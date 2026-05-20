Drahá nafta láme sankce. Británie kvůli palivům povolí dovoz produktů z ruské ropy
Britská vláda rozvolňuje část sankcí na paliva vyrobená z ruské ropy ve třetích zemích. Zdůvodňuje to obavami o dodávky nafty a leteckého paliva po zhoršení situace v Hormuzském průlivu. Krok vyvolal ostrou kritiku doma i mezi spojenci Ukrajiny.
Británie zmírňuje část protiruských sankcí. Vláda v Londýně od středy povolí výjimku na některé ropné produkty, například naftu a letecké palivo, které byly vyrobeny z ruské ropy mimo území Ruska. Prakticky to může otevřít dveře dovozu paliv z rafinerií v Indii nebo Turecku, kde se ruská ropa ve velkém zpracovává, píše server BBC.
Kabinet krok vysvětluje rostoucími obavami o dostupnost klíčových paliv. Situaci podle vlády zhoršuje napětí kolem Hormuzského průlivu, strategické námořní trasy pro světový obchod s ropou a plynem. Po vypuknutí americko-izraelského konfliktu s Íránem ceny některých paliv prudce vzrostly.
Letní prázdniny jsou už za rohem, přesto zprávy kolem letecké dopravy nepůsobí pro turisty zrovna uklidňujícím dojmem. Dovolenkáři po celé Evropě se letos musí přizpůsobovat dražší ropě, rostoucím cenám leteckého paliva i nejistotě spojené s konfliktem na Blízkém východě.
Drahé letenky vracejí Čechy za volant. Chorvatsko už cenově dohání Řecko, roste zájem o Albánii i Polsko
Money
Letní prázdniny jsou už za rohem, přesto zprávy kolem letecké dopravy nepůsobí pro turisty zrovna uklidňujícím dojmem. Dovolenkáři po celé Evropě se letos musí přizpůsobovat dražší ropě, rostoucím cenám leteckého paliva i nejistotě spojené s konfliktem na Blízkém východě.
Benzin i letenky zdražují
Dopady už pociťují řidiči i aerolinky. Podle britské motoristické organizace RAC, na níž se BBC odkazuje, se průměrná cena benzinu dostala na 1,57 liber (v přepočtu cca 46,50 korun) za litr, tedy nejvýše od začátku války. Výrazně zdražilo také letecké palivo, což nutí některé aerolinky rušit spoje a promítat vyšší náklady do cen letenek.
Britská vláda tvrdí, že nejde o obrat v politice vůči Moskvě. Podle ministerstva financí jde o „malou, specifickou a časově omezenou“ úpravu, jejímž cílem je ochránit dodávky základních paliv pro ekonomiku.
Vláda po covidu zasypala ekonomiku penězi, a proto spotřebitelé nemuseli snižovat poptávku a obchodníci zlevňovat. A pak z toho byla extrémně vysoká inflace, říká v rozhovoru pro Newstream hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.
„Vláda zasypala ekonomiku penězi.“ Ekonom Navrátil vysvětluje, proč inflace vystřelila
Leaders
Vláda po covidu zasypala ekonomiku penězi, a proto spotřebitelé nemuseli snižovat poptávku a obchodníci zlevňovat. A pak z toho byla extrémně vysoká inflace, říká v rozhovoru pro Newstream hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.
Ministr financí Dan Tomlinson uvedl, že Londýn zůstává pevně na straně Ukrajiny, zároveň ale podle něj musí dělat „rozumná rozhodnutí“ v otázkách, které mají přímý dopad na domácnosti a životní náklady.
Kritici: Špatný signál pro Putina
Opozice i část odborníků ale rozhodnutí ostře kritizují. Podle šéfa dubajské poradenské společnosti Qamar Energy Robina Millse je uvolnění sankcí špatným signálem. Naznačuje podle něj, že západní země mohou pod tlakem cen a geopolitických krizí z tvrdého postoje vůči Rusku ustupovat. Mills zároveň pochybuje, že Británii reálně hrozil fyzický nedostatek leteckého paliva. Opatření podle něj ceny zásadně nesníží a neřeší problém, který možná ani nebyl tak vážný, jak vláda tvrdí.
Proti kroku se postavila také šéfka zahraničního výboru britského parlamentu Emily Thornberryová z Labouristické strany. Uvedla, že z Ukrajiny zaznívá zklamání a nepochopení. Ukrajinci podle ní Británii dlouhodobě vnímají jako jednoho z nejdůležitějších spojenců.
Ceny nafty v Česku v druhé polovině dubna prudce klesly a tempo zlevňování patřilo k nejvyšším v celé Evropské unii. Za poklesem stojí především nově nastavená regulace, která nutí čerpací stanice rychleji promítat vývoj velkoobchodních cen do těch koncových.
Lukáš Kovanda: Nafta v Česku výrazně zlevnila. Patříme k nejrychlejším v EU
Názory
Ceny nafty v Česku v druhé polovině dubna prudce klesly a tempo zlevňování patřilo k nejvyšším v celé Evropské unii. Za poklesem stojí především nově nastavená regulace, která nutí čerpací stanice rychleji promítat vývoj velkoobchodních cen do těch koncových.
Výjimka pro LNG
Londýn zároveň uvolnil i část pravidel týkajících se přepravy ruského zkapalněného zemního plynu, tedy LNG. Tato licence má být časově omezená a platit do 1. ledna. U ropných produktů zpracovaných ve třetích zemích má však nová úprava platit na dobu neurčitou, i když vláda slibuje pravidelné přezkumy.
Británie není v tomto směru sama. Podobnou výjimku dříve prodloužily Spojené státy. Americké ministerstvo financí ji označilo za krátkodobé opatření ke stabilizaci globálních energetických trhů. I tento krok ale sklidil kritiku od spojenců Ukrajiny.
Francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že uzavření Hormuzského průlivu podle něj „v žádném případě“ neospravedlňuje zmírňování sankcí proti Rusku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dlouhodobě varuje, že každý dolar zaplacený za ruskou ropu pomáhá financovat válku.
Moskva hledá způsob, jak pomoci domácímu diamantovému průmyslu. Nová cla se mají vztahovat jen na kameny, jejichž broušení se v Rusku ekonomicky vyplatí. Podle náměstka ministra financí Alexeje Mojsejeva by další odklad mohl znamenat ztrátu odborných znalostí.
Moskva chrání diamantové know-how. Na část vývozu chystá cla
Money
Moskva hledá způsob, jak pomoci domácímu diamantovému průmyslu. Nová cla se mají vztahovat jen na kameny, jejichž broušení se v Rusku ekonomicky vyplatí. Podle náměstka ministra financí Alexeje Mojsejeva by další odklad mohl znamenat ztrátu odborných znalostí.
Deutsche Bank se dostala do hledáčku britských sankčních úřadů. Její londýnská pobočka podle regulátora v roce 2022 zpracovala platby pro firmu plně vlastněnou subjektem na sankčním seznamu. Pokuta dosáhla 165 tisíc liber, tedy téměř pěti milionů korun.
Deutsche Bank chybovala u ruských sankcí. Pokutu jí snížilo vlastní oznámení
Money
Deutsche Bank se dostala do hledáčku britských sankčních úřadů. Její londýnská pobočka podle regulátora v roce 2022 zpracovala platby pro firmu plně vlastněnou subjektem na sankčním seznamu. Pokuta dosáhla 165 tisíc liber, tedy téměř pěti milionů korun.