Dvě stovky za polední menu. Češi narážejí na nový cenový strop

Ceny poledních menu se uklidnily. Češi ale mění návyky
Polední menu v Česku poprvé překročilo hranici 200 korun. V Praze stojí průměrný oběd už 226 korun a další krajská města se k této částce rychle blíží. Češi proto stále častěji nosí jídlo z domova a cena stravování začíná rozhodovat i při výběru nové práce.

Dát si v poledne oběd v restauraci začíná být pro řadu Čechů luxus. Průměrná cena poledního menu vůbec poprvé překročila hranici 200 korun. Nejhůř jsou na tom Pražané, kteří za oběd platí v průměru už 226 korun. A levněji než za dvě stovky se lidé najedí už jen v polovině krajských měst.

Dvě stovky za oběd? Ještě nedávno částka, nad kterou by mnozí hosté protočili oči. Teď je to nová česká realita. Podle Edenred Restaurant Indexu vyjde průměrné polední menu v Česku na 200,70 koruny. Jde o historicky nejvyšší hodnotu, kterou index zaznamenal. A bude hůř. Ceny totiž rostou prakticky všude.

Praha tradičně vede. Průměrné menu v hlavním městě už stojí 226 korun. Hranici dvou set korun překročily také Brno, Plzeň, České Budějovice a Liberec. A další města jsou těsně před ní. Ostrava je na 198,80 koruny, Pardubice na 196,80 koruny.

Jinými slovy: kdo ještě dnes hledá klasické levné meníčko, má stále menší šanci.

Praha utíká zbytku republiky. Ale zdražuje se všude

Nejlevněji se podle dat Edenredu aktuálně obědvá ve Zlíně a Olomouci. Ani tam už ale nejde o žádnou láci. Ve Zlíně stojí polední menu v průměru 177,80 koruny, v Olomouci 179,30 koruny. „Po celé republice pozorujeme v prvním kvartálu letošního roku pokračování růstu cen, a to v průměru zhruba o korunu měsíčně,“ upozorňuje Aneta Martišková ze spoelčnosti Edenred.

Meziročně obědy zdražily o 3,1 procenta, tedy zhruba o šest korun. To je víc než inflace, která v březnu podle dat ČNB činila 1,9 procenta. Nejrychleji ceny rostly v Olomouci, kde meziročně vyskočily o 4,8 procenta. Nejpomaleji naopak v Českých Budějovicích, a to o dvě procenta.

Češi počítají každou korunu. Restaurace už není samozřejmost

Drahé obědy mění každodenní návyky zaměstnanců. Lidé stále častěji řeší, kde se nají rychle, ale hlavně levně. Vyhrávají kantýny, zvýhodněná meníčka a jídlo z domova. „Když čeští zaměstnanci přemýšlejí nad tím, jak využijí svoji obědovou přestávku, obvykle se soustředí na to, jak se naobědvat co nejrychleji a zároveň nejlevněji,“ říká Martišková.

Podle průzkumu Barometr FOOD si jídlo z domova nosí do práce 57 procent zaměstnanců. Do restaurací v okolí pracoviště chodí 26 procent lidí. Rozvoz, který za covidu zažil boom, je dnes spíš výjimečné zpestření. Jako nejčastější způsob poledního stravování ho uvedlo jen 8,7 procenta respondentů.

Cena obědů už není jen otázkou každodenní útraty. Podle Edenredu začíná hrát roli dokonce i při výběru zaměstnání. Dostupnost a nabídku stravování v okolí pracoviště považuje za důležitý faktor při změně práce 29 procent respondentů. „Důležitým faktorem je stravování pro zaměstnance dokonce i při výběru nové práce,“ dodává Martišková.

Pro firmy to znamená jediné: kdo neumí zaměstnancům pomoci se stravováním, může být na trhu práce méně atraktivní. Stravenky, kantýna nebo dostupné restaurace v okolí už nejsou příjemný bonus. Pro část lidí se z nich stává jeden z argumentů, proč práci vzít, nebo odmítnout.

Karta, hotovost nebo Revolut? Jak platit na dovolené, aby vás to nestálo víc, než musí

Karta, hotovost nebo Revolut? Jak platit na dovolené, aby vás to nestálo víc, než musí
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Dovolená se může prodražit ještě dřív, než si objednáte první večeři u moře. Stačí špatně zvolený kurz, zbytečný výběr z bankomatu nebo platba v korunách místo v místní měně. Přitom právě u plateb v zahraničí platí, že několik jednoduchých pravidel dokáže ušetřit stovky až tisíce korun.

Zatímco generace našich rodičů mířila před cestou do směnárny a po návratu přepočítávala zbylé drobné, dnešní cestovatelé čelí jiné výzvě: skrytým poplatkům, nevýhodným kurzům a technologicky „vychytralým“ terminálům či bankomatům. V digitálním věku už zdaleka nejde jen o to, kde směnit peníze, ale hlavně o to, jakým způsobem platit, aby dovolená nebyla zbytečně drahá.

Čím méně prostředníků, tím levnější platba

Platby v zahraničí dnes umožňuje celá škála nástrojů – hotovost, platební karty, víceměnové účty nebo mobilní aplikace typu Revolut a Wise. Každý z nich má své výhody, ale i rizika. Klíčem k finanční efektivitě je minimalizovat počet prostředníků, kteří se na každé transakci „přiživí“. Čím méně jich je, tím výhodnější bývá kurz i nižší poplatky.

Platební karta se vyplatí. Jen neplaťte v korunách

Bezhotovostní platby bývají v praxi nejefektivnější – za předpokladu, že se používají správně. Nejčastější chyba nastává ve chvíli, kdy terminál nebo bankomat nabídne zúčtování v českých korunách. Jde o takzvanou dynamickou měnovou konverzi, známou jako DCC.

Při DCC nastavuje kurz provozovatel terminálu, nikoli vaše banka nebo karetní asociace. Výsledný kurz bývá často o 5 až 10 procent horší. Ekonomicky vzato tak DCC není služba, ale draze zaplacený omyl. Nejlepší volba? Vždy platit v měně dané země.

Revolut, Wise a víceměnové účty: výhoda pro připravené

Fintech služby, jako jsou Revolut nebo Wise, nabízejí víceměnové účty, které umožňují držet peníze v různých měnách a směňovat je předem, často za mezibankovní kurz. Při platbách pak dochází k přímému čerpání dané měny – bez další konverze, bez poplatků a bez stresu z kolísavého kurzu.

Výhodou je i možnost sledovat vývoj kurzu v reálném čase a směnit peníze ve chvíli, kdy je to výhodné. Oproti tradičním bankám může rozdíl činit i několik procent. Z pohledu nákladovosti se tyto služby stále více přibližují ideálu efektivní transakce.

Hotovost stále patří do peněženky

Navzdory digitalizaci má hotovost stále své místo. Trhy, kavárny, městská hromadná doprava nebo drobní obchodníci často jinou možnost neumožňují. I zde ale platí, že klíčem je připravenost.

Směna by měla proběhnout ještě v Česku, s předstihem a ideálně u důvěryhodné směnárny. Sledování kurzu několik týdnů dopředu se zpravidla vyplácí. Naopak letištní směnárny, hotelové recepce či stánky v turistických oblastech často nabízejí vysoce nevýhodné podmínky.

Výběry z bankomatu: rychlé, ale ne vždy výhodné

Výběry z bankomatu mohou být rychlé, ale často nejsou zcela transparentní. Poplatek si může účtovat nejen domovská banka, ale i samotný provozovatel bankomatu – a to i v případě, že je výběr deklarován jako „zdarma“.

Navíc se opět objevuje nabídka zúčtování v českých korunách, kterou je třeba bez zaváhání odmítnout. Banky k výběrům v zahraničí přistupují různě: některé nabízejí solidní kurz, ale účtují si poplatek za každý výběr. Jiné výběry neúčtují, ale kompenzují si to horším kurzem.

A na závěr jedna drobná poznámka, možná spíše behaviorální než finanční. Lidé mají tendenci utrácet méně, když platí hotovostí. Pocit „reálných“ peněz v ruce vede k větší rozvaze.

Pár bankovek v peněžence tak může kromě praktické funkce sehrát i roli finanční brzdy – a zabránit zbytečným impulzivním nákupům.

FOTOGALERIE: Bydlet v chlívku? Po citlivé rekonstrukci je z něj krásný letní byt

Tohle kdysi býval chlívek.
Česká cena za architekturu/Radek Šrettr Úlehla
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Staré hospodářské stavby už nemusí končit jako ruiny. V Panoším Újezdu vznikl z kamenného chlívku minimalistický byt, který ukazuje, jak může vypadat současný český venkov. Projekt se uchází o Českou cenu za architekturu.

V Panoším Újezdu u Slabců ve Středočeském kraji zůstal po původním historickém stavení jen kamenný chlívek. Drobná hospodářská stavba, která by jinde možná skončila jako ruina nebo byla nahrazena novostavbou, se v rukou architektky Lenky Milerové proměnila v kompaktní letní byt.

Rekonstrukce dokončená v roce 2023 stojí na několika přesných zásazích. Do původních kamenných zdí byly vloženy nové velkoformátové otvory, které stavbu otevřely světlu i okolní krajině. Interiér sjednotila nová betonová podlaha a vyhloubení protilehlého svahu umožnilo vytvořit prostor pro koupelnu. Výsledkem je minimalistický letní byt, který neskrývá původní charakter stavby, ale doplňuje jej o současné prvky.

11 fotografií v galerii

Materiálová paleta je záměrně střídmá. Architektka použila beton, pozinkovanou ocel a kámen. Právě kontrast původního zdiva a nových industriálně laděných detailů dává malé stavbě současný výraz. Milerová tak nevytváří romantizující chalupu, ale přesnou, úspornou a civilní architekturu.

„Cílem nebylo z kamenného chlívku udělat novostavbu, ale zachovat jeho syrovost a doplnit ji o současné prvky. Pracovali jsme s minimem materiálů a s přesnými zásahy, které malému prostoru dávají světlo, funkci a nový způsob užívání,“ říká architektka Lenka Milerová. Projekt je jedním z těch, které se uchází o Českou cenu za architekturu.

Staré stodoly, chlévy a seníky dostávají nový život

Podobné proměny starých hospodářských objektů jsou v posledních letech stále výraznějším tématem současné architektury. Stodoly, seníky, chlévy nebo zahradní domky často ztrácejí původní funkci, ale zároveň mají silnou prostorovou i materiálovou kvalitu. Místo demolice se proto stále častěji hledá způsob, jak je adaptovat pro současné bydlení, rekreaci nebo práci.

Princip bývá podobný. Původní obálka stavby zůstává, zatímco dovnitř se vkládá nová funkce. Architekti často zachovávají kamenné nebo cihelné zdivo, původní hmotu a měřítko, ale doplňují je o současné materiály, větší prosklení, betonové podlahy, ocelové prvky nebo dřevěné vestavby. Důležitý je především kontrast mezi starým a novým.

Tento přístup je zajímavý nejen esteticky, ale i prakticky. Práce s existující stavbou šetří místo, materiál i energii a současně pomáhá zachovat charakter venkovského prostředí. V době, kdy se řada obcí potýká s tlakem katalogových domů a necitlivých přestaveb, představují podobné rekonstrukce alternativu.

