Tržby 269 milionů eur a růst o 24 procent. GymBeam potvrzuje evropské ambice

Tržby 269 milionů eur a růst o 24 procent. GymBeam potvrzuje evropské ambice

Dalibor Cicman
GymBeam, užito se svolením
Společnost GymBeam uzavřela rok 2025 s konsolidovanými tržbami 269 milionů eur, což představuje meziroční růst o 24 procent. Firma to uvedla v tiskové zprávě.

GymBeam nyní nabízí více než 11 499 skladových položek a podle svého vyjádření patří k firmám s jedním z nejvyšších počtů aktivních produktových registrací v rámci EU. Společnost zároveň pokračovala v rozšiřování portfolia, automatizaci provozu a posilování vlastního modelu, který propojuje vývoj, výrobu, logistiku i přímý prodej na evropských trzích.

„Nejnovější výsledky potvrzují to, co jsme věděli už nějakou dobu – GymBeam dosáhl rozsahu, technologií, výrobních kapacit a důvěry zákazníků, které nám umožňují konkurovat na celém evropském trhu i za jeho hranicemi,“ uvedl zakladatel a šéf společnosti Dalibor Cicman.

Podle něj se firmě daří růst i v době, kdy řada e-commerce společností čelí tlaku na marže. „Je to výsledek přímých vztahů se zákazníky, efektivní logistiky, vlastní výroby a disciplinovaných investic do automatizace a umělé inteligence,“ dodal Cicman.

V roce 2025 GymBeam uvedl na trh více než 1000 nových skladových položek. Z toho 450 produktů spadalo do klíčových kategorií sportovní výživy a funkčních potravin. Firma zároveň reagovala na rostoucí zájem o segment longevity a uvedla produkty zaměřené na podporu vitality, regenerace a dlouhodobého zdraví.

„Z pohledu produktové kvality je pro nás zásadní nejen růst portfolia, ale i jeho konzistentní bezpečnost a regulatorní přesnost napříč všemi trhy,“ uvedla marketingová ředitelka GymBeamu Beatrix Vojteková. Firma podle ní eviduje 8974 aktivních produktových registrací napříč státy EU.

Důraz na technologie

Výraznou roli hrály v roce 2025 také technologie. GymBeam rozšířil využití umělé inteligence v zákaznické péči, logistice, marketingu i produktovém managementu. AI chatbot podle firmy autonomně řeší velkou část zákaznických požadavků a automatizace správy produktových informací umožňuje rychlou lokalizaci obsahu pro více než 16 evropských trhů.

Změnami prošla i logistika. Firma za 11 měsíců od zahájení výstavby spustila plně robotický AutoStore hub nedaleko Milána. Sklad má rozlohu 15 300 metrů čtverečních, využívá 85 robotů a průměrná doba vychystání jedné položky podle firmy nepřesahuje 10 sekund. Hub zásobuje trhy západní a jižní Evropy.

Robotický AutoStore hub v Košicích GymBeam, užito se svolením

GymBeam rozšiřoval také síť fyzických fitness hubů. Nová pobočka ve Varšavě posílila pozici značky na polském trhu, zatímco flagship hub ve Vídni slouží jako operační základna pro Rakousko. Obě lokace chce firma postupně využívat také jako q-commerce centra pro rychlé městské doručování.

Růst podporovala i mobilní aplikace a nový věrnostní program, který podle společnosti dosahuje o 83 procent vyšší konverze než tradiční e-shop. Viditelnost značky v Evropě posilovala partnerství s organizacemi Oktagon MMA a KSW.

Zakladatel a vetšinový vlastník společnosti GymBeam Dalibor Cicman

Dalibor Cicman z GymBeamu: Na burzu bychom mohli vstoupit do pěti let

Leaders

GymBeam patří k nejrychleji rostoucím startupům v Evropě. Sázka na fitness potravinové doplňky se zakladateli a hlavnímu akcionáři firmy Daliboru Cicmanovi vydařila stejně jako snaha organicky růst nejprve na východoevropských trzích a nyní také v Německu. „Jsme firma, kde se zkouší hodně věcí, je to naše DNA,“ říká Dalibor Cicman v rozhovoru, který vyšel v magazínu Newstream CLUB a nyní vychází celý online.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Dokončení investičního kola

Významným krokem bylo také dokončení investičního kola ve výši 30 milionů eur. Do firmy vstoupili investoři PortfoLion a EBRD. GymBeam chce kapitál využít hlavně na další robotizaci, rozvoj výroby a expanzi v západní Evropě.

Součástí růstu byla i akvizice německé společnosti KAJA Food, která disponuje certifikacemi BIO a IFS. Díky ní GymBeam posílil vlastní výrobu a kontrolu nad vývojem produktů. Prodeje z vlastní výroby meziročně vzrostly o 277 procent a inovační cyklus od nápadu po uvedení produktu na trh se zkrátil na 10 až 12 týdnů.

Ziskovost firmy se podle zveřejněných údajů také zlepšila. EBITDA meziročně vzrostla o 35 procent na 18,7 milionu eur a EBITDA marže dosáhla osmi procent.

V roce 2026 se chce GymBeam zaměřit na další rozvoj výrobních kapacit v Německu, rozšíření automatizace a posílení logistické infrastruktury v Itálii. Pokračovat má také rozvoj segmentu longevity a širší využití AI napříč firmou.

„Do roku 2026 vstupujeme s nejsilnější kapitálovou pozicí a nejefektivnějším operačním modelem v historii společnosti. Naším cílem je dál posouvat hranice evropského e-commerce – rychlostí inovací, kvalitou produktů a technologickou vyspělostí,“ uvedl Cicman.

Ruskou ekonomiku dusí válka na Ukrajině. Na trhu práce chybějí lidé a problém může trvat desítky let

Rusko čelí akutnímu nedostatku pracovních sil. Nezaměstnanost je sice rekordně nízká, podle ekonomů to ale není známka síly, nýbrž vyčerpaného trhu práce. Stárnutí populace, válka na Ukrajině, emigrace i odliv lidí do armády vytvářejí problém, který může ruskou ekonomiku brzdit dlouhé roky.

Rusko se potýká s nedostatkem pracovníků, který může jeho ekonomiku zatěžovat ještě řadu let. Důvodem je kombinace stárnutí populace, války na Ukrajině, emigrace a odlivu lidí do armády.

Prezident Vladimir Putin opakovaně upozorňuje na nízkou nezaměstnanost, která v Rusku dosahuje 2,2 procenta a patří k nejnižším na světě. Právě tento údaj ale zároveň ukazuje, že pracovní trh už nemá téměř žádnou rezervu pro další růst ekonomiky.

Vicepremiér Alexandr Novak v rozhovoru pro Vedomosti uvedl, že zaměstnanost dosáhla vrcholu a prakticky už nezůstaly žádné nevyužité pracovní zdroje. Guvernérka ruské centrální banky Elvira Nabiullinová dříve řekla, že moderní Rusko nikdy nečelilo tak akutnímu nedostatku pracovníků.

Je potřeba 1,5 milionu lidí

Podle odhadů Bloombergu potřebuje ruský pracovní trh dalších 1,5 milionu lidí, aby se dostal zpět do rovnováhy. Podnikatelské svazy očekávají, že problém jen tak nezmizí. Ruský svaz průmyslníků a podnikatelů počítá do roku 2030 s deficitem tří milionů pracovníků.

Situaci zhoršuje plnohodnotná invaze na Ukrajinu, která trvá už pátým rokem. Rusko podle washingtonského Centra pro strategická a mezinárodní studia utrpělo přibližně 1,2 milionu obětí, včetně až 325 tisíc zabitých k lednu. I kdyby ale boje skončily, nedostatek lidí by podle ekonomů pokračoval, protože hlavním problémem zůstává demografie.

Počet obyvatel v produktivním věku se v Rusku snižoval už před válkou. Mezi lety 2015 a 2022 klesl podle odhadů Bloomberg Economics zhruba o 4,9 milionu lidí. Podíl Rusů v produktivním věku se zmenšuje od roku 2010 a podle ministerstva práce nyní činí asi 74 milionů lidí.

Na pracovní trh vstupuje méně mladých lidí, než kolik jich odchází do důchodu. Jde o důsledek propadu porodnosti v 90. letech po rozpadu Sovětského svazu. Zvýšení věku odchodu do důchodu v roce 2019 sice pomohlo udržet více lidí v práci, zároveň ale pracovní síla zestárla.

Místo poškození vícepodlažní obytné budovy po údajném ukrajinském útoku dronem v ruském městě Ramenskoje nedaleko Moskvy

Podle demografa Igora Jefremova vzrostl podíl zaměstnanců starších 55 let, zatímco počet pracovníků ve věku 25 až 39 let klesl až o čtyři miliony. Rusko proto stále čeká další vlna odchodů do důchodu, která tlak na pracovní trh ještě zvýší.

Emigrace jako další problém

Dalším faktorem je emigrace. Spolehlivých dat po invazi z roku 2022 je málo, Jefremov ale odhaduje, že odchody z Ruska snížily pracovní sílu o 300 tisíc až 400 tisíc lidí. Částečně to mohlo vyrovnat 100 tisíc až 200 tisíc pracovníků z okupovaných ukrajinských území.

Počet dočasných migrantů se podle něj proti začátku roku 2022 snížil asi o milion. Do pracovního trhu zasáhla také armáda, která z něj podle odhadů odčerpala 700 tisíc až 900 tisíc lidí. Část z nich by se po skončení bojů mohla vrátit do civilního zaměstnání, řada rekrutů ale měla jen omezené předchozí pracovní zkušenosti.

Svět si na válku zvyká, bojí se Ukrajinci. Humanitární pracovnice popsala vyčerpání společnosti

Ukrajinci se podle humanitární pracovnice Alyony Budagovské naučili žít uprostřed války, ale neznamená to, že bouře skončila. Po letech útoků, evakuací a nejistoty už nejde jen o prvotní šok, ale o hluboké vyčerpání, strach o blízké a obavu, že si svět na válku zvyká.

Nedostatek pracovníků je citelný v IT, prodeji, účetnictví i technických profesích. Podle šéfky personální společnosti Get Experts Olgy Shamberové jde o trvalý problém. Zároveň upozorňuje, že rostoucí daňový tlak dostává malé a střední firmy na hranu a některé nutí propouštět nebo ukončit činnost.

Ruský ministr hospodářství Maxim Rešetnikov vidí cestu ve vyšší produktivitě, přesčasech a zapojení starších i mladších lidí do práce. Pracovní migrace by podle něj měla být pragmatická a omezená.

Určitou úlevu může přinést až příští desetiletí, kdy na trh vstoupí početnější generace narozená po prorodinných opatřeních z 2000. let. Podle demografů ale půjde jen o dočasné zlepšení. Ruská populace bude dál stárnout a porodnost v posledních letech znovu spadla na úrovně známé z konce 90. let a začátku 21. století.

„Pro pracovní trh to není krize, ale nový normál na desítky let,“ řekl Jefremov.

Svět si na válku zvyká, bojí se Ukrajinci. Humanitární pracovnice popsala vyčerpání společnosti

Ukrajinci se podle humanitární pracovnice Alyony Budagovské naučili žít uprostřed války, ale neznamená to, že bouře skončila. Po letech útoků, evakuací a nejistoty už nejde jen o prvotní šok, ale o hluboké vyčerpání, strach o blízké a obavu, že si svět na válku zvyká.

Alyona Budagovská musela poprvé opustit domov po okupaci Doněcku v roce 2014. Podruhé se stěhovala po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Válka podle ní Ukrajince psychicky proměnila.

V prvních měsících po invazi u lidí převládal šok a strach z okupace, tanků v ulicích a nejisté budoucnosti. Dnes podle Budagovské Ukrajinci čelí spíš hlubokému emocionálnímu vyčerpání, obavám o své blízké a pocitu, že si svět na válku postupně zvyká. Řekla to v rozhovoru s ČTK.

„Válka na Ukrajině nezačala v roce 2022. Začala už v roce 2014, kdy Rusko okupovalo Krym a části východní Ukrajiny, včetně mého rodného Doněcku,“ uvedla Budagovská.

Její rodina tehdy musela odejít a začít nový život od nuly. Po začátku plnohodnotné invaze v roce 2022 Budagovská uprchla z Kyjeva do Lvova. Nedávno evakuovala také své rodiče ze Slovjansku v Doněcké oblasti kvůli sílícím útokům. „Někdy mám pocit, jako by válka pronásledovala ukrajinské rodiny jako stín, kterému nelze úplně uniknout,“ popsala.

Ukrajinci podle ní opakovaně přesouvají své životy, znovu budují domovy a učí se fungovat v nových podmínkách. Přesto zůstávají ve stavu trvalé nejistoty.

Za více než dva roky plnohodnotné války se podle Budagovské psychika společnosti výrazně změnila. V roce 2022 převládal čistý šok. „Lidé se báli tanků v ulicích, okupace, toho, zda vůbec bude existovat zítřek v podobě, jakou jsme znali,“ uvedla.

Dnes jsou podle ní mnozí odolnější vůči věcem, které dříve působily nepředstavitelně. Sirény, výpadky proudu nebo kontrolování raketových poplachů před schůzkami se staly součástí běžného života.

Zároveň ale přibyly jiné, hlubší obavy. „Lidé se bojí hlavně ztráty svých blízkých. Bojí se emocionálního vyčerpání. Bojí se, že otupí,“ uvedla Budagovská. Přítomný je podle ní také strach, že mezinárodní společenství začne válku vnímat jako běžnou součást reality.

Současný psychický stav Ukrajinců přirovnává k lidem stojícím uprostřed rozbouřeného moře. „V roce 2022 byly vlny obrovské a chaotické a každý se jen snažil neutonout. Dnes se lidé naučili plavat. Ale to, že umíte plavat, neznamená, že bouře skončila,“ řekla.

Vnímání války se podle ní liší i podle věku a místa, kde lidé žijí. Mladší generace se často přizpůsobuje rychleji, protože vyrůstala ve světě neustálých změn a nejistoty. Starší lidé podle Budagovské těžce nesou ztrátu domovů a životů budovaných po desetiletí.

Jiná je také zkušenost lidí blízko fronty. Ve městech dál od bojů sirény narušují každodenní život. V Doněcké oblasti ale mohou rozhodovat o životě a smrti.

Debaty v Evropě o takzvané únavě z války vnímají Ukrajinci podle Budagovské bolestně. Zároveň ale chápou, že i evropská společnost je po letech sledování konfliktu emocionálně vyčerpaná. „Nejtěžší je chvíle, kdy se únava pomalu promění v odstup nebo lhostejnost,“ podotkla.

Náladu v ukrajinské společnosti popisuje jako směs vyčerpání, odolnosti a tvrdohlavé naděje. „Lidé jsou unavení opravdu hlubokým způsobem. Přesto ale Ukrajinci dál žijí. Pracují, dobrovolničí, zamilovávají se, vychovávají děti, slaví narozeniny v krytech a plánují budoucnost, i když je zítřek nejistý,“ uvedla.

Odolnost Ukrajinců je podle ní v zahraničí často špatně chápána. „Není to každý den heroický patos. Někdy odolnost jednoduše znamená ráno vstát po další probdělé noci a pokračovat v životě, protože nemáte jinou možnost,“ dodala.

Budagovská pracuje pro organizaci Člověk v tísni na Ukrajině. Mimo jiné pomáhá s evakuací lidí z frontových oblastí. V současnosti žije v Kyjevě.

