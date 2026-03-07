Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Zprávy z firem Od mikrovlnky k milionům. Jak rodinné čokoládovny z regionů mění český gastrobyznys

Od mikrovlnky k milionům. Jak rodinné čokoládovny z regionů mění český gastrobyznys

Zakladatelem značky Brutal Choco je podnikatel Šimon Siegel
Brutal Choco
Michal Nosek
nos

Čokoládu rozpouštěli v mikrovlnce a temperování se učili z YouTube. Dnes nakupují tuny kakaa, zaměstnávají desítky lidí a plánují vlastní čokoládové muzeum. Příběh bruntálské značky Brutal Choco ukazuje, že ambiciózní gastronomický byznys už dávno nevzniká jen v Praze nebo Brně. Spolu s firmami jako Čokoládovna Janek nebo Café Budík potvrzuje nový trend. Prémiová čokoláda se v Česku stále častěji rodí v regionech.

Bruntál má zhruba šestnáct tisíc obyvatel a dlouhodobě patří mezi ekonomicky slabší regiony Moravskoslezského kraje. Právě tady ale vznikl projekt, který dnes přitahuje desítky tisíc návštěvníků ročně. Zakladatelem značky Brutal Choco je podnikatel Šimon Siegel. Na vysoké škole vydržel tři týdny. „Do normální práce nepůjdu. Budu podnikat,“ rozhodl se tehdy.

Jeho první byznys byl digitální. Se spolužákem obcházel místní firmy a nabízel tvorbu webových stránek. Řadě malých podniků v regionu tak pomohli s první digitalizací. V osmnácti měl na účtu asi sedmdesát tisíc korun a pocit, že je čas pustit se do něčeho většího. Nakonec to byla čokoláda.

Kvalitní domácí zmrzlina se stává luxusem, ale zájem trvá, říká cukrář

Zprávy z firem

Točená zmrzlina je neodmyslitelnou součástí léta a s ním související gastronomií. Její prodej má v českých rekreačních zónách dlouhou tradici, která sahá až do druhé poloviny minulého století. Obliba točené zmrzliny v Česku dál pokračuje, ale s novými příchutěmi a výrazně rozšířeným sortimentem.

Michal Nosek

Přečíst článek

Kavárna, YouTube a první podnikatelský obrat

Zlom přišel ve chvíli, kdy Siegel nastoupil do místní kavárny. Hned první směna byla krizová. Přijel autobus se čtyřiceti hosty a obsluha poprvé viděla profesionální kávovar. Návody hledali na YouTube a učili se za provozu.

Kavárnu nakonec převzali. Prostory ale připomínaly spíš sklad stavebního materiálu než gastronomii. Suť, nářadí a propanbutanové lahve. Po rekonstrukci se podnik proměnil k nepoznání. Hodnocení na Googlu vzrostlo z 3,1 na 4,4 a léto roku 2023 se stalo první skutečně ziskovou sezonou.

Brzy ale přišlo rozhodnutí, které firmu nasměrovalo jinam. Místo klasických dezertů začali vyrábět pralinky. Důvod byl jednoduchý. Zatímco zákusky mají jen krátkou trvanlivost a velké ztráty, pralinky vydrží měsíce a jejich výroba se dá relativně snadno škálovat. Z jediné formy vznikne dvacet čtyři kusů a při větší produkci tak může malý tým během jedné výrobní várky připravit stovky pralinek.

První výrobky vznikaly doma. Čokoláda se rozpouštěla v mikrovlnce a temperovala na mramorové desce. Dnes firma pracuje s profesionálními temperovacími stroji, potahovacím pásem i dražovacím bubnem.

Dubajská čokoláda

Glosa Zdeňka Pečeného: Konec megatrendu. Dubajská čokoláda skončila ve slevě

Enjoy

Luxus má jednu slabinu: nesmí zlevňovat. Jakmile se objeví cenovka se škrtancem, je po kouzlu. Dubajská čokoláda na pražském letišti připomíná, že čím větší je „hype“, tím kratší je jeho trvání.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Rodinný startup bez investora

Brutal Choco je typickým rodinným podnikem. Siegelova matka po letech práce na úřadě dala výpověď a připojila se k firmě. Jen během minulého roku ručně vyrobila více než dvě stě tisíc pralinek. Sestra pomáhá s provozem i marketingem a do rekonstrukce prostor se zapojila i širší rodina. Z pěti lidí na firemním večírku v roce 2023 se tým postupně rozrostl přibližně na pětadvacet zaměstnanců. Firma přitom stále funguje bez externího investora a růst financuje především z vlastních tržeb.

Tvrdá čísla za sladkým příběhem

Růst firmy je patrný i na ekonomických výsledcích. Zatímco v roce 2024 dosáhl obrat přibližně tři a půl milionu korun, o rok později už se přiblížil k šesti a půl milionu. Ambicí firmy je překonat v roce 2026 hranici patnácti milionů korun.

S růstem tržeb se zvyšuje i objem výroby. Jen během roku 2025 firma zpracovala zhruba dvě tuny čokolády, vyrobila téměř dvě stě tisíc pralinek a více než dvacet tisíc dezertů. K tomu ještě upražila přibližně osm set kilogramů kávy. Zámecká čokoládovna v Bruntále zároveň přivítala přes šedesát tisíc návštěvníků, což je na město této velikosti mimořádné číslo.

Kakao je dnes strategická surovina

Růst čokoládového byznysu ale provázejí i problémy. Cena kakaa na světových trzích v roce 2024 prudce vystřelila a v některých měsících se dokonce více než zdvojnásobila. Důvodem byla kombinace špatné úrody v západní Africe – odkud pochází přibližně sedmdesát procent světové produkce kakaa – a zároveň rostoucí globální poptávky po čokoládě. Pro malé výrobce to znamenalo výrazný tlak na cash-flow.

Brutal Choco reagovalo okamžitým nákupem dvou tun čokolády do zásoby. Krátce poté ale přišla další komplikace: zářijové povodně.

Siegel bydlí v ulici U Potoka, která byla jako jediná ve městě zatopená. Klíčové zásoby čokolády se naštěstí nacházely mimo ohroženou oblast. Turistický ruch se ale téměř zastavil a podnik přežil hlavně díky firemním zakázkám a vánočním balíčkům.

Dánsko zvažuje, zda gastronomii oficiálně uznat jako formu umění

Jídlo jako umění? Dánsko zvažuje historický krok

Enjoy

Hosté v dánské restauraci Alchemist mohou při večeři zažít něco, co se podobá spíše umělecké instalaci než klasickému stolování. Na talíři dostanou například jedlý „plast“ vyrobený z řas a kolagenu z rybí kůže, zatímco nad jejich hlavami se na kopulovitém stropě promítají obrazy plastového odpadu plovoucího v oceánech. Informovala o tom agentura AP.

nst

Přečíst článek

Regionální vlna čokolády

Bruntálský příběh přitom není ojedinělý. V posledních letech v Česku roste počet menších výrobců, kteří se snaží konkurovat velkým značkám kvalitou, původem surovin i silným příběhem značky. Jedním z nejviditelnějších příkladů je Čokoládovna Janek z Uherského Brodu, která vznikla v roce 2015 a postupně vybudovala moderní výrobní halu. Firma dnes vyrábí čokoládu v takzvaném modelu bean-to-bar, tedy od kakaového bobu až po finální tabulku.

Jiný přístup zvolilo Café Budík. Projekt, který vznikl v jihočeských Černovicích, kombinuje vlastní výrobu čokolády s kavárenským provozem a komunitním konceptem. Zákazník zde nekupuje jen produkt, ale i atmosféru a zážitek. 

Z kavárny turistická destinace

Dalším krokem Brutal Choco má být vybudování čokoládového muzea. Siegel hledá inspiraci doma i v zahraničí, včetně Švýcarska, kde čokoládové továrny každoročně přitahují statisíce návštěvníků. Cílem není jen rozšířit nabídku, ale proměnit podnik v turistickou destinaci. Ještě před několika lety by spojení „Bruntál“ a „turista“ znělo jako nadsázka. Dnes sem lidé přijíždějí právě kvůli čokoládě.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Jan Palaščák: Jak může (a nemůže) útok na Írán ovlivnit ceny ropy

Rafinérie v Íránu
ČTK
Jan Palaščák
Jan Palaščák

Podle OPEC, jíž je Islámská republika členem, těžila země v lednu tohoto roku 3,34 milionů barelů ropy denně, což odpovídá přibližně 4 procentům globální produkce této suroviny. Jedná se především o středně těžkou až těžkou kyselou ropu, ale také kondenzát a ropné břidlice. Přitom většinu tamější klasické ropy lze těžit poměrně snadno s výrobními náklady kolem 8,50 eur za barel. To je čtvrtina, respektive šestina nákladů na extrakci kanadského a amerického černého zlata s tím, že podobně levně jako v Íránu se ropa těží jen v Saúdské Arábii, Iráku, Kuvajtu a SAE.

Ze zhruba 2 milionů barelů denně, které Írán exportuje, směřuje 80 až 90 procent do čínských rafinérií. Jedná se však o vývoz v nejlepším případě pololegální, který probíhá prostřednictvím íránské stínové flotily čítající podle analytiků ze společnosti Windward přibližně 430 tankerů. Drtivá většina z nich se íránskou ropou plní v terminálu na ostrově Charg, z něhož byly o víkendu slyšet exploze. Míra poškození tamějších zařízení ale není známá a celková situace se vyvíjí velmi rychle. Každopádně si všimněme, že Íránci směřují svoji odvetu především na izraelská města a americká vojenská zařízení v Zálivu či také Dubai a Dauhá

Napadnout ropná pole nebo rafinérie v regionu si Teherán očividně netroufá - tedy rozhodně nijak masivně, zatím víme jen o požáru v rafinerii Ras Tanúra patřící Saudi Aramco, který dnes ráno vypukl po údajném dopadu dronu. Připomeňme si, že plnohodnotný útok na saúdská ropná zařízení v Abkajku a Churajsu v září 2019 „oficiálně“ spáchali Hútiové. Toto krytí by ale v současné době Íránu již neprošlo a země by na sebe mohla poštvat celý Záliv. A ani její spojenec Peking by ajatolláhy nepochválil, vždyť necelých 45 procent svojí spotřeby ropy Říše středu pokrývá surovinou vytěženou v Zálivu a na Dálný východ přepravenou před Hormuzský průliv. 

Evropa čelí energetickému šoku. Plyn zdražil až o 50 procent

Money

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh dnes prudce vzrostla v reakci na americko-izraelské útoky na Írán. Odpoledne růst zrychlil až k 50 procentům poté, co katarská společnost QatarEnergy oznámila zastavení produkce zkapalněného zemního plynu (LNG). Evropská unie přitom patří mezi významné odběratele katarského plynu.

nst

Přečíst článek

Jeho uzavření je proto hlavním rizikem, které s sebou současná situace nese. Jím podle amerického úřadu EIA předloni proplulo přibližně 20 milionů barelů ropy denně, což odpovídá téměř 20 procentům celosvětové spotřeby této suroviny. V loňském roce určovaném dlouho nevídanou geopolitickou nestabilitou to sice podle Bloombergu bylo „jen“ 16,7 milionů barelů za den, průlivem ale navíc proudí téměř pětina světových dodávek LNG. A to většinou původem z Kataru, jednoho z posledních spojenců Teheránu.

Ohrožení dopravní tepny

Tato tepna globální ekonomiky je přitom v nejužším bodě úzká jen něco před 50 kilometrů a její hloubka nepřesahuje 220 metrů. Námořní dopravu tak mohou snadno ohrozit jak miny, tak útoky malých plavidel či z vrtulníků, o dronech, střelách s plochou dráhou letu a raketách ani nemluvě. Islámská republika několikrát hrozila blokádou průlivu, nikdy se k tomuto kroku ale neodhodlala proto, že by na sebe přivolala hněv Spojených států, zemí Zálivu a vlastně celého světa. 

Íránci ovšem ani nemusí sahat po zbrani, stačí onu hrozbu vyslovit dost rázně a o zbytek se postarají pojišťovny, které průjezd průlivem zdraží natolik, že se žádnému rejdařství nevyplatí. Islámské revoluční gardy prvně začaly oznamovat lodím v průlivu, že se jeho průjezd zakazuje. Z pátku na sobotu proto opadl provoz v průlivu o 50 až 70 procent a v pondělí téměř ustal vzhledem k tomu, že již došlo k nejméně dvěma útokům na tankery. Alespoň jeden z nich provedla dronová loď, není však zcela jasné, kdo ji vyslal. Tankery tedy buď zůstávají v přístavech nebo kotví u přístupů do průlivu, kde se v pondělí ráno tísnilo nejméně 150 plavidel. Většina velkých rejdařství mezitím oznámila, že se jejich lodě této vodní cestě budou zcela vyhýbat. 

Dalibor Martínek: Šejkové podle Okamury prchnou do Česka

Názory

Útok Spojených států a Izraele na Írán může podle Tomia Okamury zpustit další vlnu masové migrace. Prohlásil to před jednáním koaliční rady. Zakladatel SDP si dál jede svou protimigrační notu, která mu tolik zabírá u voličů. Ale zapomněl, že šejkové nejsou Ukrajinci.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

V pondělí tak hned během prvních hodin obchodování stoupla cena barelu evropské referenční ropy Brent o desetinu na úroveň kolem 82 dolarů za barel. Cena zemního plynu prvně vystřelila o čtvrtinu, po oznámení Kataru o pozastavení produkce LNG se však vyšvihla na úroveň o polovinu vyšší než v pátek. I když se nárůst cen s každou hodinou o něco stabilizuje, zastavit jej může jen výrazná deeskalace. Nebo třeba eskortování tankerů vojenskými plavidly, což by dopravu suroviny zpomalilo a omezilo, ale nějaké dodávky by byly zaručeny. 

Narozdíl od úplného uzavření průlivu, v důsledku čehož by podle analytiků ze společnosti Kepler ceny ropy vystřelily na 120 až 150 dolarů za barel. To by mimochodem také pomohlo Putinově válečnému úsilí financovanému z legálního i nelegálního vývozu těchto komodit.

Související

Težba ropy

Těžké ráno pro Evropu. Zemní plyn a nafta na burze zdražují o více než 20 procent

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Prozatímní vláda Íránu schválila pozastavení útoků na okolní země

Írán pozastavil útoky na okolní země. Na kapitulaci ale zapomeňte, vzkázal Trumpovi Pezeškján

Politika

ČTK

Přečíst článek

Těžké ráno pro Evropu. Zemní plyn a nafta na burze zdražují o více než 20 procent

Težba ropy
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Prvotní reakce evropských burz na víkendový úder USA a Izraele na Írán spočívá zejména v oslabování evropských měn vůči dolaru, ale překvapivě i izraelskému šekelu, dále pak v dramatickém vzestupu velkoobchodních cen zemního plynu či nafty a v neposlední řadě ve výrazném růstu akcií četných energetických společností a zbrojovek, mezi nimiž však chybí dvě největší české burzovně obchodované společnosti, ČEZ a Czechoslovak Group, které obchodování naopak zahájily poklesem.

Burzovní cena zemního plynu v Evropě dnes ráno vyskočila až o 25 procent (viz graf Bloombergu níže). Obchodníci se totiž obávají zejména blokády Hormuzského průlivu, která by od světa odstřihla katarský plyn. Ten sice směřuje zejména do asijských ekonomik, ale pokud ty by jej nedostaly, budou hledat alternativní dodavatele, například ty z USA. Evropa, která je na dovozu plynu z USA více závislá než kdy jindy, by se tak s Asií přetahovala o americký plyn, což by jeho cenu šponovalo.

Obchodníci už nyní začali tuto možnost předjímat. Zdražení plynu v Evropě může zdražit také elektřinu, jejíž podstatná část se prostřednictvím plynu v Evropě vyrábí. Tím by došlo k dalšímu ochromení konkurenceschopnosti evropského průmyslu, který by tak mohl zesílit své volání po obnovení dodávek z Ruska, například plynovodem Nord Stream 2.

Velkoobchodní cena nafty v Evropě dnes poskočila o více než 20 procent, což je nejvyšší nárůst od března 2022 (viz graf Bloombergu níže), tedy od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Důvodem je íránský dronový útok na saúdskoarabskou rafinérii Ras Tanura. Ta patří k největším v Saúdské Arábii, denně zpracuje přes půl milionů barelů, a po útoku musela přerušit provoz.

Jako bezpečné útočiště dnes funguje zlato, které atakuje, ale zatím nepřekonalo historicky rekordní korunovou cenu z konce letošního ledna, bezmála 114 tisíc korun za troyskou unci. Vedle zlata je dnes bezpečným útočištěm také americký dolar, méně však už americké dluhopisy – což je překvapivé, neb ty patří tradičně k vyhledávaným bezpečným útočištím.

Investoři se ale obávají rostoucího zadlužení USA a nevypočitatelnosti administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Dolar samotný ale zpevňuje vůči prakticky všem významnějším měnám světa. Výjimku překvapivě představuje izraelský šekel (viz tabulka Bloombergu níže). Ten zpevňuje ještě více než dolar, takže vůči němu dolar slábne. Investoři totiž víkendové dění berou tak, že polevuje dlouhodobá, potenciálně fatální hrozba pro Židovský stát ze strany Íránu. Jak říkají izraelští investoři, podařilo se „setnout hlavu hadovi“.

Evropské země s výjimkou Norska patří k poraženým současné situace kolem Íránu. Vítezem je Rusko, alespoň tedy z hlediska dopadu do cen ropy. Rusko totiž představuje jejího světově největšího čistého vývozce, společně se Saúdskou Arábií. Naopak nejjednoznačněji poraženými jsou Čína a Indie, tedy největší světoví čistí dovozci ropy ((viz graf Bloombergu níže).

Po otevření evropských burz nejvýrazněji rostou akcie zbrojařů a energetických společností (viz tabulka Bloombergu níže); hitem jsou norské energetické firmy či skandinávské a německé zbrojovky. Chybí však mezi nimi jak Czechoslovak Group, tak ČEZ, které obchodování naopak zahájily poklesem. Mezinárodní investoři zřejmě ve zjitřené dnešní burzovní atmosféře strhávají penále za „východoevropský původ“.

Nedaří se ale hlavně akciím cestovních kanceláří a leteckých dopravců. Zdražení energií typu ropy, nafty či zemního plynu by sice zvýšilo zisky energetikám, ale zdražilo turistický ruch. Takže by došlo k ochromení poptávky po cestování. Ochromení by samozřejmě nastalo nejen kvůli drahým palivům, ale i zvýšnému riziku v světě, včetně například hojně tusristicky vyhledávané Dubaje, jež o víkendu přišla o reputaci bezpečné destinace.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Pohonné hmoty výrazně a nečekaně zdražují

Čechům zlevnil benzin. Za méně se dá natankovat už jen na Maltě a v Bulharsku

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Doporučujeme