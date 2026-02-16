Nový magazín právě vychází!

Brno lije desítky milionů do ShipEx Arény a chystá stadion na návrat mezi elitu

Rekordní návštěvy, sdílený provoz dvou klubů a reálná šance na první ligu. Brněnská ShipEx Aréna zažívá nejvytíženější období své historie.
ShipEx
Michal Nosek
nos

Rekordní návštěvy, sdílený provoz dvou klubů a reálná šance na první ligu. Brněnská ShipEx Aréna zažívá nejvytíženější období své historie. A město spolu s provozovatelem otevírá investiční kohoutky. Během dvou let má do modernizace stadionu zamířit více než 32 milionů korun. Nejde ale jen o fotbal. Ve hře je ekonomika, development i budoucí podoba sportovní infrastruktury Brna.

Ještě nedávno se stadion na Srbské ulici řešil hlavně v kontextu zastaralého zázemí a nutných oprav. Dnes se o něm mluví jako o nejživějším druholigovém stadionu v Česku. ShipEx Aréna během podzimní části sezóny přilákala na devatenáct zápasů téměř 67 tisíc diváků. Průměrná návštěva 3,5 tisíce fanoušků na utkání výrazně převyšuje standard druhé fotbalové ligy a derby dvou brněnských klubů sledovalo přes 8 200 lidí. Právě kombinace sportovních ambicí a diváckého zájmu odstartovala další investiční vlnu.

Přes 32 milionů jako vstupenka do vyšší ligy

Do modernizace stadionu směřují během dvou let prostředky přesahující 32 milionů korun. Od jara 2025 do startu sezóny se opravovalo za 3,7 milionu, na rok 2026 je připravena další etapa v objemu 28,5 milionu.

„Rekordní návštěvnost je pozitivní signál, ale zároveň klade vyšší nároky na technický stav stadionu. Pokud má areál dlouhodobě fungovat jako kvalitní městská infrastruktura, musí tomu odpovídat jeho údržba i investice,“ říká provozní ředitel společnosti ShipEx David Otoupalík.

Podle něj jde o systematický proces, nikoli jednorázovou akci. „Postupné zlepšování technického stavu i zázemí stadionu je nezbytné, pokud má obstát v konkurenci moderních areálů. Cílem je připravit stadion na podmínky první ligy,“ dodal ředitel.

Dva kluby, jeden stadion

Ambice přitom nejsou jen teoretické. Stadion aktuálně sdílejí dva profesionální kluby FC Zbrojovka Brno a SK Artis Brno a sportovní kalendář je zaplněný prakticky každý týden. To vytváří mimořádnou zátěž nejen pro hrací plochu, ale i pro šatny, technologie, bezpečnostní režim nebo logistiku.

„Pro stadion i kluby je to velká zátěž, ale komunikace je velmi korektní, nikdo nikomu nehází klacky pod nohy. Za to jsem velmi rád,“ říká generální ředitel STAREZ – SPORT Martin Mikš.

A zároveň naznačuje, kam může vývoj směřovat: „Je před námi poměrně reálný scénář, kdy by příští rok hrály na stadionu dva kluby v první lize. Náročnost by tím zase ještě vzrostla.“

Opravit to, co hoří

První investiční etapa se soustředila na provozní základy. Rekonstrukcí prošla šatna hostujícího týmu podle ligových požadavků, opravovaly se vstupy, oplocení i konstrukce tribun, modernizovaly se datové sítě a nouzové osvětlení. Úprav se dočkaly také prostory pro vozíčkáře a zázemí stánků.

Specifickým tématem zůstává hrací plocha. Trávník sice prošel kompletní rekonstrukcí včetně podloží už v roce 2024, aktuálně se ale řeší reklamace kvůli nedostatečnému odvodu vody. Intenzivní zápasový i tréninkový provoz mimo vegetační období situaci dále komplikuje.

Komfort, technologie i energetika

Druhá fáze, naplánovaná na rok 2026, už míří výrazně dál než k nutným opravám. Zasáhne hlavní tribunu, VIP prostory, kabiny, kanceláře trenérů i zázemí rozhodčích. Modernizací projde press centrum i technická budova.

Do poloviny července má být hotové nové ozvučení stadionu a instalace turniketů, postupně se vymění sedačky napříč tribunemi. Součástí je také přechod na LED osvětlení, opravy toalet a střechy hlavní tribuny.

Modernizaci rozkládáme tak, aby nebyl omezen zápasový provoz obou klubů. Současně chceme stadion dostat na úroveň, která odpovídá jeho současnému vytížení i budoucím nárokům soutěží,“ doplňuje Mikš.

Stadion jako byznysový akcelerátor města

Ekonomický rozměr investice je stále viditelnější. Každé větší utkání znamená vyšší tržby pro restaurace, bary i hotely v okolí. Roste vytížení dopravy, parkovacích kapacit i městských služeb. Stadion se tak postupně mění z nákladové položky na aktivum s multiplikačním efektem.

„Většinu sportovišť jsme přebírali ve špatném stavu. Lužánecký bazén jsme přebírali v době, kdy tam vypadávaly okenní tabule, dnes je to nejlepší plavecký areál v ČR. Stejně chceme postupovat i u fotbalu,“ doplňuje Mikš.

Jak stadiony vydělávají jinde

Tento trend je patrný napříč Evropou. Moderní fotbalové arény dnes fungují jako multifunkční byznysová centra s obchodními zónami, eventovými prostory i komerčními nájemci.

Nové stadiony ve Freiburgu či Brentfordu výrazně zvýšily klubové příjmy a pomohly rozvoji celých městských čtvrtí. V Česku ukázaly podobný efekt nové arény v Hradci Králové nebo Pardubicích, které klubům otevřely cestu k vyšším komerčním výnosům i stabilnějším rozpočtům.

Studie velké proměny je připravená

Brno zatím volí evoluční, nikoli revoluční cestu. Vedle průběžné modernizace už ale existuje i studie generální rekonstrukce stadionu. Počítá se zachováním kapacity přes deset tisíc míst i s etapizací prací tak, aby nebyl přerušen soutěžní provoz. O dalším postupu rozhodne vedení města.

Pokud by se naplnil scénář dvou prvoligových klubů v jednom areálu, tlak na infrastrukturu dramaticky vzroste. Od bezpečnostních standardů přes televizní zázemí až po VIP a gastronomický sektor.

Brno dohání Prahu. Ceny starších bytů tam rostly rychleji

Brno
Profimedia
nst
nst

Střední cena za metr čtvereční staršího bytu v Praze se na konci loňského roku vyšplhala na 143 tisíc korun, a dostala se tak na úroveň, na které se ještě nedávno pohybovaly ceny prodávaných bytů v novostavbách. Meziročně se tato cena zvýšila o 11,5 procenta. V Brně rostla cena starších bytů o 13 procent, říká analýza realitní kanceláře Maxima Reality, která vychází z údajů v katastru nemovitostí.

Zatímco na konci roku 2024 se střední cena prodaných bytů za metr čtvereční pohybovala na úrovni 128 tisíc korun, o rok později už to bylo už 143 tisíc korun. Ještě na konci roku 2020 to přitom bylo 93 tisíc korun.

V absolutních číslech se mediánová cena prodaného pražského bytu v loňském roce vyšplhala na 7,6 milionů korun ze 6,9 milionů korun na konci roku 2024. Prodejní ceny starších bytů v Praze se na konci loňského roku dostaly na úroveň, za kterou se ještě před pár lety prodávaly byty v novostavbách.

„Očekávám, že růst cen bude pokračovat i v letošním roce, byť tempo bude spíše zpomalovat, protože dlouhodobě převyšuje růst mezd, což pravděpodobně povede k mírnému oslabování poptávky,“ tvrdí Jakub Šolar, obchodní ředitel Maxima Reality.

Ceny se přibližují

V porovnání s jinými regiony Česka rostly ceny v Praze loni spíše pomaleji. Cena za metr čtvereční se v celém Česku mezi lety 2024 a 2025 zvýšila o 16,3 procenta. V Brně vyrostly na konci loňského roku ceny starších bytů meziročně o třináct procent a jejich cena za metr čtvereční se dostala nad částku 117 tisíc korun. „Rychlejší růst cen přispěl k tomu, že se rozdíl mezi cenou staršího bytu v Praze a v Brně přiblížil na necelých 26 tisíc korun za metr čtvereční,“ říká Šolar.

V loňském roce se v Praze prodalo rekordních 10 714 starších bytů, což je o téměř 16 procent více než v roce 2024. V Praze se za posledních šest let nikdy neprodalo více starších bytů. Tento vývoj koresponduje s vývojem v Brně i s vývojem českého trhu jako celku. K meziročnímu překonání objemu prodaných starších bytů o zhruba šestnáct procent došlo i souhrnně na celém českém trhu.

V Praze jsou velké cenové rozdíly v závislosti na lokalitě. Na Černém Mostě, v Bohnicích nebo na Hájích se cena loni pohybovala okolo 115 tisíc korun za metr, v Holešovicích, Karlíně, Dejvicích nebo na Smíchově přesáhla 150 tisíc korun. Střední cena staršího bytu na Smíchově byla 10,6 milionů korun, na Černém Mostě 6,9 milionů.

České stavebnictví nadále roste

Hypoteční boom se vrátil: Banky loni půjčily 406 miliard, druhý nejsilnější rok v historii

Reality

ČTK

Přečíst článek

REPORTÁŽ: Lesk aristokracie a beton nacistů. Polský zámek Książ vstal z popela Rudé armády

Zámek Książ ve Slezsku
Newstream Michal Nosek
Michal Nosek
Michal Nosek

Ještě před několika desítkami let byl zámek Książ vyrabovanou ruinou na okraji zájmu. Dnes patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím historickým areálům střední Evropy. Investice do rekonstrukcí, nové kongresové projekty i zpřístupňování podzemí vracejí zámku lesk, a současně znovu otevírají jeho nejtemnější kapitoly.

Na skalním ostrohu nad hlubokým údolím řeky Pełcznice, jen několik kilometrů od českých hranic, působí Książ jako kulisa historického velkofilmu. Terasové zahrady se kaskádovitě svažují po úbočí, fasády září obnovenými barvami a reprezentační sály znovu hostí gala večery. Jen málokterá památka ve střední Evropě prošla v posledních letech tak dynamickou proměnou.

FOTOGALERIE: Interiéry zámku Książ

Ještě před několika desítkami let byl zámek Książ vyrabovanou ruinou na okraji zájmu. Dnes patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím historickým areálům střední Evropy. Ještě před několika desítkami let byl zámek Książ vyrabovanou ruinou na okraji zájmu. Dnes patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím historickým areálům střední Evropy. Ještě před několika desítkami let byl zámek Książ vyrabovanou ruinou na okraji zájmu. Dnes patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím historickým areálům střední Evropy. 15 fotografií v galerii

Obnova zámku není jednorázovým projektem, ale dlouhodobě řízenou strategií. Restaurátoři postupně vracejí podobu historickým fasádám, kamenným prvkům i střešním konstrukcím. Nejnovější etapa se soustředí na statické zajištění a rekonstrukci rozsáhlých úseků hradeb, jejichž stav byl po desetiletích zanedbání kritický. Paralelně probíhá detailní obnova oken, dveří i kování, často přesně podle dochovaných plánů z počátku 20. století.

Zámek se však nevrací pouze do minulosti. Správa areálu výrazně investuje i do jeho budoucí role. Vyšší patra byla adaptována na kongresové a kulturní prostory, které dnes hostí mezinárodní konference, firemní setkání i společenské akce. Další projekty počítají s rekonstrukcí částí předzámčí a vybraných křídel pro hotelové a gastronomické využití.

Ročně dnes Książ navštíví stovky tisíc lidí. Z někdejší ruiny se stal jeden z hlavních turistických magnetů Dolního Slezska — a zároveň ukázka, že ekonomické oživení památky nemusí znamenat ztrátu autenticity.

Podzemí, které budí respekt

Zatímco nadzemní část vypráví příběh aristokratického luxusu, skutečné tajemství Ksiąže leží hluboko pod ním. Během druhé světové války začali nacisté zámek přestavovat pro potřeby nejvyššího vedení říše. Pod objektem vznikla rozsáhlá síť tunelů, šachet a betonových hal vyražených ve dvou úrovních desítky metrů pod zemí. Podzemí bylo napojeno na gigantický projekt Riese v Sovích horách. Jeden z největších a dodnes ne zcela objasněných stavebních programů Třetí říše.

Na výstavbě pracovaly tisíce vězňů koncentračního tábora Gross-Rosen a nuceně nasazených dělníků. Mnozí zahynuli vyčerpáním, nemocemi či při popravách. Právě tato lidská tragédie dodnes vtiskuje podzemí tísnivou atmosféru, kterou žádná expozice nedokáže plně zprostředkovat.

Účel podzemního komplexu zůstává nejasný. Historici pracují s několika hypotézami. Od Hitlerova hlavního stanoviště přes zbrojní výrobu až po výzkumné laboratoře či kryt pro vedení režimu. Část tunelů je dnes přístupná veřejnosti, jiné zůstávají uzavřené a slouží výzkumu nebo technickému zázemí.

Spekulace o ukrytých archivech, pokladech či legendárním „zlatém vlaku“ nikdy nebyly prokázány. Přesto k příběhu neoddělitelně patří, a dál přitahují dobrodruhy i hledače záhad.

Zkáza a rabování

Když do oblasti v roce 1945 dorazila Rudá armáda, byl zámek těžce poškozen. Interiéry byly vyrabovány, umělecké sbírky z devadesáti procent rozkradeny a z knihovny zmizely desítky tisíc svazků. To, co přežilo frontu, zmizelo v následujících letech rukou zlodějů a vandalů.

Po válce objekt dlouho chátral. Bez systematické správy a investic se z kdysi reprezentativního sídla stala polorozpadlá skořápka. První větší opravy začaly až v 70. letech, skutečný obrat však přišel po roce 1991, kdy správu převzalo město Wałbrzych. Tehdy se začal psát příběh postupného návratu mezi evropskou památkovou elitu.

Od pevnosti k luxusní rezidenci

Kořeny Ksiąže sahají do konce 13. století, kdy jej nechal vybudovat slezský kníže Bolko I. Surový  jako velkou pohraniční pevnost. Strategická poloha na skalním ostrohu měla chránit obchodní cesty i hranice jeho panství.

V následujících staletích se hrad proměňoval spolu s dobou. Byl dobýván, přestavován i rozšiřován. Z vojenské pevnosti se postupně stala šlechtická rezidence, která nakonec přešla do rukou rodu Hochbergů, jedné z nejbohatších aristokratických dynastií regionu.

Na přelomu 19. a 20. století zažil Książ poslední velkou éru lesku. Rozsáhlá rekonstrukce přinesla nové reprezentativní sály, moderní technické zázemí i monumentální věž. V té době zde žila i britská aristokratka Daisy, manželka knížete Jana Henryka XV., která proměnila zámek v centrum společenského života evropské elity.

Právě při těchto přestavbách byly objeveny zazděné prostory a lidské ostatky. Nálezy, které dodnes živí legendy o intrikách, trestech i tragédiích ukrytých ve zdech.

Zámek dvou světů

Dnešní Książ existuje ve zvláštní dvojí realitě. Na jedné straně je symbolem obnovy, místem koncertů, konferencí a kulturních festivalů, obklopeným zahradami a opravenými terasami. Na straně druhé zůstává památníkem válečného megalomanství, jehož podzemní infrastruktura nikdy plně neodhalila svůj účel.

Právě toto napětí mezi krásou a temnotou činí ze zámku fenomén přesahující běžnou turistiku. Návštěvník zde nevstupuje jen do historické památky, ale do prostoru, kde se protínají aristokratické ambice, průmyslová brutalita 20. století i legendy, které odmítají zmizet. Książ tak není jen třetím největším zámkem Polska. Je především jedním z nejvrstevnatějších příběhů, jaké evropské dějiny vytesaly.

