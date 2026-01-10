Nový magazín právě vychází!

Glosa Zdeňka Pečeného: Konec megatrendu. Dubajská čokoláda skončila ve slevě

Dubajská čokoláda
Zdeněk Pečený
Luxus má jednu slabinu: nesmí zlevňovat. Jakmile se objeví cenovka se škrtancem, je po kouzlu. Dubajská čokoláda na pražském letišti připomíná, že čím větší je „hype“, tím kratší je jeho trvání.

Včera jsem ji viděl na pražském letišti. Dubajskou čokoládu. Ve slevě. Za polovinu. A v tu chvíli bylo jasno: luxus oficiálně skončil.

Ještě nedávno symbol přepychu a častý obsah instagramových reels. Čokoláda, která měla chutnat jako ropný emirát a vypadat jako šperkovnice z Mall of the Emirates. A teď? Regál u východu z duty free obchodu, cedulka -50 procent a tichá prosba, ať si ji někdo vezme domů.

Jakmile se „dubajská čokoláda“ dostane do duty free slevového koše, je hotovo. To je poslední fáze každého trendu. Po hype fázi, virálních videích a pistáciové náplni přichází nevyhnutelný moment reality: místo v kufru mezi krémem po holení a magnetkou s Karlovým mostem.

Život na letištích se hýbe rychle. Je to krutý lakmus luxusu. Všechno, co tam skončí ve slevě, právě přišlo o příběh. Zlato na obalu už není symbolem výjimečnosti, ale snahou zaujmout cestujícího, který má patnáct minut do boardingu a pocit, že by „něco mohl přivézt“. Ne sobě. Někomu jinému.

Trend doběhl sám sebe

Dubajská čokoláda chtěla být gastronomickým šperkem. Jenže šperky se nezlevňují. Ty buď zůstávají nedostupné, nebo zmizí. Jakmile na luxusu přijde výprodej, přestává být luxusem a stává se jen dalším produktem.

Neznamená to, že je špatná. Znamená to jen, že trend doběhl sám sebe. Instagram si našel nové téma, zlato ztratilo lesk a Dubaj zůstala… na regálu.

Tímto tedy vyhlašuji: Dubajská čokoláda skončila. Ne tragicky. Ne hořce. Ale přesně tak, jak si moderní luxus zaslouží – ve slevě, na letišti, za polovinu.

Indonésie zasahuje proti AI. Země stopla Muskův Grok kvůli deepfake obsahu

Grok
Indonésie dočasně zablokovala přístup k systému umělé inteligence Grok poté, co úřady zahájily vyšetřování jeho využívání k vytváření sexuálního obsahu. S odvoláním na oficiální vyjádření indonéské vlády o tom informovala agentura Bloomberg.

Ministerstvo komunikací a digitálních záležitostí oznámilo, že zákaz má chránit ženy, děti a širší veřejnost před rizikem falešného pornografického obsahu generovaného pomocí umělé inteligence. Úřad zároveň vyzval sociální síť X, na níž je Grok integrován, aby k celé záležitosti neprodleně poskytla vysvětlení.

„Vláda považuje tyto nekonsenzuální sexuální praktiky za závažné porušení lidských práv, lidské důstojnosti a národní bezpečnosti v digitálním prostoru,“ uvedla ministryně komunikací a digitálních záležitostí Meutya Hafidová.

Omezení funkcí

Krok Indonésie přichází krátce poté, co společnost xAI miliardáře Elona Muska, která nástroj Grok vlastní, v pátek omezila funkci generování obrázků pro většinu uživatelů sociální sítě X. Opatření následovalo po vlně kritiky kvůli tomu, že nástroj dokázal vytvářet nahé snímky žen a dětí. Nově mohou obrázky generovat a upravovat pouze uživatelé s placeným předplatným. Tyto funkce byly původně dostupné zdarma s denním limitem.

Samostatná aplikace Grok, která funguje odděleně od sociální sítě X, však podle dostupných informací nadále umožňuje generování obrázků i bez předplatného.

Grok se k indonéskému zákazu vyjádřil příspěvkem na síti X, v němž se uživatelům omluvil za komplikace a uvedl, že pracuje na nápravě situace.

