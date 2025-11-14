Obří investice mění hory. Velká Úpa spouští projekt, který budil emoce
Po dlouhém povolovacím procesu dostává zelenou projekt, který zásadně promění jednu z klíčových lokalit Velké Úpy. Rezidence Pod Portáškami nabídne 159 bytů, služby pro místní i udržitelné technologie a představuje další krok miliardových investic mířících do českých hor.
Výstavba v českých horských střediscích v posledních letech výrazně zrychluje, zároveň je však silně limitována regulacemi, nedostatkem pozemků i kapacitou infrastruktury. Nové projekty tak často představují zásadní zásahy do rozvoje celých lokalit. Jedním z nich je i Rezidence Pod Portáškami v Peci pod Sněžkou – Velké Úpě, která po dlouhém povolovacím řízení získala definitivní zelenou.
Investiční skupina Aequitas Group chce ještě do konce letošního roku zahájit první práce. Komplex šesti budov nabídne 159 bytových jednotek, komerční parter s obchody a službami a nově upravené veřejné prostranství. „Samotné investiční náklady odhadujeme na 750–800 milionů. Hotovo by mělo být do tří let," dodává. Nejdříve začnou bourací práce, projekt totiž nahradí nevyužívané budovy. Samotná výstavba začne na jaře příštího roku.
Samotná příprava projektu trvala několik let a doznala výrazných změn. Reagovala zejména na obavy místních obyvatel týkající se dopravní zátěže, rozsahu výstavby či koncentrace rekreačních bytů. Regulační komise města Pec pod Sněžkou proto prosadila zásadní úpravy. Místo původních sedmi objektů se 172 jednotkami vzniklo šest budov, snížil se celkový objem a byl kompletně přepracován parter. Nový komplex má fungovat jako centrální veřejné místo Velké Úpy, nikoli jako uzavřený aparthotelový areál. Investor navíc obci daruje prostory pro ordinaci praktického a zubního lékaře, které lokalita dlouhodobě postrádala.
Architektura s důrazem na kontext a charakter lokality
Ve spolupráci se zástupci města proběhl architektonický workshop, z nějž vzešel vítězný návrh studia ABM architekti. Projekt pracuje s přirozeným sklonem terénu, kombinuje sedlové a pultové střechy a využívá přírodní materiály, především dřevo a žulovou dlažbu. Podle architekta Lukáše Bílka byl hlavním cílem respektovat charakter Velké Úpy a vytvořit projekt, který se stane plnohodnotnou součástí obce. Za své technické řešení už projekt získal ocenění ČKAIT.
Horská údolí narážejí na limity infrastrukturních kapacit, zejména kanalizace, dopravy a energetických sítí. Rezidence Pod Portáškami proto využívá technologie, které mají snížit dlouhodobou zátěž území. Projekt počítá s geotermálními vrty, solárními panely, recyklací šedé vody, akumulační jímkou, nadstandardní izolací i nabíjecími stanicemi pro elektromobily. Energetická soběstačnost se stává klíčovým trendem současné horské výstavby.
Portášky: lokalita s historií i investičním potenciálem
Svah Portášek patří mezi nejvýznamnější části Velké Úpy. Historicky byl centrem lyžařské i turistické aktivity, s hustou sítí chat a dobrým napojením na hřebenové trasy. Právě tato kombinace činí lokalitu dlouhodobě atraktivní pro investory.
Ceny nemovitostí v Krkonoších rostou už několik let a nové projekty v top lokalitách se běžně pohybují mezi 130 až 200 tisíci korun za metr čtvereční. Pro srovnání švýcarská střediska typu Gstaad či St. Moritz dosahují 30–40 tisíc eur za metr čtvereční, rakouské a italské destinace střední třídy pak kolem 10–15 tisíc eur za metr čtvereční. Alpské reality jsou tedy v úplně jiné cenové hladině, a právě tento rozdíl drží české hory investičně atraktivní.
Do regionu proto míří stále větší kapitál. Po letech dominance lokálních investorů vstupují do horských středisek i velké developerské skupiny. Penta Real Estate připravuje projekt ve Špindlerově Mlýně, Trigema investuje miliardu do modernizace skiareálu v Rokytnici a rozvíjí středisko Samoty na Šumavě.
