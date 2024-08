Češi stále častěji vyrážejí na dovolenou mimo hlavní sezónu. Lákají je i lepší ceny

Stále více Čechů vyráží k moři mimo hlavní sezonu, tedy například v květnu a v září. Lákají je zejména snesitelnější teploty, méně přeplněné pláže či ceny, které mohou být až o třetinu nižší, uvádí cestovní kanceláře a agentury.

Reklama

Na vyšší poptávku podle nich některé hotely reagují i tím, že jsou otevřené celý rok. Vrchol zájmu o dovolené je však nadále v červenci a v srpnu, a to především kvůli školnímu volnu. Část z cestovních kanceláří by proto ocenila klouzavé prázdniny, aby se poptávka ještě více rozprostřela.

Asociace cestovních kanceláří ČR podle svého místopředsedy Jana Papeže už dříve navrhovala rozložit prázdniny mezi jednotlivé kraje na období od června do září. „Bohužel školské odbory byly proti,“ řekl. V podobné formě by klouzavé prázdniny podle mluvčí cestovní kanceláře Blue Style Lucie Hasman uvítaly i majitelé hotelů.

Nabídku mimo hlavní sezonu cestovní kanceláře dlouhodobě rozšiřují, například Alexandria na druhou polovinu letošního září přidala několik letadel. „Zájem o termíny nejen v hlavní sezoně si samozřejmě uvědomují i hoteliéři. Vezmeme-li jako příklad Bulharsko, tak před deseti lety tam pro mnoho hotelů sezona v podstatě končila v půlce září, dnes je standardem poskytovat plné služby na maximální úrovni do konce září či déle,“ řekl její mluvčí Petr Šatný.

Elektromobilem k moři. Nebojte se toho, není to žádná kovbojka, vzkazují cestovatelé Enjoy Cesta k moři je pro mnohé vrcholem letní dovolené. Elektromobil přináší novou dimenzi cestování, ale vyžaduje pečlivější plánování. Zeptali jsme se několika majitelů automobilů na baterky na jejich reálnou zkušenost s jízdou k moři. A ti vzkazují: Není to žádná věda a krátké dobíjecí pauzy jsou příjemným osvěžením. Přidáváme i tipy na aplikace s informacemi o dobíjecích místech, které by se vám mohly hodit. nst Přečíst článek

Reklama

Do Chorvatska nejen v létě

Mimo hlavní sezonu chce čím dál více Čechů poznávat také Chorvatsko. „Jadranská riviéra v Chorvatsku se postupně mění v celoroční dovolenkovou destinaci,“ uvedla ředitelka cestovní kanceláře Travel Family Blanka Hrubá. V Exim Tours je pak podle mluvčího Petra Kostky na podzim oblíbený Egypt.

FOTOGALERIE: Michelinská restaurace v Chorvatsku

Ceny dovolených mimo hlavní sezonu jsou nižší o 15 až 20 procent, lze ale také najít i o třetinu levnější nabídky, řekla mluvčí cestovní agentury Invia Jiřina Ekrt Jirušková. Podobně se vyjádřila také výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková - podle ní lze dovolené mimo hlavní sezonu zakoupit o pětinu až čtvrtinu levněji.

Jirušková rovněž uvedla, že někteří Češi raději stráví léto doma a za mořem se vydají na podzim a v zimě, kdy je v Česku ošklivé počasí. „Nejčastěji na dovolenou mimo prázdniny míří páry všech věkových kategorií, rodiny s předškolními dětmi či senioři. Výjimkou ale nejsou ani skupiny přátel a takzvaní singles cestovatelé,“ řekla mluvčí Čedok Kateřina Pavlíková.

Češi začali skupovat letenky na zimní dovolené. Kraluje Asie Zprávy z firem Češi začali nakupovat letenky na listopad a prosinec, podle prodejců letenek budou od září do prosince do zahraničí létat více než loni. Prodejci letenek zaznamenali kvůli podzimním prázdninám na poslední říjnový týden o čtvrtinu rezervací více než loni, v týdnu na přelomu listopadu a prosince je počet rezervací zatím přibližně o deset procent vyšší. U většiny prodejců letenek převažuje exotika, zejména pak země jihovýchodní Asie. ČTK Přečíst článek

Podzimní dovolenou si řada klientů podle kupuje již v předstihu, a nabídek na poslední chvíli, takzvaných last minute, tak ubývá. „Nabídky na září i říjen přesto stále jsou, kdo chce ale v těchto měsících odcestovat, už by s rezervací neměl příliš otálet,“ dodala Pavlíková.

Některé cestovky také upozornily na to, že zájem o cestování stoupá obecně a lidé na dovolenou vyráží i několikrát do roka.

„K tradiční letní dovolené přidávají ještě exotickou dovolenou během zimy - tady výrazně pomáhá zvyšující se počet přímých letů z ČR do vzdálených exotických destinací,“ míní Jan Bezděk, mluvčí skupiny DER Touristik CZ, kam patří cestovní kanceláře Fischer či Exim Tours. Hasman očekává, že loňskou zimní sezonu, která byla podle ní pro Blue Style rekordní, ta letošní překoná.