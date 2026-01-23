Strnad je nejbohatší Čech. A třetí nejbohatší třicátník na světě
Ještě ráno byl „jen“ jedním z nejbohatších. Po burzovní premiéře CSG má Michal Strnad nad dosavadní vládkyní žebříčku Renátou Kellnerovou náskok, jaký Česko nepamatuje. Hodnota Strnadova majetku během pár hodin vystřelila o stovky miliard.
Michal Strnad v pátek zbohatl o více než 400 miliard korun. Po vstupu jeho Czechoslovak Group na burzu je s náskokem takřka 400 miliard nejbohatším Čechem, ale i třetím nejbohatším člověkem na světě ve věku pod 40 let.
Majitel a šéf zbrojovky Czechoslovak Group Michal Strnad po pátečním vstupu jeho firmy na burzu zbohatl o 19,5 miliardy dolarů, neboli o 403 miliard korun, vyplývá z údajů agentury Bloomberg. Strnadovo jmění se tak rozrostlo na 763 miliard korun. To z něj činí nejbohatšího Čecha s bezprecedentně vysokým náskokem. Jmění druhé Renáty Kellnerové, jejíž klíčový majetek představuje skupina PPF, činí dle Bloombergu aktuálně v přepočtu 374 miliard korun.
Třetí nejbohatší třicátník planety
Strnad se také zařadil na třetí místo nejbohatších lidí světa ve věku do 40 let. Před ním se umisťují pouze Lukas Walton, vnuk zakladatele amerického obchodního řetězce Walmart Sama Waltona, s jměním 49,1 miliardy dolarů, a Mark Mateschitz, dědic 49procentního podílu v největším světovém výrobci energetických nápojů Red Bull, s 38,4 miliardy dolarů. Strnadovo jmění v dolarech činí dnes 36,9 miliardy.
Burzovní premiéra, která přepisuje žebříčky
Česká zbrojařská skupina Czechoslovak Group po prvních asi dvou hodinách obchodování na amsterodamské burze vykazuje tržní kapitalizaci v přepočtu 765 miliard korun. To je o více než 110 miliard korun nad tržní hodnotou dosavadní české burzovní jedničky z hlediska právě tržní kapitalizace, tedy energetické společnosti ČEZ. Její tržní kapitalizace činila ve stejné době 652 miliard korun.
Lukáš Kovanda: Burza má nového krále. CSG je větší než ČEZ
Czechoslovak Group přitom před pátečním zahájením obchodování cílila na tržní ocenění 25 miliard eur, neboli 607 miliard korun. Zatím tedy její akcie překonávají očekávání, díky velkému zájmu i drobných investorů.
Zájem investorů o akcie Czechoslovak Group byl v rámci jejich primárního úpisu na amsterodamské burze enormní. Objednávky v celkovém objemu v přepočtu kolem 1 300 miliard korun čtrnáctkrát přesáhly celkové upisované množství, zahrnující akcie za v přepočtu zhruba dvanáct miliard korun připravené navíc pro případ silné poptávky. Zhruba 40 procent objednávek kvůli velkému zájmu ani uspokojeno nebylo.
Lepší čas ke vstupu na burzu si Czechoslovak Group těžko mohla zvolit. Ukazatel výkonnosti akcií evropského obranného průmyslu, který sestavuje americká banka Goldman Sachs, toto pondělí uzavřel na historickém maximu, v jehož blízkosti se stále drží.
Zbrojařské akcie v Evropě lámou historická maxima a Czechoslovak Group (CSG) toho chce využít. Skupina plánuje vstup na amsterodamskou burzu v době, kdy investoři sázejí na obranný průmysl víc než kdy dřív. Hlavními katalyzátory jsou Donald Trump, NATO a napětí kolem Grónska. Strnadovo načasování se zdá dokonalé.
Lukáš Kovanda: Zbrojaři ve varu. CSG s IPO nemohla trefit lepší dobu
Firmám zbrojního a obranného průmyslu starého kontinentu zvláště nahrává loňské i letošní konání amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jeho tlak na navýšení výdajů členských zemí NATO na pět procent HDP, nečitelný postoj k další budoucnosti Severoatlantické aliance, bleskový zásah ve Venezuele či snaha získat pro USA Grónsko či alespoň jeho části zvedají akcie evropských zbrojovek dohromady více než ruská invaze na Ukrajinu.