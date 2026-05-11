EU chystá nový úder na Rusko. V hledáčku je Putinova stínová flotila
Evropská unie připravuje další sankční balík proti Rusku. Podle serveru Politico se Brusel chce zaměřit především na takzvanou stínovou flotilu, tedy volnou síť starších a neprůhledně vlastněných tankerů, které Moskva využívá k přepravě ropy po světě.
Cílem je omezit jeden z klíčových zdrojů příjmů Kremlu a zvýšit tlak na Vladimira Putina, aby v případné mírové dohodě o Ukrajině ustoupil od svých maximálních požadavků. Podle evropských diplomatů a úředníků má nový sankční balík přijít na konci června nebo na začátku července.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Brusel míří na ropu, banky i zbrojní průmysl
Jednadvacátý sankční balík by se podle Politica neměl týkat jen tankerů. Evropská unie zvažuje také opatření proti ruským bankám, finančním institucím, vojensko-průmyslovým firmám a společnostem, které prodávají ukradené ukrajinské obilí.
Ve hře jsou také sankce, které dříve blokovala maďarská vláda. Patří mezi ně opatření proti vysokým představitelům Ruské pravoslavné církve, zejména patriarchovi Kirillovi, blízkému spojenci Vladimira Putina, který chválil invazi na Ukrajinu.
Evropská komise by podle jednoho z diplomatů mohla znovu otevřít i návrh zákazu námořních služeb pro ruská plavidla. Tuto možnost dosud blokovaly Malta a Řecko.
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová uvedla, že po maďarských volbách vznikl pro sankce nový prostor. Podle ní by se EU měla vrátit k opatřením, která už byla na stole, ale nepodařilo se je dříve schválit, a zároveň pokračovat v přípravě nového balíku.
Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu večer uvedl, že se konflikt na Ukrajině chýlí ke konci, uvedla ruská státní agentura TASS. Na otázku novinářů, zda je ochoten vést rozhovory s evropskými zeměmi, uvedl, že preferovanou postavou je pro něj bývalý německý kancléř Gerhard Schröder.
Putin začal mluvit o konci války a normalizaci vztahů se Západem
Politika
Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu večer uvedl, že se konflikt na Ukrajině chýlí ke konci, uvedla ruská státní agentura TASS. Na otázku novinářů, zda je ochoten vést rozhovory s evropskými zeměmi, uvedl, že preferovanou postavou je pro něj bývalý německý kancléř Gerhard Schröder.
EU vidí slabou chvíli Moskvy
Politico popisuje, že v Bruselu nyní převládá jednoduchá úvaha: ruská ekonomika je podle unijních představitelů v nejhorším vnitřním stavu od začátku války. Právě proto má být podle nich vhodný okamžik na další tlak.
Podobně mluví i unijní komisař pro ekonomiku Valdis Dombrovskis. Rusko podle něj čelí inflačnímu šoku a EU chce při jednáních v rámci G7 i v kontaktech s americkými představiteli zdůrazňovat, že nyní není čas tlak na Moskvu oslabovat.
Evropští představitelé zároveň tvrdí, že Ukrajina má dnes výrazně lepší vyjednávací pozici než před rokem. Přispívá k tomu nedávno dohodnutá unijní půjčka ve výši 90 miliard eur, ukrajinské úspěchy na bojišti, schopnost vyrábět vlastní zbraně dlouhého doletu i psychologický dopad narušení moskevských oslav „Přehlídky vítězství“ 9. května.
Podle jednoho vysoce postaveného bezpečnostního představitele ze země NATO dávají půjčka i práce na sankcích Ukrajině novou dynamiku a staví ji do lepší pozice.
Británie rozšířila sankce proti Rusku o dalších 35 lidí a subjektů. Nový balíček míří hlavně na sítě, které podle Londýna verbují a převážejí zranitelné migranty na ukrajinskou frontu, ale také na dodavatele součástek pro ruské drony. Britské ministerstvo označilo využívání migrantů jako „potravy pro děla“ za barbarské.
„Potrava pro děla.“ Británie sankcionuje náboráře migrantů pro ruskou armádu
Politika
Británie rozšířila sankce proti Rusku o dalších 35 lidí a subjektů. Nový balíček míří hlavně na sítě, které podle Londýna verbují a převážejí zranitelné migranty na ukrajinskou frontu, ale také na dodavatele součástek pro ruské drony. Britské ministerstvo označilo využívání migrantů jako „potravy pro děla“ za barbarské.
Velký balík místo drobných kroků
Kaja Kallasová a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová podle Politica chtějí využít aktuální dynamiku k prosazení rozsáhlejšího sankčního balíku.
Kallasová má nejprve představit sankce proti téměř dvěma desítkám Rusů, kteří se podíleli na únosech ukrajinských dětí. Debata o 21. sankčním balíku je ale teprve na začátku a ministři zahraničí EU mají nyní dodat první podněty.
Spojenci Ukrajiny věří, že silný sankční tlak během léta by mohl Kyjevu pomoci. V jejich úvahách hraje roli i změna politické situace v Maďarsku, možný trvalejší klid v Íránu a americké volby do Kongresu, které by mohly znovu přitáhnout pozornost Washingtonu k mírovému procesu.
Na trhu v Oděse bylo prodáno přibližně 50 tun zboží, které se na jih Ukrajiny dostalo jako bezplatná humanitární pomoc. Zboží rozprodávala zločinecká skupina, kterou nyní úřady dopadly. Vše zorganizoval bývalý celník, napsal server RBK-Ukrajina.
Ukrajinský gang si napakoval kapsy. V Oděse přeprodával humanitární pomoc
Money
Na trhu v Oděse bylo prodáno přibližně 50 tun zboží, které se na jih Ukrajiny dostalo jako bezplatná humanitární pomoc. Zboží rozprodávala zločinecká skupina, kterou nyní úřady dopadly. Vše zorganizoval bývalý celník, napsal server RBK-Ukrajina.
Evropa nechce čekat na Ameriku
Podle Politica se Evropané stále méně spokojí s tím, že budou čekat, až se do jednání naplno zapojí Spojené státy. Německý ministr zahraničí Johann Wadephul řekl, že Evropa je připravena převzít větší odpovědnost a jedná o tom s USA i Ukrajinou.
Evropská snaha o návrat k jednáním se má opírat o formát E3, tedy Francii, Německo a Spojené království. Wadephul uvedl, že Evropa se pokouší znovu dostat k jednacímu stolu.
Podporu Ukrajině slibují i další spojenci. Norský ministr zahraničí Espen Barth Eide řekl serveru Politico, že Norsko bude dál stát při EU a dalších partnerech v podpoře ukrajinské obrany a odolnosti. Podle něj je taková pomoc naléhavá.