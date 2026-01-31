Nový magazín právě vychází!

Plán za 100 miliard se zadrhl. Nvidia couvá od investice do OpenAI

Plán za 100 miliard se zadrhl. Nvidia couvá od investice do OpenAI

Jensen Huang
ČTK
ČTK
ČTK

Plán amerického výrobce čipů Nvidia investovat až 100 miliard dolarů do společnosti OpenAI stojící za modely ChatGPT se zřejmě zastavil. Uvedl to deník The Wall Street Journal s odvoláním na informované zdroje. Někteří zaměstnanci Nvidie o dohodě vyjadřovali pochybnosti.

Výrobce čipů v září 2025 oznámil plány investovat do OpenAI až 100 miliard dolarů v rámci dohody, která by OpenAI poskytla hotovost a přístup k pokročilým čipům, které jsou klíčové pro udržení dominantního postavení ve stále konkurenčnějším prostředí.

Generální ředitel společnosti Nvidia Jensen Huang podle The Wall Street Journal v posledních měsících soukromě zdůrazňoval partnerům v oboru, že tato dohoda není závazná a nebyla definitivně uzavřena.

Huang také soukromě kritizoval nedostatek disciplíny v přístupu OpenAI k podnikání a vyjádřil obavy z konkurence, které čelí ze strany společností jako Google ze skupiny Alphabet nebo Anthropic, dodal The Wall Street Journal.

Technologická elita pumpuje peníze do OpenAI. Riziko bubliny roste

Zprávy z firem

Největší hráči technologického světa zvažují obří investice do OpenAI. Ve hře jsou desítky miliard dolarů. Firma zároveň čelí sílící konkurenci. Umělá inteligence se stává magnetem pro globální kapitál. Riziko bubliny ale roste.

ČTK

Přečíst článek

Přehodnocování partnerství

Podle deníku společnosti nyní přehodnocují budoucnost partnerství. Součástí toho je jednání o zapojení Nvidie do nejnovějšího kola financování. Nvidia podle zdrojů serveru The Information jedná o výrazně nižší investici zhruba 30 miliard dolarů.

OpenAI podepsalo řadu dohod s výrobci čipů a cloudovými společnostmi, které pomohly nastartovat globální růst akciových trhů. Investoři však od té doby začali mít obavy o schopnosti startu-pu dohody financovat, což vedlo k částečnému výprodeji souvisejících titulů. Šéf OpenAI Sam Altman uvedl, že závazky OpenAI plynoucí z těchto dohod činí 1,4 bilionu dolarů, což je více než stonásobek příjmů, které společnost plánovala vygenerovat v loňském roce.

Výdaje na investice do AI a související infrastruktury by se letos podle odhadu společnosti Gartner mohly vyšplhat na 2,5 bilionu dolarů, což představuje nárůst 44 procent oproti roku 2025.

Satya Nadella, CEO of Microsoft

Výsledky Microsoftu potvrzují, že umělá inteligence je zlatý důl i černá díra zároveň

Zprávy z firem

Výsledky Microsoftu výrazně překonaly očekávání analytiků. Zisk vzrostl o 60 procent, tržby o 17 procent. Akcie ale po oznámení klesaly. Investory totiž znepokojuje cena dalšího růstu.

ČTK

Přečíst článek

Investiční bublina?

V posledních měsících se objevují varování před možnou investiční bublinou spočívající v nadhodnocení akcií navázaných na tuto technologii. Podle analýzy listu Der Standard je řada slibů od představitelů start-upů zaměřených na AI přehnaná a realita je daleko od jejich plánů.

Výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgievová upozornila, že optimismus ohledně AI rozproudil trhy a pomohl podpořit globální ekonomiku. Prudká korekce u cen akcií by však podle ní mohla zbrzdit ekonomický růst, odhalit zranitelná místa globálního systému a zkomplikovat život zejména rozvojovým zemím.

Britská centrální banka uvedla, že ocenění akcií na amerických akciových trzích se v některých ukazatelích podobá ocenění, které bylo zaznamenáno v blízkosti vrcholu takzvané dotcomové bubliny. Ta praskla v roce 2000. Mezi lety 1995 a vrcholem bubliny v březnu 2000 index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho akcií technologických firem, vzrostl přibližně o 600 procent. Následně do října 2002 klesl o 78 procent a smazal veškeré zisky z předchozího období.

Aukční síň Sotheby’s v New Yorku připravila na začátek února mimořádnou nabídku. Již 4. února se uskuteční aukce Master Works on Paper from Five Centuries, která nabídne díla na papíře od nejslavnějších umělců za posledních pět století. Jednou z nejvíce očekávaných bude bitva o mimořádnou kresbu Odpočívající mladého lva od Rembrandta, jež by se mohla prodat za 15 až 20 milionů dolarů. Cena ale může jít i daleko výš.

Taková příležitost podle odborníků nastává jednou za dekády. Ve středu 4. února se v aukční síni Sotheby’s uskuteční dražba vzácných prací na papíře a jednou z nejočekávanějších položek bude kresba Rembrandta van Rijna zachycující mladého lva, jak odpočívá.

Kresba pochází z období mezi lety 1638 a 1642, kdy autorova kreativita byla takřka neomezená a byl nejvyhledávanějším amsterdamským portrétistou. Navíc jde o součást proslulé Leidenské sbírky amerického miliardáře a filantropa Thomase S. Kaplana.

Detail tváře Detail dvojí polohy levé tlapy 4 fotografií v galerii

Na trh se tak dostává jedno z nejvýraznějších Rembrandtových děl na papíře za posledních pět dekád. Tomu odpovídá také odhad konečné ceny, který se pohybuje mezi 15 a 20 miliony dolarů.

Odcházející prezidentka Lucasfilmu Kathleen Kennedyová

Nejvlivnější žena Hollywoodu končí. Kathleen Kennedyová stála za úspěchem Spielberga a vytvořila nové Star Wars

Leaders

Hollywood se připravuje na konec jedné éry. Producentka Kathleen Kennedyová, jedna z nejvlivnějších osobností filmového průmyslu posledních dekád, opustí pozici prezidentky studia Lucasfilm pod hlavičkou Walt Disney Company. Tím uzavře téměř čtrnáctileté období, v němž stála v čele Star Wars a dalších ikonických značek. Vedení Disneyho oznámilo, že ji nahradí dvojice manažerů Dave Filoni a Lynwen Brennanová. Proč je odchod Kennedyové tak zásadním momentem hollywoodské továrny na sny? Jak výraznou stopu za sebou zanechává? A co vlastně bude Kennedyová nadále dělat?

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Unikátní dílo

Rembrandt lvy studoval přímo v menažeriích (zvěřincích), které do Amsterdamu přivážely lodě Nizozemské východoindické společnosti. Dílo je provedeno černou křídou s bílým zvýrazněním a šedou lavírkou na nahnědlém papíře (rozměry cca 11,5 x 15 cm).

Odborníci vyzdvihují neuvěřitelnou bezprostřednost a psychologickou hloubku, kterou Rembrandt dokázal vtisknout i zvířeti. Lev je zachycen v tříčtvrtečním pohledu, jeho pohled je pronikavý, a přestože odpočívá, vyzařuje z něj vnitřní síla a ostražitost. Unikátním detailem je levá přední tlapa, kterou umělec načrtl ve dvou polohách, což nám dává nahlédnout do jeho tvůrčího procesu hledání ideální kompozice.

Celkem je známo pouze šest Rembrandtových kreseb lvů, přičemž zbylých pět je uloženo ve světových muzejních institucích (např. Britské muzeum, Louvre, Rijksmuseum). Tento konkrétní list je tak posledním exemplářem tohoto námětu v soukromých rukou. Pro Thomase Kaplana měla kresba i osobní význam – v roce 2005 byla jeho vůbec prvním nákupem díla od Rembrandta, čímž položil základ největší soukromé sbírce nizozemského umění 17. století na světě.

Rony Plesl v ateliéru

Rony Plesl: Ve sbírce mám i díla studentů. Vlastní skleničky ale ne

Leaders

Patří k nejviditelnějším současným umělcům a mezi synonyma pojmu české sklo. Rony Plesl ale také vyučuje na UMPRUM a to již 17 let a zároveň je sběratelem a podporovatelem umění. „Moje sbírka je už docela velká, a když všechno dobře dopadne, na jaře ji představím v galerii Magnus Art,“ prozrazuje Plesl. Začátek rozhovoru netradičně svedeme právě k umění, protože na zdi v karlínském ateliéru visí jedno překvapivé dílo.

Stanislav Šulc, Michal Nosek

Přečíst článek

Rekordní cena?

Pokud se naplní odhadovaná cena 15 až 20 milionů dolarů, půjde o absolutní rekord za Rembrandtovu kresbu a jednu z nejdražších prací na papíře v historii. Situace na trhu přitom napovídá, že by odhad mohl být dokonce překonán.

Důvodů je pro to víc. Díla starých mistrů jsou v posledních dvou letech rostoucí kategorií na aukčním trhu, vyhledávaná jsou také díla na papíře a úspěch zaznamenávají také menší formáty, které si sběratelé mohou skutečně vystavit a ne je rovnou uložit do depozitáře. Na trhu navíc je kritický nedostatek podobných děl, většina podobných je totiž již v muzeích a institucionálních sbírkách a na trhu se již nikdy neobjeví.

Výtěžek prodeje mimořádné kresby bude věnován neziskové organizaci Panthera, kterou Thomas S. Kaplan spoluzaložil. Tato organizace se věnuje ochraně divokých kočkovitých šelem a jejich přirozeného prostředí. Prodej 400 let starého portrétu lva tak přímo přispěje k záchraně jeho žijících potomků ve volné přírodě.

Luxusní šachový set

Na pomezí umění a hry. Luxusní šachy mohou stát víc než nová škodovka

Enjoy

Nejlevnější šachy na českém trhu vyjdou na 89 korun. Cena šachového setu ale může růst do netušených výšin. Nejluxusnější sady vyjdou na desítky tisíc. Britských liber. Kdo si ale pořídí šachy od některého z designérů nebo od londýnské společnosti Purling, koupí si v podstatě umělecké dílo.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

David Ondráčka: Popletení Motoristé Babišovi vyhovují

Názory

Popletení Motoristé jsou ideální hluková clona k odvedení pozornosti a Babiš má klid na svou mocenskou práci. Macinka je ideální terč, lidé se hádají o SMSky a gesta, sdílí se výzvy, pohoršení, morální panika, chystají se demonstrace. Na tohle blbnutí je upřená veškerá mediální i opoziční pozornost. ANO si mezitím v klidu a bez odporu řeší to podstatné – mocenské ovládnutí státu.

David Ondráčka

Přečíst článek

Charkov čelí nejtvrdší zimě od začátku války. Elektřina někdy chybí i 22 hodin denně, říká jeho obyvatelka

Charkov sužuje zima a ruské útoky
ČTK
ČTK
ČTK

Loňská zima byla mnohem lehčí než ta letošní a život se opravdu změnil, řekla v rozhovoru s ČTK Tetiana Solomadina (Tetjana Solomadinová), která žije v Charkově. Dříve studovala v Česku, do rodného města se vrátila v roce 2023. Od toho roku považuje současnou zimu zatím za tu nejtěžší s největšími výpadky elektřiny, nejchladnějším počasím a s nejmenším počtem fungujících tepláren v Charkově, Kyjevě a dalších městech. Do města, které se nachází pár desítek kilometrů od frontové linie, se vrátila, protože ho považuje za svůj domov, ve kterém chce žít navzdory válce.

Napadená země v posledních týdnech čelí masivním útokům ze strany Ruska na kritickou infrastrukturu, kdy ukrajinská města se potýkají s četnými výpadky elektřiny a tepla. Podle předpovědi počasí na další týden čeká Charkov v noci mrazy až minus 27 stupňů Celsia, přes den má být přibližně o deset stupňů tepleji.

„Změna je zvlášť znatelná v posledních měsících, a to když přišly mrazy, pocítili jsme to opravdu intenzivně. I dříve jsme občas měli výpadky elektřiny, ale nikdy to nebylo tak silně cítit jako teď, kdy nemáte vůbec pocit, že byste se mohli někde pořádně ohřát. Zima je všude, jak doma, tak i venku,“ řekla Solomadina.

Ukrajinská armáda na frontové linii v charkovské oblasti Voják ukrajinské armády na frontové linii v charkovské oblasti, který ovládá dron Voják ukrajinské armády na frontové linii v charkovské oblasti 12 fotografií v galerii

Bez elektřiny až 22 hodin denně

Podle ní čelí město výpadkům v podstatě každý den. Liší se jen jejich délka. „Některé dny nemám elektřinu až 22 hodin denně, jindy je to třeba jen pět hodin. Je to velmi proměnlivé a nikdy dopředu nevím, jaké to bude. Buď mám elektřinu jen dvě hodiny nebo skoro celý den. Vždy je to takové 'překvapení', které Rusové připravují,“ uvedla. Dodala, že zvlášť u neplánovaných výpadků elektřiny často ani městské úřady samy nevědí, jak dlouho budou trvat. Délka výpadků tak závisí hlavně na intenzitě ostřelování.

Solomadina míní, že v zimě jsou útoky často cílené právě na energetickou infrastrukturu, aby Ukrajincům vypnuly světlo a způsobily co největší výpadky elektřiny.

Město podle Solomadinové čelí útokům každý den ČTK

„Je to jeden z hlavních cílů - válka proti civilistům, válka proti našemu psychickému stavu. Dělají vše pro to, abychom byli podráždění, unavení, abychom se hádali a obviňovali navzájem. Proto je důležité si neustále připomínat, kdo je skutečný nepřítel a kdo nese odpovědnost za výpadky elektřiny nebo vody,“ uvedla Solomadina.

Současnou atmosféru mezi obyvateli je podle Solomadiny těžké přesně popsat, protože každý to prožívá jinak. „U někoho situace vyvolává větší agresi nebo únavu, zatímco pro jiné je to období, kdy mohou projevit co největší solidaritu,“ řekla. Po tolika letech plnohodnotné války se lidé na výpadky elektřiny dokázali přizpůsobit.

O letadlech L-159 měla rozhodnout armáda, ne politici, říká zástupce zbrojařů Jiří Hynek

Leaders

O dodávkách letadel L-159 na Ukrajinu neměli rozhodovat politici, ale odborníci, říká Jiří Hynek, prezident asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Pokud by Ukrajinci chtěli nějaké letouny proti dronům, v Aeru se vyrábějí i jiné stroje, radí východním sousedům. Hynkovi nevadí, když Česko nebude zvyšovat vojenské výdaje nad dvě procenta HDP, jak slíbila předchozí vláda. „Podstatná je struktura nákupů, ne objem,“ říká expert na zbrojení. Nemá nic ani proti návratu povinné vojenské služby. Ne té, jako byla za socialismu. Je pro kvalitní motivaci, prestiž.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

„Mám obrovskou výhodu oproti mnoha lidem, protože doma mám plyn, nikoli elektrický sporák, a to mi hodně pomáhá. Vždy si mohu ohřát vodu nebo uvařit jídlo a nezávisím na tom, zda je elektřina. Plyn u nás funguje pořád a doufám, že to vydrží co nejdéle,“ řekla Solomadina. Mnoho lidí plyn nemá, ale různé kavárny, malé podniky nebo větší restaurace a obchody se snaží podle Solomadiny přežít toto období. Většina z nich má generátory, nebo se snaží najít způsob, jak generátory zajistit.

„Pro mě je v období výpadků elektřiny nejnáročnější to, že nevím, kdy skončí. I když to může znít zvláštně, občas ztrácím naději, že elektřina přijde. A když přijde znovu, cítím radost a úlevu, že jsem to zase zvládla a přežila,“ doplnila Solomadina.

„Vojáci na frontě jsou neuvěřitelně unavení, ale pokračují dál, protože pokud padne Ukrajina, podle mého názoru padne i Evropa.“ ČTK

Útoky na energetickou infrastrukturu podle ní nemají až tak zásadní dopad na pocit bezpečí obyvatel Charkova. „Existují jiné věci, které náš pocit bezpečí ovlivňují mnohem silněji. Pro mě osobně bylo nejtěžší, když během útoků na Charkov zahynuli čtyři pracovníci pošty, to na mě mělo velmi silný dopad a v těch dnech mi bylo opravdu hodně špatně. Stejně tak útok na osobní vlak před několika dny, kdy ani zatím nevíme přesný počet obětí, měl velký vliv na můj pocit bezpečí,“ popsala.

„V takových chvílích si uvědomujete, že nikdy nevíte, jak dlouho to všechno ještě zvládnete, a to v tom nejdoslovnějším smyslu slova,“ řekla Solomadina s tím, že když jde o útoky na teplárny nebo rozvodny, nevnímá to stejně. „Vím, že cílem je nás odpojit, vyvolat vztek a frustraci. V takové situaci mám pocit, že alespoň své reakce dokážu nějak ovlivnit. Když ale útoky zabíjejí lidi, uvědomuji si, že nad tím už nemám žádnou kontrolu. A právě ten pocit naprosté ztráty kontroly má na mě největší dopad,“ dodala.

Počet dronů útočících na Charkov, Kyjev a další ukrajinská města stále roste. ČTK

Na otázku, zda se na místní podmínky dá zvyknout, Solomadina odpověděla, že je těžké definovat, co znamená zvyknout si. Podle svých slov se spíš přizpůsobila.

„Když jsem párkrát od svého návratu do Charkova jela do Česka, bylo mi pokaždé hodně špatně. Ne proto, že by v Česku bylo něco špatně, naopak, život tam je skvělý, ale proto, že jsem si uvědomovala, co normální život znamená,“ řekla Solomadina.

Aero L-159
Aktualizováno

Prosba Ukrajiny o letouny L-159 trvá. Pomohou nám v boji s drony, uvedl Zelenskyj

Politika

Prosba o letouny L-159 trvá, Ukrajina je potřebuje, řekl v rozhovoru pro Český rozhlas ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Jeho země by je podle něj využila mimo jiné v boji proti dronům Šáhed. Pokud by Česko letouny Ukrajině poskytlo, ukrajinská armáda je otestuje a následně bude možné podepsat smlouvu na nové modely, dodal prezident.

ČTK

Přečíst článek

Solomadina v nedávné době začala přibližovat realitu života v Charkově na sociální síti Instagram. „Díky tomu, co já ukazuju a zveřejňuju, bych chtěla lidem v Česku přiblížit, že válka stále pokračuje. Není na pozadí, nezmizela a rozhodně neskončila,“ uvedla. I po tolika letech jsou podle Solomadiny útoky stále brutální, následky jsou ještě horší než před čtyřmi lety. Počet dronů útočících na Charkov, Kyjev a další ukrajinská města stále roste.

„Vojáci na frontě jsou neuvěřitelně unavení, ale pokračují dál, protože pokud padne Ukrajina, podle mého názoru padne i Evropa. To je očividná, ale možná už zapomenutá realita. Lidé si často neuvědomují, že Rusko se nikdy nezastaví jen u války v Ukrajině - jeho cílem je celá Evropa,“ míní Solomadina.

