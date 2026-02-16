Brno lije desítky milionů do ShipEx Arény a chystá stadion na návrat mezi elitu
Rekordní návštěvy, sdílený provoz dvou klubů a reálná šance na první ligu. Brněnská ShipEx Aréna zažívá nejvytíženější období své historie. A město spolu s provozovatelem otevírá investiční kohoutky. Během dvou let má do modernizace stadionu zamířit více než 32 milionů korun. Nejde ale jen o fotbal. Ve hře je ekonomika, development i budoucí podoba sportovní infrastruktury Brna.
Ještě nedávno se stadion na Srbské ulici řešil hlavně v kontextu zastaralého zázemí a nutných oprav. Dnes se o něm mluví jako o nejživějším druholigovém stadionu v Česku. ShipEx Aréna během podzimní části sezóny přilákala na devatenáct zápasů téměř 67 tisíc diváků. Průměrná návštěva 3,5 tisíce fanoušků na utkání výrazně převyšuje standard druhé fotbalové ligy a derby dvou brněnských klubů sledovalo přes 8 200 lidí. Právě kombinace sportovních ambicí a diváckého zájmu odstartovala další investiční vlnu.
Přes 32 milionů jako vstupenka do vyšší ligy
Do modernizace stadionu směřují během dvou let prostředky přesahující 32 milionů korun. Od jara 2025 do startu sezóny se opravovalo za 3,7 milionu, na rok 2026 je připravena další etapa v objemu 28,5 milionu.
„Rekordní návštěvnost je pozitivní signál, ale zároveň klade vyšší nároky na technický stav stadionu. Pokud má areál dlouhodobě fungovat jako kvalitní městská infrastruktura, musí tomu odpovídat jeho údržba i investice,“ říká provozní ředitel společnosti ShipEx David Otoupalík.
Podle něj jde o systematický proces, nikoli jednorázovou akci. „Postupné zlepšování technického stavu i zázemí stadionu je nezbytné, pokud má obstát v konkurenci moderních areálů. Cílem je připravit stadion na podmínky první ligy,“ dodal ředitel.
Rezidenční projekt Nová Amerika od developerské skupiny Crestyl vyroste v centru Brna v lokalitě Nové Sady. Čtyři architektonicky výrazné budovy nabídnou celkem 243 bytů s prémiovým standardem a unikátním výhledem na panorama města včetně dominanty Petrova. Výstavba má začít letos v říjnu, dokončení je plánováno na polovinu roku 2029.
Brno roste do výšky: Crestyl odhalil projekt, který přepíše centrum města
Reality
Rezidenční projekt Nová Amerika od developerské skupiny Crestyl vyroste v centru Brna v lokalitě Nové Sady. Čtyři architektonicky výrazné budovy nabídnou celkem 243 bytů s prémiovým standardem a unikátním výhledem na panorama města včetně dominanty Petrova. Výstavba má začít letos v říjnu, dokončení je plánováno na polovinu roku 2029.
Dva kluby, jeden stadion
Ambice přitom nejsou jen teoretické. Stadion aktuálně sdílejí dva profesionální kluby FC Zbrojovka Brno a SK Artis Brno a sportovní kalendář je zaplněný prakticky každý týden. To vytváří mimořádnou zátěž nejen pro hrací plochu, ale i pro šatny, technologie, bezpečnostní režim nebo logistiku.
„Pro stadion i kluby je to velká zátěž, ale komunikace je velmi korektní, nikdo nikomu nehází klacky pod nohy. Za to jsem velmi rád,“ říká generální ředitel STAREZ – SPORT Martin Mikš.
A zároveň naznačuje, kam může vývoj směřovat: „Je před námi poměrně reálný scénář, kdy by příští rok hrály na stadionu dva kluby v první lize. Náročnost by tím zase ještě vzrostla.“
Opravit to, co hoří
První investiční etapa se soustředila na provozní základy. Rekonstrukcí prošla šatna hostujícího týmu podle ligových požadavků, opravovaly se vstupy, oplocení i konstrukce tribun, modernizovaly se datové sítě a nouzové osvětlení. Úprav se dočkaly také prostory pro vozíčkáře a zázemí stánků.
Specifickým tématem zůstává hrací plocha. Trávník sice prošel kompletní rekonstrukcí včetně podloží už v roce 2024, aktuálně se ale řeší reklamace kvůli nedostatečnému odvodu vody. Intenzivní zápasový i tréninkový provoz mimo vegetační období situaci dále komplikuje.
Developerská společnost PSN může začít s dlouho plánovanou proměnou bývalé továrny Koh-i-noor ve Vršovicích. Firma získala klíčové povolení, které otevírá cestu k rozsáhlé konverzi jednoho z posledních velkých industriálních areálů v širším centru Prahy. Na místě má vzniknout převážně rezidenční čtvrť, která nabídne i více než 600 bytů.
Z Koh-i-Nooru ve Vršovicích vznikne živá čtvrť s 600 byty
Reality
Developerská společnost PSN může začít s dlouho plánovanou proměnou bývalé továrny Koh-i-noor ve Vršovicích. Firma získala klíčové povolení, které otevírá cestu k rozsáhlé konverzi jednoho z posledních velkých industriálních areálů v širším centru Prahy. Na místě má vzniknout převážně rezidenční čtvrť, která nabídne i více než 600 bytů.
Komfort, technologie i energetika
Druhá fáze, naplánovaná na rok 2026, už míří výrazně dál než k nutným opravám. Zasáhne hlavní tribunu, VIP prostory, kabiny, kanceláře trenérů i zázemí rozhodčích. Modernizací projde press centrum i technická budova.
Do poloviny července má být hotové nové ozvučení stadionu a instalace turniketů, postupně se vymění sedačky napříč tribunemi. Součástí je také přechod na LED osvětlení, opravy toalet a střechy hlavní tribuny.
„Modernizaci rozkládáme tak, aby nebyl omezen zápasový provoz obou klubů. Současně chceme stadion dostat na úroveň, která odpovídá jeho současnému vytížení i budoucím nárokům soutěží,“ doplňuje Mikš.
Stadion jako byznysový akcelerátor města
Ekonomický rozměr investice je stále viditelnější. Každé větší utkání znamená vyšší tržby pro restaurace, bary i hotely v okolí. Roste vytížení dopravy, parkovacích kapacit i městských služeb. Stadion se tak postupně mění z nákladové položky na aktivum s multiplikačním efektem.
„Většinu sportovišť jsme přebírali ve špatném stavu. Lužánecký bazén jsme přebírali v době, kdy tam vypadávaly okenní tabule, dnes je to nejlepší plavecký areál v ČR. Stejně chceme postupovat i u fotbalu,“ doplňuje Mikš.
„Ten nejdůležitější stadion bych chtěl postavit doma,“ říká architekt Jan Klaška, jenž se z Česka dostal až ke světovým projektům v Americe. V rozhovoru popisuje zákulisí globální architektury, roli investorů i svůj sen spojený se Spartou.
„Chtěl bych postavit stadion Sparty,“ říká architekt, který dobývá Ameriku
Reality
„Ten nejdůležitější stadion bych chtěl postavit doma,“ říká architekt Jan Klaška, jenž se z Česka dostal až ke světovým projektům v Americe. V rozhovoru popisuje zákulisí globální architektury, roli investorů i svůj sen spojený se Spartou.
Jak stadiony vydělávají jinde
Tento trend je patrný napříč Evropou. Moderní fotbalové arény dnes fungují jako multifunkční byznysová centra s obchodními zónami, eventovými prostory i komerčními nájemci.
Nové stadiony ve Freiburgu či Brentfordu výrazně zvýšily klubové příjmy a pomohly rozvoji celých městských čtvrtí. V Česku ukázaly podobný efekt nové arény v Hradci Králové nebo Pardubicích, které klubům otevřely cestu k vyšším komerčním výnosům i stabilnějším rozpočtům.
Studie velké proměny je připravená
Brno zatím volí evoluční, nikoli revoluční cestu. Vedle průběžné modernizace už ale existuje i studie generální rekonstrukce stadionu. Počítá se zachováním kapacity přes deset tisíc míst i s etapizací prací tak, aby nebyl přerušen soutěžní provoz. O dalším postupu rozhodne vedení města.
Pokud by se naplnil scénář dvou prvoligových klubů v jednom areálu, tlak na infrastrukturu dramaticky vzroste. Od bezpečnostních standardů přes televizní zázemí až po VIP a gastronomický sektor.
Manchester United, jeden z nejslavnějších fotbalových klubů světa, vstoupil do nové éry. Ještě před tím, než se začne stavět jeho zbrusu nový stadion, prošel zásadní proměnou tréninkový komplex v Carringtonu. Budova z roku 1999 dostala moderní tvář díky ateliéru Foster + Partners pod vedením legendárního architekta Normana Fostera.
Nejenom nový stadion. Manchester United má nové zázemí. I tuzemské fotbalisty čekají miliardové investice
Reality
Manchester United, jeden z nejslavnějších fotbalových klubů světa, vstoupil do nové éry. Ještě před tím, než se začne stavět jeho zbrusu nový stadion, prošel zásadní proměnou tréninkový komplex v Carringtonu. Budova z roku 1999 dostala moderní tvář díky ateliéru Foster + Partners pod vedením legendárního architekta Normana Fostera.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.