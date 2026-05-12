Ruská ekonomika brzdí. Moskva výrazně snížila odhad letošního růstu
Rusko zhoršilo výhled své ekonomiky. Vláda nyní čeká, že HDP letos vzroste jen o 0,4 procenta, zatímco dosud počítala s více než trojnásobným tempem. Podle vicepremiéra Alexandra Novaka má být slabší i růst v dalších letech.
Rusko výrazně zhoršilo odhad hospodářského růstu pro letošní rok. Hrubý domácí produkt země by se měl podle nové prognózy zvýšit pouze o 0,4 procenta. Dosud přitom ruská vláda počítala s růstem o 1,3 procenta.
V rozhovoru pro úterní vydání listu Vedomosti to uvedl ruský vicepremiér Alexandr Novak. Informovala o tom agentura Reuters.
Pomalejší růst i v dalších letech
Slabší výhled se netýká jen letošního roku. Vláda nyní očekává pomalejší růst také v roce 2027, kdy má ruská ekonomika vzrůst o 1,4 procenta. Předchozí odhad přitom počítal s růstem o 2,8 procenta. Pro rok 2029 vláda vychází z růstu HDP o 2,4 procenta.
Reuters na možné zpomalení ruské ekonomiky upozorňoval už dříve. Analytici oslovení agenturou například v březnu odhadovali, že se ruský HDP letos zvýší o 0,8 procenta. Ruská vláda v té době stále počítala s růstem o 1,3 procenta.
Ruské hospodářství dlouhodobě zatěžují vysoké vojenské výdaje spojené s válkou na Ukrajině i západní sankce. Masivní výdaje na válečné úsilí sice krátkodobě podpořily růst v roce 2022, zároveň ale přispěly k inflaci, zatížily části ekonomiky mimo válečný sektor a zvýšily ruský zahraniční dluh na nejvyšší úroveň za posledních 20 let.
V loňském roce ruská ekonomika vzrostla jen o jedno procento. Tempo růstu tak výrazně zpomalilo z 9,4 procenta v roce 2024. Úředníci navíc očekávají, že pomalý růst bude pokračovat i letos.
Statistiky zároveň ukazují, že ekonomika v prvních měsících letošního roku klesla. Na zpomalení růstu v dubnu upozornil také ruský prezident Vladimir Putin.
