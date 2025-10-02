Altman přeskočil Muska. Z OpenAI je nejhodnotnější startup světa
Americká společnost OpenAI, známá především díky aplikaci ChatGPT, se stala nejhodnotnějším start-upem světa, uvádí agentura Bloomberg. Firma Sama Altmana dokončila dohodu, která zaměstnancům umožnila prodat část akcií při ocenění firmy na 500 miliard dolarů. Tím překonala dosavadního lídra SpaceX Elona Muska, jejíž hodnota se odhaduje na 400 miliard dolarů.
Podle Bloombergu prodali současní i bývalí zaměstnanci akcie v hodnotě přibližně 6,6 miliardy dolarů. Mezi investory figurují významná jména jako Thrive Capital, japonská SoftBank Group, Dragoneer Investment Group, investiční fond Abu Dhabi MGX a T. Rowe Price. Ocenění společnosti tak výrazně překonalo dosavadní laťku 300 miliard dolarů, stanovenou při předchozím kole financování letos na jaře.
Rychlý růst odráží obrovský investiční zájem o firmy stojící v čele vývoje umělé inteligence. OpenAI pod vedením Sama Altmana patří společně s Nvidií mezi tahouny budování obřích datových center a vývoje AI služeb, jejichž realizace má stát biliony dolarů. Ačkoli společnost zatím nevykazuje zisk, uzavírá miliardové smlouvy s partnery jako Oracle či SK Hynix a významně přispívá k rozvoji potřebné infrastruktury.
Verbování zaměstnanců
Agentura Bloomberg dále podotýká, že současný prodej zaměstnaneckých akcií může posílit loajalitu týmu, který čelí lákavým nabídkám konkurence. Konkurenční společnost Meta, patřící Marku Zuckerbergovi, například verbuje výzkumníky z OpenAI s nabídkami odměn v řádu stovek milionů dolarů. Sekundární prodej v objemu nižším než původně povolených 10 miliard dolarů podle znalců naznačuje, že zaměstnanci věří v dlouhodobý úspěch firmy.
Elon Musk se stal prvním člověkem na světě, jehož majetek překonal hranici 500 miliard dolarů (10,3 bilionu korun). Uvedl to časopis Forbes. Musk je nyní o 150 miliard dolarů bohatší než druhý Larry Ellison a je na půlce cesty, aby se stal prvním dolarovým bilionářem na světě.
Rekordman Musk. Stal se prvním člověkem, jehož majetek překonal hranici 500 miliard dolarů
Leaders
Dohoda přichází v době, kdy OpenAI jedná s Microsoftem o přeměně původně neziskové organizace na klasickou ziskovou společnost s právní formou „public benefit corporation“. Nad neziskovou entitou by si přitom měla ponechat kontrolu. Tento krok už vyvolal právní spor s Elonem Muskem, spoluzakladatelem firmy, který OpenAI obviňuje z odklonu od původní mise.
OpenAI čelí narůstající konkurenci ze strany Googlu či rychle rostoucího start-upu Anthropic. Firma proto urychluje vývoj, v srpnu představila svůj dosud nejvýkonnější model GPT-5 a zároveň zpřístupnila dvojici volně dostupných AI modelů zaměřených na logické uvažování.
S hodnotou půl bilionu dolarů tak OpenAI nejen přepisuje žebříčky start-upů, ale také nastavuje tempo v závodě o to, kdo ovládne budoucnost umělé inteligence.
