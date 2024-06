Češi si svoje moře vzít nedají. V Mácháči se koupají i přes sinice

Ještě ani nezačala hlavní sezóna a některá přírodní koupaliště se potýkají s nekvalitní vodou. Třeba i Máchovo jezero.

Reklama

S kvalitou vody se Máchovo jezero potýká dlouhodobě, obvykle ale bývá v létě na třetím z pěti stupňů hodnocení. Už nyní je ale kvalita vody v jezeře na čtvrtém stupni, tedy druhém nejhorším. To znamená, že lidé mohou mít po koupání zdravotní obtíže. To platí zejména pro citlivé lidi, mezi něž patří těhotné ženy, děti nebo alergici. Lidé by se po koupání v takové vodě měli pokaždé osprchovat.

I přes zhoršenou kvalitu vody se lidé v Máchově jezeře dál koupají. „Máme na pokladnách upozornění od hygieny a lidem říkáme, že když se vykoupají, tak se musejí pak osprchovat,“ řekl správce městských pláží u jezera Aleš Zumr.

Kde se (ne)koupat na Vysočině a jižní Moravě?

Na Vysočině je dál ke koupání nevhodná vodní nádrž Sedlice na Pelhřimovsku. Vysoký obsah sinic a chlorofylu zjistili hygienici v její vodě už při letošní první kontrole rekreačních vodních ploch v první polovině června, kvalita vody se do tohoto týdne nezlepšila. Zhoršenou kvalitu vody teď mají přehrada Trnávka na městské pláži u Červené Řečice a žďárská Pilská nádrž.

Reklama

Jako z Vančurovy novely. Sedm nejkrásnějších plováren, kam stojí za to vyrazit Enjoy „Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným,“ říká v ikonickém filmu Jiřího Menzela z roku 1967 s názvem Rozmarné léto Jan Hrušínský v dlouhých pruhovaných plavkách, když stojí v řece Olši s doutníkem a začíná krápat. Tato průpovídka už ale za více jak padesát let od uvedení filmu a téměř sto let od vydání románové předlohy Vladislava Vančury zcela zlidověla. Pro filmové fajnšmejkry navozuje poněkud romantizující atmosféru starých dobrých časů, kterou ale můžete díky mnoha nadšencům, kteří takové plovárny provozují, tak trochu zažít dnes i vy. Prohlédněte si naši fotogalerii „rozmarných“ prvorepublikových plováren, které stojí za návštěvu. Věra Tůmová Přečíst článek

Voda v přírodních koupalištích na jižní Moravě je vhodná ke koupání. Na dvou místech má voda zhoršené vlastnosti, kdy snížená průhlednost je v rybníku Suchý na Blanensku a také ve vodní nádrži Palava na Blanensku.

Kvalita vody v nádržích Moravskoslezského kraje je nadále dobrá. Potvrdily to laboratorní rozbory vzorků vody, které hygienici v tomto týdnu odebírali ze Slezské Harty, rybníků Tvrdkov, Edrovice a Bohušov, Lomu Svobodné Heřmanice, vodní nádrže Údolí mladých v Bílovci, Čerťák v Novém Jičíně, Kacabaja v Hodslavicích, Větřkovice v Kopřivnici a Stříbrné jezero v Opavě.

Do Seiny v centru Paříže se po sto letech vrátí plavci. Mezi nimi i olympijští sportovci Enjoy Rok před letními olympijskými hrami se Paříž nachází v závěrečné fázi čištění, díky němuž se do Seiny brzy vrátí plavci i potápěči. Díky projektu za 1,4 miliardy eur (přes 33 miliard korun), bude městské plavání, které bylo po sto let zakázáno kvůli špinavé vodě, jedním z hlavních odkazů olympijských her, napsal server BBC News. ČTK Přečíst článek