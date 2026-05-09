Sober Bar bude český unikát. Praha už brzy otevře první čistě nealkoholický bar

Petra Martínková
V Italské ulici, pár kroků od pražského náměstí Míru, už za pár týdnů otevře český unikát – první čistě nealkoholický bar Sober Bar. Nabídne špičkové nealkoholické spirity, čepovaná piva a pivní speciály, vína z Itálie a Španělska i nejoblíbenější koktejly. Všechno kompletně bez alkoholu.

Na hosty baru bude čekat rampa se čtyřmi výčepy, na kterých se budou střídat nealkoholické cidery především z Francie, Prager Cider, nealkoholický Bernard – na jaře a v létě grepový, v zimě švestkový – i nejrůznější zahraniční speciály.

„Co sud, to výměna,“ popisuje jeden ze spolumajitelů Sober Baru Tobiáš Pikart. Cidery, piva a speciály budou hosté moci ochutnat i v plechovkách a limitovaných edicích.

Pražský nealko bar nabídne 46 míst Hosté budou moci ochutnat nealko varianty slavných koktejlů i nejlepší nealko piva a speciály Interiér bude v duchu lehkého art deco

Koktejly neboli mocktejly, jak se těmhle nealkoholickým drinkům říká, budou barmani míchat z dealkoholizovaných destilátů Sober Spirits. Tyhle nealko varianty rumů, ginů nebo whisky pocházejí z francouzského Grasse a vynikají chutí k nerozeznání podobnou jejich alkoholickým alternativám.

Na nápojovém lístku nebudou chybět ani nealkoholická vína, zejména z Itálie a Španělska. V Česku prý majitelé zatím nenašli dostatečně kvalitní nealkoholickou vinnou alternativu.

Co z Česka naopak bude hojně zastoupené, budou české sirupy, šťávy a limonády, které se objeví jak na nápojovém lístku, tak v samotných koktejlech.

Nabídku pak doplní veganské zákusky a „specialita podniku“ – obložená prkýnka z nejrůznějších koutů světa.

Proč, proboha, nealko bar?

Sober Bar nabídne celkem 46 míst v interiéru, který bude podle majitelů elegantní, s jemným nádechem art deco. Rozhodně nepůjde o žádnou vanilkovou cukrárnu – hlavní roli bude hrát galvanický plech a tmavé bukové dřevo. Prostě bar se vším všudy, jen bez alkoholu.

Nápad na čistě nealko bar není žádnou rychlokvašnou záležitostí, v hlavách dvou spolumajitelů dozrával dlouhých sedm let. „Tehdy na to ale společnost ještě nebyla připravena,“ popisuje Tobiáš Pikart.

V oboru ostatně není žádným nováčkem, spoluvlastní například pražský Boothill nebo Midgard Bar. Na otázku, jestli dnes společnost na čistě nealkoholický bar připravená je, s úsměvem krčí rameny.

„To víte, že jsem na sítích dostal pěknou nakládačku, proč proboha nealko bar. Ale jsem přesvědčený, že dnes už lidé připraveni jsou,“ vysvětluje s tím, že i hosté klasických alko barů se čím dál častěji ptají po nealkoholických variantách slavných drinků.

Faktu, že Sober Bar není začátkem trendu, ale jeho důsledkem, dávají za pravdu i statistiky. Podle Českého svazu pivovarů a sladoven se za posledních deset let spotřeba nealkoholického piva v Česku více než zdvojnásobila. Spotřeba klasického piva naopak klesla na historické minimum.

Nealko ‚is the new black‘

Pokud se vám při slově nealko vybaví Pito, které se mimochodem jako první nealko varianta piva objevilo v Česku už v 70. letech, věřte, že chuť nealkoholických nápojů od té doby výrazně pokročila.

Nealko už dávno není jen (pře)trpěné náhradní řešení pro řidiče. Vznikla kolem něj úplně nová kategorie cool pití, která se nesnaží alkohol jen napodobit, ale chce nabídnout i podobný gurmánský prožitek – chuť, hořkost, komplexnost i samotný rituál.

Bitter Sweet Symphony

Nejblíž klasickému drinku mají nealkoholické aperitivy. Mezi ty nejznámější patří italské Crodino, lehce bylinně hořkosladký drink fungující jako nealkoholická varianta Aperolu nebo Campari. Varianta Biondo je klasická, Rosso má jemnou příchuť krvavého pomeranče.

Podobně funguje i Sanbittèr nebo San Benedetto Bitter Rosso s výraznějšími bylinnými a citrusovými tóny. Ideálně chutnají se sodou, ledovou tříští a citronem.

Ještě dál jdou francouzské nealkoholické destiláty jako Sober Spirits, které chutnají velmi podobně jako originály. Varianta G připomíná gin s chutí jalovce a citrusů, R funguje jako nealko rum s tóny karamelu, sušeného ovoce a vanilky, W pak alternuje bourbon. Primárně jsou určené do koktejlů nebo k míchání se sodou či tonikem.

Vynikající Oddbird bojuje proti alkoholismu

Ohromně se posunula i kategorie nealkoholických vín. A i když pořád platí, že jde technologicky o jednu z nejsložitějších kategorií, rozdíl oproti tomu, co se tu prodávalo před pár lety, je obrovský.

Za ochutnání stojí třeba španělské vinařství Torres Natureo, konkrétně jejich Natureo Chardonnay nebo Muscat, nebo švédské prémiové nealko-vinařství Oddbird. To založila terapeutka Moa Gürbüzer po letech práce s rodinami zasaženými alkoholismem.

Jejich Blanc de Blancs zaujme skvělou, suchou, sofistikovanou chutí s tóny jablek, medu a limetek. Určitě patří k tomu nejlepšímu, co nealko vinný trh v současnosti nabízí.

Vedle zahraničních značek se objevují i české varianty. Asi nejznámější nabízí Vinařství Michlovský, jehož nealkoholické Revine White a Rosé jsou velmi dobře pitelné, zvláště pokud je pořádně vychladíte.

Krystus, Rampušák i famózní Guinness

A pak jsou tu samozřejmě nealkoholická piva, která dnes zažívají možná největší boom ze všech kategorií. Vedle matadorů jako Birell nebo nealko Bernard je velký posun vidět i na moderní craft scéně.

Za ochutnání stojí třeba nealko varianty pivovaru Clock z Potštejna. Jejich nealko IPA s chmely Mosaic a Talus jménem Krystus patří určitě k tomu nejzajímavějšímu, co lze na tuzemské pivní nealko scéně najít.

Zajímavé varianty nealko piva nabízí třeba i Pivovar Rampušák nebo Zichovec a hodně populární je i nealkoholický Guinness 0.0. Ten si získal fanoušky hlavně tím, že opravdu chutná jako originál – hutně, s krémovou pěnou, praženým ječmenem a tóny kávy a čokolády.

Maso na rekordu, oleje prudce zdražují. Světové ceny potravin pokračují v růstu

Světové ceny potravin dál rostou a konflikt na Blízkém východě začíná být stále citelnější i na globálních trzích s jídlem. Index FAO v dubnu stoupl už třetí měsíc za sebou, hlavně kvůli prudkému zdražení rostlinných olejů a rekordním cenám masa. Část potravin sice zlevnila, tlak drahých energií, narušených dodávek a obav o úrodu ale drží trhy v napětí.

Světové ceny potravin se zvýšily zejména kvůli narušení dodávek v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. Konflikt tlačí vzhůru ceny energií a narušuje dodavatelské řetězce, což zvyšují tlak na globální trhy s potravinami, uvedla Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO).

Souhrnný index FAO, který sleduje ceny obilovin, rostlinných olejů, mléčných výrobků, masa a cukru na mezinárodních trzích, se v dubnu proti předchozímu měsíci zvýšil o 1,6 procenta na 130,7 bodu. V meziročním srovnání stoupl o dvě procenta.

Ceny obilovin v dubnu vzrostly meziměsíčně o 0,8 procenta. Zdražily téměř všechny hlavní obiloviny s výjimkou čiroku a ječmene. Ceny pšenice rostly kvůli obavám ze sucha v USA a nižším srážkám v Austrálii. Růst podporuje i očekávání menších osevních ploch v roce 2026 v souvislosti s drahými hnojivy, jejichž ceny tlačí vzhůru vysoké ceny energií a narušení dodávek spojené s omezením provozu v Hormuzském průlivu. Kukuřice zdražila kvůli napjatější nabídce a nepříznivému počasí v Brazílii a USA, zatímco čirok, který je pátou nejdůležitější obilovinou světa, naopak zlevnil díky slabší poptávce a lepším výhledům nabídky.

Ceny olejů rostou

Ceny rostlinných olejů stouply o 5,9 procenta na nejvyšší úroveň od července 2022. Zdražil palmový, sójový, slunečnicový a řepkový olej. Cena palmového oleje stoupla již pátý měsíc kvůli očekávané vyšší poptávce od producentů biopaliv. Tlak na růst vyvolaly i obavy z nižší produkce v jihovýchodní Asii.

Index cen masa stoupl o 1,2 procenta na nový rekord. Na rekordu byly i ceny hovězího kvůli vyšším vývozním cenám v Brazílii. Zdražilo i vepřové.

Naopak ceny mléčných výrobků a cukru klesly. Mléčné výroby zlevnily o 1,1 procenta, především v reakci na snížení cen másla a sýrů kvůli nadbytku mléka v EU a vyšší produkci v Oceánii. Index cen cukru se snížil o 4,7 procenta v reakci na očekávanou vysokou nabídku v aktuální sezoně. Meziročně byly ceny cukru nižší o 21,2 procenta.

FAO rovněž mírně zvýšila svůj odhad globální produkce obilovin za rok 2025, a to na rekordních 3,04 miliardy tun. To představuje meziroční růst o šest procent.

Pilulka na hubnutí vrátila Novo Nordisk do hry. Akcie vystřelily vzhůru

Wegovy
ČTK
nst
nst

Dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk zlepšila výhled na rok 2026 poté, co její tabletová verze léku Wegovy na hubnutí v prvním čtvrtletí překonala očekávání. Akcie firmy v Kodani během dopoledního obchodování rostly o 6,7 procenta, přičemž dříve přidávaly více než osm procent. Uvedl to server CNBC.

Novo nově očekává, že upravené tržby a zisk na měnově očištěné bázi klesnou o čtyři až dvanáct procent. Dosud počítalo s poklesem o pět až třináct procent. Firma zlepšení výhledu vysvětluje vyššími očekáváními prodeje produktů ze skupiny GLP-1, kam patří právě léky Wegovy a Ozempic.

Tržby společnosti v prvním čtvrtletí při konstantních směnných kurzech vzrostly o 32 procent na 96,8 miliardy dánských korun, tedy zhruba 315,6 miliardy korun. Provozní zisk podle reportovaných údajů vyskočil o 65 procent na 59,6 miliardy dánských korun (zhruba 194,3 miliardy korun). Na upravené bázi však tržby klesly o čtyři procenta a zisk o šest procent.

Wegovy v tabletách

Největší pozornost investorů se soustředila na tabletový Wegovy, jehož prodeje ve Spojených státech za první čtvrtletí dosáhly 2,26 miliardy dánských korun (zhruba 7,4 miliardy korun). To bylo výrazně nad odhady analytiků oslovených agenturou Reuters, kteří čekali 1,16 miliardy korun (zhruba 3,8 miliardy korun). Lék v tabletové podobě zaznamenal za první tři měsíce zhruba 1,3 milionu předpisů.

„Čísla u tablet mluví sama za sebe,“ řekl CNBC generální ředitel Novo Nordisk Mike Doustdar. Podle něj pacienti přípravek dobře snášejí a prodeje tablet rostou dvouciferným tempem i přes konkurenci přípravku Foundayo od společnosti Eli Lilly.

Novo zároveň tvrdí, že tableta nepožírá prodeje starších injekčních přípravků. Podle Doustdara lidé používají obě formy a nejde o kanibalizaci, ale o synergický efekt. Prodeje injekčního Wegovy meziročně vzrostly o 12 procent na 18,2 miliardy dánských korun (zhruba 59,3 miliardy korun), i když mírně zaostaly za očekáváním. Prodeje Ozempicu naopak klesly o osm procent, ale překonaly odhady.

Novo a Eli Lilly svádějí tvrdý boj o trh s léky na hubnutí, který by podle analytiků mohl do konce desetiletí vyrůst na 100 miliard dolarů. Lilly už na klíčovém americkém trhu předstihla Novo u injekčních léků na cukrovku a hubnutí a začátkem dubna uvedla vlastní pilulku Foundayo.

Právě silný start tabletového Wegovy je proto pro Novo důležitou vzpruhou. Firma v posledním roce čelila zklamáním z výsledků studií i pochybnostem investorů o svém vývojovém portfoliu. Pokud získá potřebná regulatorní povolení, chce tabletový Wegovy uvést mimo Spojené státy ve druhé polovině roku 2026.

