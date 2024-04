Levnější a stejně dobrá alternativa k Praze? Bydlení v „zeleném“ Kladně

Kladno už dávno není špinavým městem, naopak. Téměř každý tamní obyvatel to má do zeleně maximálně deset minut.

Nejenom strategická poloha vůči Praze ale třeba i spousta zeleně dělá z Kladna atraktivní místo pro život. „Skoro všichni obyvatelé města se do deseti minut dostanou do přírody,“ přibližuje Jan Šulc, šéf společnosti EBM. Ta v Kladně rozvíjí dvě lokality.

Jeden přímo u kladenského hlavního nádraží, kde vznikne zhruba 600 bytů. Druhý se také nachází v pohodlné dochozí vzdálenosti od vlaku. „Tento projekt je trochu menší, nabídneme 125 bytů. Začít stavět bychom měli letos v létě,“ přibližuje Šulc.

Díky výstavbě rychlotrati se výrazně zlepší doprava do Prahy. Za 35 minut se Kladeňáci dostanou na Masarykovo nádraží. V okamžiku, kdy vlaky budou jezdit každých 10, 15 minut to bude podobné jako cestování metrem z okrajových pražských čtvrtí. „Bydlet na Kladně bude brzy stejné jako bydlet ve Stodůlkách či ve Zličíně,“ upřesňuje Šulc, který je jako Kladeňák přesvědčen o obrovském rozvojovém potenciálu Kladna.

Největší středočeské město, má něco kolem 70 tisíc obyvatel, se podle něj už brzy stane dostupnější a stejně atraktivní alternativou bydlení v Praze.

