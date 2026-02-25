Brno hledá stavitele pro 300 startovacích bytů
Brno vypisuje miliardovou zakázku na výstavbu nové čtvrti s více než 300 byty. Většina z nich má vzniknout v režimu družstevního bydlení. Cena by podle města měla zůstat pod tržní úrovní. Definitivně jasno o nákladech ale bude až po výběru zhotovitele.
Brno, družstvo a městská část Nový Lískovec společně vypisují veřejnou zakázku na zhotovitele, který na Kamenném vrchu vybuduje novou čtvrť s více než 300 byty. Zadávací podmínky veřejné zakázky ve středu schválili radní města. Výstavba má začít letos a trvat 3,5 roku. Předpokládaná hodnota zakázky je 1,8 miliardy korun. Definitivně jasno bude o nákladech po výběru zhotovitele, uvedla v tiskové zprávě náměstkyně pro bydlení Karin Podivinská (Nezávislí).
Družstevní bydlení pro mladé
Projekt na Kamenném vrchu počítá s 24 bytovými domy ve třech nových ulicích. Jeden dům bude financovat městská část Nový Lískovec, která v něm bude spravovat 19 bytů a pět nebytových prostor. Většinu bytů nabízí město mladým lidem ve formě družstevního bydlení, které má být cenově dostupnější.
Na podpis rezervační smlouvy čeká necelá polovina zájemců, se zájemci postupně jedná městská realitní společnost. Přihlašování je stále otevřené, a to pro jednotlivce, páry i rodiny s dětmi.
Cenový strop a možnost odstoupení
„Zájemcům o vstup do družstva poskytne větší jistotu i to, až bude definitivně jasno o nákladech na výstavbu. Nyní v rezervačních smlouvách pracujeme s předběžnou cenou s doložkou, že pokud by výsledná cena překročila 115 tisíc korun za metr čtvereční, mohou lidé od projektu odstoupit a získají zpět rezervační poplatek. Ani tato nejvyšší cena se ale neblíží tržním hodnotám, za které se prodávají novostavby v Brně,“ sdělila Podivinská.
Průměrná prodejní cena v Brně je kolem 143 tisíc korun za metr čtvereční.
Zájem ochladl, projekt pokračuje
První zájemci se do projektu přihlásili v roce 2018, další vlna byla o čtyři roky později. Původně projevilo o družstevní byt zájem přes 800 lidí, stavba ale dosud nezačala a počet vážných zájemců i s ohledem na změnu pravidel klesl.
Projekt zprvu cílil na páry nebo rodiny s dětmi, od konce loňského roku se mohou o menší byty hlásit i jednotlivci. V lokalitě nyní pokračuje geologický monitoring svahu a kácení dřevin.
Další projekty: Holásky a Mostecká
Kamenný vrch je u družstevního bydlení v Brně nejdál. „Pokročili jsme ale i v Holáskách, kde se už konala první schůzka s budoucími družstevníky. Letos začneme podepisovat rezervační smlouvy, chceme vyřešit úvěr u banky a vybrat zhotovitele tak, abychom se začátkem příštího roku mohli pustit do výstavby. Zároveň jsme v tomto duchu připravili ke kompletní rekonstrukci i bytový dům v Mostecké ulici. I tady mají opravené byty fungovat jako družstevní,“ doplnila primátorka Markéta Vaňková (ODS).
