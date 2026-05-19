Tržby 269 milionů eur a růst o 24 procent. GymBeam potvrzuje evropské ambice
Společnost GymBeam uzavřela rok 2025 s konsolidovanými tržbami 269 milionů eur, což představuje meziroční růst o 24 procent. Firma to uvedla v tiskové zprávě.
GymBeam nyní nabízí více než 11 499 skladových položek a podle svého vyjádření patří k firmám s jedním z nejvyšších počtů aktivních produktových registrací v rámci EU. Společnost zároveň pokračovala v rozšiřování portfolia, automatizaci provozu a posilování vlastního modelu, který propojuje vývoj, výrobu, logistiku i přímý prodej na evropských trzích.
„Nejnovější výsledky potvrzují to, co jsme věděli už nějakou dobu – GymBeam dosáhl rozsahu, technologií, výrobních kapacit a důvěry zákazníků, které nám umožňují konkurovat na celém evropském trhu i za jeho hranicemi,“ uvedl zakladatel a šéf společnosti Dalibor Cicman.
Podle něj se firmě daří růst i v době, kdy řada e-commerce společností čelí tlaku na marže. „Je to výsledek přímých vztahů se zákazníky, efektivní logistiky, vlastní výroby a disciplinovaných investic do automatizace a umělé inteligence,“ dodal Cicman.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
V roce 2025 GymBeam uvedl na trh více než 1000 nových skladových položek. Z toho 450 produktů spadalo do klíčových kategorií sportovní výživy a funkčních potravin. Firma zároveň reagovala na rostoucí zájem o segment longevity a uvedla produkty zaměřené na podporu vitality, regenerace a dlouhodobého zdraví.
„Z pohledu produktové kvality je pro nás zásadní nejen růst portfolia, ale i jeho konzistentní bezpečnost a regulatorní přesnost napříč všemi trhy,“ uvedla marketingová ředitelka GymBeamu Beatrix Vojteková. Firma podle ní eviduje 8974 aktivních produktových registrací napříč státy EU.
Důraz na technologie
Výraznou roli hrály v roce 2025 také technologie. GymBeam rozšířil využití umělé inteligence v zákaznické péči, logistice, marketingu i produktovém managementu. AI chatbot podle firmy autonomně řeší velkou část zákaznických požadavků a automatizace správy produktových informací umožňuje rychlou lokalizaci obsahu pro více než 16 evropských trhů.
Změnami prošla i logistika. Firma za 11 měsíců od zahájení výstavby spustila plně robotický AutoStore hub nedaleko Milána. Sklad má rozlohu 15 300 metrů čtverečních, využívá 85 robotů a průměrná doba vychystání jedné položky podle firmy nepřesahuje 10 sekund. Hub zásobuje trhy západní a jižní Evropy.
GymBeam rozšiřoval také síť fyzických fitness hubů. Nová pobočka ve Varšavě posílila pozici značky na polském trhu, zatímco flagship hub ve Vídni slouží jako operační základna pro Rakousko. Obě lokace chce firma postupně využívat také jako q-commerce centra pro rychlé městské doručování.
Růst podporovala i mobilní aplikace a nový věrnostní program, který podle společnosti dosahuje o 83 procent vyšší konverze než tradiční e-shop. Viditelnost značky v Evropě posilovala partnerství s organizacemi Oktagon MMA a KSW.
GymBeam patří k nejrychleji rostoucím startupům v Evropě. Sázka na fitness potravinové doplňky se zakladateli a hlavnímu akcionáři firmy Daliboru Cicmanovi vydařila stejně jako snaha organicky růst nejprve na východoevropských trzích a nyní také v Německu. „Jsme firma, kde se zkouší hodně věcí, je to naše DNA,“ říká Dalibor Cicman v rozhovoru, který vyšel v magazínu Newstream CLUB a nyní vychází celý online.
Dalibor Cicman z GymBeamu: Na burzu bychom mohli vstoupit do pěti let
Leaders
GymBeam patří k nejrychleji rostoucím startupům v Evropě. Sázka na fitness potravinové doplňky se zakladateli a hlavnímu akcionáři firmy Daliboru Cicmanovi vydařila stejně jako snaha organicky růst nejprve na východoevropských trzích a nyní také v Německu. „Jsme firma, kde se zkouší hodně věcí, je to naše DNA,“ říká Dalibor Cicman v rozhovoru, který vyšel v magazínu Newstream CLUB a nyní vychází celý online.
Dokončení investičního kola
Významným krokem bylo také dokončení investičního kola ve výši 30 milionů eur. Do firmy vstoupili investoři PortfoLion a EBRD. GymBeam chce kapitál využít hlavně na další robotizaci, rozvoj výroby a expanzi v západní Evropě.
Součástí růstu byla i akvizice německé společnosti KAJA Food, která disponuje certifikacemi BIO a IFS. Díky ní GymBeam posílil vlastní výrobu a kontrolu nad vývojem produktů. Prodeje z vlastní výroby meziročně vzrostly o 277 procent a inovační cyklus od nápadu po uvedení produktu na trh se zkrátil na 10 až 12 týdnů.
Ziskovost firmy se podle zveřejněných údajů také zlepšila. EBITDA meziročně vzrostla o 35 procent na 18,7 milionu eur a EBITDA marže dosáhla osmi procent.
V roce 2026 se chce GymBeam zaměřit na další rozvoj výrobních kapacit v Německu, rozšíření automatizace a posílení logistické infrastruktury v Itálii. Pokračovat má také rozvoj segmentu longevity a širší využití AI napříč firmou.
„Do roku 2026 vstupujeme s nejsilnější kapitálovou pozicí a nejefektivnějším operačním modelem v historii společnosti. Naším cílem je dál posouvat hranice evropského e-commerce – rychlostí inovací, kvalitou produktů a technologickou vyspělostí,“ uvedl Cicman.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.