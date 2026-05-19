Moskva chrání diamantové know-how. Na část vývozu chystá cla
Moskva hledá způsob, jak pomoci domácímu diamantovému průmyslu. Nová cla se mají vztahovat jen na kameny, jejichž broušení se v Rusku ekonomicky vyplatí. Podle náměstka ministra financí Alexeje Mojsejeva by další odklad mohl znamenat ztrátu odborných znalostí.
Rusko plánuje v letošním roce zavést cla na část vývozu diamantů. Chce tak podpořit domácí odvětví broušení diamantů. V úterý to podle agentury Reuters řekl náměstek ruského ministra financí Alexej Mojsejev.
Ministerstvo jedná o svém návrhu vývozních cel s ruským těžařem a vývozcem diamantů, firmou Alrosa. Ta je podle objemu v karátech největším těžařem diamantů na světě.
Diamanty přišly o výsostné postavení „věčného uchovatele hodnoty". Jejich ceny klesají nejrychleji za deset let, zatímco zlato boří rekordy. Nejdůležitější diamantové indexy ukazují hlubokou korekci a analytici mluví o zásadní změně trhu. Proč se vytrácí aura „věčné" jistoty?
Rusko nechce přijít o know-how
„Pokud budeme čekat ještě déle, jednoduše ztratíme odborné znalosti v broušení diamantů, které zatím ještě máme,“ řekl Mojsejev. Dodal, že cla se budou vztahovat pouze na kameny, jejichž broušení je v Rusku ekonomicky výhodné.
Ministerstvo podle Mojsejeva nyní nevidí důvod nakupovat diamanty od Alrosy pro státní agenturu Gochran, i když firma čelí vleklé krizi v diamantovém odvětví. Gochran funguje jako státní správce strategických zásob drahých kovů, diamantů a dalších cenných surovin a mimo jiné slouží jako nástroj vlády pro řízení trhu s drahými kovy a kameny.
Alrosa je pod sankcemi
Alrosa je od roku 2022 na americkém sankčním seznamu. V lednu 2024 pak země skupiny G7 zakázaly dovoz ruských diamantů. „Co se týče Alrosy, zaprvé to není tak zlé. Zadruhé vidíme známky stabilizace trhu,“ řekl Mojsejev.
Alrosa loni snížila produkci o deset procent na 29,8 milionu karátů. Letos očekává další pokles na 25 až 26 milionů karátů.
Evropská unie přidala na sankční seznam ruskou společnost Alrosa, která největším celosvětovým producentem diamantů, a jejího šéfa Pavla Marinyčeva. Viní je z jednání, které narušuje či ohrožuje „územní celistvost, suverenitu a nezávislost Ukrajiny", uvedla ve středu Rada EU, tedy členské státy unie.
