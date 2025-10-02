Penta koupila další pozemek na Nákladovém nádraží Žižkov
Penta Real Estate dál posiluje svou pozici na pražském rezidenčním trhu. Od Českých drah koupila za zhruba 750 milionů korun pozemky v severní části areálu Nákladového nádraží Žižkov a už na přelomu roku chce spustit stavební práce.
Projekt počítá s výstavbou 530 bytů, přičemž zhruba polovina území má zůstat vyhrazena zeleným plochám. Dokončení je naplánováno na rok 2029.
Žižkovské nákladové nádraží se svou rozlohou 30 hektarů patří mezi největší brownfieldy v Praze a jeho transformace je jednou z nejdůležitějších rozvojových iniciativ hlavního města. Do budoucna má lokalita nabídnout bydlení pro přibližně 20 tisíc lidí. „Naším cílem je přinést do projektu špičkovou architekturu a kvalitní veřejná prostranství s vysokým podílem zeleně a uměleckými instalacemi. Spolupracujeme proto s renomovaným nizozemským ateliérem Benthem Crouwel Architects,“ uvedl David Musil, šéf české divize Penta Real Estate.
Penta postaví více než 500 bytů
Reality
České dráhy, které pozemky prodaly, chtějí získané prostředky využít zejména k modernizaci vlaků a zlepšení služeb pro cestující. „Areál už dávno neslouží svému původnímu účelu, jeho postupná proměna byla tedy jen otázkou času,“ dodal generální ředitel ČD Michal Krapinec.
Transakce navazuje na dubnovou změnu územního plánu a dohodu Penty s hlavním městem a Prahou 3 o výši kontribucí. Ty přesáhnou 100 milionů korun a zahrnují například výstavbu velkého parku s vodní plochou, sportovištěmi a zdravotnickým zařízením o ploše 700 metrů čtverečních, stejně jako desítky milionů na rozšíření a rekonstrukci škol.
Penta Real Estate do projektu vstoupila už v roce 2019. Od prvních příprav až po plánované dokončení výstavby tak uběhne zhruba deset let – typická časová osa pro development v této lokalitě s vysokým strategickým významem.
Reality
Žižkov se rozebrali ti největší hráči
V areálu bývalého nádraží už staví firma Central Group, která tam plánuje ve třech projektech postavit 4600 bytů. Kromě Penty tam chce stavět i Sekyra Group či Finep. Praha 3 a Praha se s developery dohodly na takzvaných kontribucích, které firmy samosprávám zaplatí na rozvoj infrastruktury. Celkem by měly mít podle dřívějších vyjádření zástupců města hodnotu zhruba 1,5 miliardy korun.
Podle loni schválené urbanistické studie má v nové čtvrti v budoucnu žít až 15 tisíc obyvatel, mají tam vzniknout parky a několik školských zařízení včetně základní školy v budově nádraží. Na ni město plánuje podle dřívějších informací uspořádat architektonickou soutěž, stejně jako na návrh parku, který má vzniknout ve střední části území, a dalších veřejných prostranství. Na severním okraji území podél Malešické ulice vznikne tramvajová trať a nová Jarovská ulice čtvrť napojí na budoucí úsek městského okruhu.
Reality
Reality
