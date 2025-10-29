Nvidia porazila další milník. Její hodnota přeskočila hranici pěti bilionů dolarů
Boom umělé inteligence vynesl hodnotu společnosti Nvidia za pouhé tři roky do doposud nevídaných výšin. Stala se první firmou, jež překonala hodnotu čtyř miliard dolarů, kde ji posléze začaly dělat společnost Microsoft a Apple. Před jednáním prezidentů USA Číny ale na trzích vládne takový optimismus, že Nvidia překonala další milník – hranici pěti bilionů dolarů.
Kdo letos v dubnu při oznámení amerických plošných cel hledal, do čeho investovat, mohl si vybírat. Propad zaznamenala celá řada významných společností, včetně výrobce čipů Nvidia. Její akcie vyklesaly až k částce 96 dolarů. Vedle zmíněných cel Donalda Trumpa to byl důsledek ochlazených očekávání ve vývoji umělé inteligence, které způsobil čínský DeepSeek. Dneska je ale všechno jinak a kdo vsadil na návrat Nvidia, může dneska počítat zisky.
Z 96 dolarů za akcii Nvidia aktuálně přeskočila hranici 200 dolarů. Vedle opětovného optimismu spojeného s rozvojem AI za tím stojí také návrat amerických a čínských diplomatů k jednacímu stolu.
Od léta pak rapidně zrychlil růst cen akcií Nvidia a také logicky také hodnota společnosti. Zatímco po oznámení plošných cen hodnota firmy klesla až k 2,3 bilionům dolarů, v červenci již pokořila hranici čtyř bilionů, jako první firma světa. Následoval Microsoft a 28. října také Apple.
Akcie firem Apple a Microsoft v úterý posílily a posunuly tržní hodnotu obou firem nad hranici čtyř bilionů dolarů. Obě společnosti i tak dále zaostávají za výrobcem čipů Nvidia, který zůstává nejhodnotnější firmou na světě s tržní kapitalizací přes 4,6 bilionu dolarů. Microsoft se na tuto hranici dostal již podruhé od července, pro Apple jde o první překročení tohoto milníku.
Hodnota Applu přesáhla čtyři biliony dolarů. Microsoft milník překonal již podruhé
Trhy
Akcie firem Apple a Microsoft v úterý posílily a posunuly tržní hodnotu obou firem nad hranici čtyř bilionů dolarů. Obě společnosti i tak dále zaostávají za výrobcem čipů Nvidia, který zůstává nejhodnotnější firmou na světě s tržní kapitalizací přes 4,6 bilionu dolarů. Microsoft se na tuto hranici dostal již podruhé od července, pro Apple jde o první překročení tohoto milníku.
Pět bilionů
Jenomže růst Nvidia se nezastavil a díky optimismu na trzích postupně překonával další a další hranice. A ve středu 29. října, kdy se mají setkat prezidenti USA a Číny, se v premarketu cena akcie dostala k částce 208 dolarů, což představuje tržní kapitalizaci firmy více než pět bilionů dolarů. Toho ještě nikdy žádná firma nedosáhla a ještě před několika lety byla tato hranice zcela nemyslitelná.
S tím značně narostla výše majetku Jensena Huanga, zakladatele a CEO společnosti. Huang podle Bloombergu napřímo nebo přes nadace vlastní 3,5 procenta akcií firmy. A podle Bloomberg Billionaires Indexu tak aktuálně jeho jmění činí 174 miliard dolarů a Huang je devátým nejbohatším člověkem planety.
