Dovolená v Chorvatsku už bolí peněženku. Tamní vláda vyzývá k masivním slevám

Petra Nehasilová
Chorvatsko se před hlavní letní sezonou potýká s nepříjemnou otázkou: nezačíná být pro turisty příliš drahé? Tamní ministr cestovního ruchu vyzval hotely, restaurace i další podnikatele, aby nabídli slevy ve výši 10 až 20 procent.

Turistická předsezona je ve Splitu už v plném proudu. Přestože první část května poznamenalo horší počasí, město dál láká velké množství návštěvníků. Mezi nejpočetnějšími turisty jsou aktuálně Američané, Britové a Francouzi, píše chorvatský zpravodajský server Croatian Week.

Výhled na hlavní letní měsíce je ale podle zástupců cestovního ruchu stále nejistý. Na náladu turistů dopadá zdražování dopravy i ubytování, stejně jako obavy z dalšího růstu cen nebo rušení letů.

Turisté si stěžují: Chorvatsko výrazně zdražilo

Návštěvníci Splitu upozorňují, že ceny jsou ve srovnání s předchozími roky znatelně vyšší. Právě cenová dostupnost přitom dlouhodobě patřila k důvodům, proč si Chorvatsko vybíraly miliony turistů ze střední Evropy.

Rostoucí náklady na cestování jsou problémem nejen pro turisty, ale i pro samotné Chorvatsko. Země je silně závislá na příjmech z cestovního ruchu a před hlavní sezonou proto řeší, jak si udržet atraktivitu vůči dalším středomořským destinacím.

Němci se Chorvatska jen tak nevzdají

Chorvatsko mezitím pokračuje v propagaci turismu, snaží se například posilovat svou pozici jedné z hlavních evropských destinací pro jachting. Nabízí širokou síť marin, členité pobřeží i ostrovy, které patří mezi největší lákadla Jadranu.

Stále častěji se ale objevuje otázka, zda Chorvatsko nezačíná být pro část návštěvníků příliš drahé. Podle Leonie Meyerové z německého magazínu Yacht Exclusiv Boote si Chorvatsko stále drží širokou nabídku pro různé typy cestovatelů.

„Je těžké to říct. Každý si tu může najít něco pro sebe. Mohou sem jezdit rodiny, ale také velké jachty. Mnoho Němců bude do Chorvatska určitě jezdit dál, protože je to pro ně blízká destinace,“ uvedla Meyerová pro chorvatskou veřejnoprávní televizi HRT.

Právě blízkost Chorvatska je pro část evropských turistů stále velkou výhodou. Platí to zejména pro návštěvníky z Německa, Rakouska, Slovinska, Maďarska nebo Česka, kteří se k Jadranu často vydávají autem.

Kdo má dovolenou zaplacenou, nejspíš přijede

Opatrný optimismus si zatím zachovávají také provozovatelé soukromého ubytování. Podle Barbary Markovićové, prezidentky Chorvatského sdružení rodinného ubytování, lidé, kteří už mají dovolenou naplánovanou, své cesty pravděpodobně nezruší.

„Ti, kteří už si dovolenou naplánovali, s největší pravděpodobností přijedou. Jakmile začne teplejší počasí, ani navýšení ceny zhruba o 50 eur (v přepočtu asi 1200 korun) nemusí působit tak významně. Věřím, že ceny zůstanou v těchto mezích a dál neporostou,“ uvedla Markovićová.

Rozhodující tak mohou být především ti turisté, kteří se o letní dovolené rozhodují na poslední chvíli. Právě last-minute rezervace hrají v chorvatském turismu tradičně významnou roli.

Ministr: Cestování nikdy nebylo dražší

Chorvatský ministr cestovního ruchu a sportu Tonči Glavina připustil, že náklady na cestování jsou nyní rekordní. Platí to podle něj jak pro leteckou dopravu, tak pro cesty autem. „Turistické cestování nikdy nebylo dražší a my se této realitě musíme přizpůsobit,“ uvedl Glavina.

Podle ministra by se celý turistický sektor měl zaměřit na akční nabídky, výhodnější balíčky a snížení marží. Chorvatsko by podle něj mělo směřovat ke slevám v rozmezí 10 až 20 procent, aby zůstalo konkurenceschopné.

Výzva vlády ale naráží na realitu podnikatelů. Hotely, restaurace i pronajímatelé se potýkají s vyššími daněmi, rostoucími náklady na zaměstnance i celkovým zdražováním provozu. Pro mnohé z nich proto nebude plošné zlevňování jednoduché. Část podnikatelů se obává, že výraznější slevy by znamenaly další tlak na už tak napjaté marže.

Západ slunce na pláži. Ostrov Nosy Be, Madagaskar.

Kam Češi jezdí na dovolenou? Exotika je na vzestupu, Chorvatsko ztrácí dech

Enjoy

Češi cestují stále více a stále častěji. Podle cestovních kanceláří i průzkumu pro největší cestovní agenturu Invia si roste obliba dvou dovolených ročně, a to nejen v létě, ale také v zimních měsících.

Michal Nosek

Přečíst článek

Smartwings od června do konce srpna dočasně přeruší provoz na třech letních linkách a u části destinací sníží počet letů. Firma změny vysvětluje optimalizací letových řádů a kapacit. Cestujícím nabídne vrácení peněz nebo změnu letenky.

Společnost Smartwings chystá změny v letním provozu. Od 1. června do 31. srpna plánuje dočasně přerušit lety do Toulouse, Bukurešti a Bruselu. Zároveň upraví frekvence u vybraných spojů.

Podle aerolinek jde o reakci na aktuální vývoj poptávky a snahu efektivněji nastavit provoz v celé síti destinací, informaci sdělila mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková. Na změny v letovém řádu upozornil také web Airways.

„Průběžně upravujeme letový řád tak, abychom flexibilně reagovali na aktuální vývoj poptávky a co nejefektivněji optimalizovali provoz. V rámci této optimalizace jsme se rozhodli upravit frekvence letů u vybraných destinací a dočasně přerušit letní provoz na linkách do Toulouse, Bukurešti a Bruselu,“ uvedla Dufková.

Změny se dotknou také dalších linek. Do Valencie, Madridu, na Madeiru a Mallorku bude Smartwings létat šestkrát týdně místo dosavadních sedmi letů. Do Paříže dopravce v létě zachová jedno denní spojení, zatímco dosud nabízel tři lety denně.

Návrat do Izraele

Úprava čeká i linku do Tel Avivu, kam se aerolinky chystají po odmlce způsobené konfliktem na Blízkém východě vrátit od 20. května. Místo dvou letů denně zde budou provozovat jeden let denně. Stejné omezení se týká také Malagy, kam Smartwings sníží provoz ze dvou denních spojů na jeden.

Cestujícím, kterých se změny dotknou, nabídne společnost vrácení peněz nebo změnu letenky.

Leteckou dopravu v posledních měsících ovlivnila také válka USA a Izraele proti Íránu, která podle uvedených informací začala 28. února. Dočasná uzavření vzdušného prostoru na Blízkém východě vedla ke zrušení tisíců letů. Zablokování Hormuzského průlivu zároveň výrazně zvýšilo cenu leteckého paliva, která se proti období před konfliktem zdvojnásobila.

Na situaci reagovala i německá Lufthansa. V dubnu oznámila ukončení činnosti dceřiných regionálních aerolinií CityLine a odstavení části letadel, mimo jiné kvůli růstu cen leteckého paliva. Od tohoto kroku si slibuje úsporu přibližně 40 tisíc tun paliva.

Evropská komise poslala aerolinkám jasný vzkaz: dražší palivo kvůli válce na Blízkém východě nemohou zpětně přenášet na cestující. Již zakoupené letenky nesmějí zdražovat palivovými příplatky a růst cen paliva sám o sobě neospravedlňuje omezení práv pasažérů. Dopravci sice dostanou určitou provozní flexibilitu, nárok cestujících na vrácení peněz, přesměrování letu nebo pomoc na letišti ale zůstává v platnosti.

Dopady války v Íránu na trh s leteckým palivem nejsou natolik závažné, aby ospravedlnily plošné omezení práv cestujících, uvedla to Evropská komise v nových pokynech pro dopravní sektor EU vytvořených s ohledem na současnou krizi na Blízkém východě.

Podle komise mohou letecké společnosti upravovat ceny nově prodávaných letenek podle aktuální situace na trhu. Zpětné účtování dodatečných poplatků ale evropská pravidla neumožňují.

Komise zároveň uvedla, že evropská pravidla na ochranu cestujících zůstávají plně v platnosti. Aerolinky se tak mohou vyhnout vyplácení finančních kompenzací za zrušené lety pouze v případě, že prokážou skutečný lokální nedostatek paliva jako mimořádnou okolnost. Růst cen paliva za mimořádnou okolnost považovat nelze. Komise připomněla, že cestující tak mají i při rušení letů nadále nárok na vrácení peněz, přesměrování na jiný let nebo pomoc na letišti.

Pokyny se zaměřují především na leteckou dopravu, která čelí riziku nedostatku leteckého paliva a prudkému růstu jeho ceny. Evropská komise zároveň nabídla leteckým společnostem větší flexibilitu, aby se předešlo rušení některých linek. Aerolinky mohou dostat výjimky z části pravidel týkajících se povinných zásob paliva nebo využívání letištních slotů, tedy přidělených časů pro přistání nebo vzlet letadla na konkrétním letišti, pokud jsou problémy způsobeny omezenými dodávkami paliva. To má dopravcům usnadnit pokračování provozu i v podmínkách narušeného trhu s energií.

