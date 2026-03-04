Strnad postaví na Slovensku továrnu na munici za miliardy
Zbrojařská skupina Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada rozšiřuje výrobu munice. Společně s francouzskou firmou Eurenco postaví na východním Slovensku novou továrnu na prachové náplně do dělostřeleckých granátů. Investice dosáhne 300 milionů eur.
Polostátní slovenská společnost ZVS holding ze skupiny Czechoslovak Group podnikatele Michal Strnad a francouzská firma Eurenco postaví na Slovensku novou továrnu na výrobu prachových náplní do dělostřelecké munice.
Investice do projektu dosáhne 300 milionů eur (zhruba 7,3 miliardy korun). Oznámili to zástupci obou společností spolu se slovenským ministrem obrany Robertem Kaliňákem.
Nový závod vznikne ve městě Strážske na východě Slovenska. Výroba by měla začít v roce 2028.
Evropa chce více vlastní munice
Závod má vyrábět stovky tisíc prachových náplní ročně, které jsou klíčovou součástí dělostřelecké munice. Poptávka po nich v Evropě výrazně vzrostla po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022.
„Investice podpoří nezávislost Evropy na výrobě dělostřeleckých nábojů,“ uvedl po podpisu memoranda generální ředitel Eurenca Thierry Francou.
Podle šéfa ZVS holdingu Jakuba Krchňavého se nový podnik stane čtvrtým výrobcem tohoto typu v Evropě. Práci by v něm mělo najít přibližně 300 lidí.
Slovensko buduje celý řetězec výroby
Slovenský ministr obrany Kaliňák uvedl, že projekt zapadá do širší snahy budovat kompletní výrobní řetězec pro dělostřeleckou munici.
„Podpisem této smlouvy završujeme proces získávání celého cyklu výrobních komponentů, které potřebujeme k produkci velkorážných muničních výrobků s prodlouženým doletem. To je dnes v Evropě jeden z nejžádanějších produktů,“ řekl Kaliňák.
Ministerstvo obrany zároveň drží druhou polovinu podílu v ZVS holding.
Zbrojařská výroba na Slovensku rychle roste
ZVS holding v posledních letech výrazně rozšiřuje výrobní kapacity. Loni v prosinci firma ve svém závodě v Dubnici nad Váhom spustila novou linku na plnění dělostřelecké munice. Už o rok dříve otevřela v Snině výrobu těl pro velkorážovou munici.
Expanze souvisí také s rámcovou smlouvou se slovenským ministerstvem obrany na dodávky munice pro státy Evropské unie. Hodnota kontraktu může dosáhnout až 58 miliard eur (asi 1,4 bilionu korun), nemusí však být vyčerpána v plném rozsahu.
