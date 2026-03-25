Nestavíme jen byty, tvoříme města. Corwin promění brownfield ve Vysočanech
Nový developerský projekt Dvory Vysočany z pera světově proslulých urbanistů Jana Gehla, Davida Sima a českého architektonického studia OVA má podle vedení města i městské části výraznou šanci stát se hybatelem pozitivní proměny dosud nevyužitého území propojujícího Vysočany s Žižkovem.
Stavba probíhá v lokalitě nad libeňským nádražím a promění dva zanedbané areály někdejšího spotřebního družstva Včela a Pražíren ve Vysočanech v moderní čtvrť. Developerská společnost Corwin nyní staví první etapu projektu a odhalila k němu nové vizualizace. Celkem Dvory Vysočany po dokončení všech etap nabídnou více než 1 000 bytů, kanceláře a plnou občanskou vybavenost.
Developer Skanska Residential dokončuje výstavbu rezidenční čtvrti Albatros v pražských Kbelích, jejíž celkové náklady dosahují nižších jednotek miliard korun. Společnost nyní zahájila výstavbu poslední etapy se 178 byty, která má být hotová na začátku roku 2028. Náklady na tuto závěrečnou fázi se odhadují přibližně na 917 milionů korun. Projekt patří podle firmy k nejdéle povolovaným rezidenčním záměrům v její historii.
Město i radnice projekt podporují
Iniciativu developerské společnosti, která u proměny vysočanského brownfieldu přichází s tradiční, ale v moderní etapě rozvoje Prahy nepříliš využívanou blokovou výstavbou, přinášející vysokou kvalitu nejen bydlení, ale i života s kombinací veřejných, poloveřejných a soukromých ploch, výrazně vítají i představitelé města a městské části.
„Praha se dlouhodobě snaží směřovat novou výstavbu do transformačních území a brownfieldů. Vznikají tak projekty, které vracejí život do míst, jež byla dlouho opomíjená. V tomto případě je navíc zajímavé, že iniciativa přišla přímo od investora. Ukazuje se, že když se spojí zkušenosti ze zahraničí, kvalitní architektura a otevřená spolupráce s městem, vznikají projekty, které mají pro Prahu skutečnou hodnotu,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora Prahy a radní pro územní rozvoj.
Podle starosty Prahy 9 Tomáše Portlíka přístup developera výrazně napomůže k dalšímu rozvoji celého okolního území „Tato část Vysočan byla dlouho místem, které stálo stranou a čekalo na svoji proměnu. O to větší odvahu vyžaduje přijít sem s projektem, který má ambici vytvořit takhle kvalitní městské prostředí. Navíc první projekt v podobném území často určuje charakter dalšího rozvoje a může ovlivnit podobu celé lokality na mnoho let dopředu,“ říká Tomáš Portlík, starosta Prahy 9.
Developerská společnost Crestyl připravuje ve spolupráci s investiční skupinou Wood & Company nový rezidenční projekt v pražských Vokovicích. V rámci projektu Šárka zde vznikne 224 bytů a šest rodinných domů. Celková investice přesáhne čtyři miliardy korun.
Město podle lidí, ne budov
Urbanistický koncept projektu vychází z jednoduché myšlenky: místo navrhování jednotlivých budov se nejdříve přemýšlí o prostoru mezi nimi. O tom, kudy lidé chodí, kde se zastaví nebo kde se přirozeně setkávají. Teprve do takto definované struktury vstupují domy. Výsledkem je bloková struktura s jasným rozdělením mezi veřejnými ulicemi a klidnějšími vnitrobloky neboli „dvory“.
„Na tom projektu je zajímavé, že pracuje s blokovou strukturou a vnitrobloky, které umožňují jasně oddělit veřejný a soukromý prostor. Právě to je princip, na kterém stojí živé město, a v novější výstavbě ho ne vždy vidíme,“ říká Jaromír Hainc z IPR.
Na břehu Vltavy v Boršově nad Vltavou se proměnil historický industriální areál v nový rezidenční projekt. Bývalý Žitný mlýn, jehož historie sahá až do 16. století, prošel rozsáhlou konverzí na bytový komplex s veřejným náměstím, kavárnou a parkem u řeky. Architekti přitom zachovali klíčové industriální prvky včetně cihlového sila nebo historické turbíny.
Čtvrť, ne jen byty
„Naším cílem není jen postavit nové byty, ale vytvořit skutečnou městskou čtvrť s ulicemi, náměstím, obchody, školkou i zelenými vnitrobloky a zároveň takovu, která určí charakter celé širší lokality a propojí složité území směrem ven. Takový přístup je samozřejmě náročnější než postavit jeden velký blok domů, ale věříme, že vytvoří prostředí, kde se lidé cítí dobře,“ říká Jakub Dobrý, country manažer Corwin.
„Při návrhu jsme hodně přemýšleli o úplně obyčejných situacích každodenního života. O tom, že si potřebujete někde odložit tašku, když hledáte klíče u vchodu, že si můžete sednout na parapet kavárny nebo se zastavit na chvíli se sousedy. Právě tyhle drobné momenty dělají město příjemným místem k životu,“ doplňuje ho architekt Štěpán Valouch, hlavní architekt projektu ze studia OVA
Brno roste. A Praha hledá směr
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.
Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.