje 246 bytů ve vyšší kategorii i širší nabídku služeb.
Pražské Vysočany se v posledních letech proměňují z bývalé průmyslové oblasti v plnohodnotnou rezidenční čtvrť. Nové projekty, lepší infrastruktura i rostoucí nabídka služeb zvyšují atraktivitu lokality jak pro bydlení, tak pro investice.
Co bude stát místo zbouraných pekáren
Do tohoto vývoje nyní vstupuje Metrostav Development s projektem Bakers Court. Na brownfieldu po někdejších pekárnách Odkolek plánuje výstavbu 246 bytů v několika typech domů. Projekt cílí na vyšší skupinu trhu, která si i v posledních letech udržuje relativně stabilní poptávku.
Kombinace vlastnického i investičního bydlení
Projekt je koncipován tak, aby oslovil širší spektrum kupujících. Vedle větších bytů ve standardu odpovídajícím vyšší třídě novostaveb nabídne také menší jednotky vhodné pro investory.
Hlavní část tvoří dům The Baker doplněný o další rezidenční domy a viladomy. Ty reagují na okolní zástavbu a přinášejí komornější bydlení s menším počtem jednotek. Samostatnou kategorii představují mikrobyty v části Baker Pavilion, které mohou mířit především na trh nájemního bydlení.
Služby jako součást hodnoty projektu
Developer v projektu pracuje i s širší nabídkou služeb, které mají zvýšit jeho atraktivitu na trhu. Počítá se s recepcí s nepřetržitým provozem, sdílenými prostory nebo správou služeb pro rezidenty.
„Bakers Court pro nás definuje metropolitní bydlení tak, jak ho zatím známe jen ze západních zemí. Kombinuje výraznou architekturu a kvalitní provedení s udržitelnou vizí dlouho do budoucna. A stejně důležité jako domy jsou i prostory mezi nimi,“ říká Ondřej Buršík, šéf Metrostav Development.
Podle developera jde o reakci na měnící se očekávání kupujících, kteří vedle samotného bytu čím dál častěji řeší i kvalitu služeb a okolního prostředí.
Technologie a provozní náklady
Projekt reflektuje i aktuální požadavky na energetickou efektivitu a komfort bydlení. Standardem mají být systémy řízeného větrání, stropního chlazení nebo chytré domácnosti. „The Baker je exkluzivní a jedinečný, ale jinak, než byste čekali. Je to místo, kde můžete být sami sebou a užívat si komfort bez okázalosti,“ doplňuje Jiří Maštálka, hlavní obchodník projektu Bakers Court. Součástí projektu je také příprava na elektromobilitu a digitální správa domácnosti prostřednictvím mobilních aplikací.
Výstavba začne letos
Zahájení výstavby Bakers Court je plánováno na rok 2026, dokončení celého projektu pak na rok 2029. Část viladomů by měla být hotová dříve.
