Penta koupila další pozemek na Nákladovém nádraží Žižkov

Penta koupila další pozemek na Nákladovém nádraží Žižkov

Nákladové nádraží Žižkov
ČTK
Petra Nehasilová
pej

Penta Real Estate dál posiluje svou pozici na pražském rezidenčním trhu. Od Českých drah koupila za zhruba 750 milionů korun pozemky v severní části areálu Nákladového nádraží Žižkov a už na přelomu roku chce spustit stavební práce.

Projekt počítá s výstavbou 530 bytů, přičemž zhruba polovina území má zůstat vyhrazena zeleným plochám. Dokončení je naplánováno na rok 2029.

Žižkovské nákladové nádraží se svou rozlohou 30 hektarů patří mezi největší brownfieldy v Praze a jeho transformace je jednou z nejdůležitějších rozvojových iniciativ hlavního města. Do budoucna má lokalita nabídnout bydlení pro přibližně 20 tisíc lidí. „Naším cílem je přinést do projektu špičkovou architekturu a kvalitní veřejná prostranství s vysokým podílem zeleně a uměleckými instalacemi. Spolupracujeme proto s renomovaným nizozemským ateliérem Benthem Crouwel Architects,“ uvedl David Musil, šéf české divize Penta Real Estate.

Penta postaví více než 500 bytů

Nákladové nádraží Žižkov

Praha koupí budovu Nákladového nádraží Žižkov. Po 20 letech se začne v brownfieldu stavět

Reality

Po více než 20 letech se začne měnit jeden z největších pražských brownfieldů – Nákladové nádraží Žižkov. Už dnes by pražští radní totiž měli rozhodnout o odkupu tamní památkově chráněné budovy. Za objekt a přilehlé pozemky, kde má vzniknou tramvajová linka, má hlavní město zaplatit víc než miliardu. Informaci serveru newstream potvrdil Pavel Dobeš, místostarosta Prahy 3.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

České dráhy, které pozemky prodaly, chtějí získané prostředky využít zejména k modernizaci vlaků a zlepšení služeb pro cestující. „Areál už dávno neslouží svému původnímu účelu, jeho postupná proměna byla tedy jen otázkou času,“ dodal generální ředitel ČD Michal Krapinec.

Transakce navazuje na dubnovou změnu územního plánu a dohodu Penty s hlavním městem a Prahou 3 o výši kontribucí. Ty přesáhnou 100 milionů korun a zahrnují například výstavbu velkého parku s vodní plochou, sportovištěmi a zdravotnickým zařízením o ploše 700 metrů čtverečních, stejně jako desítky milionů na rozšíření a rekonstrukci škol.

Penta Real Estate do projektu vstoupila už v roce 2019. Od prvních příprav až po plánované dokončení výstavby tak uběhne zhruba deset let – typická časová osa pro development v této lokalitě s vysokým strategickým významem.

Dům Radost v Praze na Žižkově čeká rekontrukce pod vedením architektů z ateliéru Qarta.

Valovi mohou začít s přestavbou Domu Radost. Vybudují v něm stovky minibytů

Reality

Přestavba pražského domu Radost na byty má stavební povolení. Žižkovskou nemovitost vlastní majitelé koupelnářské skupiny Siko. Valovi tam plánují namísto bývalých kanceláří vybudovat více než 600 malometrážních bytů doplněných o obchody, galerie, multifunkční sály či sportovní zařízení.

ČTK

Přečíst článek

Žižkov se rozebrali ti největší hráči

V areálu bývalého nádraží už staví firma Central Group, která tam plánuje ve třech projektech postavit 4600 bytů. Kromě Penty tam chce stavět i Sekyra Group či Finep. Praha 3 a Praha se s developery dohodly na takzvaných kontribucích, které firmy samosprávám zaplatí na rozvoj infrastruktury. Celkem by měly mít podle dřívějších vyjádření zástupců města hodnotu zhruba 1,5 miliardy korun.

Podle loni schválené urbanistické studie má v nové čtvrti v budoucnu žít až 15 tisíc obyvatel, mají tam vzniknout parky a několik školských zařízení včetně základní školy v budově nádraží. Na ni město plánuje podle dřívějších informací uspořádat architektonickou soutěž, stejně jako na návrh parku, který má vzniknout ve střední části území, a dalších veřejných prostranství. Na severním okraji území podél Malešické ulice vznikne tramvajová trať a nová Jarovská ulice čtvrť napojí na budoucí úsek městského okruhu.

Sídlo České spořitelny v nově budované části Smíchov City

Luděk Sekyra se rozjel. Na Smíchově staví největší čtvrť v Praze za sto let

Reality

Na Smíchově se rozjíždí druhá etapa obřího projektu Luďka Sekyry, která zahrnuje byty, kanceláře, parky, v zásadě celou novou čtvrť. Dominantou této etapy výstavby části města, kterou firma jednoho z nejbohatších Čechů nazývá Smíchov City Jih, bude centrála České spořitelny. Celý projekt Smíchov City bude kompletně dokončen v roce 2032. Podívejte se, jak má vypadat.

nst

Přečíst článek

Na tomto místě bude stát administrativní budova.

Největší brownfield v centru Prahy se snad brzy změní. Do jeho proměny se zapojí architekti z celé Evropy

Reality

Čtvrť Florenc21 nabídne moderní bydlení i kanceláře a propojí Karlín s Novým Městem.

Petra Nehasilová

Přečíst článek



Dalibor Martínek: Budoucí vláda, ať už ji vytvoří kdokoliv, v dostupnosti bydlení neudělá nic

Andrej Babiš a Petr Fiala
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Každá politická strana má téma bydlení na předních místech programu. Řešení nedostupného bydlení však často v očích politiků spočívá ve vyhazování veřejných peněz na různé programy podpory bydlení. Nájemního, nebo výstavby bytů pro „potřebné“ profese. Což je nonsens. Je potřebný policista, nikoliv instalatér? Je to sociální inženýrství, které uplatňují strany zleva, zprava.

Je evidentní, že budoucí vláda, ať už ji vytvoří kdokoliv, v dostupnosti bydlení neudělá nic. Možná jenom pustí žilou státnímu rozpočtu, výstavbu ovšem neurychlí.

Klíčem dostupného bydlení je změna legislativy povolování staveb. A jak říká Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví, od vzniku nové legislativy k postavenému domu uplyne mnoho let. V příštím volebním období nebude bydlení v Česku dostupnější.

Podle statistiky Deloitte Property Index 2025 musí obyvatelé hlavního města na pořízení průměrného bytu o velikosti 70 metrů čtverečních vydat 15 hrubých ročních mezd. Praha je podle tohoto parametru třetí nejhorší město ze 75 sledovanými evropských měst. Hůře jsou na tom už jen Amsterdam a Atény.

Bbiš na snímku z roku 2019, když chtěl na pozemcích u metra v Letňanech stavět vládní čtvrť.

Konec Babišova snu o vládní čtvrti. V Letňanech vznikne bydlení pro až 50 tisíc lidí a nemocnice

Reality

Po letech sporů se vláda a Praha dohodly. V Letňanech vznikne nová čtvrť pro 50 tisíc obyvatel. Město zde vybuduje novou čtvrť s tisíce byty a občanskou vybaveností. A stát získá pozemek pro nemocnici.

ČTK

Přečíst článek

Jak to chtějí zařídit?

Takže, jak se k tématu bydlení staví jednotlivé strany? ANO by se vrátilo ke svému původnímu záměru zřídit centrální stavební úřad. Do jeho vzniku by vytvořil „speciální krizový úřad,“ jehož úkolem by bylo zrychleně posuzovat větší rezidenční projekty s více než sto byty. Výstavbu větších bytových projektů by měl stát označit za veřejný zájem. Tím by se schvalování řídilo zvláštními pravidly a bylo by rychlejší. Kde se vezmou úředníci, kteří by se této agendě věnovali, už ANO neříká.

Nový stavební zákon, který by tyto změny zahrnoval, chce ANO předložit poslancům do tří měsíců od nástupu do vlády. „Pokud budeme ve vládě, rozhodně vrátíme zpět do hry minulý návrh stavebního zákona, který současný kabinet hodil pod stůl. Včetně stavebního superúřadu,“ uvedl Karel Havlíček, místopředseda ANO na debatě, kterou tento týden uspořádal Newstream.

Co má v plánu ohledně bydlení Spolu? „Na programy dostupného bydlení je alokováno několik miliard korun, přičemž konkrétní částka závisí na nástroji a fázi projektu. Například program Dostupné nájemní bydlení v roce 2025 čerpal 2,5 miliardy korun z Národního plánu obnovy a celkově bylo na podporu výstavby alokováno 10 miliard korun z veřejných zdrojů. Tyto prostředky podporují výstavbu a rekonstrukci bytů, aby se do nich mohl nastěhovat větší počet lidí, a byly například pro obce vyčleněny také dotace ve výši 600 tisíc korun na péči o seniory.“

Zoufalý program. Česko je v rychlosti povolování výstavby za Kongem nebo Panamou. Jak má být bydlení dostupnější, když úřady nedodržují zákonné termíny pro svá rozhodnutí. Když každá námitka vrací řízení o krok zpět a prodlužuje ho. Úředníci rozhodují o výšce stavby, žádají od developerů výpalné, takzvané kontribuce, v podobě výstavby kruhového objezdu nebo školky. To má být přece věcí eráru. Jako na divokém Západě.

Developeři na podmínky úřadů přistupují, protože jedině tak se dostanou k povolení výstavby. Promítnou to do ceny bydlení. Například rada města Prahy odsouhlasila začátkem září smlouvu se společností Trigema, podle které investor přispěje Praze 13 a magistrátu 75,7 milionu korun formou hotovosti a úprav veřejných prostranství za to, že může postavit stometrový bytový dům. To k dostupnému bydlení nevede.

Ministerstvo pro místní rozvoj získalo podle nového rozpočtu státu navíc 1,8 miliardy korun na podporu bydlení, na digitalizaci stavebního řízení a na dotační programy. To je slepá cesta. Klíč je v jednoduchosti a rychlosti povolování, ne v dotacích či výdajích rozpočtu. Ať staví developeři, a stát nechť jim neháže legislativní klacky pod nohy.

Co mají v plánu další aspiranti na parlament? Starostové zařadili bydlení na osmé místo svých deseti priorit. Jedinou obecnou větou: Chceme bydlení, které je dostupné pro každého. Chtějí toho dosáhnout například, „zlepšením cenové dostupnosti bydlení prostřednictvím výstavby nových bytů, včetně družstevní a obecní výstavby, a rekonstrukcí nevyužívaných nájemních bytů v místech s vysokou poptávkou.“

Dále chtějí Starostové zvýšit jistotu nájemního bydlení s cílem vytvořit z něj stabilní a cenově výhodnou alternativu k bydlení vlastnickému. A také chtějí zajištění navrácení prázdných bytů na trh s důrazem na jejich využití k bydlení. Hodně plané.

Háje

Ceny bytů u pražského metra dál rostou: Staroměstská je nejdražší, Roztyly nejlevnější

Reality

Pražský trh s byty se i nadále ocitá pod tlakem. Zájem kupujících trvá, nabídka v atraktivních lokalitách je omezená a ceny pokračují v růstu. Analýza Metroindex společnosti Flat Zone, která sleduje cenový vývoj bytů v okolí všech stanic metra, potvrzuje dlouhodobý trend. Rozdíl mezi luxusním centrem a panelovými periferiemi dosahuje i více než 100 procent.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Piráti, kteří zpackali digitalizaci stavebního řízení, si dávají dostupné bydlení na předvolební štít. „Volební slib Pirátů zajistit 200 tisíc nových domovů pro lidi, ne pro spekulanty, myslíme vážně. Proto v našem plánu na prvních sto pracovních dnů vládnutí navrhujeme zavést akcelerační zóny, aby bylo možné výstavbu bytů v Česku urychlit,” tvrdí k návrhu zákona o řešení urgentní situace v bydlení předseda Pirátů Zdeněk Hřib.

Tomio Okamura zavede výhodné rodinné půjčky pro pracující rodiny s „výrazným snížením“ dlužné částky po narození každého dítěte. Nabízí pomoc státu se splácením hypoték v době péče o děti do čtyř let. Systémovou podporu bytové výstavby, družstevního bydlení a bezplatný převod pozemků ve vlastnictví státu pro účely bytové výstavby.

Stačilo! si dalo na svůj web jako erb pod fotografii Kateřiny Konečné heslo „Prioritou hnutí Stačilo! je státní podpora masívní výstavby družstevních a obecních bytů s dostupným nájemným.“ Zavedeme bezúročné půjčky mladým novomanželům na rekonstrukci bytu či vybavení domácnosti ve výši až milion korun. „Zdaníme spekulanty, kteří hromadí velké množství prázdných bytů,“ říká Stačilo! No, zní to jako boj proti kulakům v padesátých letech.

Většina politických stran sice vnímá dostupnost bydlení jako klíčovou otázku voleb, ovšem navrhovaná řešení jsou buď bezzubá, regulační, daňová, dotační. Žádná strana nemíří na klíčový uzel celého zauzlence. Na rychlost stavebního řízení.

