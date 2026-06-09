Bitcoin dostal výprask. Spekulanti přesto hrají o jeho velký návrat
Bitcoin se po tvrdém výprodeji vrátil nad hranici 60 tisíc dolarů. Klid na trhu to ale neznamená. Největší kryptoměna světa letos výrazně ztrácí a akcie firem napojených na krypto se staly terčem velkých opčních sázek. Jedna z nich počítá s dalším tlakem na Strategy. Druhá naopak s návratem Coinbase.
Bitcoin se znovu drží nad psychologicky důležitou hranicí 60 tisíc dolarů. Ještě v pátek se přitom krátce propadl pod tuto úroveň poprvé od října 2024. Pro kryptotrh to byla další nepříjemná rána. Největší digitální měna světa od začátku roku ztratila přibližně 27 procent a proti svému historickému maximu je zhruba o polovinu níže. Přesto se obchodníci od krypta neodvracejí. Naopak. Na trzích s opcemi patřily v pondělí mezi nejaktivnější instrumenty právě tituly navázané na bitcoin, píše server CNBC.
Vývoj ceny BTC/USD
Podle CNBC se burzovně obchodovaný fond iShares Bitcoin Trust ETF, známý pod tickerem IBIT, zařadil mezi dvacet nejobchodovanějších titulů na opčním trhu podle objemu. Mezi největšími jednotlivými opčními obchody se objevily také sázky na Strategy a Coinbase.
Velká sázka na propad Strategy
První velký obchod mířil na Strategy, firmu Michaela Saylora, která se z někdejší softwarové společnosti přeměnila v nejznámější „bitcoinovou pokladnu“ na burze.
Podle CNBC jeden z obchodníků udělal u akcií Strategy velký opční obchod za asi 56 milionů dolarů. Nejvíc vydělá tehdy, pokud akcie Strategy do srpna zůstanou pod 125 dolary. Jinými slovy počítá s tím, že firma silně navázaná na bitcoin se po výprodeji kryptoměn rychle nezotaví.
Nervozitu kolem Strategy posílil i nedávný prodej části bitcoinů. Firma, která byla roky symbolem neochvějného hromadění kryptoměny, tím znejistila část trhu, i když později oznámila nákup bitcoinů za více než 100 milionů dolarů.
Bitcoin se znovu dostal pod silný tlak. Největší kryptoměna světa poprvé za téměř dva měsíce klesla pod hranici 70 tisíc dolarů, když náladu investorů zasáhly obavy z války mezi USA a Íránem, rekordní odliv peněz z bitcoinových ETF i neobvyklý prodej ze strany společnosti Strategy.
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Trhy
Bitcoin se znovu dostal pod silný tlak. Největší kryptoměna světa poprvé za téměř dva měsíce klesla pod hranici 70 tisíc dolarů, když náladu investorů zasáhly obavy z války mezi USA a Íránem, rekordní odliv peněz z bitcoinových ETF i neobvyklý prodej ze strany společnosti Strategy.
Tom Lee: Bitcoin zůstává „nejtvrdšími penězi“
Ne všichni ale vidí současný propad jako začátek delší kryptozimy. Tom Lee, předseda BitMine a šéf výzkumu ve FundStrat, podle CNBC upozornil, že bitcoin zůstává pro část investorů atraktivní právě v době, kdy se rychle mění technologické a finanční prostředí.
„Tváří v tvář náporu příběhů o umělé inteligenci, které podkopávají důvěru v tradiční systémy, zůstává bitcoin nejtvrdšími penězi a odolnost jeho proof-of-work architektury byla prokázána,“ uvedl Lee.
Pokud se největší digitální měně podaří přesvědčit investory, že aktuální výprodej není začátkem hlubšího problému, mohou z toho těžit i akcie firem napojených na krypto.
Bitcoin by se podle expertů mohl ještě letos vrátit nad hranici 90 tisíc dolarů, tedy zhruba 1,85 milionu korun. V delším horizontu pak analytici nevylučují ani opětovné přiblížení k historickému maximu přes 120 tisíc dolarů. Aktuálně se největší kryptoměna obchoduje kolem 75 tisíc dolarů.
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Trhy
Bitcoin by se podle expertů mohl ještě letos vrátit nad hranici 90 tisíc dolarů, tedy zhruba 1,85 milionu korun. V delším horizontu pak analytici nevylučují ani opětovné přiblížení k historickému maximu přes 120 tisíc dolarů. Aktuálně se největší kryptoměna obchoduje kolem 75 tisíc dolarů.
Coinbase jako sázka na obrat
Druhý velký pondělní obchod se týkal Coinbase. A na rozdíl od obchodu u Strategy má jasně býčí charakter. Podle CNBC jeden obchodník vsadil zhruba 21 milionů dolarů na to, že se akcie největší americké kryptoburzy v příštích měsících zvednou. Aby na své sázce vydělal, museli by přidat alespoň 13 procent t proti úrovním, na kterých se titul pohyboval během pondělního obcodování.
Proč jsou kryptoakcie tak citlivé
Coinbase i Strategy patří mezi akcie, které se často obchodují jako nepřímá sázka na bitcoin. Když kryptoměna roste, investoři obvykle čekají vyšší zájem o obchodování a lepší sentiment pro celý sektor. Když bitcoin padá, bývají tyto tituly pod tlakem ještě výrazněji.
U Coinbase je vazba zřejmá. Firma vydělává mimo jiné na aktivitě klientů a objemech obchodů. Slabší trh může znamenat nižší transakční výnosy, menší zájem retailových investorů a tlak na ocenění akcie.
U Strategy je příběh jiný. Společnost vlastní obrovské množství bitcoinů, a její akcie proto investoři často vnímají jako pákovou sázku na cenu kryptoměny. Jenže právě to funguje oběma směry. Růst bitcoinu může akcii pomáhat, prudký pokles ji naopak zranit.
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Trh hledá odpověď: panika, nebo příležitost?
Současné opční obchody ukazují, že trh není jednotný. Část investorů se zajišťuje proti dalšímu poklesu nebo počítá s tím, že kryptoakcie zůstanou pod tlakem. Jiní naopak využívají propadu k sázce na návrat.
Bitcoin tak stojí před důležitou zkouškou. Musí obhájit hranici kolem 60 tisíc dolarů a přesvědčit investory, že výprodej není začátkem další dlouhé kryptozimy.
Pro Coinbase, Strategy i další firmy napojené na digitální aktiva bude klíčové, zda se vrátí obchodní aktivita a důvěra v celý sektor. Zatím je jisté hlavně jedno: ani po prudkém propadu krypto z Wall Street nezmizelo. Jen se z něj stala mnohem nervóznější a dražší hra.
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