Největší investice v historii AI? OpenAI je blízko financování za 100 miliard dolarů
Společnost OpenAI je blízko uzavření první fáze nového kola financování, které by mohlo přesáhnout 100 miliard dolarů. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené s jednáním. Pokud se transakce dokončí, půjde o jednu z největších investičních operací v historii technologického sektoru.
Celkové ocenění výrobce chatbotu ChatGPT by po započtení nového kapitálu mohlo přesáhnout 850 miliard dolarů, což je více než dříve očekávaných 830 miliard. Hodnota firmy před navýšením kapitálu (pre-money) má zůstat na 730 miliardách dolarů. OpenAI se zároveň připravuje na infrastrukturní investice v řádu bilionů dolarů, které mají podpořit další rozvoj jejích nástrojů umělé inteligence, píše Bloomberg.
Desítky miliard dolarů od gigantů
První část financování má pocházet především od strategických investorů. Mezi nimi jsou Amazon, SoftBank, Nvidia a Microsoft. Pokud tyto společnosti investují v horní hranici diskutovaných částek, jejich závazky by se mohly přiblížit 100 miliardám dolarů. Podle Bloombergu by Amazon mohl vložit až 50 miliard dolarů, SoftBank až 30 miliard a Nvidia diskutovala investici ve výši 20 miliard dolarů. Peníze mají být uvolňovány postupně během letošního roku.
Umělá inteligence mění svět – a teď i ceny elektroniky. Výrobci čipů dávají přednost ziskovějším pamětem pro datová centra před těmi do mobilů a počítačů. Výsledkem je prudký růst cen a obavy z nové čipové krize.
AI vysává paměťový trh. Zdraží mobily, laptopy i auta
Money
Umělá inteligence mění svět – a teď i ceny elektroniky. Výrobci čipů dávají přednost ziskovějším pamětem pro datová centra před těmi do mobilů a počítačů. Výsledkem je prudký růst cen a obavy z nové čipové krize.
Akcie SoftBank rostou
Trhy na zprávu reagovaly okamžitě. Akcie SoftBank, která držela ke konci loňského roku přibližně 11procentní podíl v OpenAI, ve čtvrtek v Tokiu vzrostly až o čtyři procenta.
Druhá fáze investičního kola, do níž se mají zapojit fondy rizikového kapitálu, státní investiční fondy a další finanční investoři, by měla být uzavřena později a může celkový objem získaného kapitálu ještě výrazně navýšit.
Americký start-up zaměřený na umělou inteligenci Anthropic získal v nejnovějším investičním kole 30 miliard dolarů (613 miliard korun). Hodnota společnosti, která vyvíjí chatbot Claude, tak vzrostla na 380 miliard dolarů, napsala agentura Reuters. Hodnota firmy se tedy od září více než zdvojnásobila.
AI šílenství pokračuje. Anthropic získal 30 miliard dolarů
Zprávy z firem
Americký start-up zaměřený na umělou inteligenci Anthropic získal v nejnovějším investičním kole 30 miliard dolarů (613 miliard korun). Hodnota společnosti, která vyvíjí chatbot Claude, tak vzrostla na 380 miliard dolarů, napsala agentura Reuters. Hodnota firmy se tedy od září více než zdvojnásobila.
Podle zdrojů však dohoda zatím není definitivně uzavřena a její podmínky se mohou změnit. Zástupci OpenAI i zmíněných investorů se k informacím nevyjádřili.
Součástí partnerství s Amazonem má být i rozšíření využívání jeho čipů a cloudových služeb, což může dále posílit technologickou i finanční provázanost mezi oběma firmami. Pokud se plánované investice naplní, OpenAI se zařadí mezi nejhodnotnější technologické společnosti světa.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.