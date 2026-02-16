Čipy pro AI dusí trh. Jejich nedostatek může trvat i roky
Svět technologií čelí nové krizi. Nedostatek paměťových čipů DRAM — základního stavebního kamene téměř veškeré moderní elektroniky — začíná tvrdě dopadat na globální výrobu, zisky firem i koncové ceny produktů. A podle šéfů největších technologických společností bude situace ještě horší.
Od začátku roku 2026 Tesla, Apple a další velké korporace upozorňují, že nedostatek pamětí omezuje výrobu. Šéf Applu Tim Cook varoval, že tlak na dodávky stlačí marže iPhonů. Micron označil situaci za „bezprecedentní“. Elon Musk šel ještě dál — Tesla podle něj možná bude muset postavit vlastní továrnu na výrobu pamětí.
„Máme dvě možnosti: narazit na čipovou zeď, nebo postavit fabriku,“ prohlásil Musk, kterého cituje agentura Bloomberg.
AI vysává světové zásoby
Hlavní příčinou je masivní výstavba datacenter pro umělou inteligenci. Firmy jako Alphabet, OpenAI, Meta, Microsoft či Amazon investují stovky miliard dolarů do infrastruktury, která vyžaduje obrovské objemy paměťových čipů.
Jen letos plánují Alphabet a Amazon investovat až 185 miliard, respektive 200 miliard dolarů do výstavby datacenter — nejvyšší kapitálové výdaje v historii firem. Výdaje čtveřice největších technologických firem mají vzrůst z 217 miliard dolarů v roce 2024 na odhadovaných 650 miliard dolarů v roce 2026.
Pro představu: jeden výpočetní čip pro umělou inteligenci, například Nvidia Blackwell, má 192 gigabajtů operační paměti. To je asi šestkrát víc, než kolik má výkonný domácí počítač. A když se takových čipů spojí 72 do jednoho serveru, spotřebují dohromady tolik paměti, kolik by stačilo zhruba pro tisíc špičkových chytrých telefonů. Jeden jediný AI server tak „spolkne“ obrovské množství paměťových čipů.
Výrobci pamětí jako Samsung, SK Hynix a Micron proto přesouvají výrobu na speciální, dražší typ pamětí určený právě pro umělou inteligenci. Jenže tím pádem zbývá méně kapacity na výrobu běžných pamětí, které se používají v telefonech, noteboocích nebo autech. A to je jeden z hlavních důvodů, proč začíná být pamětí nedostatek.
Ceny letí „parabolicky“
Důsledky jsou dramatické. Cena jednoho typu DRAM vzrostla mezi prosincem a lednem o 75 procent. Někteří prodejci mění ceny každý den. V oboru se začíná používat výraz „RAMmageddon“.
„Stojíme na prahu něčeho většího, než cokoli, čemu jsme dosud čelili,“ varoval šéf Lam Research Tim Archer. „Poptávka do konce dekády převýší všechny ostatní zdroje poptávky.“
Analytik Mark Li ze společnosti Bernstein hovoří o „parabolickém“ růstu cen. To sice přinese rekordní zisky výrobcům pamětí, ale zbytek sektoru čekají těžké měsíce.
„Tato strukturální nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou není krátkodobým výkyvem,“ uvedl šéf Lenova Yang Yuanqing. Podle něj bude nedostatek trvat minimálně do konce roku.
Viceprezident Micronu Manish Bhatia situaci označil za „největší rozpor mezi nabídkou a poptávkou za 25 let“.
Ohrožené konzole i auta
Dopady už jsou vidět. Sony zvažuje odklad nové generace PlayStationu až na roky 2028 či 2029. Nintendo údajně uvažuje o zdražení konzole Switch 2. Výrobci notebooků hlásí častější revize dodavatelských kontraktů. Čínští producenti smartphonů snižují výrobní plány. Cisco už kvůli nedostatku pamětí vydalo slabší výhled zisků. Qualcomm i Arm varují před dalšími dopady.
„Jsme uprostřed bouře, kterou řešíme hodinu po hodině,“ uvedl šéf norské IT firmy Atea Steinar Sonsteby.
Podle analytiků může podíl pamětí DRAM na výrobních nákladech levných smartphonů vzrůst z deseti až na 30 procent.
„Paměti jsou novým zlatem pro AI a automobilový sektor,“ řekla šéfka Arista Networks Jayshree Ullalová. „Ale nebude to jednoduché. Zvýhodní to ty, kdo plánovali dopředu a mají kapitál.“
Supercyklus, který nemusí skončit
Výstavba nových továren na paměti trvá roky. Odborníci proto mluví o nástupu „supercyklu“ AI — dlouhodobé vlny poptávky, která může narušit tradiční střídání boomu a propadů v paměťovém průmyslu.
Jedno je jisté: paměťové čipy se staly strategickou surovinou digitální éry. A jejich nedostatek začíná přepisovat pravidla globální výroby.
