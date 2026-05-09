Sober Bar bude český unikát. Praha už brzy otevře první čistě nealkoholický bar
V Italské ulici, pár kroků od pražského náměstí Míru, už za pár týdnů otevře český unikát – první čistě nealkoholický bar Sober Bar. Nabídne špičkové nealkoholické spirity, čepovaná piva a pivní speciály, vína z Itálie a Španělska i nejoblíbenější koktejly. Všechno kompletně bez alkoholu.
Na hosty baru bude čekat rampa se čtyřmi výčepy, na kterých se budou střídat nealkoholické cidery především z Francie, Prager Cider, nealkoholický Bernard – na jaře a v létě grepový, v zimě švestkový – i nejrůznější zahraniční speciály.
„Co sud, to výměna,“ popisuje jeden ze spolumajitelů Sober Baru Tobiáš Pikart. Cidery, piva a speciály budou hosté moci ochutnat i v plechovkách a limitovaných edicích.
Koktejly neboli mocktejly, jak se těmhle nealkoholickým drinkům říká, budou barmani míchat z dealkoholizovaných destilátů Sober Spirits. Tyhle nealko varianty rumů, ginů nebo whisky pocházejí z francouzského Grasse a vynikají chutí k nerozeznání podobnou jejich alkoholickým alternativám.
Na nápojovém lístku nebudou chybět ani nealkoholická vína, zejména z Itálie a Španělska. V Česku prý majitelé zatím nenašli dostatečně kvalitní nealkoholickou vinnou alternativu.
Co z Česka naopak bude hojně zastoupené, budou české sirupy, šťávy a limonády, které se objeví jak na nápojovém lístku, tak v samotných koktejlech.
Nabídku pak doplní veganské zákusky a „specialita podniku“ – obložená prkýnka z nejrůznějších koutů světa.
Proč, proboha, nealko bar?
Sober Bar nabídne celkem 46 míst v interiéru, který bude podle majitelů elegantní, s jemným nádechem art deco. Rozhodně nepůjde o žádnou vanilkovou cukrárnu – hlavní roli bude hrát galvanický plech a tmavé bukové dřevo. Prostě bar se vším všudy, jen bez alkoholu.
Nápad na čistě nealko bar není žádnou rychlokvašnou záležitostí, v hlavách dvou spolumajitelů dozrával dlouhých sedm let. „Tehdy na to ale společnost ještě nebyla připravena,“ popisuje Tobiáš Pikart.
V oboru ostatně není žádným nováčkem, spoluvlastní například pražský Boothill nebo Midgard Bar. Na otázku, jestli dnes společnost na čistě nealkoholický bar připravená je, s úsměvem krčí rameny.
„To víte, že jsem na sítích dostal pěknou nakládačku, proč proboha nealko bar. Ale jsem přesvědčený, že dnes už lidé připraveni jsou,“ vysvětluje s tím, že i hosté klasických alko barů se čím dál častěji ptají po nealkoholických variantách slavných drinků.
Faktu, že Sober Bar není začátkem trendu, ale jeho důsledkem, dávají za pravdu i statistiky. Podle Českého svazu pivovarů a sladoven se za posledních deset let spotřeba nealkoholického piva v Česku více než zdvojnásobila. Spotřeba klasického piva naopak klesla na historické minimum.
Nealko ‚is the new black‘
Pokud se vám při slově nealko vybaví Pito, které se mimochodem jako první nealko varianta piva objevilo v Česku už v 70. letech, věřte, že chuť nealkoholických nápojů od té doby výrazně pokročila.
Nealko už dávno není jen (pře)trpěné náhradní řešení pro řidiče. Vznikla kolem něj úplně nová kategorie cool pití, která se nesnaží alkohol jen napodobit, ale chce nabídnout i podobný gurmánský prožitek – chuť, hořkost, komplexnost i samotný rituál.
Bitter Sweet Symphony
Nejblíž klasickému drinku mají nealkoholické aperitivy. Mezi ty nejznámější patří italské Crodino, lehce bylinně hořkosladký drink fungující jako nealkoholická varianta Aperolu nebo Campari. Varianta Biondo je klasická, Rosso má jemnou příchuť krvavého pomeranče.
Podobně funguje i Sanbittèr nebo San Benedetto Bitter Rosso s výraznějšími bylinnými a citrusovými tóny. Ideálně chutnají se sodou, ledovou tříští a citronem.
Ještě dál jdou francouzské nealkoholické destiláty jako Sober Spirits, které chutnají velmi podobně jako originály. Varianta G připomíná gin s chutí jalovce a citrusů, R funguje jako nealko rum s tóny karamelu, sušeného ovoce a vanilky, W pak alternuje bourbon. Primárně jsou určené do koktejlů nebo k míchání se sodou či tonikem.
Vynikající Oddbird bojuje proti alkoholismu
Ohromně se posunula i kategorie nealkoholických vín. A i když pořád platí, že jde technologicky o jednu z nejsložitějších kategorií, rozdíl oproti tomu, co se tu prodávalo před pár lety, je obrovský.
Za ochutnání stojí třeba španělské vinařství Torres Natureo, konkrétně jejich Natureo Chardonnay nebo Muscat, nebo švédské prémiové nealko-vinařství Oddbird. To založila terapeutka Moa Gürbüzer po letech práce s rodinami zasaženými alkoholismem.
Jejich Blanc de Blancs zaujme skvělou, suchou, sofistikovanou chutí s tóny jablek, medu a limetek. Určitě patří k tomu nejlepšímu, co nealko vinný trh v současnosti nabízí.
Vedle zahraničních značek se objevují i české varianty. Asi nejznámější nabízí Vinařství Michlovský, jehož nealkoholické Revine White a Rosé jsou velmi dobře pitelné, zvláště pokud je pořádně vychladíte.
Krystus, Rampušák i famózní Guinness
A pak jsou tu samozřejmě nealkoholická piva, která dnes zažívají možná největší boom ze všech kategorií. Vedle matadorů jako Birell nebo nealko Bernard je velký posun vidět i na moderní craft scéně.
Za ochutnání stojí třeba nealko varianty pivovaru Clock z Potštejna. Jejich nealko IPA s chmely Mosaic a Talus jménem Krystus patří určitě k tomu nejzajímavějšímu, co lze na tuzemské pivní nealko scéně najít.
Zajímavé varianty nealko piva nabízí třeba i Pivovar Rampušák nebo Zichovec a hodně populární je i nealkoholický Guinness 0.0. Ten si získal fanoušky hlavně tím, že opravdu chutná jako originál – hutně, s krémovou pěnou, praženým ječmenem a tóny kávy a čokolády.
