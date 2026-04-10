Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Reality Nové byty ve Vysočanech: Metrostav Development spouští projekt Bakers Court za miliardy

Nové byty ve Vysočanech: Metrostav Development spouští projekt Bakers Court za miliardy

Na místě bývalých pekáren Odkolek v pražských Vysočanech vznikne nový rezidenční projekt Bakers Court.
Mertrostav
nst
nst

Na místě bývalých pekáren Odkolek v pražských Vysočanech vznikne nový rezidenční projekt Bakers Court. Metrostav Development zde plánuje 246 bytů ve vyšší kategorii i širší nabídku služeb.

Pražské Vysočany se v posledních letech proměňují z bývalé průmyslové oblasti v plnohodnotnou rezidenční čtvrť. Nové projekty, lepší infrastruktura i rostoucí nabídka služeb zvyšují atraktivitu lokality jak pro bydlení, tak pro investice.

Co bude stát místo zbouraných pekáren

Na místě bývalých pekáren Odkolek v pražských Vysočanech vznikne nový rezidenční projekt Bakers Court.

Do tohoto vývoje nyní vstupuje Metrostav Development s projektem Bakers Court. Na brownfieldu po někdejších pekárnách Odkolek plánuje výstavbu 246 bytů v několika typech domů. Projekt cílí na vyšší skupinu trhu, která si i v posledních letech udržuje relativně stabilní poptávku.

Kombinace vlastnického i investičního bydlení

Projekt je koncipován tak, aby oslovil širší spektrum kupujících. Vedle větších bytů ve standardu odpovídajícím vyšší třídě novostaveb nabídne také menší jednotky vhodné pro investory.

Český průmysl zpomaluje, stavebnictví naopak prudce ožívá

Zprávy z firem

Česká ekonomika v únoru ukázala smíšený vývoj. Zatímco průmyslová výroba dál rostla, její tempo už třetí měsíc v řadě zpomaluje, naopak stavebnictví se po lednovém poklesu vrátilo k výraznému růstu. Vyplývá to z aktuálních dat Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Hlavní část tvoří dům The Baker doplněný o další rezidenční domy a viladomy. Ty reagují na okolní zástavbu a přinášejí komornější bydlení s menším počtem jednotek. Samostatnou kategorii představují mikrobyty v části Baker Pavilion, které mohou mířit především na trh nájemního bydlení.

Služby jako součást hodnoty projektu

Developer v projektu pracuje i s širší nabídkou služeb, které mají zvýšit jeho atraktivitu na trhu. Počítá se s recepcí s nepřetržitým provozem, sdílenými prostory nebo správou služeb pro rezidenty.

„Bakers Court pro nás definuje metropolitní bydlení tak, jak ho zatím známe jen ze západních zemí. Kombinuje výraznou architekturu a kvalitní provedení s udržitelnou vizí dlouho do budoucna. A stejně důležité jako domy jsou i prostory mezi nimi,“ říká Ondřej Buršík, šéf Metrostav Development.

Podle developera jde o reakci na měnící se očekávání kupujících, kteří vedle samotného bytu čím dál častěji řeší i kvalitu služeb a okolního prostředí.

Technologie a provozní náklady

Projekt reflektuje i aktuální požadavky na energetickou efektivitu a komfort bydlení. Standardem mají být systémy řízeného větrání, stropního chlazení nebo chytré domácnosti. „The Baker je exkluzivní a jedinečný, ale jinak, než byste čekali. Je to místo, kde můžete být sami sebou a užívat si komfort bez okázalosti,“ doplňuje Jiří Maštálka, hlavní obchodník projektu Bakers Court. Součástí projektu je také příprava na elektromobilitu a digitální správa domácnosti prostřednictvím mobilních aplikací.

Výstavba začne letos

Zahájení výstavby Bakers Court je plánováno na rok 2026, dokončení celého projektu pak na rok 2029. Část viladomů by měla být hotová dříve.

Související

Praha za týden otevírá první nový most po desetiletích. Dvorecký za dvě miliardy propojí břehy i veřejný prostor

Dvorecký most v době výstavby
ČTK
nst
nst

Praha po letech čekání otevře nový most přes Vltavu. Dvorecký most za bezmála dvě miliardy korun začne sloužit MHD, cyklistům i pěším už 18. dubna. Architekti přitom vsadili na koncept, který má přirozeně navázat na historické mosty v metropoli – včetně nečekaného odkazu na kubismus.

Po několika letech výstavby se Praha dočká nového spojení mezi Podolím a Smíchovem. Dvorecký most, jehož stavba začala v roce 2022, se otevře běžnému provozu v sobotu 18. dubna, o den dříve si ho bude moci prohlédnout veřejnost. Projekt, jehož náklady se vyšplhaly téměř na dvě miliardy korun, představuje nejen novou dopravní tepnu, ale i ambici citlivě doplnit panorama pražských mostů.

Dvorecký most

Praha po letech čekání otevře nový most přes Vltavu. Dvorecký most za bezmála dvě miliardy korun začne sloužit MHD, cyklistům i pěším už 18. dubna.

Autoři návrhu ze studia Atelier 6 od počátku zdůrazňovali, že nechtějí vytvořit výraznou solitérní dominantu, ale stavbu, která přirozeně zapadne do kontextu historických mostů přes Vltavu. Dle spoluautora projektu, architekta Radka Šímy, vycházeli z několika společných principů, které tyto mosty sdílejí. Žádný z nich nemá konstrukci nad mostovkou, všechny pracují s obloukovým principem a mají pilíře umístěné v řece přes celou šířku mostu. Právě široké pilíře podle něj umožňují dvojí vnímání stavby: při pohledu po řece působí subtilně, zatímco ze břehu naopak robustně.

Šikmá stavba, která přivedla architekty ke kubismu

Významnou roli při návrhu sehrála také samotná poloha mostu. Dvorecký most vede šikmo přes Vltavu a zároveň překonává výškový rozdíl mezi oběma břehy, kdy smíchovská strana leží zhruba o deset metrů výše než podolská. Tyto šikmé linie se promítly i do výsledné podoby konstrukce.

Jak probíhala stavba mostu

9 fotografií v galerii

U mostu už jsou hotové pilíře a většina částí na březích a o prázdninách dělníci zahájili práce na části, která se bude klenout nad Vltavou. První z několika ocelových konstrukcí nutných pro betonáž nechala firma Metrostav převézt na stavbu v červenci s využitím speciální pontonové lodi firmy Lodě Helios, která připluje s nákladem v pondělí. Stavba pokračuje i ze strany Smíchova Betonáž ze břehu v Bráníku 9 fotografií v galerii

Architekti při návrhu postupně dospěli k tomu, že estetickým jazykem, který se s touto geometrií přirozeně propojuje, je kubismus. Nešlo však o prvotní záměr, ale o výsledek hledání formy, která odpovídá místu i konstrukční logice. Inspirací byl také blízký Vyšehrad s unikátními kubistickými domy architekta Josefa Chochola.

Most jako katalyzátor proměny okolí

Samotným mostem ale proměna území nekončí. Na podolské straně vznikne pod konstrukcí multifunkční prostor, který nabídne skatepark, lezeckou stěnu, amfiteátr pro kulturní akce, občerstvení, veřejné toalety i schody k vodě pro koupání. Součástí projektu bude také nová vodácká klubovna, která nahradí původní objekt odstraněný kvůli stavbě.

Na smíchovské straně doplní most umělecká instalace v podobě světelné zahrady od výtvarníka Krištofa Kintery, složené ze 120 lamp veřejného osvětlení z různých částí světa. V plánu je také modernizace přilehlé čerpací stanice, která má nově nabídnout restauraci a možnost posezení na střeše s výhledem na instalaci. V blízkosti autobusové zastávky Lihovar pak vznikne nové zázemí s informačním centrem dopravního podniku, kavárnou a toaletami.

Rozpočet narostl, stavba se zpozdila

Projekt se během realizace prodražil. Původně odhadované náklady 1,57 miliardy korun vzrostly kvůli nečekaným komplikacím, zejména geologickým podmínkám na dně Vltavy, na konečných přibližně 1,97 miliardy korun. Výstavba se zároveň oproti původním plánům prodloužila, když most měl být dokončen už v loňském roce.

Název vybrali Pražané

O názvu mostu rozhodla veřejnost v anketě magistrátu. Pražané vybírali mezi názvy Dvorecký most a most Anežky České, přičemž první varianta zvítězila výraznou většinou. Výsledek následně respektovalo i vedení města.

Nová tepna bez aut

Dvorecký most nebude sloužit individuální automobilové dopravě. Je určen především pro městskou hromadnou dopravu, cyklisty, pěší a složky integrovaného záchranného systému. Praha tak získává nejen novou dopravní infrastrukturu, ale i další veřejný prostor, který má ambici stát se přirozenou součástí městského života.

Související

Co nahradí zbouraný Transgas? Penta a PSN startují miliardový projekt Vinohradská 8

Tento objekt bude stát na místě Transgasu.
Užito se svolením PSN
Michal Nosek
nos

Na místě zdemolovaného komplexu Transgas v centru Prahy vznikne moderní městský blok za 3,5 miliardy korun. Projekt Vinohradská 8 od společností Penta Real Estate a PSN nabídne byty, kanceláře i nové veřejné prostory a má ambici propojit Vinohrady s centrem města.

Na začátku Vinohradské ulice, jen chvilku chůze od Václavského náměstí, začíná nová kapitola místa, které bylo ještě nedávno symbolem jedné z největších architektonických kontroverzí posledních let. Areál Transgas, brutalistní komplex z 70. let, jehož demolice vyvolala odpor části odborné i laické veřejnosti, už dnes připomíná jen prázdná stavební jáma. Tu nyní vystřídá projekt Vinohradská 8.

Developerské společnosti Penta Real Estate a PSN pro něj po více než dvou letech získaly pravomocné stavební povolení a posouvají projekt do realizační fáze. Dokončení plánují na třetí čtvrtletí roku 2028.

FOTOGALERIE: Co nahradí zbouraný Transgas?

19 fotografií v galerii

Z ekonomického i urbanistického pohledu jde o významnou proměnu lukrativní lokality na pomezí Prahy 1 a 2. Místo, které dlouhodobě působilo jako bariéra mezi Vinohrady a Novým Městem, má nově nabídnout přirozené propojení obou částí metropole a zároveň plnohodnotné městské prostředí.

„Máme za sebou náročnou demolici – ochránili jsme podzemní železniční tunely a zajistili, aby nedošlo k vyrušování vysílání sousedního rozhlasu. Tato část Vinohradské ulice byla dlouhé roky zanedbaným a problematickým místem, kterému se lidé vyhýbali. Dnes ve spolupráci s PSN chceme místo otevřít a zprůchodnit jako reprezentativní vstupní bránu do prestižní čtvrti Královských Vinohrad,“ říká David Musil, výkonný ředitel Penta Real Estate a dodává: „Atraktivitu lokality pro rezidenty i firmy navíc výrazně zvýší nová tramvajová trať přes Václavské náměstí směrem na Vinohrady, která bude dokončena krátce před naším projektem.“

„Vinohradská 8 je pokračováním naší snahy vracet hodnotná místa v centru Prahy zpět do života. Partnerství s Penta Real Estate nám umožňuje spojit zkušenosti a posunout projekt do kvalitního řešení tak, aby byl důstojným začátkem Vinohradské ulice,“ říká Štěpán Smrčka, ředitel developmentu PSN. „Návrh zároveň přirozeně propojuje Vinohrady s centrem města a ukazuje, že i velký projekt může být citlivý k okolí a zároveň městu přinést novou energii,“ dodává.

Polyfunkční blok

Podle návrhu studia Jakub Cigler Architekti zde vznikne polyfunkční blok kombinující bydlení, práci i služby. Směrem do Vinohradské ulice je navrženo zhruba 7 500 metrů čtverečních prémiových kanceláří v ekologickém standardu LEED Gold. V přízemí budov budou obchody a gastronomické provozy, které mají oživit ulici a navázat na městský život.

„Důvodů, proč tento projekt považuji za přínosný pro tuto část Vinohrad, je celá řada. Především dojde po letech k propojení Vinohrad a Nového Města, které od sebe oddělila severojižní magistrála. Projekt zároveň přirozeně doplňuje původní blokovou strukturu a umožňuje lepší pěší prostupnost územím. Za velmi důležitou považuji i vyváženou funkční skladbu – aktivní parter s obchody, převahu bytů a menší podíl kanceláří, díky čemuž bude místo přirozeně fungovat po celý den,“ říká k projektu Jakub Cigler.

Vnitroblok pak nabídne téměř 200 bytů různých velikostí, včetně několika penthousů. Projekt počítá i s podzemním parkováním a technologiemi odpovídajícími současným nárokům na energetickou efektivitu.

Náročná demolice

Samotná příprava stavby patřila k technicky nejnáročnějším částem celého projektu. Demolice původního komplexu probíhala v bezprostřední blízkosti železničních tunelů, což kladlo mimořádné nároky na kontrolu vibrací a bezpečnost. Developeři zároveň museli zajistit, aby práce nenarušily provoz okolní infrastruktury, včetně rozhlasového vysílání.

Vedle samotné výstavby hraje v ekonomice projektu důležitou roli i zlepšující se dopravní dostupnost. V roce 2027 má být dokončena nová tramvajová trať přes Václavské náměstí směrem na Vinohrady, která lokalitu ještě více přiblíží centru a zvýší její atraktivitu pro rezidenty i firmy.

Tento objekt bude stát na místě Transgasu.

Co nahradí zbouraný Transgas? Penta a PSN startují miliardový projekt Vinohradská 8

Reality

Na místě zdemolovaného komplexu Transgas v centru Prahy vznikne moderní městský blok za 3,5 miliardy korun. Projekt Vinohradská 8 od společností Penta Real Estate a PSN nabídne byty, kanceláře i nové veřejné prostory a má ambici propojit Vinohrady s centrem města.

nos

Přečíst článek

