Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Trhy Drahá nafta láme sankce. Británie kvůli palivům povolí dovoz produktů z ruské ropy

Drahá nafta láme sankce. Británie kvůli palivům povolí dovoz produktů z ruské ropy

Drahá nafta láme sankce. Británie kvůli palivům povolí dovoz produktů z ruské ropy
Profimedia
Petra Nehasilová
pej

Britská vláda rozvolňuje část sankcí na paliva vyrobená z ruské ropy ve třetích zemích. Zdůvodňuje to obavami o dodávky nafty a leteckého paliva po zhoršení situace v Hormuzském průlivu. Krok vyvolal ostrou kritiku doma i mezi spojenci Ukrajiny.

Británie zmírňuje část protiruských sankcí. Vláda v Londýně od středy povolí výjimku na některé ropné produkty, například naftu a letecké palivo, které byly vyrobeny z ruské ropy mimo území Ruska. Prakticky to může otevřít dveře dovozu paliv z rafinerií v Indii nebo Turecku, kde se ruská ropa ve velkém zpracovává, píše server BBC.

Kabinet krok vysvětluje rostoucími obavami o dostupnost klíčových paliv. Situaci podle vlády zhoršuje napětí kolem Hormuzského průlivu, strategické námořní trasy pro světový obchod s ropou a plynem. Po vypuknutí americko-izraelského konfliktu s Íránem ceny některých paliv prudce vzrostly.

Cestování autem

Drahé letenky vracejí Čechy za volant. Chorvatsko už cenově dohání Řecko, roste zájem o Albánii i Polsko

Money

Letní prázdniny jsou už za rohem, přesto zprávy kolem letecké dopravy nepůsobí pro turisty zrovna uklidňujícím dojmem. Dovolenkáři po celé Evropě se letos musí přizpůsobovat dražší ropě, rostoucím cenám leteckého paliva i nejistotě spojené s konfliktem na Blízkém východě.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Benzin i letenky zdražují

Dopady už pociťují řidiči i aerolinky. Podle britské motoristické organizace RAC, na níž se BBC odkazuje, se průměrná cena benzinu dostala na 1,57 liber (v přepočtu cca 46,50 korun) za litr, tedy nejvýše od začátku války. Výrazně zdražilo také letecké palivo, což nutí některé aerolinky rušit spoje a promítat vyšší náklady do cen letenek.

Britská vláda tvrdí, že nejde o obrat v politice vůči Moskvě. Podle ministerstva financí jde o „malou, specifickou a časově omezenou“ úpravu, jejímž cílem je ochránit dodávky základních paliv pro ekonomiku.

David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny

„Vláda zasypala ekonomiku penězi.“ Ekonom Navrátil vysvětluje, proč inflace vystřelila

Leaders

Vláda po covidu zasypala ekonomiku penězi, a proto spotřebitelé nemuseli snižovat poptávku a obchodníci zlevňovat. A pak z toho byla extrémně vysoká inflace, říká v rozhovoru pro Newstream hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Ministr financí Dan Tomlinson uvedl, že Londýn zůstává pevně na straně Ukrajiny, zároveň ale podle něj musí dělat „rozumná rozhodnutí“ v otázkách, které mají přímý dopad na domácnosti a životní náklady.

Kritici: Špatný signál pro Putina

Opozice i část odborníků ale rozhodnutí ostře kritizují. Podle šéfa dubajské poradenské společnosti Qamar Energy Robina Millse je uvolnění sankcí špatným signálem. Naznačuje podle něj, že západní země mohou pod tlakem cen a geopolitických krizí z tvrdého postoje vůči Rusku ustupovat. Mills zároveň pochybuje, že Británii reálně hrozil fyzický nedostatek leteckého paliva. Opatření podle něj ceny zásadně nesníží a neřeší problém, který možná ani nebyl tak vážný, jak vláda tvrdí.

Proti kroku se postavila také šéfka zahraničního výboru britského parlamentu Emily Thornberryová z Labouristické strany. Uvedla, že z Ukrajiny zaznívá zklamání a nepochopení. Ukrajinci podle ní Británii dlouhodobě vnímají jako jednoho z nejdůležitějších spojenců.

Nafta na čerpacích stanicích zlevňuje

Lukáš Kovanda: Nafta v Česku výrazně zlevnila. Patříme k nejrychlejším v EU

Názory

Ceny nafty v Česku v druhé polovině dubna prudce klesly a tempo zlevňování patřilo k nejvyšším v celé Evropské unii. Za poklesem stojí především nově nastavená regulace, která nutí čerpací stanice rychleji promítat vývoj velkoobchodních cen do těch koncových.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Výjimka pro LNG

Londýn zároveň uvolnil i část pravidel týkajících se přepravy ruského zkapalněného zemního plynu, tedy LNG. Tato licence má být časově omezená a platit do 1. ledna. U ropných produktů zpracovaných ve třetích zemích má však nová úprava platit na dobu neurčitou, i když vláda slibuje pravidelné přezkumy.

Británie není v tomto směru sama. Podobnou výjimku dříve prodloužily Spojené státy. Americké ministerstvo financí ji označilo za krátkodobé opatření ke stabilizaci globálních energetických trhů. I tento krok ale sklidil kritiku od spojenců Ukrajiny.

Francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že uzavření Hormuzského průlivu podle něj „v žádném případě“ neospravedlňuje zmírňování sankcí proti Rusku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dlouhodobě varuje, že každý dolar zaplacený za ruskou ropu pomáhá financovat válku.

Moskva chrání diamantové know-how. Na část vývozu chystá cla

Money

Moskva hledá způsob, jak pomoci domácímu diamantovému průmyslu. Nová cla se mají vztahovat jen na kameny, jejichž broušení se v Rusku ekonomicky vyplatí. Podle náměstka ministra financí Alexeje Mojsejeva by další odklad mohl znamenat ztrátu odborných znalostí.

ČTK

Přečíst článek

Deutsche Bank chybovala u ruských sankcí. Pokutu jí snížilo vlastní oznámení

Money

Deutsche Bank se dostala do hledáčku britských sankčních úřadů. Její londýnská pobočka podle regulátora v roce 2022 zpracovala platby pro firmu plně vlastněnou subjektem na sankčním seznamu. Pokuta dosáhla 165 tisíc liber, tedy téměř pěti milionů korun.

ČTK

Přečíst článek

Související

Zisk CSG vyskočil téměř o 95 procent. Akcie na pražské burze posílily

Zisk CSG vyskočil téměř o 95 procent. Akcie na pražské burze posílily
CSG, užito se svolením
nst
nst

Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada výrazně zvýšila zisk. V prvním čtvrtletí jí čistý zisk meziročně vzrostl o 94,6 procenta na 299 milionů eur, tedy zhruba 7,3 miliardy korun.

Tržby skupiny dosáhly 1,544 miliardy eur, přibližně 37,5 miliardy korun. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku byly vyšší o 13,8 procenta. Podle firmy růst táhla zejména silná poptávka v klíčovém segmentu obranných systémů.

Společnost výsledky zveřejnila dnes před otevřením trhu. Krátce před 10:00 akcie CSG na pražské burze posilovaly zhruba o sedm procent.

Provozní zisk před zdaněním a úroky, tedy EBIT, vzrostl o 8,7 procenta na 372 milionů eur, přibližně devět miliard korun. Skupina zároveň potvrdila výhled na celý letošní rok. Očekává tržby v rozmezí 7,4 až 7,6 miliardy eur.

CSG také počítá s dalším růstem výroby velkorážové munice. Do konce letošního roku chce dosáhnout zhruba 850 tisíc kusů, zatímco loni to bylo 550 tisíc. Podle firmy k rychlejšímu navyšování kapacit pomohly investice do pracovního kapitálu.

Skupina vykazuje dva hlavní obchodní segmenty. Prvním je CSG Defence Systems, který zahrnuje vojenské pozemní systémy, munici středních a velkých ráží a související obranné technologie. Druhým je CSG Ammo+, globální platforma zaměřená na malorážovou munici.

Dalibor Cicman

Tržby 269 milionů eur a růst o 24 procent. GymBeam potvrzuje evropské ambice

Zprávy z firem

Společnost GymBeam uzavřela rok 2025 s konsolidovanými tržbami 269 milionů eur, což představuje meziroční růst o 24 procent. Firma to uvedla v tiskové zprávě.

nst

Přečíst článek

Segment obranných systémů měl v prvním čtvrtletí tržby 1,251 miliardy eur. Meziročně tak vzrostly o 26,5 procenta.

Podíl Ukrajiny na tržbách se snížil

„Přibližně 64 procent tržeb skupiny pocházelo ze zemí NATO, což podtrhuje pozici skupiny na obranných trzích orientovaných na NATO,“ uvedla firma. Podíl Ukrajiny na tržbách se podle CSG snížil, protože skupina roste i na dalších trzích, mimo jiné v jihovýchodní Asii.

Právě tam CSG v prvním čtvrtletí získala významnou zakázku na dodávku více než 100 obrněných vozidel Patriot v různých konfiguracích. Hodnota kontraktu přesahuje 300 milionů dolarů, tedy asi 6,3 miliardy korun.

„Kontrakty získané během uplynulého čtvrtletí pokrývají Evropu v rámci NATO, Severní Ameriku i jihovýchodní Asii a zahrnují vozidla, systémy protivzdušné obrany i munici. To potvrzuje rozšiřování naší zákaznické základny i stále diverzifikovanější nabídku produktů,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel CSG Michal Strnad.

Anthropic má valuaci 900 miliard dolarů

Anthropic předběhl OpenAI a je nejdražším AI startupem světa. Brzy vstoupí na burzu

Trhy

AI společnost, která letos způsobila šok svým novým modelem Mythos, finišuje nejnovější kolo financování. Účastní se jej tradiční investorské těžké váhy jako Dragoneer, Greenoaks, Sequoia Capital či Altimeter Capital a Anthropic by mohl získat až 30 miliard dolarů nového kapitálu. Tím by se podle Financial Times hodnota společnosti vyšplhala na 900 miliard dolarů a přeskočila by v hodnotě konkurenční OpenAI.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

CSG vstoupila 23. ledna na hlavní trh burzy v Amsterodamu a také na neregulovaný trh pražské burzy. Prodejem akcií tehdy získala 3,8 miliardy eur, tedy 92,2 miliardy korun. Od té doby ale cena akcií výrazně klesla, mimo jiné kvůli pochybnostem ohledně obchodního modelu firmy.

Skupina CSG vyvíjí a dodává obranné a průmyslové technologie a působí v několika zemích. Mezi její klíčové společnosti patří Excalibur Army, Tatra Trucks, MSM Group nebo The Kinetic Group. Zaměstnává více než 14 tisíc lidí.

Loni skupině čistý zisk meziročně vzrostl o 35,5 procenta na 872 milionů eur, tedy zhruba 21,3 miliardy korun.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Drahé letenky vracejí Čechy za volant. Chorvatsko už cenově dohání Řecko, roste zájem o Albánii i Polsko

Cestování autem
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Letní prázdniny jsou už za rohem, přesto zprávy kolem letecké dopravy nepůsobí pro turisty zrovna uklidňujícím dojmem. Dovolenkáři po celé Evropě se letos musí přizpůsobovat dražší ropě, rostoucím cenám leteckého paliva i nejistotě spojené s konfliktem na Blízkém východě.

Obavy z drahého paliva a možných komplikací v letecké dopravě se už promítají do cen letenek i chování samotných turistů. Právě nízkonákladové aerolinky přitom dnes tvoří páteř evropského cestování a také Češi nejčastěji létají se společnostmi jako Ryanair, easyJet nebo Wizz Air.

Ryanair nyní připouští, že vyšší ceny ropy letos vytvářejí tlak na náklady evropských dopravců. Přestože má zajištěno zhruba 80 procent letošních dodávek paliva, upozorňuje, že pokud ceny paliva zůstanou delší dobu zvýšené, mohou jednotkové náklady aerolinek vzrůst o několik procent. Ryanair zároveň připouští, že původní očekávání zdražování letenek během hlavní sezony se zatím nenaplňují.

Nejcitlivější část roku

Celá situace přichází v nejcitlivější části roku. Léto je pro aerolinky obdobím nejvyšší poptávky a spotřeba paliva během prázdnin tradičně výrazně roste. I proto začínají být cestující opatrnější. Část lidí odkládá rezervace na poslední chvíli, jiní více řeší pojištění nebo dávají přednost přímým letům bez komplikovaných přestupů. Rostoucí nejistota zároveň vrací do hry dovolené autem, zejména do destinací dostupných během jednoho dne cesty.

Řada Evropanů proto letos omezuje vzdálenější cesty do Asie nebo na Blízký východ a místo toho hledá bezpečnější alternativy blíže domovu. Paradoxně z toho může profitovat právě Evropa. Vyšší poptávka se však rychle promítá do cen hotelů a služeb v nejpopulárnějších destinacích jižní Evropy.

Dobře je to vidět na aktuálních cenách letních dovolených. Podle britského deníku The Sun vychází týdenní all inclusive pobyt v Bulharsku v průměru zhruba na 22 tisíc korun, ve Španělsku kolem 25 tisíc korun a v Itálii přibližně na 26,5 tisíce korun. Chorvatsko se už cenově pohybuje okolo 30 tisíc korun a Řecko ještě o něco výše. Chorvatsko tak postupně přestává být levnou variantou, jakou bývalo pro české rodiny ještě před několika lety.

Právě proto se stále více turistů začíná poohlížet po levnějších alternativách. Roste zájem o Albánii, která těží z nižších cen i menší přeplněnosti. Pobřežní město Vlorë podle dat Airbnb téměř zdvojnásobilo svou popularitu oproti roku 2023. Vedle Albánie získávají na atraktivitě také méně vytížené části Itálie, rakouské Alpy nebo polské pobřeží Baltu. Část Čechů zároveň prodlužuje sezonu mimo hlavní prázdninovou sezonu a vyráží už v červnu nebo až během září, kdy jsou nižší ceny i menší nával turistů.

Split

Dovolená v Chorvatsku už bolí peněženku. Tamní vláda vyzývá k masivním slevám

Enjoy

Chorvatsko se před hlavní letní sezonou potýká s nepříjemnou otázkou: nezačíná být pro turisty příliš drahé? Tamní ministr cestovního ruchu vyzval hotely, restaurace i další podnikatele, aby nabídli slevy ve výši 10 až 20 procent.

pej

Přečíst článek

Do popředí se tak znovu vrací otázka, zda se letos více vyplatí cesta autem než letadlem. Už loni bylo rozhodování mezi oběma variantami téměř vyrovnané. Letos však může převládnout doprava po vlastní ose. Podle průzkumu Auto ESA zvažuje cestu autem téměř 60 procent lidí plánujících zahraniční dovolenou. Pro české turisty to znamená návrat k tradičním trasám, především do Chorvatska, Slovinska nebo severní Itálie.

Kolik stojí v Evropě nafta?

A kde se po cestě vyplatí tankovat? Data Evropské komise ukazují, že ceny nafty zůstávají relativně levnější zejména v Polsku, které se stává stále populárnější alternativou k tradičním letním destinacím. Litr nafty tam vychází přibližně na 1,62 eura za litr (zhruba 40,5 koruny). V Česku se pohybuje kolem 1,75 eura (asi 43,8 koruny), podobně jako v Maďarsku s cenou 1,75 eura za litr. Slovensko vychází lehce dráž, přibližně na 1,77 eura za litr, zatímco Rakousko už překračuje 1,90 eura (přibližně 47,5 koruny). Poměrně příznivé ceny si stále drží také Slovinsko, kudy míří velká část Čechů do Chorvatska. Nafta tam stojí kolem 1,73 eura za litr (zhruba 43 korun). V samotném Chorvatsku se ceny pohybují přibližně kolem 1,85 eura za litr (asi 46 korun). Řada motoristů proto tankuje ještě v Česku a následně ve Slovinsku před vjezdem do Chorvatska.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Ostrov Murter ve střední Dalmácii.

V Chorvatsku je draho. Na bezkonkurenční zvyšování cen upozorňuje tamní centrální banka

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Doporučujeme