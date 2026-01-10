Glosa Zdeňka Pečeného: Konec megatrendu. Dubajská čokoláda skončila ve slevě
Luxus má jednu slabinu: nesmí zlevňovat. Jakmile se objeví cenovka se škrtancem, je po kouzlu. Dubajská čokoláda na pražském letišti připomíná, že čím větší je „hype“, tím kratší je jeho trvání.
Včera jsem ji viděl na pražském letišti. Dubajskou čokoládu. Ve slevě. Za polovinu. A v tu chvíli bylo jasno: luxus oficiálně skončil.
Ještě nedávno symbol přepychu a častý obsah instagramových reels. Čokoláda, která měla chutnat jako ropný emirát a vypadat jako šperkovnice z Mall of the Emirates. A teď? Regál u východu z duty free obchodu, cedulka -50 procent a tichá prosba, ať si ji někdo vezme domů.
Jakmile se „dubajská čokoláda“ dostane do duty free slevového koše, je hotovo. To je poslední fáze každého trendu. Po hype fázi, virálních videích a pistáciové náplni přichází nevyhnutelný moment reality: místo v kufru mezi krémem po holení a magnetkou s Karlovým mostem.
Život na letištích se hýbe rychle. Je to krutý lakmus luxusu. Všechno, co tam skončí ve slevě, právě přišlo o příběh. Zlato na obalu už není symbolem výjimečnosti, ale snahou zaujmout cestujícího, který má patnáct minut do boardingu a pocit, že by „něco mohl přivézt“. Ne sobě. Někomu jinému.
Trend doběhl sám sebe
Dubajská čokoláda chtěla být gastronomickým šperkem. Jenže šperky se nezlevňují. Ty buď zůstávají nedostupné, nebo zmizí. Jakmile na luxusu přijde výprodej, přestává být luxusem a stává se jen dalším produktem.
Neznamená to, že je špatná. Znamená to jen, že trend doběhl sám sebe. Instagram si našel nové téma, zlato ztratilo lesk a Dubaj zůstala… na regálu.
Tímto tedy vyhlašuji: Dubajská čokoláda skončila. Ne tragicky. Ne hořce. Ale přesně tak, jak si moderní luxus zaslouží – ve slevě, na letišti, za polovinu.
