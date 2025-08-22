Zuckerberg přetahuje Applu dalšího experta na AI, píše Bloomberg
Podle dostupných informací se Frank Chu stal už šestým zaměstnancem Applu pracujícím na modelech AI, který přešel do Mety.
Společnost Meta pokračuje v lákání klíčových odborníků na umělou inteligenci z Applu. Jejím nejnovějším přírůstkem je Frank Chu, který v Applu vedl týmy zaměřené na cloudovou infrastrukturu, školení a vyhledávání. V rámci Meta Superintelligence Labs (MSL) bude nyní zodpovědný za infrastrukturu AI, uvádí agentura Bloomberg.
Chu není jediným odcházejícím odborníkem. Podle dostupných informací se stal už šestým zaměstnancem Applu pracujícím na modelech AI, který přešel do Mety. Série přesunů začala v červenci, kdy odešel zakladatel týmu modelů Applu Ruoming Pang, kterého Meta získala za 200 milionů dolarů. Krátce po něm následovali inženýři Tom Gunter, Mark Lee, Bowen Zhang a Yun Zhu.
Zatímco Apple se potýká s problémy při vývoji vlastních AI technologií, a dokonce zvažuje nasazení řešení třetích stran pro hlasového asistenta Siri, Meta posiluje své ambice v oblasti tzv. superinteligence. Přestože firma Marka Zuckerberga současně zpomaluje nábor a dočasně pozastavila obsazování většiny pozic v MSL, do kritických rolí, jako je ta Chuova, investuje dál.
Podle lidí obeznámených se situací znamená příchod Chu výrazný zásah do AI týmu Applu – působil totiž jako zástupce Benoita Dupina, vedoucího infrastruktury AI ve firmě. Pro Apple tak jde o další oslabení v době, kdy se snaží dohnat náskok konkurence v generativní AI.
