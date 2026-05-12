Dovolená v Chorvatsku už bolí peněženku. Tamní vláda vyzývá k masivním slevám
Chorvatsko se před hlavní letní sezonou potýká s nepříjemnou otázkou: nezačíná být pro turisty příliš drahé? Tamní ministr cestovního ruchu vyzval hotely, restaurace i další podnikatele, aby nabídli slevy ve výši 10 až 20 procent.
Turistická předsezona je ve Splitu už v plném proudu. Přestože první část května poznamenalo horší počasí, město dál láká velké množství návštěvníků. Mezi nejpočetnějšími turisty jsou aktuálně Američané, Britové a Francouzi, píše chorvatský zpravodajský server Croatian Week.
Výhled na hlavní letní měsíce je ale podle zástupců cestovního ruchu stále nejistý. Na náladu turistů dopadá zdražování dopravy i ubytování, stejně jako obavy z dalšího růstu cen nebo rušení letů.
Turisté si stěžují: Chorvatsko výrazně zdražilo
Návštěvníci Splitu upozorňují, že ceny jsou ve srovnání s předchozími roky znatelně vyšší. Právě cenová dostupnost přitom dlouhodobě patřila k důvodům, proč si Chorvatsko vybíraly miliony turistů ze střední Evropy.
Rostoucí náklady na cestování jsou problémem nejen pro turisty, ale i pro samotné Chorvatsko. Země je silně závislá na příjmech z cestovního ruchu a před hlavní sezonou proto řeší, jak si udržet atraktivitu vůči dalším středomořským destinacím.
Němci se Chorvatska jen tak nevzdají
Chorvatsko mezitím pokračuje v propagaci turismu, snaží se například posilovat svou pozici jedné z hlavních evropských destinací pro jachting. Nabízí širokou síť marin, členité pobřeží i ostrovy, které patří mezi největší lákadla Jadranu.
Stále častěji se ale objevuje otázka, zda Chorvatsko nezačíná být pro část návštěvníků příliš drahé. Podle Leonie Meyerové z německého magazínu Yacht Exclusiv Boote si Chorvatsko stále drží širokou nabídku pro různé typy cestovatelů.
„Je těžké to říct. Každý si tu může najít něco pro sebe. Mohou sem jezdit rodiny, ale také velké jachty. Mnoho Němců bude do Chorvatska určitě jezdit dál, protože je to pro ně blízká destinace,“ uvedla Meyerová pro chorvatskou veřejnoprávní televizi HRT.
Právě blízkost Chorvatska je pro část evropských turistů stále velkou výhodou. Platí to zejména pro návštěvníky z Německa, Rakouska, Slovinska, Maďarska nebo Česka, kteří se k Jadranu často vydávají autem.
Kdo má dovolenou zaplacenou, nejspíš přijede
Opatrný optimismus si zatím zachovávají také provozovatelé soukromého ubytování. Podle Barbary Markovićové, prezidentky Chorvatského sdružení rodinného ubytování, lidé, kteří už mají dovolenou naplánovanou, své cesty pravděpodobně nezruší.
„Ti, kteří už si dovolenou naplánovali, s největší pravděpodobností přijedou. Jakmile začne teplejší počasí, ani navýšení ceny zhruba o 50 eur (v přepočtu asi 1200 korun) nemusí působit tak významně. Věřím, že ceny zůstanou v těchto mezích a dál neporostou,“ uvedla Markovićová.
Rozhodující tak mohou být především ti turisté, kteří se o letní dovolené rozhodují na poslední chvíli. Právě last-minute rezervace hrají v chorvatském turismu tradičně významnou roli.
Ministr: Cestování nikdy nebylo dražší
Chorvatský ministr cestovního ruchu a sportu Tonči Glavina připustil, že náklady na cestování jsou nyní rekordní. Platí to podle něj jak pro leteckou dopravu, tak pro cesty autem. „Turistické cestování nikdy nebylo dražší a my se této realitě musíme přizpůsobit,“ uvedl Glavina.
Podle ministra by se celý turistický sektor měl zaměřit na akční nabídky, výhodnější balíčky a snížení marží. Chorvatsko by podle něj mělo směřovat ke slevám v rozmezí 10 až 20 procent, aby zůstalo konkurenceschopné.
Výzva vlády ale naráží na realitu podnikatelů. Hotely, restaurace i pronajímatelé se potýkají s vyššími daněmi, rostoucími náklady na zaměstnance i celkovým zdražováním provozu. Pro mnohé z nich proto nebude plošné zlevňování jednoduché. Část podnikatelů se obává, že výraznější slevy by znamenaly další tlak na už tak napjaté marže.
