Budoucnost patří AI, ne avatarům. Zuckerberg přiznává svůj nejdražší omyl

Budoucnost patří AI, ne avatarům. Zuckerberg přiznává svůj nejdražší omyl
Zuckerbergův sen o novém metaverzu narazil na hořkou realitu: minimální adopce, drahý vývoj a mizerná technologie. Reality Labs, divize Mety, pálí miliardu dolarů měsíčně a technologickému miliardáři dochází s projektem trpělivost. Pozornost a peníze přesouvá do AI - technologie, která má skutečný komerční potenciál. A investoři Mety její zatím nejdražší omyl přecházejí jakoby nic. Akcie Mety dokonce rostou.

Když se Facebook v roce 2021 přejmenoval na Meta, byla to sázka dekády. Metaverse měl být „nový internet“, revoluční 3D prostor, ve kterém budou lidé pracovat, nakupovat, bavit se. Mark Zuckerberg tehdy vsadil nejen reputaci, ale i miliardy dolarů na to, že svět přesvědčí k životu za avatarovými obličeji. Realita? Ta není ani zdaleka tak vzrušující. A hlavně je extrémně drahá.

Metaverse: velká vize, malá adopce

Meta už v projektu spálila přes 70 miliard dolarů, jeho provoz stojí zhruba miliardu měsíčně a počty reálných uživatelů zůstávají minimální. Technologie se potýkala s nekvalitní grafikou, těžkými headsety a takzvanou motion sickness (závrať nebo nevolnost způsobená nesouladem mezi pohybem ve virtuální realitě a skutečným pohybem těla - pozn. red.).

„Meta slíbila revoluci, ale doručila produkt, který neodpovídal miliardovým investicím,“ říká Kryštof Míšek z Argos Capital.

Velký ústup

Firma proto mění kurz. Do roku 2026 plánuje Meta snížit investice do divize Reality Labs o 30 procent. Není to konec metaverse — ale je to zásadní přehodnocení.

„Z velkého snu se stává selektivní R&D projekt,“ dodává Míšek s tím, že metaverse už není budoucnost firmy, ale jen experiment. Meta přestává věřit tomu, že budeme žít v kresleném světě s VR brýlemi na hlavě.

Proč investoři nepanikaří

Investoři reagují klidně, dokonce pozitivně. Tomáš Cverna z XTB připomíná, že technologickou komunitu „velké sny Mety“ nepřekvapují: „Valuace Mety je nejnižší z Magnificent 7 a investoři mají realistická očekávání. Klíčovým příběhem je teď monetizace AI.“

Realita je jednoduchá: hlavní byznys Mety — Instagram, Facebook, WhatsApp a reklama — generuje tak silné cash flow, že metaverse v rozvaze prostě „přeplatí“.

Meta má vzorec omylů. Ale i comebacků

Metaverse není prvním strategickým přešlapem Mety. V minulosti Zuckerberg napříkald podcenil nástup mobilních aplikací, firma přepálila sázku na video obsah, nebo ignorovala sílu Snapchatu. Za zmínku stojí i nevydařený projekt platebního systému Libra (později Diem), který skončil pod tlakem regulátorů.

Přesto dnes Meta patří mezi nejobdivovanější firmy světa. Proč? Protože dokáže měnit směr rychleji než konkurence.

Sázka na AI: uvěřitelná, monetizovatelná, teď hned

Zuckerberg dnes už nehovoří o virtuálních světech. Mluví o AI asistentech, chytrých brýlích, výpočetních clou­dech a modelech, které může Meta integrovat do všech svých platforem.

„AI je racionální přesun kapitálu tam, kde je obrovská poptávka a jasná monetizace,“ říká Míšek. A rozdíl oproti metaversu? U AI uživatelé existují. A hlavně: platí.

Co bude dál?

Meta neukončuje metaverse. Ale degraduje ho z „vize budoucnosti lidstva“ na „zajímavý výzkumný projekt“. Zuckerberg se mezitím soustředí na něco jiného: stát se klíčovým hráčem v nové vlně AI.

V tomhle příběhu není metaverse tragédie. Je to připomínka, že i nejbohatší lidé světa se mohou mýlit — a že schopnost rychle uznat omyl je někdy větší výhrou než velikost původní vize.

V Praze to nejde. V Londýně ano: Penta startuje stavbu 52patrového domu

Projekty Penta Real Estate v Londýně
Užito se svolením Penta Real Estate a PSN
Penta míří tam, kde mohou růst skutečné výšky. V Londýně právě začala stavět 52patrový dům za miliardy.

Společnost Penta Real Estate ze skupiny Penta vstoupila na britský nemovitostní trh a hned na úvod plánuje výstavbu dvou rozsáhlých rezidenčních projektů v Londýně. Klíčovým prvkem vstupu je především výstavba výškového domu Cuba Street, který bude patřit k novým dominantám širšího centra města. Celkem v obou projektech vznikne zhruba 680 bytů s investičním objemem přes 20 miliard korun. Stavba začala letos a dokončení je naplánováno na rok 2029, uvedla Penta v tiskové zprávě.

Penta zamířila do Londýna

Penta Real Estate a britský developer Ballymore mají ve společném podniku rovný podíl. Hlavní pozornost přitahuje první projekt Cuba Street, v jehož rámci vyroste 52patrový dům s 434 byty. Jedná se o výškovou rezidenční budovu situovanou podél Temže, která po dokončení zásadně rozšíří nabídku moderního bydlení v této části Londýna.

Druhý projekt, The Capston, zahrnuje výstavbu dalších 247 bytů ve dvou domech o 11 a 22 podlažích.

„Partnerství s Pentou a zajištění financování pro více než 680 nových bytů je v dnešním náročném prostředí významným počinem. Těšíme se na spolupráci s Pentou při jejích prvních projektech ve Spojeném království,“ uvedl ředitel Ballymore John Mulryan.

Pro Pentu znamenají aktuální projekty další krok v její strategii expanze na západoevropské trhy. Podle Pavla Streblova z představenstva Penta Real Estate chce firma v Londýně v budoucnu působit nejen v rezidenční výstavbě, ale také v segmentu kanceláří, hotelů či studentského bydlení. „V příštích několika letech zde chceme výrazně rozšířit naši místní kancelář, realizovat podobně velké investice v miliardových částkách a etablovat Pentu jako silného hráče, který dokáže i v Londýně budovat velké rozvojové projekty včetně výškových domů,“ dodal Streblov.

Streblov z Penty: Na nákupech jsme pořád a sledujeme i zahraniční trhy. Hlavně Anglii a Německo

Reality

Penta Real Estate rozvijí výstavbu hned na několik místech v Praze. Velkou výzvou je pro ni bezpochyby revitalizace Florence. O tom, jak toto území bude vypadat rozhodla před třemi lety urbanistická soutěž, nyní jsou na stole architektonické soutěže, které mají navrhnout podobu čtyř bloků mezi magistrálou a autobusovým nádražím Florenc. „Přesně to jsou místa, kde by se mělo primárně stavět, protože veškerou infrastrukturu máte už na místě,“ říká Pavel Streblov, obchodní ředitel Penta Real Estate. Ten má kromě klíčových projektů v Praze na starost i její zahraniční expanzi.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Penta Real Estate je součástí investiční skupiny Penta založené v roce 1994. Realitní divize se zaměřuje na kanceláře, byty a maloobchod a v Česku a na Slovensku aktuálně realizuje přes 20 projektů.

Na začátku října firma oznámila, že od Českých drah koupila za 731 milionů korun pozemky v severní části areálu pražského Nákladového nádraží Žižkov. Už v listopadu 2023 získala za téměř 244 milionů korun nevyužívané pozemky na Florenci, kde naváže na výstavbu nové čtvrti u své kancelářské budovy Masaryčka.

Podle výroční zprávy činil čistý zisk Penta Real Estate v loňském roce 13,2 milionu korun, což představuje meziroční růst o 5,5 procenta. Tržby realitní divize vzrostly o 22 procent na 456,6 milionu korun.

Mrakodrap Eurovea Tower v Bratislavě

Bratislava překvapila nejen Evropu. Z rafinerie a skladů vyrostla čtvrť, kterou obdivují až v Americe

Reality

Město, kde se dříve nacházely kontaminované brownfieldy, dnes plní mrakodrapy, bulváry a nové parky. A další stavby míří až ke 200 metrům. Proč je Bratislava ve výškové výstavbě tam, kde Praha ani nezačala?

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Penta kupuje centrálu České spořitelny u metra Budějovická v Praze
Penta rozšiřuje impérium. Společnost kupuje centrálu České spořitelny u metra Budějovická

Reality

Společnost Penta Real Estate z investiční skupiny Penta kupuje spolu s firmou MAT Corporation, která vlastní pražská obchodní centra DBK a Europark, budovy centrály České spořitelny u metra Budějovická v Praze. Transakci posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který o tom informoval na webu. Hodnotu transakce neuvedl.

ČTK

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Simon Johnson

V Polsku je trh předvídatelnější. Města tam chtějí stavět, říká generální ředitel českého developera

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Největší v historii. SpaceX by mělo vstoupit na burzu už příští rok a změnit dějiny burzy

SpaceX a její první civilní posádka ve vesmíru
Elon Musk bude zase o něco bohatší. Alespoň tomu nasvědčují spekulace kolem uvedení jím založené společnosti SpaceX na burzu. K IPO by mělo dojít již v příštím roce, přičemž hodnota společnosti by mohla dosáhnout až 1,5 bilionu dolarů. Tím by se SpaceX stal nejhodnotnějším IPO v historii.

SpaceX mění svět již řadu let. Vesmírný startup proměnil způsob, jakým USA dobývají vesmír, Starlink, který spadá pod SpaceX, proměnil rozšíření internetu na planetě. A velmi brzy se SpaceX zapíše také do dějin financí. V současnosti jeden z nejhodnotnějších startupů světa totiž uvedl, že by již v příštím roce rád upsal část akcií na burze. Konkrétně si chce říct o více než 30 miliard dolarů, čímž by hodnota celé společnosti dosáhla částky 1,5 bilionu dolarů. Konečná částka bude ale ještě předmětem nabídky a poptávky mezi investory.

Pokud se to společnosti podaří, půjde o rekordní IPO v historii, které překoná doposud největší vstup na burzu. Tím je nadále zahájení veřejného obchodování s akciemi saúdsko-arabské těžební společnosti Saudi Aramco z roku 2019, kdy prodala 1,5 procenta akcií za 29,4 miliardy dolarů. Nicméně hodnota firmy tehdy dosáhla částky 1,7 bilionu dolarů.

Sam Altman, výkonný ředitel americké firmy OpenAI

OpenAI chce dobýt Wall Street. IPO by firmu ocenilo víc než SpaceX

Trhy

Americká společnost OpenAI si připravuje půdu pro primární veřejnou nabídku akcií, která by mohla tuto firmu ocenit až na 1 bilion dolarů (21 bilionů korun), uvedla agentura Reuters, podle níž by šlo o jeden z největších vstupů na burzu všech dob. OpenAI vyvinula populární chatovací systém ChatGPT založený na umělé inteligenci.

ČTK

Přečíst článek

Stamiliardová valuace

Ačkoli celková hodnota SpaceX bude o pár set miliard nižší, pro stávající akcionáře to bude i tak kolosální úspěch. V roce založení 2002 měla hodnotu 27 milionů dolarů. Statusu jednorožce (tedy valuace přesahující 1 miliardu dolarů) se dočkala o osm let později. Hranici sta miliard překonala v roce 2021 a před rokem patřil SpaceX s hodnotou 350 miliard dolarů mezi pětici nejhodnotnějších soukromých společností světa.

Ještě 5. prosince Elon Musk jednal s případnými investory o prodeji části akcií, který by podle The Financial Times SpaceX nacenil na 800 miliard dolarů. Tím by SpaceX překonal hodnotu novodobého „rivala“ v závodě o nejhodnotnější startup světa OpenAI (aktuálně s naceněním okolo 500 miliard dolarů).

Krátce na to ale přišla zpráva o možném IPO v příštím roce. Je tedy možné, že se prodej akcií, k němuž podle FT.com ve SpaceX dochází pravidelně každý půlrok, neuskutečnil.

CEO Tesly Elon Musk chce bilionový bonus

Stanislav Šulc: Je bilionový bonus pro Elona Muska šílenstvím? Jen napůl

Leaders

Elon Musk se může do deseti let stát prvním mužem planety, jehož nominální jmění přesáhne 1 bilion dolarů. Alespoň s tím počítá motivační plán, který vymyslel a nechal si schválit akcionáři Tesly. Přitom podobnou sázku, kterou s akcionáři uzavřel dříve a jež mu měla vynést „jen“ 56 miliard dolarů, pozastavil soud. Jak to tedy je s podobnými bonusy? Jsou opravdu tak absurdní?

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Firma, která změnila vesmír

SpaceX, kterou v roce 2002 založil Elon Musk, se stala dominantní silou v dobývání vesmíru. Jejím hlavním posláním je radikálně snížit náklady na lety do vesmíru a učinit z lidstva meziplanetární druh, především skrze kolonizaci Marsu. Společnost přepsala historii zavedením znovupoužitelných prvních stupňů raket Falcon 9 a Falcon Heavy, což z ní učinilo nejlevnějšího a nejfrekventovanějšího dopravce na trhu.

Kromě nákladní dopravy zajišťuje s lodí Crew Dragon transport astronautů NASA na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Masivní projekt Starlink poskytuje vysokorychlostní internet po celé planetě pomocí tisíců satelitů na nízké oběžné dráze. V současnosti firma upírá zrak na základnu Starbase v Texasu, kde vyvíjí obří systém Starship. Ten je klíčový nejen pro cesty na Mars, ale byl vybrán i NASA pro návrat lidí na Měsíc v rámci programu Artemis.

Šéf ANO Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Babiš bude řídit stát jako firmu. Takže nás zaprodá, jako Agrofert

Názory

Často se mi vytýká, že říkám, že by se stát měl řídit jako firma. No, možná bych měl říkat, že je lepší řídit stát jako rodinnou firmu, anebo ještě líp, že by stát měl do jisté míry fungovat jako rodina. To jsou slova Andreje Babiše z jeho knihy O čem sním, když náhodou spím. Aktuálně na Aukru k dostání za hezkých 18 korun.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

PRVNÍ MÍSTO získal absolvent Akademie výtvarného umění v Praze David Budil za projekt Cirkulární Centrum Plzeň.

Mladí architekti ukazují, jak by měla vypadat budoucnost měst

Reality

Udržitelnost už není doplňkem architektury, ale jejím novým jazykem a letošní přehlídka DIPLOM.KY to potvrzuje s nebývalou silou. Ze 114 diplomových prací vystupují projekty, které s odvahou přehodnocují materiály, města i krajinu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Elon Musk

Rekordman Musk. Stal se prvním člověkem, jehož majetek překonal hranici 500 miliard dolarů

Leaders

ČTK

Přečíst článek
