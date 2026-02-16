Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Čipy pro AI dusí trh. Jejich nedostatek může trvat i roky

Čipy pro AI dusí trh. Jejich nedostatek může trvat i roky

AI rozpoutala čipovou krizi. Paměti mizí, ceny explodují
ČTK
nst
nst

Svět technologií čelí nové krizi. Nedostatek paměťových čipů DRAM — základního stavebního kamene téměř veškeré moderní elektroniky — začíná tvrdě dopadat na globální výrobu, zisky firem i koncové ceny produktů. A podle šéfů největších technologických společností bude situace ještě horší.

Od začátku roku 2026 Tesla, Apple a další velké korporace upozorňují, že nedostatek pamětí omezuje výrobu. Šéf Applu Tim Cook varoval, že tlak na dodávky stlačí marže iPhonů. Micron označil situaci za „bezprecedentní“. Elon Musk šel ještě dál — Tesla podle něj možná bude muset postavit vlastní továrnu na výrobu pamětí.

„Máme dvě možnosti: narazit na čipovou zeď, nebo postavit fabriku,“ prohlásil Musk, kterého cituje agentura Bloomberg.

AI vysává světové zásoby

Hlavní příčinou je masivní výstavba datacenter pro umělou inteligenci. Firmy jako Alphabet, OpenAI, Meta, Microsoft či Amazon investují stovky miliard dolarů do infrastruktury, která vyžaduje obrovské objemy paměťových čipů.

Jen letos plánují Alphabet a Amazon investovat až 185 miliard, respektive 200 miliard dolarů do výstavby datacenter — nejvyšší kapitálové výdaje v historii firem. Výdaje čtveřice největších technologických firem mají vzrůst z 217 miliard dolarů v roce 2024 na odhadovaných 650 miliard dolarů v roce 2026.

Pro představu: jeden výpočetní čip pro umělou inteligenci, například Nvidia Blackwell, má 192 gigabajtů operační paměti. To je asi šestkrát víc, než kolik má výkonný domácí počítač. A když se takových čipů spojí 72 do jednoho serveru, spotřebují dohromady tolik paměti, kolik by stačilo zhruba pro tisíc špičkových chytrých telefonů. Jeden jediný AI server tak „spolkne“ obrovské množství paměťových čipů.

Výrobci pamětí jako Samsung, SK Hynix a Micron proto přesouvají výrobu na speciální, dražší typ pamětí určený právě pro umělou inteligenci. Jenže tím pádem zbývá méně kapacity na výrobu běžných pamětí, které se používají v telefonech, noteboocích nebo autech. A to je jeden z hlavních důvodů, proč začíná být pamětí nedostatek.

Umělá inteligence vstupuje do robotů. Od těch průmyslových po humanoidy s empatií

Umělá inteligence vstupuje do robotů. Od těch průmyslových po humanoidy s empatií

Názory

Robot bude díky umělé inteligenci stále chytřejší, univerzálnější, převezme více úkolů ve výrobě i ve službách, opečuje seniory, soudí Mezinárodní federace robotiky. Rizika takovéhoto vývoje však spíše přehlíží.

Josef Tuček

Přečíst článek

Ceny letí „parabolicky“

Důsledky jsou dramatické. Cena jednoho typu DRAM vzrostla mezi prosincem a lednem o 75 procent. Někteří prodejci mění ceny každý den. V oboru se začíná používat výraz „RAMmageddon“.

„Stojíme na prahu něčeho většího, než cokoli, čemu jsme dosud čelili,“ varoval šéf Lam Research Tim Archer. „Poptávka do konce dekády převýší všechny ostatní zdroje poptávky.“

Analytik Mark Li ze společnosti Bernstein hovoří o „parabolickém“ růstu cen. To sice přinese rekordní zisky výrobcům pamětí, ale zbytek sektoru čekají těžké měsíce.

„Tato strukturální nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou není krátkodobým výkyvem,“ uvedl šéf Lenova Yang Yuanqing. Podle něj bude nedostatek trvat minimálně do konce roku.

Viceprezident Micronu Manish Bhatia situaci označil za „největší rozpor mezi nabídkou a poptávkou za 25 let“.

Ohrožené konzole i auta

Dopady už jsou vidět. Sony zvažuje odklad nové generace PlayStationu až na roky 2028 či 2029. Nintendo údajně uvažuje o zdražení konzole Switch 2. Výrobci notebooků hlásí častější revize dodavatelských kontraktů. Čínští producenti smartphonů snižují výrobní plány. Cisco už kvůli nedostatku pamětí vydalo slabší výhled zisků. Qualcomm i Arm varují před dalšími dopady.

„Jsme uprostřed bouře, kterou řešíme hodinu po hodině,“ uvedl šéf norské IT firmy Atea Steinar Sonsteby.

Podle analytiků může podíl pamětí DRAM na výrobních nákladech levných smartphonů vzrůst z deseti až na 30 procent.

„Paměti jsou novým zlatem pro AI a automobilový sektor,“ řekla šéfka Arista Networks Jayshree Ullalová. „Ale nebude to jednoduché. Zvýhodní to ty, kdo plánovali dopředu a mají kapitál.“

Wall Street

Wall Street se vrací do éry tučných výplat. Kolik si vydělají šéfové největších bank?

Money

Po letech zdrženlivosti po finanční krizi z roku 2008 vyplácí americké banky svým generálním ředitelům rekordní odměny. Šéfové největších bank na Wall Street letos obdrželi roční kompenzace přesahující 40 milionů dolarů, čímž překonali rekordy z let 2006 a 2021.

nst

Přečíst článek

Supercyklus, který nemusí skončit

Výstavba nových továren na paměti trvá roky. Odborníci proto mluví o nástupu „supercyklu“ AI — dlouhodobé vlny poptávky, která může narušit tradiční střídání boomu a propadů v paměťovém průmyslu.

Jedno je jisté: paměťové čipy se staly strategickou surovinou digitální éry. A jejich nedostatek začíná přepisovat pravidla globální výroby.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Pospěšte si s nákupem notebooku, mobilu, ojetiny, než podraží, burcují čeští prodejci

Pospěšte si s nákupem notebooku, mobilu, ojetiny, než podraží, burcují čeští prodejci

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Hypoteční boom pokračuje. Průměrná půjčka přesáhla 4,5 milionu

Hypoteční boom pokračuje. Průměrná půjčka přesáhla 4,5 milionu
Profimedia
ČTK
ČTK

Banky a stavební spořitelny poskytly v lednu hypoteční úvěry za 35,5 miliardy korun, což je o 4,4 procenta méně než před měsícem, ale o 57 procent více ve srovnání s loňským lednem. Nové úvěry bez refinancování klesly meziměsíčně o pět procent na 27,2 miliardy korun. Úrokové sazby nepatrně klesly na 4,48 procenta z prosincových 4,49 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na trhu.

„Lednová čísla ukazují více než padesátiprocentní meziroční růst a hypoteční trh tak pokračuje v pozitivním trendu z minulého roku, který byl druhým nejúspěšnějším v celé jeho historii. Úrokové sazby se již čtvrtý měsíc po sobě drží na stejné úrovni lehce pod 4,5 procenta a výraznou změnu neočekáváme ani v únoru,“ uvedl produktový manažer hypoték Komerční banky Ondřej Šuchman.

Počet nových hypoték v lednu klesl o 5,5 procenta meziměsíčně na 6015 kusů, což je o 26 procenta více než před rokem.

Objem refinancovaných a navýšených úvěrů, interně či z jiné instituce, v lednu klesl na 8,3 miliardy korun. To je ovšem stále o 17 procent více než průměrných 7,1 miliardy refinancovaných v loňském roce a o 112 procent nad 3,9 miliardy refinancovanými v roce 2024. Podíl refinancovaných úvěrů na celkovém objemu poskytnutých hypoték vzrostl na 23,4 procenta, což je nad loňským průměrem 20,6 procenta.

Petr Borkovec/Partners
video

Nemovitosti nesnáším, ale někde potenciál ještě je, říká šéf Partners Petr Borkovec

Newstream TV

Krypto je spíše náboženství. Nemovitosti jsou nudné a nezajímavé, provokuje šéf, zakladatel a většinový majitel finanční skupiny Partners Petr Borkovec. Jeho skupina na investicích vyrostla. A nemovitostem a nyní ani kryptu se nevyhýbá. Jen je třeba vybrat správné příležitosti, popisuje v pořadu Newstream Byznys Talk miliardář Petr Borkovec.

tzv

Přečíst článek

Úroková sazba zůstává stabilní

Průměrná úroková sazba u nových hypoték tak zůstává víceméně stabilní od října loňského roku. Její lednová úroveň je tak o 0,3 procentního bodu níže než před rokem. Kombinace poklesu úrokové sazby a vyšší průměrné výše hypotéky v lednu 2026 ve srovnání s průměrnými hodnotami z roku 2025 zvýšily průměrnou měsíční splátku hypotéky o 1400 korun.

Průměrná velikost skutečně nově poskytnuté hypotéky v lednu mírně stoupla na 4,51 milionu korun, tedy téměř o jedno procento meziměsíčně. Její velikost je tak o 15 procent vyšší než 3,92 milionu korun před rokem.

„Lednový silný výsledek odráží jak sílu hypotečního trhu ze závěru loňského roku, tak i pravděpodobně plán České národní banky z listopadu zpřísnit kritéria pro tzv. investiční hypotéky od dubna letošního roku. Ten by měl společně s pokračujícím růstem cen nemovitostí nad příjmy domácností spíše tlumit hypoteční trh, zatímco hypoteční úroková sazba optikou růstu příjmů zůstane pro něj spíše podpůrná,“ upozornil ekonom asociace Jaromír Šindel.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Zlevňování hypoték se zaseklo

Zlevňování hypoték se zaseklo. S cenou nahoru musely jít i menší banky

Money

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Klapalová: Realitní fondy rekordně sílí, investic do nemovitostí bude přibývat

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

České nemovitostní fondy zaznamenávají rekordní přítoky nových peněz. „Podle odhadů jde asi o sto milionů eur měsíčně a více,“ tvrdí Zdenka Klapalová, jednatelka poradenské společnosti Knight Frank a prezidentka správní rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí. Výsledkem je větší poptávka po nemovitostech.

Češi investují do bydlení, ale výnosné jsou rovněž investice do komerčních nemovitostí. Nemovitostní trh zaznamenal loni rekord, uskutečnily se transakce za 4,4 miliardy eur. Velká poptávka po nemovitostech podle Klapalové jistě vydrží delší čas.

Reality jsou v době velkých pohybů na ostatních trzích, jako lze vidět i v této době, bezpečné. To se projevuje nejen v Praze, ale v celé Evropě. „V rámci naší pobočkové sítě vidíme příklon k investicím do kvalitních nemovitostí,“ uvádí jednatelka poradenské firmy. Přesun investic do realitních fondů je dán i faktem, že na depozitech dostávají lidé menší výnosy než ve fondech. I nejvíc konzervativní realitní fondy nabízejí výnosy kolem čtyř a půl až pěti procent. Na rozdíl třeba od akcií může investor vidět portfolio konkrétních nemovitostí, do kterých investuje.

O kanceláře je obrovský zájem

V současnosti se ukazuje větší zájem například o kancelářské budovy. Na pražský trh přichází ročně desítky tisíc metrů čtverečních. „To je opravdu velmi málo,“ tvrdí Klapalová. O kanceláře je v současnosti obrovský zájem, jejich neobsazenost v Praze klesá. Obsazenost dosahuje v průměru přes 94 procent. Nájemné jde kvůli vysoké poptávce nahoru, sektor je považovaný za atraktivní pro investice. Součástí celé situace je i fakt, že řada zaměstnavatelů prosazuje návrat pracovníků z domova do kanceláří.

Rekonstrukce staročeské chalupy v Chlumu

Zbourat, nebo rekonstruovat? Projektant popisuje, jak se podařilo staré chalupě vrátit lesk

Reality

Koupit starou chalupu a vtisknout jí nový život. Sen mnoha lidí zvláště v post-covidové době. Má to řadu úskalí, ale výsledek může stát opravdu za to. Projektant Jan Shejbal radí na vlastní realizaci rekonstrukce chalupy ve východočeském Chlumu, jak dosáhnout co nejlepšího výsledku.

Jan Shejbal

Přečíst článek

Růstu cen v kancelářském segmentu hraje do karet i situace, že se kanceláří stále málo staví. Jedny z mála projektů rostou na Smíchově a na Rohanském ostrově. „Většina těch kanceláří už má své uživatele. Většinou si nové kanceláře kupují majitelé přímo pro sebe. Tím není nabídka na trhu dostatečná,“ říká Klapalová.

Velmi populární je také investování do residenčních projektů. To se projevuje jednak v růstu nájmů, zároveň v růstu hodnoty samotných nemovitostí. Cena metru čtverečního nového i staršího bydlení roste zhruba tempem kolem deseti procent ročně. „To jsou všechno fundamenty, které posilují zájem o investice do realit,“ vysvětluje prezidentka asociace.

Řada fondů se specializuje na nájemní bydlení. „Chyběla tady nabídka kvalitního nájemního bydlení, kdy jeden investor vlastní celý bytový projekt. Poptávka po takových bytech je značná,“ říká Klapalová. Nové projekty se velmi rychle zaplní, a to i přes vyšší nájemné. Což je pro investory samozřejmě atraktivní.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Riverside Karlin

Čeští boháči budou dál nakupovat trofejní nemovitosti, tvrdí Klapalová z Knight Frank

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Moderní lofty a nová fasáda. Dům Radost bude zářit, říká manažer Kašpar

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Doporučujeme