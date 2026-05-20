newstream.cz Money Drahé letenky vracejí Čechy za volant. Chorvatsko už cenově dohání Řecko, roste zájem o Albánii i Polsko

Drahé letenky vracejí Čechy za volant. Chorvatsko už cenově dohání Řecko, roste zájem o Albánii i Polsko

Lukáš Kovanda
Letní prázdniny jsou už za rohem, přesto zprávy kolem letecké dopravy nepůsobí pro turisty zrovna uklidňujícím dojmem. Dovolenkáři po celé Evropě se letos musí přizpůsobovat dražší ropě, rostoucím cenám leteckého paliva i nejistotě spojené s konfliktem na Blízkém východě.

Obavy z drahého paliva a možných komplikací v letecké dopravě se už promítají do cen letenek i chování samotných turistů. Právě nízkonákladové aerolinky přitom dnes tvoří páteř evropského cestování a také Češi nejčastěji létají se společnostmi jako Ryanair, easyJet nebo Wizz Air.

Ryanair nyní připouští, že vyšší ceny ropy letos vytvářejí tlak na náklady evropských dopravců. Přestože má zajištěno zhruba 80 procent letošních dodávek paliva, upozorňuje, že pokud ceny paliva zůstanou delší dobu zvýšené, mohou jednotkové náklady aerolinek vzrůst o několik procent. Ryanair zároveň připouští, že původní očekávání zdražování letenek během hlavní sezony se zatím nenaplňují.

Nejcitlivější část roku

Celá situace přichází v nejcitlivější části roku. Léto je pro aerolinky obdobím nejvyšší poptávky a spotřeba paliva během prázdnin tradičně výrazně roste. I proto začínají být cestující opatrnější. Část lidí odkládá rezervace na poslední chvíli, jiní více řeší pojištění nebo dávají přednost přímým letům bez komplikovaných přestupů. Rostoucí nejistota zároveň vrací do hry dovolené autem, zejména do destinací dostupných během jednoho dne cesty.

Řada Evropanů proto letos omezuje vzdálenější cesty do Asie nebo na Blízký východ a místo toho hledá bezpečnější alternativy blíže domovu. Paradoxně z toho může profitovat právě Evropa. Vyšší poptávka se však rychle promítá do cen hotelů a služeb v nejpopulárnějších destinacích jižní Evropy.

Dobře je to vidět na aktuálních cenách letních dovolených. Podle britského deníku The Sun vychází týdenní all inclusive pobyt v Bulharsku v průměru zhruba na 22 tisíc korun, ve Španělsku kolem 25 tisíc korun a v Itálii přibližně na 26,5 tisíce korun. Chorvatsko se už cenově pohybuje okolo 30 tisíc korun a Řecko ještě o něco výše. Chorvatsko tak postupně přestává být levnou variantou, jakou bývalo pro české rodiny ještě před několika lety.

Právě proto se stále více turistů začíná poohlížet po levnějších alternativách. Roste zájem o Albánii, která těží z nižších cen i menší přeplněnosti. Pobřežní město Vlorë podle dat Airbnb téměř zdvojnásobilo svou popularitu oproti roku 2023. Vedle Albánie získávají na atraktivitě také méně vytížené části Itálie, rakouské Alpy nebo polské pobřeží Baltu. Část Čechů zároveň prodlužuje sezonu mimo hlavní prázdninovou sezonu a vyráží už v červnu nebo až během září, kdy jsou nižší ceny i menší nával turistů.

Do popředí se tak znovu vrací otázka, zda se letos více vyplatí cesta autem než letadlem. Už loni bylo rozhodování mezi oběma variantami téměř vyrovnané. Letos však může převládnout doprava po vlastní ose. Podle průzkumu Auto ESA zvažuje cestu autem téměř 60 procent lidí plánujících zahraniční dovolenou. Pro české turisty to znamená návrat k tradičním trasám, především do Chorvatska, Slovinska nebo severní Itálie.

Kolik stojí v Evropě nafta?

A kde se po cestě vyplatí tankovat? Data Evropské komise ukazují, že ceny nafty zůstávají relativně levnější zejména v Polsku, které se stává stále populárnější alternativou k tradičním letním destinacím. Litr nafty tam vychází přibližně na 1,62 eura za litr (zhruba 40,5 koruny). V Česku se pohybuje kolem 1,75 eura (asi 43,8 koruny), podobně jako v Maďarsku s cenou 1,75 eura za litr. Slovensko vychází lehce dráž, přibližně na 1,77 eura za litr, zatímco Rakousko už překračuje 1,90 eura (přibližně 47,5 koruny). Poměrně příznivé ceny si stále drží také Slovinsko, kudy míří velká část Čechů do Chorvatska. Nafta tam stojí kolem 1,73 eura za litr (zhruba 43 korun). V samotném Chorvatsku se ceny pohybují přibližně kolem 1,85 eura za litr (asi 46 korun). Řada motoristů proto tankuje ještě v Česku a následně ve Slovinsku před vjezdem do Chorvatska.

Škoda spouští objednávky na nový Epiq. Silnější verze začíná na 779 tisících

Škoda začíná přijímat objednávky na nový elektrický model Epiq. Nejprve se bude prodávat silnější varianta za 779 tisíc korun. Slabší provedení, jehož základní cena se má pohybovat okolo 619 tisíc korun, dorazí na trh později. Výroba nového elektromobilu začne v červnu.

Epiq vstupuje do stále konkurenčnějšího segmentu dostupnějších elektromobilů. Sesterská Cupra Raval, která využívá stejnou koncernovou platformu MEB+, začíná na 649 tisících korun. Další příbuzný model Volkswagen ID.Cross má přijít v létě a prodejce Auto Jarov odhaduje jeho cenu na 700 až 750 tisíc korun.

Mezi nejlevnější elektromobily na českém trhu dnes patří Dacia Spring za 419 900 korun, která ale nabízí jednodušší techniku a menší výbavu. Hyundai Inster začíná na 599 990 korun a čínský BYD Dolphin je k dostání od 499 990 korun.

Na výběr bude i limitovaná edice

Jako první je dostupné nejvýkonnější provedení Epiq 55. Má baterii s kapacitou 51,5 kWh a výkon 155 kW. Nabízí se ve dvou úrovních výbavy Essence a Selection, obě zatím v časově omezené zaváděcí sérii Start.

Při uvedení na český trh bude k dispozici také limitovaná edice First Edition za 923 tisíc korun. Nabídne například litá kola Macaw, černě lakovanou střechu, oranžové prvky, interiér s červenými doplňky a sportovní kryty pedálů.

Nejvýkonnější Epiq zvládne rychlé nabití z deseti na 80 procent za 24 minut. Dojezd přesahuje 440 kilometrů. Slabší verze s baterií o kapacitě 37,5 kWh a výkonem 85 nebo 99 kW, označené jako 35 a 40, se mají na trhu objevit po homologaci, pravděpodobně na podzim.

„Věříme, že i díky výhodné ceně tento model zpřístupní elektromobilitu novým skupinám uživatelů a naváže na úspěch stávajících modelů Škoda,“ uvedl vedoucí Škody Auto pro český trh Jiří Maláček. Připomněl, že řada Enyaq je od začátku roku nejprodávanějším elektromobilem v Česku a následuje ji model Elroq. Oba vozy navíc procházejí významným vylepšením pro rok 2027.

Už nyní dostupná verze Epiqu nabídne mimo jiné sedm airbagů včetně středového airbagu mezi předními sedadly, tři úchyty Isofix, přední i zadní LED světla, klimatizaci Climatronic, výškově nastavitelná přední sedadla a rozhraní SmartLink pro připojení mobilního telefonu.

Škoda loni v Česku prodala 5259 elektromobilů. Meziročně to znamenalo nárůst o 219 procent a podíl na trhu 38 procent. Letos od ledna do konce dubna zvýšila prodej elektrických vozů o 20 procent na 1906 aut.

Brusel našel cestu, jak odvrátit vyšší americká cla. Dohoda s USA míří do finále

Evropská unie udělala důležitý krok k naplnění obchodní dohody se Spojenými státy. Vyjednavači Evropského parlamentu, Rady EU a Evropské komise se v noci na dnešek předběžně shodli na legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z USA.

Jde o klíčovou část rámcové obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta. Jejím cílem je zabránit tomu, aby Spojené státy zavedly vyšší cla na výrobky z Evropské unie.

Jednání začalo v úterý pozdě večer ve Štrasburku. Výsledný text má připravit půdu pro snížení evropských celních sazeb a zároveň obsahuje pojistky pro případ, že by americký prezident Donald Trump od dohody uzavřené ve skotském Turnberry odstoupil.

„Dohoda je dohoda a EU ctí své závazky. Společně můžeme zajistit stabilní, předvídatelný, vyvážený a vzájemně prospěšný transatlantický obchod,“ uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Evropa chce zabránit obchodní eskalaci

Spojené státy a Evropská unie uzavřely rámcovou obchodní dohodu loni 21. srpna. Ta potvrdila předběžnou ústní dohodu z července mezi Trumpem a von der Leyenovou.

Dohoda počítá mimo jiné s patnáctiprocentním stropem na většinu dovozů z EU do USA. Týkat se má například automobilů, léčiv, polovodičů nebo dřeva. Evropská unie na oplátku souhlasila s úplným odstraněním cel na americké průmyslové výrobky a s lepším přístupem na evropský trh pro vybrané americké zemědělské produkty.

Podle hlavní vyjednavačky Evropského parlamentu pro obchodní dohodu Željany Zovkové se Evropě podařilo odvrátit destruktivní eskalaci obchodního napětí mezi EU a USA. Dohoda má podle ní chránit evropské podniky, investice i miliony pracovních míst na obou stranách Atlantiku.

Evropská lidová strana, nejsilnější frakce v Evropském parlamentu, uvedla, že kompromis má dát obchodním vztahům mezi EU a USA stabilnější rámec. Zároveň má ponechat prostor pro další jednání o sporných otázkách, zejména v odvětví oceli a hliníku.

Brusel si nechává zadní vrátka

Součástí kompromisu jsou i pojistky pro případ, že Spojené státy své závazky nesplní. Podle bruselského webu Politico bude moci Evropská komise na žádost europoslanců nebo členského státu od dohody odstoupit, pokud USA do konce roku nesníží cla na dovoz evropské oceli a hliníku.

Ta by podle dubnového Trumpova prohlášení mohla dosahovat až 50 procent.

Vyjednavači do textu přidali také klauzuli, podle níž dohoda automaticky přestane platit v prosinci 2029. To je téměř rok po skončení Trumpova prezidentského období.

EU přitvrdí na cizí investice. Nová pravidla vycházejí i z české praxe

Trump tlačil na rychlé schválení

Evropská komise a Rada EU chtěly dohodu schválit rychle mimo jiné kvůli obavám z možné odvety ze strany Washingtonu. Trump nedávno uvedl, že EU musí uvést dohodu v platnost do 4. července, jinak bude čelit výrazně vyšším clům. Automobilkám pohrozil sazbou 25 procent.

Schvalování dohody se ale v Evropském parlamentu opakovaně zdrželo. Koalice středolevých a liberálních poslanců několikrát prosadila odklad. Nejprve po Trumpových hrozbách anexí Grónska a později po rozhodnutí amerického nejvyššího soudu, který zrušil většinu Trumpovy celní agendy.

Dohoda ještě není definitivní

Text přijatý v rámci dnešního trialogu musí ještě potvrdit Evropský parlament. Hlasování na plenárním zasedání se očekává v polovině června ve Štrasburku.

Formálně jej budou muset schválit také zástupci členských států v Radě EU. Teprve poté se dohoda může začít uvádět do praxe.

