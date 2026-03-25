Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Nestavíme jen byty, tvoříme města. Corwin promění brownfield ve Vysočanech

Developerská společnost Corwin zahájila první etapu projektu Dvory Vysočany v Praze.
Corwin
Nový developerský projekt Dvory Vysočany z pera světově proslulých urbanistů Jana Gehla, Davida Sima a českého architektonického studia OVA má podle vedení města i městské části výraznou šanci stát se hybatelem pozitivní proměny dosud nevyužitého území propojujícího Vysočany s Žižkovem.

Stavba probíhá v lokalitě nad libeňským nádražím a promění dva zanedbané areály někdejšího spotřebního družstva Včela a Pražíren ve Vysočanech v moderní čtvrť. Developerská společnost Corwin nyní staví první etapu projektu a odhalila k němu nové vizualizace. Celkem Dvory Vysočany po dokončení všech etap nabídnou více než 1 000 bytů, kanceláře a plnou občanskou vybavenost.

Skanska dokončuje stavbu čtvrti ve Kbelích za miliardy

Projekt za miliardy. Skanska dokončuje rezidenční čtvrť Albatros ve Kbelích

Reality

Developer Skanska Residential dokončuje výstavbu rezidenční čtvrti Albatros v pražských Kbelích, jejíž celkové náklady dosahují nižších jednotek miliard korun. Společnost nyní zahájila výstavbu poslední etapy se 178 byty, která má být hotová na začátku roku 2028. Náklady na tuto závěrečnou fázi se odhadují přibližně na 917 milionů korun. Projekt patří podle firmy k nejdéle povolovaným rezidenčním záměrům v její historii.

nst

Přečíst článek

Město i radnice projekt podporují

Iniciativu developerské společnosti, která u proměny vysočanského brownfieldu přichází s tradiční, ale v moderní etapě rozvoje Prahy nepříliš využívanou blokovou výstavbou, přinášející vysokou kvalitu nejen bydlení, ale i života s kombinací veřejných, poloveřejných a soukromých ploch, výrazně vítají i představitelé města a městské části.

Praha se dlouhodobě snaží směřovat novou výstavbu do transformačních území a brownfieldů. Vznikají tak projekty, které vracejí život do míst, jež byla dlouho opomíjená. V tomto případě je navíc zajímavé, že iniciativa přišla přímo od investora. Ukazuje se, že když se spojí zkušenosti ze zahraničí, kvalitní architektura a otevřená spolupráce s městem, vznikají projekty, které mají pro Prahu skutečnou hodnotu,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora Prahy a radní pro územní rozvoj.

Podle starosty Prahy 9 Tomáše Portlíka přístup developera výrazně napomůže k dalšímu rozvoji celého okolního území „Tato část Vysočan byla dlouho místem, které stálo stranou a čekalo na svoji proměnu. O to větší odvahu vyžaduje přijít sem s projektem, který má ambici vytvořit takhle kvalitní městské prostředí. Navíc první projekt v podobném území často určuje charakter dalšího rozvoje a může ovlivnit podobu celé lokality na mnoho let dopředu,“ říká Tomáš Portlík, starosta Prahy 9.

Crestyl postaví s Wood & Company v Praze byty a domy za čtyři miliardy

Developerský projekt za čtyři miliardy. Ve Vokovicích vznikne 224 bytů a rodinné domy

Reality

Developerská společnost Crestyl připravuje ve spolupráci s investiční skupinou Wood & Company nový rezidenční projekt v pražských Vokovicích. V rámci projektu Šárka zde vznikne 224 bytů a šest rodinných domů. Celková investice přesáhne čtyři miliardy korun.

nst

Přečíst článek

Město podle lidí, ne budov

Urbanistický koncept projektu vychází z jednoduché myšlenky: místo navrhování jednotlivých budov se nejdříve přemýšlí o prostoru mezi nimi. O tom, kudy lidé chodí, kde se zastaví nebo kde se přirozeně setkávají. Teprve do takto definované struktury vstupují domy. Výsledkem je bloková struktura s jasným rozdělením mezi veřejnými ulicemi a klidnějšími vnitrobloky neboli „dvory“.

„Na tom projektu je zajímavé, že pracuje s blokovou strukturou a vnitrobloky, které umožňují jasně oddělit veřejný a soukromý prostor. Právě to je princip, na kterém stojí živé město, a v novější výstavbě ho ne vždy vidíme,“ říká Jaromír Hainc z IPR.

Někdejší mlýn v Boršově se proměnil na rezidenční čtvrť.

Ze starého mlýna luxusní bydlení. Industriální památka u Vltavy prošla radikální proměnou

Reality

Na břehu Vltavy v Boršově nad Vltavou se proměnil historický industriální areál v nový rezidenční projekt. Bývalý Žitný mlýn, jehož historie sahá až do 16. století, prošel rozsáhlou konverzí na bytový komplex s veřejným náměstím, kavárnou a parkem u řeky. Architekti přitom zachovali klíčové industriální prvky včetně cihlového sila nebo historické turbíny.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Čtvrť, ne jen byty

„Naším cílem není jen postavit nové byty, ale vytvořit skutečnou městskou čtvrť s ulicemi, náměstím, obchody, školkou i zelenými vnitrobloky a zároveň takovu, která určí charakter celé širší lokality a propojí složité území směrem ven. Takový přístup je samozřejmě náročnější než postavit jeden velký blok domů, ale věříme, že vytvoří prostředí, kde se lidé cítí dobře,“ říká Jakub Dobrý, country manažer Corwin.

„Při návrhu jsme hodně přemýšleli o úplně obyčejných situacích každodenního života. O tom, že si potřebujete někde odložit tašku, když hledáte klíče u vchodu, že si můžete sednout na parapet kavárny nebo se zastavit na chvíli se sousedy. Právě tyhle drobné momenty dělají město příjemným místem k životu,“ doplňuje ho architekt Štěpán Valouch, hlavní architekt projektu ze studia OVA

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

MUSE7 je trendy a inspirativní bydlení, které je symbolem proměny Holešovic

Dokončení celkem 150 nových bytů ve vysokém standardu kvality aspirujících na certifikaci BREEAM Very Good je plánováno na 4. čtvrtletí příštího roku
SYNER
nst
nst

Rezidenční projekt kombinující novostavbu a revitalizaci původní budovy holešovické papírny nabízí atraktivní dvoupatrové lofty, které odrážejí industriální charakter místa, které je v pěší vzdálenosti od Stromovky.

Dokončení celkem 150 nových bytů ve vysokém standardu kvality aspirujících na certifikaci BREEAM Very Good je plánováno na 4. čtvrtletí příštího roku. Developerská společnost SYNER Real Estate, která za projektem stojí finančně i stavebně, má aktuálně 60 procent prodaných bytů. Mezi zájemci jsou rodiny s dětmi, investoři, ale také mladší lidé, kteří vidí potenciál lokality a kvalitu nabízených služeb jako je zázemí vlastního fitness, Spa, recepce a třeba i myčka kol. V případě zájmu o moderní bydlení v Holešovicích můžete vybírat mezi byty od 1+kk do 3+kk, zaujmou i atypické střešní byty s terasou či právě zmiňované lofty.

Pohoda, která nikam neodejde

Obrovským plusem projektu MUSE7 je lokalita. Rezidence se nachází v docházkové vzdálenosti od metra a vlakové stanice Nádraží Holešovice. O spolehlivou, ekologicky šetrnou, a hlavně rychlou dopravu do centra metropole je tak bez výhrady postaráno. Největší pražský městský park Stromovka leží nedaleko, stejně jako nekonečné zástupy oceňovaných bister, fine dining restaurací a kaváren. Perspektivní divadla jako La Fabrika či Jatka78 máte na dosah, nemluvě o nespočtu sportovišť a kvalitních veřejných a soukromých škol. Tady zkrátka platí, že pokud chcete, doslova za pár minut můžete být někde, kde se právě odehrává něco úžasného.

Anebo si dovolte zůstat doma a užívat si klid a pohodu, kterou bydlení v MUSE7 přináší. Vlastní recepce s denním provozem je zárukou toho, že vám už žádná zásilka od kurýra ani dovážka potravin nikdy neuteče. Pohodlně zaparkujte v prostorných podzemních garážích, načerpejte energii v privátním SPA centru a vychutnávejte si každý den kvalitu, kterou přináší princip Made in Czech.

Když bydlení roste s klienty

Mimořádný je také investiční potenciál těchto nemovitostí – vždyť hodnota bytů na Praze 7 vzrostla podle dat tzv. velké čtyřky jen v posledním roce o neuvěřitelných 25 procent. Byty v dispozicích 1+kk či 2+kk představují skvělý způsob zhodnocení volných finančních prostředků a zároveň nabízejí potenciál například jako budoucí bydliště vašich dětí přímo v centru všeho dění. Pokud o investici vážně uvažujete, je třeba pamatovat na to, že od dubna se výrazně mění podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů na investiční záměry.

Byt v MUSE7 si velmi jednoduše můžete pořídit i za eura.

Související

David Ondráčka: Protest jako ventil: co z Letné (ne)doteče do politiky?

Demonstrace Milion chvilek na Staroměstském náměstí
ČTK
David Ondráčka
David Ondráčka

V sobotu proběhne na Letné demonstrace Milionu chvilek. Protest je v demokracii legitimní a potřebný. Veřejnost má právo, a někdy i povinnost, dát politikům najevo svou nespokojenost a ukázat nesouhlas s kroky vládnoucí většiny. Klíčové ale je ptát se, zda a co vlastně mohou tyto protesty změnit, nebo alespoň které problémy mohou nasvítit jako důležité. Slovy Václava Moravce z jeho Otázek: o čem se po sobotních protestech bude mluvit?

Politické světy jsou u nás – a ostatně prakticky v každé demokratické zemi – silně rozdělené. Příkopy jsou hluboce vykopané a jednotlivé tábory pravidelně hecují a popichují lidi k vzájemné nenávisti. Evidentně se zase odehraje další tvrdé kolo emocí na sociálních sítích mezi oběma tábory, bez jakéhokoli pokusu o vzájemné pochopení. Ale to je jen povrchní část.

Na Letné určitě padnou velká, mnohdy až patetická slova a apely, pro mnoho lidí to bude příjemné jarní setkání, ona chvilka pro demokracii. Jenže demokracie je praktický a realistický mechanismus; za debatou o hodnotách a ideálech musí přijít praktická řešení. Podstatné je, co zůstane, až se lidé zase rozejdou domů.

Protest je ventil, může být ale také motor

Může protest v ulicích přispět k nějakému pozitivnímu posunu v politice a společnosti a nastartovat ho? Tyto otázky by podle mě měly rezonovat, pokud má tato mobilizace a velké protesty evokující listopad 1989 něčím pohnout. Reálná moc se neprojevuje ve slovech, ale v tom, kdo sedí na klíčových pozicích. Zatím spíš chybí most mezi ulicí a institucemi; právě tenhle přerušený obvod je jádrem problému.

Otevřou se opoziční strany?

Zásadní téma je, jak vlít život do vyprázdněných nádob politických stran, dodat jim expertizu – právní, ekonomickou, zahraničněpolitickou – a otevřít je lidem. Jinými slovy: jak resuscitovat polomrtvé české stranictví, a to všechny strany, vládní i opoziční. Je však zřejmé, že Milion chvilek obhospodařuje tu část společnosti, která podporuje a volí současnou opozici.

Mikuláš Minář

Michal Nosek: Je Milion chvilek občanská síla, nebo aktivistický tlak, který štěpí Česko?

Názory

Spolek Milion chvilek pro demokracii dokázal mobilizovat statisíce lidí a vrátit protesty do centra veřejného dění. Zároveň ale čím dál víc působí jako symbol jednostranné politiky a prohlubující se nedůvěry mezi různými částmi společnosti. Je jeho role pro demokracii přínosem, nebo spíš důkazem, jak hluboko je Česko rozdělené?

Michal Nosek

Přečíst článek

A proto by výzva měla mířit právě na tyto strany. Nedělejte další zbytečná gesta a videa z Letné, ale řekněte, jak konkrétně otevřete své strany novým lidem, pozvěte odborníky a výrazně rozšiřte členskou základnu. Která strana to pochopí, může se stát relevantní a růst. Kdo ne, ten postupně vyšumí a umře.

Měla by zaznít oligarchie

Podle mě by měla silně zaznít kritika vlivu oligarchie na ekonomiku, politiku i společnost. Ten podle mě dosáhl obludných rozměrů a vytváří jakési paralelní a hrubě neprůhledné mocenské struktury, v nichž se rozhoduje jinde a mezi jinými lidmi než těmi volenými.

Hloupé škrty

Mělo by zaznít, že tupé a hloupé škrty a rozkládání institucí vládou ničemu nepomohou a dlouhodobě jen škodí. Pokud rozbijete některou instituci a odejdou zkušení lidé, musíte mít alternativu. Když ji nemáte, opravovat a znovu stavět trvá roky a nakonec je to násobně dražší než první zdánlivé ušetření. Evidentně zatím kroky Babišovy vlády nejsou taženy snahou o úspory, ale jednoduše pomstou a určitým opojením mocí, že prostě mohou a mají tu moc to udělat. Pokud podminují nebo rozpočtově vyhladoví některé instituce, je to nebezpečné. Za ideologickými spory často běží velmi praktická hra moci: rozpočty, zakázky, dotace, kontrola institucí, dosazování lidí.

Personální zemětřesení: když loajalita vítězí nad kompetencí

Myslel jsem, že ANO bude ideologicky zaslepené nápady svých juniorních partnerů pragmaticky brzdit, ale zatím se to neděje. Mnohé personální kroky ve státních firmách a na ministerstvech působí jako čistky a dosazování vlastních loajálních lidí. Na to sice má každá vláda právo, ale mělo by to mít určitý vkus a hlavně míru.

Sociální síť s velkými oky: kdo propadne, ten zmizí

A pak by také mělo zaznít, že se v dnešním Česku části lidí bohužel silně bortí jejich jistoty. Sociální síť není trampolína, která je vyhodí zpět nahoru, ale má spoustu velkých ok, kterými propadnou dolů. Dost lidí v Česku se bohužel nemá dobře, zapomíná se na ně a propadají sítem mnohdy úplně zbytečně – příkladem jsou lidé v dluhových pastech nebo situace samoživitelek.

Související

Na pražskou Letenskou pláň dorazily v pátek odpoledne podle organizátorů demonstrace spolku Milion chvilek statisíce lidí.
Aktualizováno

Na Letné protestovaly statisíce lidí, organizátoři odhadují až 250 tisíc účastníků

Enjoy

nst

Přečíst článek
Doporučujeme