Vyhazujete peníze oknem, vzkázal Zuckerbergovi vlivný investor

Společnost Meta trpí syndromem velké korporace, zaměstnává přemíru drahých lidí a plýtvá zdroji na nesmyslné investice. Tak by se dala shrnout slova jednoho z jejích investorů, který napsal otevřený dopis zakladateli gigantu Markovi Zuckerbergovi, uvedl server CNBC.

Reklama

Předseda představenstva a generální ředitel společnosti Altimeter Capital Brad Gerstner v otevřeném dopise společnosti Meta vyzývá Zuckerbergera, aby snížil počet zaměstnanců a zpomalil investice do metaverse, jinak si neudrží důvěru svých investorů. Na konci druhého čtvrtletí letošního roku držela společnost Altimeter Capital přes 245 milionů akcií společnosti Meta.

Přechod k metaversu přišel Zuckerberga draho. Od ledna přišel o více než polovinu majetku Leaders Vizionářské představy zakladatele Facebooku Marka Zuckerberga o vytvoření alternativního metasvěta přišly dříve třetího nejbohatšího muže planety v reálném světě dost draho. Od ledna přišel o více než polovinu majetku, tedy o 71 miliard dolarů, a v žebříčku miliardářů agentury Bloomberg se propadl na 20. místo. Slabou útěchou mu může být, že ztráty sčítá i většina členů miliardářské Top 10. duk Přečíst článek

Výdaje na zaměstnance doporučuje Gerstner stlačit o 20 procent a do technologií „metaverse” investovat maximálně pět miliard dolarů ročně. Nyní je to dvojnásobek.

„Meta potřebuje obnovit důvěru investorů, zaměstnanců a technologické komunity, aby přilákala, inspirovala a udržela si nejlepší lidi na světě,” napsal Gerstner v dopise. „Stručně řečeno, Meta se musí dostat zpět do kondice,” napsal Gerstner v dopise, z nějž cituje CNBC.

Propad akcií o tři pětiny

Akcie společnosti Meta se od začátku letošního roku propadly o více než 61 procent. To jen dokládá menší důvěru investorů v ambice společnosti ve světě virtuální a rozšířené reality. Sám Zuckerberg od ledna do září přišel o více než polovinu majetku, tedy o 71 miliard dolarů, a v žebříčku miliardářů agentury Bloomberg se propadl na 20. místo.

Reklama

A je to tady. Zuckerbergova Meta sníží náklady o deset procent, bude propouštět Zprávy z firem Americká internetová společnost Meta hodlá v příštích měsících snížit náklady minimálně o deset procent, mimo jiné prostřednictvím redukce počtu zaměstnanců. S odvoláním na zdroje obeznámené s plány podniku o tom informoval ekonomický list The Wall Street Journal (WSJ). ČTK Přečíst článek

„Lidé jsou navíc zmateni tím, co metaverse vůbec znamená,” napsal Gerstner. „Kdyby společnost do tohoto projektu investovala jednu až dvě miliardy dolarů ročně, pak by tento zmatek ani nemusel být problém, ale odhadovaná investice přes 100 miliard dolarů za deset let do neznámé budoucnosti je supervelká a děsivá i na poměry Silicon Valley,” dodal Gerstner.

Gerstner se také domnívá, že Meta má příliš mnoho lidí a příliš mnoho utrácí za kapitálové výdaje. „Výše uvedená doporučení by mohla vést ke štíhlejší, produktivnější a soustředěnější společnosti – společnosti, která znovu získá dynamiku a důvěru investorů,” uzavřel Gerstner.