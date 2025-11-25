Nový magazín právě vychází!

Bratislava překvapila nejen Evropu. Z rafinerie a skladů vyrostla čtvrť, kterou obdivují až v Americe

Mrakodrap Eurovea Tower v Bratislavě
Eurovea Tower, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Město, kde se dříve nacházely kontaminované brownfieldy, dnes plní mrakodrapy, bulváry a nové parky. A další stavby míří až ke 200 metrům. Proč je Bratislava ve výškové výstavbě tam, kde Praha ani nezačala?

Když bratislavští stavbaři loni kopali základy nové výškové budovy, narazili na nečekané dědictví minulosti. Nevybuchlou 228kilogramovou bombu z druhé světové války. Nález symbolicky připomněl, jak výraznou proměnou prochází území na severním břehu Dunaje, upozorňuje server Bloomberg.

Přitom ještě před dvěma dekádami šlo o zanedbanou oblast plnou rozpadajících se skladů, rezavějících plotů a půdy kontaminované ropnými úniky z bývalé rafinerie. Dnes je všechno jinak. Stejné území se změnilo v jeden z největších urbanistických projektů ve střední Evropě. Vznikají tam dvě desítky nových budov, luxusní rezidence, kanceláře světových firem, nákupní centra a první slovenský mrakodrap vysoký 168 metrů. Investice podle serveru Bloomberg v místě přesáhly tři miliardy dolarů. Bratislava dokázala během jedné dekády to, co Praha řeší už třicet let. Stavět do výšky.

Bratislava roste do výšky razantněji než jiné východevropské metropole

Na místech, kde dnes vzniká moderní městská čtvrť, stávalo v minulosti vlastně jen alternativní Divadlo Stoka, sídlící v budově bývalého dopravního podniku. Zbytek území působil především jako problém, ať už ekologický, vlastnický či infrastrukturní. Zlom přišel kolem roku 2010. Slovenská ekonomika rostla, služby sílily a Bratislava potřebovala nové kanceláře i byty. Brownfieldy v centru nabízely prostor. Prvním signálem obří proměny byla výstavba dvojice věží Panorama City od španělského architekta Ricarda Bofilla. O pár let později následoval projekt Sky Park od Zahy Hadid.

„Výškové budovy se v Bratislavě začaly stavět v posledním desetiletí, jejich přítomnost ve městě je prostě fakt. Z urbanistického hlediska považuji za správné, že jsou většinou soustředěny do souvislého shluku, který tvoří jakési bratislavské centrum,“ uvedl v rozhovoru pro Newstream bratislavský primátor Matúš Vallo.

Zatímco v Česku stojí na špici brněnská AZ Tower se svými 111 metry, Bratislava mezitím posunula laťku úplně jinam. V posledních letech tu vyrostla Eurovea Tower, první slovenský mrakodrap měřící 168 metrů, doplněná o Nivy Tower (125 metrů) a trojici věží Sky Parku s výškou mezi 105 a 115 metry. A tím to nekončí. V přípravě jsou další projekty, které mají ambici překročit hranici 180 až 200 metrů. Bratislava by tak středoevropský žebříček výškové výstavby výrazně přepsala.

Praha zatím jen přešlapuje a s výškovou výstavbou otálí

Praha naopak zůstává opatrná. Nad hranici sta metrů se dostalo jen několik solitérních budov. V Tower, City Tower či City Empiria a další podobné projekty narážejí na přísnou ochranu panoramatu a regulace související s památkovou zónou UNESCO.

I Brno a Ostrava spoléhají na solitérní dominanty, které mají symbolicky ukázat ambici města. V Brně tuto roli plní AZ Tower, v Ostravě se o ni uchází připravovaný Ostrava Tower. A zatímco jihomoravská metropole zůstává ve výškách spíše zdrženlivá, Ostrava má naopak ambici stavět podobně vysoko jako Bratislava.

Ekonomika výškových čtvrtí je nicméně překvapivě jednoduchá. Sanace znečištěné půdy, nové komunikace, přeložky sítí, parky nebo tramvajové tratě, to jsou investice v řádu miliard, které žádné město ze svého rozpočtu nezaplatí. Když se však na stejné ploše postaví více bytů a kanceláří, náklady se rozloží a projekt se stane finančně proveditelným. Aby developeři kompenzovali náklady na regeneraci, začali budovat. „Výběr výškové budovy byl logickým řešením,“ uvedl pro server Bloomberg Michal Řehák, šéf společnosti Penta Real Estate na Slovensku.

Výšková zástavba má ale i další výhodu, efektivní využití prostoru. Když na jednom hektaru žije a pracuje tisíc lidí, přestává dávat smysl jezdit všude autem. Naopak se vyplatí investovat do MHD, cyklostezek a sdílené mobility. Výsledkem je město krátkých vzdáleností. A opomenout nelze ani marketing. Silueta prodává. A Bratislava na to evidentně sází. Eurovea Tower nebo věže Sky Parku město okamžitě zařadily do evropské ligy moderní architektury. Přesně tak, jako CityLife proměnilo Milán a HafenCity Hamburk.

V Bratislavě je rekordní množství retailových ploch

Nové bratislavské centrum města neroste jen do výšky. Bratislava je dnes podle rakouské agentury RegioData Research GmbH evropským rekordmanem v množství maloobchodních ploch v nákupních centrech na obyvatele. Tento výjimečný trend má kořeny v kombinaci socialistické minulosti, malé velikosti města a jeho polohy u hranic. „Nejstarší generace prožila 40 let absolutního nedostatku zboží. Když tedy konečně vznikla nákupní centra, byla něčím zcela novým a lákavým,“ vysvětluje pro Bloomberg hlavní architekt města Juraj Sujan.

Proměna však přinesla i tlak na dostupnost bydlení. Průměrná cena novostaveb v centru přesáhla sedm tisíc eur za metr čtvereční a Bratislava patří, vzhledem k platům, k nejméně dostupným hlavním městům EU. „Podle odhadů odborníků chybí Bratislavě přibližně 40 tisíc bytů, aby se přiblížila průměru Evropské unie v počtu bytů na tisíc obyvatel. Roční přírůstky nových nemovitostí jsou příliš nízké na to, aby se ceny stabilizovaly,“ upozorňuje pro Newstream Vallo. Bratislavě podle něj rovněž ke zvýšení potenciálu a atraktivity chybí vybudování nového kongresového centra nebo kvalitního koncertního sálu.

Brno na prahu největší proměny za desítky let: Město míří dovnitř a mění svou budoucnost, říká šéf tamních plánovačů

Jan Tesárek
Užito se svolením Kanceláře architekta města Brna
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Brno vstupuje do období největší urbanistické proměny od meziválečné éry. Nový územní plán, brněnské stavební předpisy i rozsáhlé přeměny brownfieldů zásadně mění podobu města. „Klíčová území jako Trnitá nebo Zbrojovka jsou obrovskou příležitostí, jak rozvoj města směřovat dovnitř,“ říká Jan Tesárek, šéf Kanceláře architekta města Brna.

Brno prochází největší urbanistickou proměnou od meziválečného období. Kde dnes leží hlavní urbanistické výzvy města?

Brno skutečně prochází největší proměnou za poslední desítky let. Hlavní výzvy dnes vidíme v úspěšném vyřešení dopravy, využití rozsáhlých ploch brownfieldů, v neustálém zvyšování kvality veřejného prostoru, to vše v souladu s principy udržitelnosti. Klíčová území jako Trnitá nebo Zbrojovka jsou obrovskou příležitostí, jak rozvoj města směřovat „dovnitř“, blíž k infrastruktuře a službám. Našim cílem je, aby z rozvojových lokalit vznikly plnohodnotné městské čtvrti s příjemnými a bezpečnými veřejnými prostranstvími a kvalitní zástavbou.

Jak se v posledních letech změnil přístup Brna k plánování a práci s prostorem?

Změnil se zásadně. Po dlouhých přípravách má Brno konečně moderní a srozumitelná pravidla, která jasně stanovují, jak se město má rozvíjet. Základem je nový Územní plán, platný od roku 2025, a Brněnské stavební předpisy, které vstoupily v platnost už v létě 2024. Oba dokumenty vycházejí z principů udržitelného rozvoje, respektují městské prostředí a zároveň umožňují stavět kvalitněji. Velkou výhodou je i to, že v Kanceláři architekta města Brna máme týmy různých profesí pod jednou střechou – architekty, urbanisty, krajináře, dopraváky, městské inženýry, právníky, datové analytiky a odborníky na komunikaci. Samozřejmě nesmím zapomenout ani na naše kolegy specializující se na protipovodňová opatření města. Díky tomu umíme hledat řešení rychle a komplexně.

Brno se často označuje jako město „krátkých vzdáleností“. Daří se tuto vizi skutečně proměňovat v realitu?

Ano, i když to samozřejmě není otázka jednoho roku. Brno dlouhodobě usiluje o to, aby lidé měli vše potřebné v docházkové vzdálenosti – bydlení, školu, obchod, park i zastávku MHD. S principem města krátkých vzdáleností souvisí také to, aby uliční prostranství byla příjemná pro pohyb i pro pobyt. Město v poslední době dělá podpůrné kroky pro cyklomobilitu a snažíme se v ulicích města zlepšovat podmínky pro stávající i novou vegetaci, což vzhledem k zvyšujícímu se počtu tropických dnů vnímáme jako klíčové téma současnosti. Nový územní plán proto podporuje kompaktní a smíšené město, kde se různé funkce přirozeně prolínají.

Brno stále častěji spolupracuje se soukromým sektorem. Jak se daří udržet rovnováhu mezi zájmy developerů a veřejným prostorem?

Klíčem je jasně nastavený transparentní systém pravidel a důsledné plánování infrastruktury ještě před samotnou výstavbou. U velkých rozvojových ploch je vždy povinné zpracovat územní studii, která mimo jiné přesně určuje, kde bude veřejný prostor, zeleň, školy nebo občanská vybavenost. Často je nezbytné, aby každý z aktérů v území udělal ústupky, aby výsledek zajistil rovnováhu mezi zájmy investorů a potřebou uživatelů – občanů. Teprve když je tato rovnováha ověřena, může dojít k samotné výstavbě. Brno se tak postupně stává příkladem, že rozvoj a veřejný zájem se nemusí vylučovat, pokud se postupuje transparentně a s dlouhodobou vizí.

Participace obyvatel bývá často složitá. Jak se daří Brnu zapojovat veřejnost do diskusí o území?

Je to proces, který trvá, ale děláme v něm velký pokrok. V KAM dlouhodobě pracujeme na popularizaci plánování, aby bylo srozumitelné i pro laiky. Při pořizování nového územního plánu jsme se snažili o otevřenou a transparentní debatu, lidé se mohli účastnit veřejných projednání, pořizovateli podávali připomínky a námitky. Vedle toho pořádáme výstavy, besedy, on-line ankety, vysvětlujeme projekty i v terénu. Díky tomu se daří zlepšovat kulturu komunikace a zvyšovat důvěru mezi odborníky, úřady i občany.

Brno má silnou funkcionalistickou tradici. Vidíte její odraz i v současném plánování města?

Při plánování města vycházíme ze současného poznání, které je poučeno z chyb funkcionalistického konceptu měst s oddělenými funkčními zónami. To znamená, že upřednostňujeme mix funkcí a často podporujeme blokovou zástavbu umožňující potřebnou diverzitu městských prostranství - od veřejných přes poloveřejné až k těm zcela privátním. Nové brněnské stavební předpisy kladou velký důraz na kvalitu veřejných prostranství. Územní plán zase podporuje zeleň a polyfunkčnost, což jsou hodnoty, které považujeme za základ zdravého města.

Jak by mělo vypadat Brno za 20 let, pokud bychom se nebáli experimentovat?

Představuji si Brno jako kompaktní, zelené a odolné město, ve kterém se dobře žije. Pokud bych si něco opravdu přál, tak je to rozvoj dostupného městského bydlení, v tom vidím esenciální podstatu rozvoje. Zůstat by měly hodnoty, které Brno definují – historická veduta, charakter stabilizovaných čtvrtí a přírodní zázemí. Zásadní proměna nás zcela určitě čeká v oblasti brownfieldů: Trnitá, Zbrojovka, Radlas a mnoho dalších se stanou novými městskými čtvrtěmi s kvalitní architekturou a veřejnými prostory. Velký důraz bude na klimatickou adaptaci – více stromů v ulicích či hospodaření s dešťovou vodou. Pokud se nám podaří tyto principy udržet, bude Brno za 20 let moderní, udržitelné a příjemné město pro život.

Jan Tesárek

Je absolventem Fakulty architektury VUT v Brně. Přes 15 let pracoval ve významných brněnských ateliérech, kde se věnoval především obytným a občanským budovám, architektonickému detailu, ale také návrhům veřejných prostranství a územním studiím. V letech 2018-2022 pracoval na oddělení Veřejného prostoru v Kanceláři architekta města Brna, jejímž vedením byl pověřen od ledna 2023.

Polyfunkční dům v Karlíně
Užito se svolením Caspyan
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

V Karlíně, jedné z nejrychleji se rozvíjejících pražských čtvrtí, roste nový dům. Projekt Konstanta Karlín sází na corten, dvě hmoty a pasáž, která otevírá blok a vrací ulici městský rytmus.

Karlín patří mezi nejživější pražské čtvrti. Místo, kde stále dýchá historie, ale současně bují kavárny, restaurace, galerie a moderní kanceláře. A právě tam, v místě bývalých průmyslových objektů v ulici Kollárova, vyrůstá dům, který do Karlína zapadá architekturou s industriálním charakterem.

Společnost CASPYAN dokončila demolici původních staveb i kompletní přípravu pozemku a zahajuje hlavní fázi výstavby projektu Konstanta Karlín. Polyfunkční dům nabídne 44 bytů v dispozicích 1+kk až 3+kk a tři komerční jednotky v aktivním parteru. Dokončení je plánováno na 2. čtvrtletí 2027.

Dům s železnou fasádou

Dům stojí v lokalitě, která se vyznačuje unikátní vrstvou bývalé průmyslové zástavby, městských činžovních domů i novodobé architektury. Architektonické studio Karlínblok navrhlo dům tak, aby působil současně, ale zároveň respektoval industriální charakter Karlína. Dominantním prvkem je cortenová fasáda, jejíž ocelový povrch s patinou přirozeně odkazuje k historii místa k dílnám Františka Křižíka, k továrním halám i legendárním komínům, které dodnes tvoří nezaměnitelné panorama čtvrti.

Objekt je členěn do dvou hmot, mezi nimiž vzniká průchozí pasáž propojující Kollárovu ulici s vnitroblokovou zahradou. Tento městotvorný prvek podporuje přirozený pohyb lidí a posiluje charakter bloku s aktivním parterem, komercí a komunitním životem. „Nový objekt rozvíjí blokovou strukturu Karlína a současně reaguje na industriální minulost lokality. Pasáž otevírá dům směrem k ulici, propojuje jej se zelení vnitrobloku a přispívá k živému městskému prostředí,“ vysvětluje architekt Vladimír Kružík ze studia Karlínblok.

Střecha projektu nabídne penthouse o ploše 351 metrů čtverečních s vlastním soukromým vstupem prostřednictvím výtahu. Velkorysé interiéry plynule navazují na venkovní terasu, která díky své výšce poskytne výhledy na městské střechy i tamní komíny.

Karlín dnes patří k nejžádanějším pražským lokalitám, což se odráží také v cenách bydlení. Nabídka bytů zde začíná přibližně na 7,5 milionech korun u menších jednotek a průměrná cena se pohybuje okolo 165 – 170 tisíc korun za metr čtvereční. U novostaveb a architektonicky výraznějších projektů, jako je Konstanta Karlín, se ceny běžně dostávají do rozmezí 190 – 220 tisíc korun za metr čtvereční, přičemž u penthousů či unikátních bytů s terasami mohou přesáhnout i 240 – 250 tisíc koun za metr čtvereční.

